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Новини Відео Агресія Росії проти України
14 047 92

Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв. ВІДЕО+ФОТО

Артилерійські та танкові резерви, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника. За легендою навчань танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію нашої оборони.

"Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію", – повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

Як зазначив командувач, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра" швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Разом із тим, за словами командувача, танкові екіпажи відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

"Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, тренуються в умовах наближених до бойових. На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою у особового складу", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також читайте: Україна за рік візьме участь у семи навчаннях НАТО, - Таран

Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв 01
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв 02
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв 03
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв 04
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв 05
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв 06
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв 07

Автор: 

військові навчання (2781) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Админ границу и береговую линию нужно заминировать, а в воду подводных мин накидать и наступление со стороны крысма будет не возможным
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14.04.2021 09:10 Відповісти
+13
просто москву в радиоктивный пепел США сотрут и все закончится за пару часов
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14.04.2021 09:12 Відповісти
+12
Арта прекопає перешийок і лапті опиняться в мішку.
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14.04.2021 09:08 Відповісти
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Арта прекопає перешийок і лапті опиняться в мішку.
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14.04.2021 09:08 Відповісти
Админ границу и береговую линию нужно заминировать, а в воду подводных мин накидать и наступление со стороны крысма будет не возможным
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14.04.2021 09:10 Відповісти
Ги ..ще в 14 му зроблено...
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14.04.2021 09:38 Відповісти
Упаднические идеи. Надо думать как плацдарм в Крыму захватить, а танки под Чапллынкой еще в 14 врыли в землю
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14.04.2021 10:27 Відповісти
Нужно ещё и авиацию учитывать Потому как если и будет удар из Крыма ,то комбинированный ,пехотой через перешеек,морской десант и поддержка этих действий авиацией
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14.04.2021 14:28 Відповісти
Лапти будут воевать авиацией.
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14.04.2021 11:41 Відповісти
И ежу понятно (
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14.04.2021 22:21 Відповісти
Всем понятно что такой войны как в 1941 году уже не будет. Посмотрите на Азербайджан и Армению.
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14.04.2021 09:11 Відповісти
просто москву в радиоктивный пепел США сотрут и все закончится за пару часов
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14.04.2021 09:12 Відповісти
Шапками закидаешь! США стирать будут, твой мародер воровать, а ты дома с рошенкой во рту перед компом США с тылу поддерживать будешь чтоб не надорвались . Боже скоко же у нас еще идиотов осталось .Или провокаторов , хрен вас поймешь.
Хлопцам удачи в их тяжелейшей борьбе против агрессора . Им то понятно что опираться придется только на самих себя и наш Народ , а не на наших уху евших коррумпированных лицемерных политиков или большого, доброго и сильного дядьку из за океана
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14.04.2021 11:08 Відповісти
Не пишіть дурню ...
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14.04.2021 13:13 Відповісти
а что было бы не плохо если бы так
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14.04.2021 13:14 Відповісти
Нє, це погано. ЯЗ - це швах. Подивіться результати Хіросіма і Нагасакі. І це 20 кілотон. Чи 50 ...
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14.04.2021 13:57 Відповісти
азербайжанцев натаскали турки - передовая страна нато. а кацапы так рагулями и остались
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14.04.2021 09:13 Відповісти
Спутники, высокоточное оружие, ракетные удары, в том числе воздух-земля, а уже после и танки и пехота.
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14.04.2021 09:17 Відповісти
Впечатление, что их мало. Учения должны были бы быть более массовыми
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14.04.2021 09:14 Відповісти
Візьми наличку на маньоври у головних петріотів...
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14.04.2021 09:45 Відповісти
никакой идиот не пойдет через перешеек пешим ходом под арту! кацапы не зря перекинули в Крым десантников! они их забросят в Бердянск, а так же в тыл Джанкою... а вот чем там наши собираются сбивать десантные самолеты??? этого не видно ((
