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Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів". ВIДЕО

Фінансований за рахунок держбюджету телеканал "ДОМ", що мовить на окуповані території, випустив сюжет про те, як українські праворадикали нібито "сприяють російській пропаганді".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Сюжет під назвою "Радикали в Україні. Розбір" з'явився в ефірі телеканалу "ДОМ" 11 квітня.

Зокрема, автори сюжету взяли коментар в експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, який каже, що українські радикали "просто заперечують, що у людей є права, заперечують рівноправ’я та нападають на феміністок".

Крім того, автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози". Також канал наголошує, що такі "екстремістські дії" деяких націоналістів начебто грають на руку російській пропаганді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". ВIДЕО

Зазначається, що через "перебільшення і маніпуляції може здатися, що такі дії праворадикалів повсюдні, а влада на них не реагує". На думку журналістів каналу, це відлякує жителів окупованих територій та може сповільнити процес реінтеграції.

Також у сюжеті згадали затримання активістів акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, а також Семена Семенченка. Журналісти цілеспрямовано наголосили на зв’язках Стерненка та Семенченка з "Правим сектором".

Як відеоряд у у сюжеті використовували кадри з мітингів і мирних акцій протесту українських націоналістів, які переплітаються з кадрами пропагандистських сюжетів росТВ.

Доказів того, що українські націоналістичні організації пов'язані з пропагандою країни-агресора, автори матеріалу при цьому не надали.

Також дивіться: Російська пропагандистка Стриженова зламала руку під час ефіру про Голодомор в Україні: "За що ще ми повинні покаятися?". ВIДЕО

Нагадаємо, "ДОМ" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Канал підпорядковується Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Автор: 

Праві (25) пропаганда (2820) радикали (30)


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Топ коментарі
+89
Государственный телеканал "Дом" рассказал жителям оккупированных территорий о "бесчинствах праворадикалов" - Цензор.НЕТ 2665
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13.04.2021 15:48 Відповісти
+74
Дом ? Параша ваш дом .
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13.04.2021 15:46 Відповісти
+66
когда президент страны и вся его свита - долпоепы и украинофобы, то я другого результата и не ожидал
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13.04.2021 15:49 Відповісти
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Дом ? Параша ваш дом .
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13.04.2021 15:46 Відповісти
Телеканал Дім/Дом створювався для інтеграції ОРДЛО в Україну, а ці ЗЄбанати навпаки показують що мешканці окупованих теритирій чужі для України і з ними треба розмовляти іншою мовою, причому в ОРДЛО українську мову розуміють всі, поки що
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13.04.2021 15:51 Відповісти
єто та самая "пятая колона", созданная вовкой-зеЛохом и ермаковым, и финансируемая за счет украинского бюджета..
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13.04.2021 16:03 Відповісти
Мендель подсуетилась?
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13.04.2021 15:47 Відповісти
Государственный телеканал "Дом" рассказал жителям оккупированных территорий о "бесчинствах праворадикалов" - Цензор.НЕТ 2665
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13.04.2021 15:48 Відповісти
ога, *****... лалалалалалалалааа

