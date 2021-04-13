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"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку. ВIДЕО

В окупованому Криму росіянин накинувся на жінку похилого віку після зауваження про хамську поведінку. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник, коли жінка зробила зауваження і назвала росіянина "понаїхом". Той підхопився зі свого місця і з лайкою побіг до жінки. Присутні в салоні люди зуміли відгородити росіянина від жінки і конфлікт обмежився лайкою. У коментарях до запису користувачі зазначають, що конфлікт стався в окупованому Сімферополі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди". ВIДЕО

Автор: 

Крим (14185) окупація (6742) Сімферополь (221)


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Топ коментарі
+118
Сміття до сміття. а потім всі разом в сібірь поїдуть
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13.04.2021 15:32 Відповісти
+66
Учёные выяснили, что русофобия - это особое состояние нормального человека, при котором он не приемлет зависть, ложь, хамство, лень и пьянство.
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13.04.2021 15:34 Відповісти
+65
"Я из Сибири приехал! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 2084
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13.04.2021 15:45 Відповісти
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Тю, так это обыкновенный русский фашист. Просто уничтожать.
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13.04.2021 17:22 Відповісти
ну так и уйобывай в сваю срассию )))
"понаехали" ... - всё правильно сказала ))) ахаха х
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13.04.2021 17:44 Відповісти
От не думала що напишу, але молодець мужик, дави крис.))))
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13.04.2021 17:46 Відповісти
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14.04.2021 12:27 Відповісти
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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13.04.2021 17:59 Відповісти
Сильно.
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14.04.2021 00:43 Відповісти
Рюцькій Мір схожий на великий барабан, що голосно б'є по вухам саме через те, що пустий у середині!
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13.04.2021 18:06 Відповісти
ну, оккупация, да
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13.04.2021 18:37 Відповісти
понимаете в Украине можно было шипеть на ВОСПИТАНИЕ , ВЛАСТЬ , ПРЕЗИДЕНТА , украинцы к этому привыкли и ВОСПРИНИМАЮТ это как должное и само себе разумеющиеся !!!! а тут пришел "руцкий мир" где надо МОЛЧАТЬ , ТЕРПЕТЬ и ХОДИТЬ под СЕБЯ , украинец к этому не ПРИВЫКНЕТ НИКОГДА !!! даже русскоговорящие они по ХАРАКТЕРУ -- УКРАИНЦЫ !!! мне искренне ЖАЛЬ и крысчан и лугандонцев и знаю ТОЧНО : ОДЕССА город ГЕРОЙ , СВОБОДНЫЙ ГОРОД и СЛАВА Украини !!!
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13.04.2021 18:41 Відповісти
Он такой, русский мир Агрессивные, злобные псы
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13.04.2021 18:48 Відповісти
свінасабакі
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13.04.2021 20:05 Відповісти
Тьотя мала б дякувати, що то був кацап з сибіру, а не абрєк якийсь - той би горлянку одразу перерізав...
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13.04.2021 18:58 Відповісти
Это выродки,что с Сибири что с Воронежа, это всё выродки...масаракша
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13.04.2021 19:03 Відповісти
Тагііііл!
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13.04.2021 19:05 Відповісти
Таймир!
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14.04.2021 00:07 Відповісти
Кстати не защищаю москаля, но бывают такие "женщины", которые со своим наглым "понаехали", лет 8 назад могла услышать "Понаехали? Я из Киева или Львова! Замолчи бл*дь)
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13.04.2021 19:18 Відповісти
ну а тепер уявіть все це в Києві
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13.04.2021 19:28 Відповісти
Хамство, великую важность и маты?
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13.04.2021 19:33 Відповісти
