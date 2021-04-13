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Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів. ВIДЕО

П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФл) РФ направляються з Каспійського до Чорного моря "на навчання".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на інформацію Південного військового округу РФ.

"У межах здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Кфл, зокрема три артилерійські і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря", - йдеться в повідомленні округу.

"На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів", - повідомили в ПВО.

Там також додали, що загін кораблів продовжує перехід у Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму, - Столтенберг

Російські військові заявили, що в межах проведеної у ЗС РФ контрольної перевірки екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії із силами Чорноморського флоту візьмуть участь у морських навчаннях.

У повідомленні ПВО йдеться, що за наказом командувача військ округу Олександра Дворнікова "для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучено підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії".

Также читайте: Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17771) росія (65949) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+45
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3654
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13.04.2021 14:41 Відповісти
+25
Усю рухлядь тягнуть.
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13.04.2021 14:36 Відповісти
+23
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda

Нападати зараз не можна - бо тоді точно зупинять Північний потік, але можна кошмарити Україну своїм металоломом та гарматним м"ясом на її кордонах.
Путін зараз дійсно не знає що йому робити - бо він не знає, чого йому слід очікувати від Зеленського - той бо сам цього не знає.
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13.04.2021 14:54 Відповісти
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Весенняя компания 2021 года Российско-Украинской войны
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3030552660596794&id=100009262688506
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13.04.2021 14:34 Відповісти
пост от раша СМИ. Не читать. "украинцы сдадутся, ВСУ развалены и прочая информац. ху..ня"
Если в 2014 вообще без армии не взяли нас, то теперь если начнут, мы закончим под масквой и разделением бензоколонки на 10-15 стран
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13.04.2021 15:08 Відповісти
російський генштаб планує морський десант, але опасається протикорабельних комплексів, тому буде штурмувати узбережжя малими десантними катерами під прикриттям авіації та артилерійських катерів. Всі загинуть ще не допливши до берега.
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13.04.2021 19:50 Відповісти
дай-то Бог , а если доплывут !?
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13.04.2021 21:26 Відповісти
Міна.. пдм1м ..їм в допомогу....нехай щастить
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13.04.2021 21:29 Відповісти
приказ по войскам - держаться *** !!! вопрос - накуя !? у нас своя территория и мы можем маневрировать и т.д... а держаться , зарыться в землю и отстреливаться до последнего патрона - это смерть.. вот к чему ВСУ подталкивают полководцы сраные... делай выводы.
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13.04.2021 21:25 Відповісти
не надо нам под москвой, и еще меньше надо развал на 10/15 стран, как Вы думаете, если в рашке начнется задница, неминуемо образуется от 5 до 20 миллионов ватных на всю свою кацапскую башку "беженцев",куда они бежать то будут??? Правильно, в страны где говорят на русском в том числе, так вот, если откинуть Казахстан, так как по русски там уже не очень то, то остаются балтийские страны (эти думаю будут их отстреливать на границе, они очень хорошо знают этих "гостей") Беларусь и мы, Беларусь пока тоже не предпочтительный вариант, потому как правит ей такое же ******** как и пуйло, остаемся мы, с нашей чудной миграционной политикой и убийственным бардаком налезет сюда их, как блох на домашнюю собаку, случайно попавшую в свору бродячих. Мы *** сейчас не знаем что делать с домашними ватанами, развал рашки увеличит их число в 10 раз как минимум в итоге получим две трети парламента опзж и прощай Украина.... не надо нам их развала, пусть цветут и пахнут..... Говном, за забором.... и рвом с крокодилами.....
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14.04.2021 11:22 Відповісти
пока они будут "цвести и пахнуть" они не оставят цели уничтожить нас как народ. А если развалятся они будут не опасны. А беженцев вату будем просто пистить и через время они притихнут или уедут в Беларусь. Зато никто уже не будет бряцать оружием за них, отпиз..х.
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14.04.2021 12:21 Відповісти
нахєра ти розповсюджуєшь цю чушь по всіх вєтках?
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13.04.2021 15:10 Відповісти
это не чушь...как можно спрогнозировать не прогнозируемого !? и я говорю то что есть, и тут есть логика событий , а выводы должен сделать каждый сам... Сложи ты этот пазл - а мы прочтем и скажем - у тебя бред или нет..... как говорят - лучше пере бдеть чем не до бдеть !!!
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13.04.2021 21:22 Відповісти
добре, ще раз поясню - автор тієї маячні наділяє рсукую салдатню фантастичними властивостями пересуватися миттєво з однієї частини країни в іншу:
тут москалі стоять на кордоні і от вони вже в тилу ВСУ
тут москалі в тилу, а раптом, хоп, вже оточили всіх зі всіх боків
тут москалі проплили повз американські лодки, а тут вони, раптом, зайняли всю Одесу та окружили все ВСУ що там є
тут москалі наче стояли на кордоні, а вони вже під Києвом
при цьому все військове керівництво України стоїть і блимає очима від 3 до 5 діб?