https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1



ФСБшний проект Квартал-95
Що таке луб`янський проект ЗЕ, досить почути його бенефіціарів.
Квартал оформили в 2000-х після концерту в лазні Путіна.
Б.Шефір - общак ЗЕ (співвласник ляльок).
Його брат, С.Шефір - помічник Буратіно.
Баканов (СБУ), Єрмак (ОПУ) з плеяди агентів Кремля.
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13.04.2021 16:03 Відповісти
Так, а вона шо єтім уніжєна?
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13.04.2021 16:15 Відповісти
нє, она - орудіє уніженія
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13.04.2021 16:29 Відповісти
єтім - нижче плінтуса
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13.04.2021 17:05 Відповісти
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 5092
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13.04.2021 16:47 Відповісти
Сцарям...
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13.04.2021 17:05 Відповісти
МАлАко за врЄдность пАложєнА... сцарям...
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13.04.2021 19:23 Відповісти
Зегниды закрыли пропагандонские каналы (далеко не все ), а сами ещё лучше подыгрывают рашистам
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13.04.2021 15:49 Відповісти
когда президент страны и вся его свита - долпоепы и украинофобы, то я другого результата и не ожидал
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13.04.2021 15:49 Відповісти
Цікаво,цеж якої держави телеканал "дом''?В Україні він мав би назву ''Дім''.Швидше за все засновники переплутали країну,їм треба за поребрик, на родіну.
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13.04.2021 15:50 Відповісти
А це квінтесенція ідеології блазнів - припинити фінансування багатомовного каналу, орієнтованого на інші країни і почати фінансування російськомовних передач для "нашіх людей, которіє не говорят по-українскі"...
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13.04.2021 15:55 Відповісти
до "каменів на голову"
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13.04.2021 17:07 Відповісти
то вони так намагають із милом залізти у нижню півкулю головного мозку домбасят. їм же русский вижав мозг у мадам сиджу.
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13.04.2021 23:32 Відповісти
Рукожопы за деньги налогоплательщиков
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13.04.2021 15:50 Відповісти
Аби ж то просто рукожопи. Це вороги.
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13.04.2021 16:08 Відповісти
Заправляє Мендель, експерт Грінберг... А пересічних зебілів чому не опитують???
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13.04.2021 15:51 Відповісти
а мнение гречко-сеятелей и свинопасов за них проголосовавших больше не интересует
- нах с поля
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13.04.2021 16:03 Відповісти
Мендель вошка - троянская кобыла , работавшая на «Параша тудэй «, у этих г … бывших не бывает , ее к шуту , не случайно пристроили
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13.04.2021 16:36 Відповісти
Пресс-секретарь Зеленского обвинила ВСУ в убийстве жителей Донбасса
https://news.obozrevatel.com/politics/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-ubijstve-zhitelej-donbassa.htm
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13.04.2021 17:16 Відповісти
во дебилы...
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13.04.2021 15:54 Відповісти
Государственный канал какого государства этот "Дом"?
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13.04.2021 15:54 Відповісти
шапитолий, извините за эвфемизм, дурдом по-русски
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13.04.2021 18:40 Відповісти
Державною мовою якої держави він віщає?
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13.04.2021 15:56 Відповісти
Ця помийка ще й отримуює сотні мільйонів грн. з наших кишень.

"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2020 рік (з березня 2020 року по грудень 2020 року) становив ₴ 260.4 млн грн.

Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴ 348.8 млн грн."

