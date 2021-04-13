Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів". ВIДЕО

Фінансований за рахунок держбюджету телеканал "ДОМ", що мовить на окуповані території, випустив сюжет про те, як українські праворадикали нібито "сприяють російській пропаганді".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Сюжет під назвою "Радикали в Україні. Розбір" з'явився в ефірі телеканалу "ДОМ" 11 квітня.

Зокрема, автори сюжету взяли коментар в експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, який каже, що українські радикали "просто заперечують, що у людей є права, заперечують рівноправ’я та нападають на феміністок".

Крім того, автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози". Також канал наголошує, що такі "екстремістські дії" деяких націоналістів начебто грають на руку російській пропаганді.

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Зазначається, що через "перебільшення і маніпуляції може здатися, що такі дії праворадикалів повсюдні, а влада на них не реагує". На думку журналістів каналу, це відлякує жителів окупованих територій та може сповільнити процес реінтеграції.

Також у сюжеті згадали затримання активістів акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, а також Семена Семенченка. Журналісти цілеспрямовано наголосили на зв’язках Стерненка та Семенченка з "Правим сектором".

Як відеоряд у у сюжеті використовували кадри з мітингів і мирних акцій протесту українських націоналістів, які переплітаються з кадрами пропагандистських сюжетів росТВ.

Доказів того, що українські націоналістичні організації пов'язані з пропагандою країни-агресора, автори матеріалу при цьому не надали.

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Нагадаємо, "ДОМ" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Канал підпорядковується Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.