в Києві трамваї брудні та старі, а в Криму рашка розкошелилась
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13.04.2021 22:52 Відповісти
и конфликт ограничился руганьюИсточник: _________так там это уже узаконенный язык, как говорил Жирик - я должен говорить на русском языке, мат это русский язык... ну да, они без мата и силы ничего не понимают... я когда служил в Алтае, у одного прапора трехлетний сынуля пел матерные частушки... папочка был в восторге...
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13.04.2021 19:33 Відповісти
У меня очень дальние родственники родом с Сочи, кроме общения постоянного с моей бабулей через скайпы ,раза три четыре приезжали погостить в Украину, ну что сказать, вежливые, культурные и порядочные люди, которые общаются сугубо культурно без мата. Говорю как есть, а не потому что они родственники, ибо мне похрен по большому счету на них) Так что есть быдло в любой нации, а есть Люди. Возможно процентное соотношение где-то больше, а где-то меньше.
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13.04.2021 19:41 Відповісти
Надо было с ними за политику)
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13.04.2021 21:07 Відповісти
Осуждают, как любую войну вообщем, так и в первую очередь войну с Украиной, и говорят что многие оттуда не хотят этого. Но их никто не спрашивает. Боятся за детей, которых хочешь не хочешь, а падет жребий, так отправят воевать против можно сказать родственников, ибо что бы не говорили, но кровь у нас общая, у многих украинцев есть там родственники. Со своей точки зрения я скажу, что любой адекватный человек против войны, и не все в России звери коими мы их представляем. В любом случае хочется что бы Пу опомнился, и прекратил эту херню, а сепаратисты и любители поубивать да покрасть за этим делом, были и будут всегда, это говнолюди просто, и не Путин их такими сделал, они сами найдут себе цель.
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13.04.2021 21:28 Відповісти
Рыба гниёт с головы, тоталитарная бандитская власть которая захватила Россию виной тому, что происходит. Не зря все демократические страны у них враги и всякие кндры друзья. Воевать надо против преступной власти, тогда не придется с народом других стран.
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13.04.2021 23:12 Відповісти
це просто чудово!
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13.04.2021 19:41 Відповісти
Вспомнил анекдот о том как чечены изнасиловали крымчанина, а его успокаивают, что мол это свои, расеяне, а ведь могли и бандеровцы.
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13.04.2021 19:50 Відповісти
Мило... мило!
Канешн не камни с неба, но надеюсь, что им нравится. )
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13.04.2021 20:00 Відповісти
"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 4282
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13.04.2021 20:31 Відповісти
Нормально так погавкались путинские собаки.
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13.04.2021 20:44 Відповісти
декілька кацапопітеків посварились у тралику...нашо мені про це знати?
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13.04.2021 21:01 Відповісти
Камней пока нет, есть сибиряки
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13.04.2021 21:02 Відповісти
нам хоть сибиряки с неба
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14.04.2021 11:11 Відповісти
Прекрасно все)))) : и камни с неба ощутили))) и культуру всеяруси))) ну и сибирь движется на юг))) а по-другому и быть не могло))) апплодисменты
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13.04.2021 21:04 Відповісти
Приехал на расею, а её там нет.
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13.04.2021 21:05 Відповісти
То ли ещё будет-пусть эта тётка пойдёт гоблину пожалуется😢
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13.04.2021 21:09 Відповісти
Вспоминаю, как адин рускай, сказал про Крымнаш. - Зато теперь не буду слушать, как дети хохлов кричат. - Папа, купы морожено.
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13.04.2021 21:16 Відповісти
путен, введи вайска в тралейбус, защети расеян друг от друга.