Шеф-редактор:
Журналіст з Донецька Олексій Мацука 23 лютого 2021 року став шефредактором телеканалу «Дім/Дом».
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13.04.2021 15:57 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC
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13.04.2021 15:58 Відповісти
Государственный канал рузге государства "Дом". Сотое доказательство что Зеленский работает на врага.
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13.04.2021 15:59 Відповісти
Колись давно, у стародавньому Римі Меценат сказав: "...Чим гірший імператор, тим миліший він для черні..." Хе-хе, але римляни не могли собі уявити імператора-чужинця, котрий тваринно ненавидить Рим і тихенько мріє віддати його варварам.
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13.04.2021 16:29 Відповісти
канал Мендель честно рассказал как евреи относятся к украинским националистам..., и подмигнул "той" стороне..
Спасибо за честность...
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13.04.2021 15:59 Відповісти
После создания телеканала 1 марта 2020 года, на 10 месяцев 2020 года бюджет канала составлял 257 млн грн. (как и в случае с предшественником https://ru.wikipedia.org/wiki/UATV UATV , бюджет для канала предоставлялся правительством Украины как часть бюджета государственного информагентства «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Укринформ »).
После создания телеканала https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 1 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2020 года он подчинялся напрямую Министерству культуры и информационной политики. В июне 2020 года стало известно, что продолжается процесс передачи телеканала «Дом/Дiм» от министерства культуры в министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Руководство канала[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&section=4 править код ]
Должность гендиректора вакантна, на нее продолжается конкурс. По состоянию на 2020 год исполняющей обязанности генерального директора канала является Юлия Островская, которая ранее работала директором по производству студии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Квартал 95 ».
Надеюсь всем теперь понятно кто курирует канал?
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13.04.2021 15:59 Відповісти
Кому и Тягнибакс радикал.
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13.04.2021 16:01 Відповісти
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13.04.2021 17:00 Відповісти
розігнати всю цю шарашкіну контору, фінансовану Кремлем через зєлю і єрмака. За розпалювання ненависті працівники цієї помийки ще сидітимуть не один рік.
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13.04.2021 16:02 Відповісти
Каков поп , таков приход ! Начинать нужно с недомерка в памперсах 🤢😈🐲🤡
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13.04.2021 16:39 Відповісти
не удивлюсь, если туда побежали шалавы с Ньюс Уан, 112 и Зика - Диана Панченко и Пропиховшек.
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13.04.2021 23:37 Відповісти
"бесчинство" любимое слово кацапской пропаганды и БЕСа путена
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13.04.2021 16:02 Відповісти
не тіки улюблене слово, а й найбільш улюблена справа..
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13.04.2021 16:11 Відповісти
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE Де-факто телеканал «Дом» є єдиним одномовним телеканалом в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-yedynyi_odnomovyi_telekanal-10 [10] - канал на 100% російськомовний, україномовні репліки передубльовуються російською. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5 Де-юре творці телеканалу у березні 2020 року на презентації заявляли,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_03_02.2-11 [11] що співвідношення української та російської мов на каналі буде 50/50, але за фактом увесь контент (як новинний так і розважальний) виходить 100% російською.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-dm_pereozvychyty-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83 [⇨]
Канал є одним з двох нових державних російськомовних телеканалів, створених на базі колишнього іномовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/UATV UATV (яке мовило п'ятьма мовами одночасно: російською, англійською, українською, арабською та кримськотатарською): інформаційно-розважальний Дім/Дом (аудиторія: російськомовне населення окупованих Росією сходу України (Донбас) та півдня України (Крим))https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_03_02-7 [7] та інформаційно-розважальний UATV російською (розпочав мовлення у березні 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-dim.dom_nova_konzepziya-13 [13] ; аудиторія: російськомовне населення усього світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-hrud_2020-14 [14] )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_01_17-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-16 [16] ."
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13.04.2021 16:03 Відповісти
Найголовніше,що керує телеканалом (рос.мовним,явно порушуючи закон)-Юлія Островська (працювала директоркою з виробництва Студії "Квартал 95").

Ще там працює творець образу Голобородька,режисер Сватів і Прекрасної няні,громадянин рф-Кірющенко Олексій.
Так що все закономірно.
Зєля патріот-державник,ага.
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 4960

Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 7364
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13.04.2021 16:23 Відповісти
І падтвєрділі на помойкє "украіна24"
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13.04.2021 16:03 Відповісти
Схоже що хтось хоче підставити нашого верховного кловуна і влаштувати масовий безлад в країні в саме той час коли кацапня вже чекає цього на кордоні.
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13.04.2021 16:03 Відповісти
Оісранця необісрати...
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13.04.2021 17:02 Відповісти
На фєдєРаша ТБ не теж саме дивляться луГандонці???
І для чого бубочка створив цей канал???
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13.04.2021 16:07 Відповісти
Сюжет снят, чтоб жители Донбасса еще больше ненавидели Украину?
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13.04.2021 16:08 Відповісти
Кто эти таинственные жители Донбасса?
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13.04.2021 16:11 Відповісти
это их проблема в голове, а там хоть что нибудь должно быть.
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13.04.2021 16:19 Відповісти
бамбаса-
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13.04.2021 17:01 Відповісти
Який там державний.Це телеканал Зєлєнского.
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13.04.2021 16:08 Відповісти
антидержавный!
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13.04.2021 16:34 Відповісти
баканівці не бачать у цьому загрози держбезпеці
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13.04.2021 16:08 Відповісти
Государственный канал "Дом" - вредители внутри страны Украина
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13.04.2021 16:11 Відповісти
нічого доброго від цього інформаційного смітника я й не чекав, але й не сподівався, що вони наважаться на такий відвертий антиукраїнський продукт.
гадав вони діятимуть тонше - переоцінив.
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13.04.2021 16:17 Відповісти
и опять Герасимьюк молчит...(Нацрада по ТВ).
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13.04.2021 23:39 Відповісти
Где воспитательный фактор
Где вера в светлую даль...
И где, шьорт побьери, Билецкий и его команда. Они, помнится, очень активно перекрывали улицы, глаза пылали от праведного гнева на барыг и прочих. Появись такое в период Пороха(это невозможно представить, но все же...), весь Киев был бы перекрыт пацанами в спортивных костюмах и кулаками возле сердца. А тут такое, а его нет. Ну нет, так нет.
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13.04.2021 16:17 Відповісти
почему так пугают украинскими "праворадикалами", может кацапскими леворадикалами будете пугать?
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13.04.2021 16:17 Відповісти
напиши это в ФБ Мендель...

Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 4776
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13.04.2021 16:22 Відповісти
А я считаю, не стОит выпрыгивать из штанов, пытаясь влюбить в себя лугандонских предателей - путиноидов. Не надо тратить бюджетные деньги на их " окучивание" - телеканалы, турпоездки по стране, льготы в образовании, медицине, вакцинации... Лугандонская быдломасса - предатели, а значит - мрази... Они должны пожизненно пахать на каторжных работах, чтобы искупить вою вину в смертях 15000 наших сограждан, в десятках тысяч раненых и покалеченных, миллионе бездомных переселенцев, разрухе и продолжающейся войне....
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13.04.2021 16:20 Відповісти
Дык нужно было угодить таварищу Путену!
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13.04.2021 16:24 Відповісти
пора разгонять эту богодельню
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13.04.2021 16:25 Відповісти
разогнать - маловато будет...
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13.04.2021 16:55 Відповісти
нє разганять,а разстрелять
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13.04.2021 16:59 Відповісти
Нічого антиукраїнського в сюжеті я не побачив. Те, що витворяють націоналісти, дійсно, іде на шкоду державі. В Україні на всі націоналістичні організації, наголошую НА ВСІ, має вплив, через своїх агентів впливу, ФСБ.
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13.04.2021 16:28 Відповісти
В цей телеканал перекочували представники медведчуківського бруду на телебаченні! І вони продовжують працювати за наші гроші на ФСБ РФ ! От і вся їх ідеологія! АТР - єдиний кримськотатарський канал ця влада залишила БЕЗ грошей, а цю помойку відкрила ... от і всі їх ідеологія та цінності !
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13.04.2021 16:28 Відповісти
дебилоиды зеленые
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13.04.2021 16:29 Відповісти
В тому "Домі" верховодить московська агентура.
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13.04.2021 16:30 Відповісти
закрыть нужно эту помойку!а зеЛя и его банда за все будут отвечать.их спасает только пандемия.сразу после нее будем выносить этого зеленого мародера-зеЛю
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13.04.2021 16:34 Відповісти
Сбылась мечта мендельши работать на раша тудей..
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13.04.2021 16:36 Відповісти
Розкажіть краще про кабінетних радикалів, які знищують країну зсередини і змушують людей виїзжати. Але ж тоді доведеться і про себе розказати. І замість того, щоби піклуватися про тих хто не зрадив батьківщині, ці щури знову заглядають в рота зрадникам. Може треба прискорити вашу реінтеграцію з ордло, або ростовом, кабінетні радикали?
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13.04.2021 16:38 Відповісти
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13.04.2021 16:57 Відповісти
Це ж не націоналісти, це аваковські шавки, провокатори.
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13.04.2021 17:25 Відповісти
А Гринберг это откуда?
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13.04.2021 16:46 Відповісти
Євгейськее Падло..,Ось,тільки питання,хто понабирав у той канал фсбшників
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13.04.2021 16:56 Відповісти
дайте этой мендель под дупу сладкий пендель
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13.04.2021 16:47 Відповісти
Щось,занадто багато дозволяє собі в Україні кацапсько-маланська Наволочь Давно напорі відділяти їх тулуби від довбешок...
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13.04.2021 16:54 Відповісти
а где там всякие СБУ (ау!)...комитеты по присмотру за СМИ... и что-то там новосотворенное по борьбе с фейками???...или мендельше и ее творению-выкидышу информационному...все можно?