ну що це за *****?
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13.04.2021 21:27 Відповісти
я повторю.. я не со всему трактовками согласен - но логика вещей есть(просто подумай мозгами кацапов - как они думают, и учти что это с точки зрения военного эксперта - он знает о чем он говорит).. надеяться что сша будут за Нас воевать и впрягутся - глупо, нужно всегда надеяться только на себя !!! и последнее - то что творится у Нас во ВСЕХ ветвях власти это пздц - тут и воевать врагам не нужно - заходи и бери все что хочешь, правда осталась одна кучка разрозненных патриотов которые пытаются что-то еще сделать..
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14.04.2021 00:04 Відповісти
лоханки, которым по 40-50 лет
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13.04.2021 14:34 Відповісти
скоро в Чорному морі буде не проштовхнутись
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13.04.2021 15:12 Відповісти
Блин,цена на чермет снова упадет....
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13.04.2021 21:30 Відповісти
Катер "Шмель".
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13.04.2021 17:27 Відповісти
Флагман - Ад Кузя.
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13.04.2021 14:35 Відповісти
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3654
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13.04.2021 14:41 Відповісти
Кузя уже давно заслужил награду от Украины за уничтоженную военную технику врага!
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13.04.2021 14:59 Відповісти
глянул видео, а корабли где?
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13.04.2021 20:08 Відповісти
Усю рухлядь тягнуть.
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13.04.2021 14:36 Відповісти
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda

Нападати зараз не можна - бо тоді точно зупинять Північний потік, але можна кошмарити Україну своїм металоломом та гарматним м"ясом на її кордонах.
Путін зараз дійсно не знає що йому робити - бо він не знає, чого йому слід очікувати від Зеленського - той бо сам цього не знає.
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13.04.2021 14:54 Відповісти
Сорок певый
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13.04.2021 14:38 Відповісти
Пушечное мясо бурятское может протухнуть.
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13.04.2021 14:38 Відповісти
Интересно, где их будут героически затоплять, в Керченском проливе, или в Севастопольской бухте?
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13.04.2021 14:39 Відповісти
в Ростові коло Зеленого острова
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13.04.2021 14:47 Відповісти
Сейчас бы Ирану поднапрячься и в отсутствие российской флотилии пе стануть по неверным гяурам великокацапщины.
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13.04.2021 14:39 Відповісти
Калибрами затоплять будут? Мощно!
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13.04.2021 14:44 Відповісти
У оккупантов в Крыму заклинило пушку во время праздника (ВИДЕО)