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14.04.2021 09:18 Відповісти
Во-первых чтобы кого-то забросить в Бердянск, нужно будет сначала подавить ПВО, а в самом городе устроить затяжные уличные бои. Украина - не Чечня, и таких городов как Грозный, у нас десятки. В каждом можно устроить кацапам много 200-х и 300-х, если только они не станут равнять украинские города с землей ракетными ударами. Тогда заодно, конечно, погибнет очень много русскоязычных, но когда это останавливало путлера?
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14.04.2021 09:31 Відповісти
Вот меня и смущает это самое ПВО(( под Киевом есть, я уверен. А вот как береговую линию прикрывают и тем более стратегически не сильно крупный Бердянск - это вопрос
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14.04.2021 09:43 Відповісти
А в самом Бердянске у нас много войск? Очень сомнительно... учитывай тот факт что запорожская обл на 30-40% пророссийская, как бы не получилось как в Крыму... перейдут на сторону путлера и все(((
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14.04.2021 09:44 Відповісти
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 8084В каждом можно устроить кацапам много 200-х и 300-х, если только они не станут равнять украинские города с землей ракетными ударами.
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14.04.2021 10:17 Відповісти
ракетными ударами - город не сравняешь
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14.04.2021 18:30 Відповісти
В тыл Джанкою? Это куда?) У вас Джанкой где находится? Возле Мелитополя? Или Берислава?)
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14.04.2021 11:49 Відповісти
нах им тот Бердянск, Мелитополь с аэродромом на котором базируются транспортная авиация и истребители..сначала ракетный удар,после захват десантом. и да Мелик ватный город во главе с таким же мэром
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14.04.2021 11:58 Відповісти
Ну хоть понимают, откуда и куда эти варвары полезут. Конечно, полезут они со всех сторон, но главная их цель - дамба крымского канала, контроль над всем каналом, потому что без воды, вопрос крыма остаётся открытым.
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14.04.2021 09:25 Відповісти
а нарот України не розумів , обираючи сценічного сисунка, що війна просто так не закінчиться ??
Що буде ще бійня і не одна. Ото вже ...
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14.04.2021 09:37 Відповісти
Конечно, надо было выбрать маститого барыгу! Он бы москву взял еще в 2020 голу
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14.04.2021 09:46 Відповісти
Краще. Ми би вже посилено готувались вступати в НАТО.
А народ обрав людину, яка набрехала, що війни немає.
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14.04.2021 10:04 Відповісти
Ми посиленно готувались туди вступати ще з часів Кравчука , чи з часів Кучми . Тай при петуховичу тільки нарощували темпи....з його ж слів
Але по брехні та демогогії барига дійсно перевершив їх геть усіх .При ньому ми вже б перемогли кацапів давно......
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14.04.2021 11:17 Відповісти
Це ви у своїх побрехеньках намагаєтесь наблизитись до фуйловських павичів.
Україна ж при Порошенку реально посилила армію. Реально внесла в Конституцію вступ до НАТО та ЄС. І програма вже втілювалась в життя, аби ви не підсунули зелене чмо.
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14.04.2021 11:24 Відповісти
Так посилила, що тепер не знаємо в кого якої допомоги просити))) армія стала кращою на зрівняння з 2014 р. Але треба зауважити що її руйнували десятиліттями всі доречі минулі президенти, а не тільки януковоч! Питання до всіх, кучми, кравчука, юща! А потрох що зробив? Побирається наша армія як у 2014 так і у 2020 роках. Це стидоба, бійці реально не так повинні бути оснащені і забезпечені! Напроте ми бачимо як зростають статки олігархів, і того ж таки порошено! Чому, не знаєте?
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14.04.2021 12:34 Відповісти
Знаю. Через Зеленського.
А вам варто не сперечатись, а зробити самостійне дослідження. І нарешті пазли складуться.
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14.04.2021 12:37 Відповісти
Когда у вас болит зуб, вы идете к "барыге" стоматологу или к рукожопому слесарю?
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14.04.2021 11:19 Відповісти
Я иду к стоматологу , а НЕ к барыге . Настоящий стоматолог по определению не может быть барыгой .А если он барыга я к такому лекарю не пойду . Те кто упрекает 40 % населения в том что они голосовали за клоуна я напоминаю что в 2014 году 54% проголосовали за барыгу и олигарха а не за националиста Яроша к примеру . А я не вижу разницы между Комиком аматором и барыгой олигархом , сооснователем партии регионов . И при том самом великом Атце армии мы имели Дебальцево , иловайск и керченский пролив , зато куча ботов и подконтрольных рошену сми воспевала эти ,,великие перемоги,, великого мальдивского военачальника рассказывая сказки и побрехеньки одну нелепее другой .Ну типа тех что мы можем читать и на этой ветке про ядерные бомбардировки Соединенными Штатами рашки или про бесполетную зону над нашей страной в случае войны введенными США против рашки
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14.04.2021 11:57 Відповісти