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13.04.2021 21:21 Відповісти
Таких случаев миллионы и в Украине руганьи в тролейбусах и маршрутках, ситуация высосаная с пальца, а спросите у Крымчан сейчас хотят ли назад в Украини 90% скажут низачто?! Нада задуматся просто, что вы, мы тут радосно плюем в крымчан (мне насрать на ни хороше там или плохо, или в кацапов) , тут в Украине полная ж о п а , ж о п а ояень большая, что будем делать тут?!??!
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13.04.2021 21:24 Відповісти
Они шо при Украине хуже жили чем сейчас, лучше, а говорить могут, что угодно, потому как признаться, что обосрались стыдно.
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13.04.2021 21:33 Відповісти
Не ты не понял, мне пох.. на Крым, что у нас творится и что дедать дальше??? Ржем из одного единичного случая ( таких случаев и в Украине валом), а сами в полной ж о п е.
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13.04.2021 21:46 Відповісти
лапоть, иди жОне-матрёхе своей поплачься в жилетку, обиженка ты убогая.))
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13.04.2021 22:42 Відповісти
Почему единичного, "понаехали" у них с момента постройки Мацквы на мокшанских болотах.
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13.04.2021 23:01 Відповісти
Що можу сказати... придурки в коментах, не розуміючи повної сраки в Україні, вони гикають з кацапів. Особливо зараз це все дуже смішно, аж плакати хочеться.
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14.04.2021 03:40 Відповісти
Нехай гикають, гумор подовжує життя, а срака в Україні виходить з небажанням деяких, збутися дитячих хвороб совка, так і живуть, спочатку одобрямс савецьких узурпаторів ворів, потім своїх.
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14.04.2021 05:26 Відповісти
Какая извините Жопа?! Ты что старый или больной. Любой не пьяица, не дебил, не лодарь может при желании зарабатывать в Украине 500 дол. и выше. И не ври, что украинци ведут себя подобно свиньям, это большая редкость, особенно в западных областях. А оравшие крысчане в 14 Кримнаш, сейчас чешутся там где и не чесалось и говорят что ни в чем не виноваты, запуганы и помалкивают-мои знакомые и родственники.Так шо идеш, ботяра, по известному адресу.
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14.04.2021 08:49 Відповісти
Той бот навіть перекладачем уміє користуватись, навіть полную жопу переклав. Правда він не знає, що у нас повна срака ніхто не каже )) Паляться на дрібницях.
До речі, зараз у нас хлопці в селі отримують по 400-500 баксів і жаліються, що їм погано живеться. Але, дійсно, на ці гроші треба РЕАЛЬНО працювати. Кому ліньки, або, вибачаюсь, бухарі, отримують свої 200 баксів і щасливі. Думаю, тут працює оте " а що там у сусідів?". Більшість звертають лише увагу на те, що в Європі краще - отже у нас полная жопа. А поглянути у свій забитий холодильник, на новий смарфон, красиву хату, машину і т.д. і порівняти з тим, що було совку, розуму не вистачає.
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14.04.2021 13:46 Відповісти
*****, видишь нигде рускаму челавеку не рады, в Москве - понаехали, не говоря уже про Крым.
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13.04.2021 21:35 Відповісти
ну что, свиньи, вот вам и "камни с неба" в "родную говень" все, как заказывали ...
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13.04.2021 21:44 Відповісти
Кацапи - це окупанти!
Крим - це Україна!
Окупована частина Донецької та Луганської області кацапами - це Україна!!!
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13.04.2021 21:53 Відповісти
Ну і ....що далі???
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13.04.2021 21:57 Відповісти
Дальше будет только хуже, пока не развалится анемичный расейский наследник совка.
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13.04.2021 23:03 Відповісти
"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 6162
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13.04.2021 22:54 Відповісти
- Папа, а что случилось с Крымом? Он умер?
- Нет. Его накрыл русский мир.
***
Простая русская душа -
Тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
В сенях помойное ведро.