https://youtu.be/9P65zE0Ljjs
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 242
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13.04.2021 14:41 Відповісти
Відро з гайками, 100раз перекрашене)
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13.04.2021 14:41 Відповісти
Опять их топить будут.
Жалко Чёрное море.
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13.04.2021 14:42 Відповісти
Ну так и надо говорить - 11 катеров и 4 корабля. Чего жути-то нагонять?
В каспийской флотилии всего 9 кораблей.
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13.04.2021 14:43 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Каспийская_флотилия_ВМФ_России#Корабельный_состав
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13.04.2021 14:45 Відповісти
Рашиссти стягують війско а потім може статися що "правий сектор й візітки Яроша вб'ють декілька рабоКацапОв й ху#лу буде 'привід' для "защітиРускаГаварящіх" " а можуть й 9ти поверхівку взорвати десь у Ростові й "візітки Яроша навкруги" або літак свій зібьють.... у рашисско-фашисского режиму багато сценаріїв.
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13.04.2021 14:44 Відповісти
ВРЕМЯ РОССИИ
Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. UTC
http://ipvnews.org/
Не знаю, чому саме ця дата, але "висить" вона там вже років десять...
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13.04.2021 14:57 Відповісти
да мне этот нравитсья ПОХОРОНЫ ВОвы обнуленного он стал никем и был ничем....
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13.04.2021 14:56 Відповісти
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 4386
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13.04.2021 14:47 Відповісти
тричі перейменований?
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13.04.2021 14:48 Відповісти
Вот такая она "гражданская война в Украине"Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3973
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13.04.2021 14:49 Відповісти
Эдуард Александрович Басурин (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 27 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1966 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA Донецк , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 военный деятель ОРДЛО .
Коллаборант !
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13.04.2021 15:19 Відповісти
Думаю Турция не пропустит.
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13.04.2021 14:51 Відповісти
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3128
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13.04.2021 14:52 Відповісти
Они идут не через Турцию, а по Волго-Донскому каналу.
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13.04.2021 15:01 Відповісти
с географией ты явно не дружишь
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13.04.2021 16:15 Відповісти
с головой видимо тоже
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13.04.2021 21:43 Відповісти
Турки не только Босфор контролируют, а и Волго-Дон?
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13.04.2021 21:43 Відповісти
Черное озеро ...извините МОРЕ ! -главный театр для флотских сражений. Тут решиться морская судьба . Простреливаемое со всех берегов ,закрытое проливами стало "притчей во языцах..." Ордынские мореходы- не участники двух мировых войн, трубят большой сбор ! Прибрежные народы чешут репу в недоумении.....зачем вам этот спектакль?
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13.04.2021 14:52 Відповісти
"Нептун" хорошей средство от ордынких кораблей. Но три макета явно маловато. Как-то все скледненько получается. Тянули-тянули с финансированием ракетной программы, а тут уже и 15 кораблей.
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13.04.2021 14:53 Відповісти
Есть ещё Ольха , Гром -2 , Стугна-П .... ракет на всех хватит
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13.04.2021 15:24 Відповісти
Хіба то кораблі, краще придивись, то ж катера , типу наших,що на Рибальському клепали! Нам просто везе,бо кацапи такіж злодюги,як і наші! Гроші вкрали,а склепали якесь гівно для відмазки!!!
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13.04.2021 16:45 Відповісти
Одно судно, перевозящее стадо баранов, с лёгкостью справляется с кацапской армадой металлолома !
Турками доказано !
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13.04.2021 15:06 Відповісти
Так и вижу, как этому корыту "Нептун" влетает в бочину.
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13.04.2021 15:19 Відповісти
Проблема в том, что корабли уже в Черном море, а для нептунов еще ракеты не произвели.
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13.04.2021 15:55 Відповісти
не те що не виготовили, а навіть за 2 роки не знайшли фінансування!
Слава 73% наріду!
Відбиватись будете обіцянками клоуна
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13.04.2021 19:11 Відповісти
Украина заняла пассивную позицию созерцания. Это в корне неправильно!
Есть еще козыри, способные повлиять на Запад оказать настоящее давление на Уйлостан, только они не используются почему то. Тут уже не до реверансов! Если Зеленский открыто даст приказ заминировать атомные реакторы, находящиеся под угрозой захвата, то озабоченность Запада станет реальной. Не было бы поздно для этого!
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13.04.2021 15:32 Відповісти
это они к дню победы?)))
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13.04.2021 15:33 Відповісти
Агонія імперії
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13.04.2021 15:34 Відповісти
Попахивает Синопским сражением
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13.04.2021 15:42 Відповісти
российские воины передали привет Украм