Очень все правильно написано! Смущает, что в 2014 году народ был слеп и проголосовал за потроха. По поводу зе я особых иллюзий не питал, а по потроху был 100% уверен, что пользы народу не сделает, так как он ОЛИГАРХ! И его задача как раз обдирать народ! Иначе он не будет олигархом)))
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14.04.2021 12:31 Відповісти
Обоє-рябоє ... Сери ... У вас світ чорно-білий ??? Ідеально нічого не буває у політиці.
За каденції Порошенка країна і армія звільняла території. Нє ??
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14.04.2021 13:36 Відповісти
что то освобождали конечно, но какая там заслуга потрошенко, еще надо разбираться... и с освобождением тоже очень много вопросов... например Мариуполь) и так же интересно как то со Славянском вышло) и это ведь только часть от того, что известно
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14.04.2021 16:00 Відповісти
Не здавли - звільняли ж ...
А що розбиратися ? На фронті він не був. Працював президентом. Пішов з посади зі звільненою (не повністю, звичайно) територією і зміцненною армією.
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14.04.2021 19:10 Відповісти
Нужно провести совместные учения вместе с НАТО, в которых должны быть задействованы силы, способные расправиться со всей мордорской группировкой у границ Украины.
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14.04.2021 09:27 Відповісти
Нужно хоча би дозволити розвідку, контррозвідку і бпла.
Але як сказала депутатка СН, це може спровокувати кацапню.
Отак і сидимо з голими тилами, сподіваючись на НАТО, яке наш през відсунув на потім.
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14.04.2021 09:39 Відповісти
Воевать за нас НИКТО НЕ БУДЕТ. Сколько можно повторять. В лучшем случае США и Турция помогут оружием, а ЕС выразит глубокую озабоченность... но в окопах будут только наши парни! Потому надо любить и ценить своего солдата, а не издеваться над ним, как делали в СССР и продолжают делать у нас((
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14.04.2021 09:47 Відповісти
Хехе забыл как Петро на чистом английском просил обамку ? Бидон был вицем у обамки.... Не фанат сывочолого но в той ситуации он делал правильные весчи... Даже паспортами «наемников» махал с трибуны перед консерваторами ЕU.... И в кулуарах Абамку ловил, и на диванчике на ушко На АНГЛИЙСКОМ! просил «дать хоть шото».....Так обамка ничего не дал.... Про коксошута вообще молчу.... Его перепуганный взгляд на встрече с Иенсом Солтенбергом это как спящего 5 летнего мальчика, день рождения которого празднуют взрослые,вдруг разбудили и снова усадили из кроватки за стол поздней ночью для того чтоб опять посмотреть на виновника торжества. Так и Вовчик сидит за столом головой крутит не понимает кто «эти дяди» вокруг и что от него хотят.....цирк
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14.04.2021 16:15 Відповісти
Мобилизацию резервистов надо проводить пока не поздно и засады маскировать на вероятных точках высадки десанта.Или генералы наши в штабах думают что противник будет смотреть и ждать пока резервы будут выдвигаться?
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14.04.2021 09:34 Відповісти
Карты секретов тебе скинуть?
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14.04.2021 09:47 Відповісти
Если секреты есть на картах я их и без тебя торрентом скачаю
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14.04.2021 10:19 Відповісти
У нас два важных закона Рада провалила недавно благодаря заботливому армянскому черту , а формировать резерв как при сралине в 41 году прошлого века у них уже не выйдет , дудки , совок закончился давно! . Я так понимаю тогда что наши резервы и наши секреты -это и есть наши райотделы ! Там столько мотивированных мстителей сидит и до зубов вооруженных кстати. Вот их и нужно первыми запустить на врага ....в качестве нашего секретного оружия
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14.04.2021 11:33 Відповісти
Очень верно сказано. Усиление линии обороны и мобилизация, пусть частичная. Типа учения! А инаяе потом не успеешь народ собрать! Война будет 3-5 дней, до пробития коридора до Джанкоя
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14.04.2021 09:49 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ . Правда за 20-й год.
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14.04.2021 10:20 Відповісти
Согласен.Максимум 5 дней.Они захватят до Херсона и возьмут под контроль весь канал включая водохранилище . И спокойно будут удерживать захваченное, слушая вопли и озабоченность западных стран .
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14.04.2021 12:26 Відповісти
И мотивировать эту позицию исключительно как вынужденный АКТ ПОДДЕРЖКИ избежания экологической катастрофой для своих граждан украинскими националистическими узурпаторами.....Ещё прилепят в пример Израиль который разбомбил в своё время плотину ссылаясь на «право на воду» ....хехех детский сад для арахамских обезьян.... там не дураки сидят. дрезденская школа.... Коксошут и прочее ворье сдрыснет на чартерах в Европу......
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14.04.2021 16:03 Відповісти
Мда, не впечатляет, хочется надеяться что главное припрятано в рукаве.
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14.04.2021 09:42 Відповісти
