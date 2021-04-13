Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів. ВIДЕО

П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФл) РФ направляються з Каспійського до Чорного моря "на навчання".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на інформацію Південного військового округу РФ.

"У межах здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Кфл, зокрема три артилерійські і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря", - йдеться в повідомленні округу.

"На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів", - повідомили в ПВО.

Там також додали, що загін кораблів продовжує перехід у Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.

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Російські військові заявили, що в межах проведеної у ЗС РФ контрольної перевірки екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії із силами Чорноморського флоту візьмуть участь у морських навчаннях.

У повідомленні ПВО йдеться, що за наказом командувача військ округу Олександра Дворнікова "для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучено підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії".

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

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Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.