https://www.youtube.com/watch?v=l5eSrv2R3pE
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13.04.2021 16:40 Відповісти
Похоже рано или поздно Крым станет для рф второй Цусимой. А Севастополь останется в легендах для внуков как некогда Порт-Артур.
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13.04.2021 17:16 Відповісти
Якась повна маячня, щодо участі "сил" Каспійської флотилії РФ у спільних навчаннях в водах ЧМ. Уявіть собі бойову міць з осодкою максимум до 3,5 метрів яка висувається до ЧФ РФ, виходячи з Каспію у Волгу, щоб через Волго-Донський канал потрапити в Дон, а звідти через Азовське море і Керченську протоку потрапити в Чорне море. Більшого ідіотизму навіть видумувати не треба. Хіба що, російські стратеги вирішили таким чином "підсилити" ЧФ РФ і зовсім не збираються повертати назад бодай основну частину групи цього фантастичного переходу. В цьому разі буде дуже цікаво узнати склад групи переходу. Чим же таким вони мають підсилити старі галоші ЧФ РФ? Чи може, парашоїди вирішили створити Азовську флотилію для забезпечення операцій агресії з моря. Якщо це останнє, то це дуже серйозна ознака, що вказує на спробу прямого залучення ЗС РФ у війні Росії з Україною на її сході. Все останнє схоже на досить невдалий анікдот.
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13.04.2021 17:20 Відповісти
вони робитимуть висадку на Азовському узбережжі.
Але навіить якщо на чорноморському - там недалеко. Відстань у 50-100 км подолається швидко
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13.04.2021 19:17 Відповісти
Самое так.... під міст ніхто не зайде ззовні..... потоплять якусь лох арку і не підчепитись.... А ця малеча тишком никому забеспечить підтримку десанту з моря....
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14.04.2021 00:09 Відповісти
самоходные мангалы
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13.04.2021 17:22 Відповісти
Цікаво що залишиться від такого катера росіян, якщо по ньому бабахнути "Нептун"
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13.04.2021 17:36 Відповісти
А він є?
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13.04.2021 21:34 Відповісти
"Нептун" не бахне. Він не на озброєнні. Комусь це було потрібно саме сьогодні!!!???
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13.04.2021 22:50 Відповісти
Есмінці типу "Arleigh Burke",які ось-ось зайдуть у Чорне море, мало не луснули зі сміху. Вєлікая марская держава,а фулі ви хотіли...
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13.04.2021 17:40 Відповісти
Вони то луснуть від сміху. Але, який відсоток того, що вони застосують заради нас свою зброю проти паРаші? Мій прогноз у вісотках краще тут не називати. ПаРашоїди цей блеф Заходу, здається розкусили. Саме тому вони знахабніли і майже знущаються з України разом з її "спостерігаючими партнерами".
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13.04.2021 23:06 Відповісти
Кому не понятно в каких водоёмах типы таких кораблей наиболее эффективны и, исходя из этого, где эти катера москаль планирует использовать?
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13.04.2021 17:43 Відповісти
азов
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13.04.2021 21:34 Відповісти
Правильно. Від Азова до Керчинської протоки. А потім від Бердянська до Маріуполя. І Азовське море - в лапах ху"ла. А це ще один дуже стратегічний прорив українського кордону, через який з Ростова і Азова підуть морським сполученням сотні і тисячі поставок живої сили, техніки і озброєння. Ці малотонажні, але швидкі плавзасоби здатні за дуже малий час накопичувати на окремих напрямках дуже потужні сили для десантних і наземних операцій для захоплення нових територій України, для підтримки сил, які мають доступ до морського базування. Моє попередження. Україна програла Керченську протоку, прохід в Азовське море з боку Чорного моря. Україна програє агресору узберіжжя Азовського моря для його використання в своїх загарбницьких цілях. Україні вкрай необхідно мати свій ракетний щит. Якщо не маємо свого, то треба падати в коліна Заходу і термінову "купувати" дивізіон-два "Тамогавків" і разгортати їх уздовж берегової лінії своїх кордонів по акваторіям Азовського і Чорного морів. Чому би силам НАТО не провести відповідні навчання на території України.
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13.04.2021 23:47 Відповісти
👏відмінна аналітика.
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14.04.2021 00:11 Відповісти
будут сами топить на секретном фарватере
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13.04.2021 22:01 Відповісти
да. в видео действительно военный кораблик... потонули бы пару штук смеха ради...
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13.04.2021 18:24 Відповісти
З такими наша Гюрза потягатись зможе
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13.04.2021 19:18 Відповісти
В азов ідуть, смішк смішками, але чує мое серце шо ми на кануне грандиозного шухера, а наши гавнокомандери Зеленскі Хомчаки і Тарани грають вогнем і наплюватєльскі відносяться до всього і відносились, мабуть закордоном дачі вже чекають. КРІМ ТОГО ось вам відповідь по рехвормі ВСУ 7 років просрали і воювать нічим, або черметом, 1 танк вмісяць модернізуютьі 1 мі8 у пів року.
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13.04.2021 21:41 Відповісти
Ну так мабуть як фарфорового пригадують- одразу мапу Британії уявляють
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14.04.2021 00:12 Відповісти
15 зовсім непоганих цілей...
але клоунів в країні набагато більше
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13.04.2021 22:53 Відповісти
Цілі є, а хто і чим в них поцілить?!

Тут у нас дехто ще в клоунів і цукерників грається. Дивіться, бо таки дограємося. Україна - на кону. Агресор - на порозі.
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14.04.2021 00:13 Відповісти
''АШОТ'' C БОЕВЫМИ БАРАНАМИ БЫСТРО РАЗБЕРЁТСЯ КАЦА-псинскими посудинами.
Боевые бараны потопят всех свинособак - это уже доказано

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13.04.2021 22:59 Відповісти
 
 