Трехлинейка в руках патриотов больше танков наступающего врага,тактика роя ос на медведя...
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14.04.2021 09:50 Відповісти
Такі да ... А ще якщо снайп. приціл поставити ...
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14.04.2021 13:39 Відповісти
Тебе армянский чорт уже вставил .....и прицел и мушку . Правды ради сказать-он всех нас вставил . За что боролись на то и напоролись
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15.04.2021 11:40 Відповісти
***** будет бомбить, надо улучшать ПВО, тогда артиллерия подавит наступление.
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14.04.2021 09:49 Відповісти
Сразу видно что танки резерва.
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14.04.2021 09:57 Відповісти
Навчання мають бути більшими. Танки не стріляють. Не показано, як вражаються мішені. Такими силами точно не дамо відсіч.
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14.04.2021 10:04 Відповісти
Москалі - це гопота, побачуть можливість вкрасти - полізуть. Нам треба тихо і спокійно укріплювати оборону, мінувати кордони з мордором, це ніяк нікого не спровокує. Але в нас у владі - люди зі знятими трусами.
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14.04.2021 10:06 Відповісти
Без авіації це ніщо. Танки без прикриття з повітря і при атаці з повітря, це лише гроби на колесах. Потрібні літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети. А ще я з 2014 року казав і кажу, потрібно було закупити 10000 ******** снайперських комплексів. Обучити таку кількість снайперів і це вже б значно посилило оборону та відбило бажання козломордих лізти в Україну. Але в нас більшість населення це хитрожопі дебіли. Як ці дві якості уживаються в нашому суспільстві в більшості індивідуумів? Це наслідки багатовікової сумної історії, яка і сприяла такій ментальній інвалідності. Найбільш страшний ворог - це внутрішній ворог!
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14.04.2021 10:12 Відповісти
Ну й що б ми робили з 10000 снайперських комплексів, при забороні стріляти??
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14.04.2021 19:03 Відповісти
У разі серйозного кіпішу - НАТО може зробити з Кримом щось на зразок того, що зробили з Бейрутом - британці нібито (?) - завдали удару торпедою з тактичним ядерним зарядом.
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14.04.2021 10:20 Відповісти
Плять, какое позорище! Один (ОДИН, Карл!) выстрел из пушки показали несколько раз с разных ракурсов. Собственно и пушка одна. Танки, как обычно, не стрельнули вообще не разу. Двигатели убиты настолько, что уже и дымовая завеса не нужна. Как они еще ездят?
Готовы к вторжению РФ? Ню, ню ... Злость и слезы от таких учений!
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14.04.2021 10:59 Відповісти
Поле с озимой селянам вытоптали...
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14.04.2021 11:30 Відповісти
если наши не будут вытаптывать,вытопчут кацапские танки
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14.04.2021 12:01 Відповісти
почитав думки поважних експертів..
Коментувати їх не буду.
Лише скажу, що головними чинниками у майбутній війні на південному напрямку вирішать, насамперед, ******* комплекси ППО, БПЛА, ОТКР та РСЗО підвищенної дальності.
Танчики, як і МТ-12, будуть винищені у перші ж години (якщо не хівилини) вторгнення
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14.04.2021 11:37 Відповісти
Повага та респект нашим воїнам ЗСУ!!!
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14.04.2021 11:52 Відповісти
без современных радаров пво ракетных систем арты дронов ..и так далее это такое.....пифпаф ...безрикошета..
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14.04.2021 11:55 Відповісти
вчера соловья и скабееву смотрел ..вата там уже 10 раз нас победила и Сфифт им и нах не упал и электронный юань вводить будут
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14.04.2021 12:16 Відповісти
https://youtu.be/PzDxesbseG8 Нет никаких шансов не быть агрессором! Нужно первыми нанести удар по Украине! Видео
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14.04.2021 15:14 Відповісти
думаю , что несколько гравитационных ядерных бомб B 61-12, сброшенных на спаSSкую башню на спасут кремлёвского гопника и охладят пыл гопников, оставшихся в живых
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14.04.2021 15:49 Відповісти
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.04.2021 17:43 Відповісти
Пока Украина усиливает оборону, и это правильно, Партушев-РФ собирается взрывать дома на Крыму.
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14.04.2021 18:01 Відповісти
Пусть хоть всех взрывает там, иудам иудина смерть.
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14.04.2021 18:07 Відповісти
"псковскі пси" не даремно вже в криму. висадка в тилу, а з обох морів десант. "нептун" необхідний, а ракетна програма завалена.
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14.04.2021 18:03 Відповісти
Нужно просто делать грязные бомбы с того дерьма что у нас в чернобыле лежит. И угрожать применить их по периметру границы рф, и вглубь с помощью ракет. вот и все. Или втихую потравить мразей.
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14.04.2021 18:16 Відповісти
 
 