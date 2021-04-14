Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв. ВІДЕО+ФОТО
Артилерійські та танкові резерви, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника. За легендою навчань танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію нашої оборони.
"Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію", – повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
Як зазначив командувач, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра" швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.
Разом із тим, за словами командувача, танкові екіпажи відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.
"Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, тренуються в умовах наближених до бойових. На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою у особового складу", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Хлопцам удачи в их тяжелейшей борьбе против агрессора . Им то понятно что опираться придется только на самих себя и наш Народ , а не на наших уху евших коррумпированных лицемерных политиков или большого, доброго и сильного дядьку из за океана
Що буде ще бійня і не одна. Ото вже ...
А народ обрав людину, яка набрехала, що війни немає.
Але по брехні та демогогії барига дійсно перевершив їх геть усіх .При ньому ми вже б перемогли кацапів давно......
Україна ж при Порошенку реально посилила армію. Реально внесла в Конституцію вступ до НАТО та ЄС. І програма вже втілювалась в життя, аби ви не підсунули зелене чмо.
А вам варто не сперечатись, а зробити самостійне дослідження. І нарешті пазли складуться.
За каденції Порошенка країна і армія звільняла території. Нє ??
А що розбиратися ? На фронті він не був. Працював президентом. Пішов з посади зі звільненою (не повністю, звичайно) територією і зміцненною армією.
Але як сказала депутатка СН, це може спровокувати кацапню.
Отак і сидимо з голими тилами, сподіваючись на НАТО, яке наш през відсунув на потім.
Готовы к вторжению РФ? Ню, ню ... Злость и слезы от таких учений!
Коментувати їх не буду.
Лише скажу, що головними чинниками у майбутній війні на південному напрямку вирішать, насамперед, ******* комплекси ППО, БПЛА, ОТКР та РСЗО підвищенної дальності.
Танчики, як і МТ-12, будуть винищені у перші ж години (якщо не хівилини) вторгнення
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html