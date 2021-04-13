"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку. ВIДЕО

В окупованому Криму росіянин накинувся на жінку похилого віку після зауваження про хамську поведінку. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник, коли жінка зробила зауваження і назвала росіянина "понаїхом". Той підхопився зі свого місця і з лайкою побіг до жінки. Присутні в салоні люди зуміли відгородити росіянина від жінки і конфлікт обмежився лайкою. У коментарях до запису користувачі зазначають, що конфлікт стався в окупованому Сімферополі.

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