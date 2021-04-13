Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів". ВIДЕО
Фінансований за рахунок держбюджету телеканал "ДОМ", що мовить на окуповані території, випустив сюжет про те, як українські праворадикали нібито "сприяють російській пропаганді".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".
Сюжет під назвою "Радикали в Україні. Розбір" з'явився в ефірі телеканалу "ДОМ" 11 квітня.
Зокрема, автори сюжету взяли коментар в експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, який каже, що українські радикали "просто заперечують, що у людей є права, заперечують рівноправ’я та нападають на феміністок".
Крім того, автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози". Також канал наголошує, що такі "екстремістські дії" деяких націоналістів начебто грають на руку російській пропаганді.
Зазначається, що через "перебільшення і маніпуляції може здатися, що такі дії праворадикалів повсюдні, а влада на них не реагує". На думку журналістів каналу, це відлякує жителів окупованих територій та може сповільнити процес реінтеграції.
Також у сюжеті згадали затримання активістів акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, а також Семена Семенченка. Журналісти цілеспрямовано наголосили на зв’язках Стерненка та Семенченка з "Правим сектором".
Як відеоряд у у сюжеті використовували кадри з мітингів і мирних акцій протесту українських націоналістів, які переплітаються з кадрами пропагандистських сюжетів росТВ.
Доказів того, що українські націоналістичні організації пов'язані з пропагандою країни-агресора, автори матеріалу при цьому не надали.
Нагадаємо, "ДОМ" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Канал підпорядковується Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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ФСБшний проект Квартал-95
Що таке луб`янський проект ЗЕ, досить почути його бенефіціарів.
Квартал оформили в 2000-х після концерту в лазні Путіна.
Б.Шефір - общак ЗЕ (співвласник ляльок).
Його брат, С.Шефір - помічник Буратіно.
Баканов (СБУ), Єрмак (ОПУ) з плеяди агентів Кремля.
- нах с поля
https://news.obozrevatel.com/politics/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-ubijstve-zhitelej-donbassa.htm
"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2020 рік (з березня 2020 року по грудень 2020 року) становив ₴ 260.4 млн грн.
Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴ 348.8 млн грн."
Шеф-редактор:
Журналіст з Донецька Олексій Мацука 23 лютого 2021 року став шефредактором телеканалу «Дім/Дом».
Спасибо за честность...
После создания телеканала https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 1 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2020 года он подчинялся напрямую Министерству культуры и информационной политики. В июне 2020 года стало известно, что продолжается процесс передачи телеканала «Дом/Дiм» от министерства культуры в министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Руководство канала[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&veaction=edit§ion=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit§ion=4 править код ]
Должность гендиректора вакантна, на нее продолжается конкурс. По состоянию на 2020 год исполняющей обязанности генерального директора канала является Юлия Островская, которая ранее работала директором по производству студии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Квартал 95 ».
Надеюсь всем теперь понятно кто курирует канал?
Канал є одним з двох нових державних російськомовних телеканалів, створених на базі колишнього іномовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/UATV UATV (яке мовило п'ятьма мовами одночасно: російською, англійською, українською, арабською та кримськотатарською): інформаційно-розважальний Дім/Дом (аудиторія: російськомовне населення окупованих Росією сходу України (Донбас) та півдня України (Крим))https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_03_02-7 [7] та інформаційно-розважальний UATV російською (розпочав мовлення у березні 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-dim.dom_nova_konzepziya-13 [13] ; аудиторія: російськомовне населення усього світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-hrud_2020-14 [14] )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_01_17-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-16 [16] ."
Ще там працює творець образу Голобородька,режисер Сватів і Прекрасної няні,громадянин рф-Кірющенко Олексій.
Так що все закономірно.
Зєля патріот-державник,ага.
І для чого бубочка створив цей канал???
гадав вони діятимуть тонше - переоцінив.
Где вера в светлую даль...
И где, шьорт побьери, Билецкий и его команда. Они, помнится, очень активно перекрывали улицы, глаза пылали от праведного гнева на барыг и прочих. Появись такое в период Пороха(это невозможно представить, но все же...), весь Киев был бы перекрыт пацанами в спортивных костюмах и кулаками возле сердца. А тут такое, а его нет. Ну нет, так нет.
1. Украинский канал для жителей Крыма и ОРДЛО наверное не должен был такое
показывать.
2. Проблема есть. Очень часто постановочные ролики с участием людей позирующих на камеры и выдвигающих разные лозунги прпадают в первую очередь в российский телевизор и используется как пугало для зрителей в Рф, Крыму и ОРДЛО.
3. Это похоже на провокацию с "участием украинского антисемита( по выражению посла Израиля) напавшего на еврейскую Минору на Подоле" под камеры. Ролик тут же попал на росТВ. Постановочную тренировку Билецкого в лесопосадке под Киевом крутили по телевизору в ОРДЛО два дня непрерывно. Так шо закрадывается вопрос-кто на самом деле был заинтересован в сьемке этого ролика.
Мнения / Общество 13-апр, 07:409 4 229 0
Коротко информирую.
Украинская добровольческая армия ведет плановую работу как на Восточном фронте, так и в тылу.
При возможном обострении военной ситуации и широкомасштабном наступлении врага, будут немедленно восстановлены и развернутые резервные 5-й и 8-й Отдельные батальоны и подразделения обеспечения, а также создан 3-й Отдельный батальон.
"Госпитальеры" - готовы. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно развертывание дополнительных легкопихотних отрядов...
УДА, как всегда, будет действовать в подчинении Командования Вооруженных Сил Украины и плечом к плечу с нашими Братьями по оружию защищать родную землю от злобных кремлевских орков...
Дамы и господа, без паники!
Победа будет за нами!
За домашние очага и алтари!
Слава Украине!
Дмитрий Ярош