Гулянка в будни до утра
И кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
По пьянке матери минет.

Видон на свалку из окна
И вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
Муж лег на зассаный диван.

Подъезды с запахом мочи,
Без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
Секс с друга пьяного женой.

Паленка, семки, маргарин -
Закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка...
О, да! паРАША - велика!

© 2014 г.
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13.04.2021 23:00 Відповісти
"Крым вернулся в родную гавань!" © *****, 2014

"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 1346
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13.04.2021 23:12 Відповісти
Понаєхал! А шо такоє, на сонячному сибіру засмага не така, як у нашому Криму?

Шкода, що цей сибірячок не заїхав тьоті проміж очей, так шоб рог у неї виріс.
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14.04.2021 01:37 Відповісти
І ніхто не замітив що менталітет Кримчан і тіпа з "Сибіру" не сибіряка, зовсім різні ! Я наприклад знаю 100 поверхові мати ) Але біля батьків не використовую навіть 1 повеха , а тим паче в громадському транспорті чи місці ) ? А шо ви не такі самі ?)
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14.04.2021 02:03 Відповісти
Это и есть нарот крыма?
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14.04.2021 05:34 Відповісти
привыкайте вам ещё лат с 20 в говени плавать.......
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14.04.2021 07:17 Відповісти
_Почитал чутка комменты. Печаль. Винят крымчан в оккупации... Не оккупантов - а оккупированных! Глупо. Подло. Далеко от сути происходящего. Причина войны вообще не они - исключительно расия! Очень плохо что болваны этого не осознали и через семь лет войны. Аннексия "по призыву и воле аннексированных" - суть лживая пропаганда агрессора для оправдания агрессии. И болваны что винят в оккупации оккупированных вместо оккупанта - льют воду на мельницу расии! Всеобщая массовая поддержка расии крымскими людами сфабрикована расией так же как т. н. референдум и многое другое.
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14.04.2021 08:09 Відповісти
"Всеобщая массовая поддержка расии крымскими людами сфабрикована расией."
Я іншої думки. Пригадую радість кримських зрадників з прапорами паРаші на площах кримських міст. І крик ватних самок, що блокували наші військові частини, у відповідь на запитання журналістів українських телеканалів:
- Скажитє, а что ви здєсь дєлаєтє?
- Паддєрживаєм Расію!
- А почєму нє наших солдат?
- Патамушта ми нє-ха-тім аставацца в Украінє! Ви понялі? Нє-ха-тім!
Те саме було й на Донбасі.
Кожен має пройти свій шлях - і патріоти, і зрадники. Хотіли на паРашу? Жеріть!
І я радий чути тепер виття ватної біомаси: "Ми нє таво хатєлі!"

"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 7343
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14.04.2021 17:05 Відповісти
_Ты по тупости льешь воду на мельницу агрессора и оккупанта или по призванию? Мо работа такая?
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14.04.2021 18:34 Відповісти
Зустрічне запитання: ти від нардження тупий, чи то в тебе від страху перед кацапами?
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14.04.2021 18:54 Відповісти
_Если ты не понимаешь что эту всеобщую поддрежку оккупант нарисовал, что это из разряда распятых мальчиков, и что ты плуг, который поддреживает брехню оккупанта - то ты суть тормоз. Поздравляю. Эффект Даннинга-Крюгера можно иллюстрировать тобой.
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14.04.2021 18:57 Відповісти
Яка ж брехня оккупанта. Сувора правда. Нагуглити можеш сам. Тільки не заплач від розриву свого шаблона.
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14.04.2021 19:20 Відповісти
Швайн не усвідомлює, що він на окупованій території...
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14.04.2021 08:18 Відповісти
В Сибири твоя Россия, в Крыму -Украина
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14.04.2021 08:20 Відповісти
Що можна сказати? Мразі, Сибір і Далекий схід без єдиного пострілу віддали китайцям, а самі потихеньку біжать на окуповані обжиті українцями і татарами землі. Орда є орда. Я жив в Криму і пам'ятаю, як ці кацапські свині кричали, щоб був російський флот, бо як тільки піде флот в росію, то зразу татари і турки їх поїдять. Вже турків не бояться? Більшого ворога і вбивцю, як кацап немає в світі.
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14.04.2021 09:49 Відповісти
В кінці розмови цього сибіряка схоже послали на х*й. А взагалі, як розмовляти з рузьке бидло давно знають на Кавказі (в Україні теж знали,але трохи забули) - удар в морду !!
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14.04.2021 10:05 Відповісти
Ничего страшного, это же не камни
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14.04.2021 10:31 Відповісти
кацап обыкновенный , вид парнокопытный , из семейства понаехавших
"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 4985
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14.04.2021 12:00 Відповісти
такое быдло, и в таком чистом и красивом троллейбусе...
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14.04.2021 12:34 Відповісти
"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 4231
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14.04.2021 12:57 Відповісти
Василий Шульженко«Дедушка, поедим домой!»
"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пасажир тролейбуса в окупованому Сімферополі відповів на зауваження про хамську поведінку - Цензор.НЕТ 8783
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14.04.2021 12:58 Відповісти
" я із сібірі прієхал. ти ЧЬООООООО?????!!!" Кричсанє, це вам "КАМНІ З НЕБА"!
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14.04.2021 13:52 Відповісти
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