Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів. ВIДЕО
П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФл) РФ направляються з Каспійського до Чорного моря "на навчання".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на інформацію Південного військового округу РФ.
"У межах здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Кфл, зокрема три артилерійські і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря", - йдеться в повідомленні округу.
"На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів", - повідомили в ПВО.
Там також додали, що загін кораблів продовжує перехід у Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.
Російські військові заявили, що в межах проведеної у ЗС РФ контрольної перевірки екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії із силами Чорноморського флоту візьмуть участь у морських навчаннях.
У повідомленні ПВО йдеться, що за наказом командувача військ округу Олександра Дворнікова "для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучено підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії".
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3030552660596794&id=100009262688506
Если в 2014 вообще без армии не взяли нас, то теперь если начнут, мы закончим под масквой и разделением бензоколонки на 10-15 стран
тут москалі стоять на кордоні і от вони вже в тилу ВСУ
тут москалі в тилу, а раптом, хоп, вже оточили всіх зі всіх боків
тут москалі проплили повз американські лодки, а тут вони, раптом, зайняли всю Одесу та окружили все ВСУ що там є
тут москалі наче стояли на кордоні, а вони вже під Києвом
при цьому все військове керівництво України стоїть і блимає очима від 3 до 5 діб?
ну що це за *****?
https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda
Нападати зараз не можна - бо тоді точно зупинять Північний потік, але можна кошмарити Україну своїм металоломом та гарматним м"ясом на її кордонах.
Путін зараз дійсно не знає що йому робити - бо він не знає, чого йому слід очікувати від Зеленського - той бо сам цього не знає.
https://youtu.be/9P65zE0Ljjs
Жалко Чёрное море.
В каспийской флотилии всего 9 кораблей.
Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. UTC
http://ipvnews.org/
Не знаю, чому саме ця дата, але "висить" вона там вже років десять...
Коллаборант !
Турками доказано !
Слава 73% наріду!
Відбиватись будете обіцянками клоуна
Есть еще козыри, способные повлиять на Запад оказать настоящее давление на Уйлостан, только они не используются почему то. Тут уже не до реверансов! Если Зеленский открыто даст приказ заминировать атомные реакторы, находящиеся под угрозой захвата, то озабоченность Запада станет реальной. Не было бы поздно для этого!
https://www.youtube.com/watch?v=l5eSrv2R3pE
Але навіить якщо на чорноморському - там недалеко. Відстань у 50-100 км подолається швидко
але клоунів в країні набагато більше
Тут у нас дехто ще в клоунів і цукерників грається. Дивіться, бо таки дограємося. Україна - на кону. Агресор - на порозі.
Боевые бараны потопят всех свинособак - это уже доказано