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13.04.2021 16:57 Відповісти
Власне, це ще один приклад того, чому при Зеленському треба ухилятись від всіх податків, від яких є можливість ухилитись )
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13.04.2021 17:08 Відповісти
Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа........ Пі пі пі пі пі.....
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13.04.2021 17:20 Відповісти
как раз пропагандировать русофобию на чистом русском языке это очень даже хорошо. Но реализация подкачала..
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13.04.2021 18:45 Відповісти
Согласен с Вами полностью. Лугандонские предатели, продавшиеся путену за протухшие объедки , пусть и не мечтают, что они хоть когда-нибудь будут иметь права , как граждане Украины....
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13.04.2021 19:00 Відповісти
Прикольно читати висери порохосвиней. Їм, виходить, можна поливати брудом Патріотів-Націоналістів, а якомусь там прокацапському "дому" - ніззя!? А коли послухати і тих і тих - ну один в один, одні і тіж імбецили, з одного курятника.
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13.04.2021 19:16 Відповісти
Надо начать с того, что информационное противодействие это искусство тонкое. Но поскольку мы все оочень хорошо разбираемся в футболе и экономике,кто нам мешает также"хорошо" разбираться в информационных войнах.
1. Украинский канал для жителей Крыма и ОРДЛО наверное не должен был такое
показывать.
2. Проблема есть. Очень часто постановочные ролики с участием людей позирующих на камеры и выдвигающих разные лозунги прпадают в первую очередь в российский телевизор и используется как пугало для зрителей в Рф, Крыму и ОРДЛО.
3. Это похоже на провокацию с "участием украинского антисемита( по выражению посла Израиля) напавшего на еврейскую Минору на Подоле" под камеры. Ролик тут же попал на росТВ. Постановочную тренировку Билецкого в лесопосадке под Киевом крутили по телевизору в ОРДЛО два дня непрерывно. Так шо закрадывается вопрос-кто на самом деле был заинтересован в сьемке этого ролика.
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13.04.2021 20:13 Відповісти
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 5172
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13.04.2021 22:04 Відповісти
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 4720
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13.04.2021 22:29 Відповісти
Дамы и господа, без паники! Победа будет за нами!
Мнения / Общество 13-апр, 07:409 4 229 0

Коротко информирую.

Украинская добровольческая армия ведет плановую работу как на Восточном фронте, так и в тылу.

При возможном обострении военной ситуации и широкомасштабном наступлении врага, будут немедленно восстановлены и развернутые резервные 5-й и 8-й Отдельные батальоны и подразделения обеспечения, а также создан 3-й Отдельный батальон.

"Госпитальеры" - готовы. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно развертывание дополнительных легкопихотних отрядов...

УДА, как всегда, будет действовать в подчинении Командования Вооруженных Сил Украины и плечом к плечу с нашими Братьями по оружию защищать родную землю от злобных кремлевских орков...

Дамы и господа, без паники!

Победа будет за нами!

За домашние очага и алтари!

Слава Украине!

Дмитрий Ярош
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13.04.2021 22:46 Відповісти
ДОМъ
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13.04.2021 23:21 Відповісти
руцьукий дом
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14.04.2021 00:30 Відповісти
Что у зели на уме - то у этого канала на языке...
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14.04.2021 12:10 Відповісти
єрмакова пята колона відпрацьовує рублі
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20.04.2021 10:52 Відповісти
 
 