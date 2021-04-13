Проєкт "Без цензури": Моргенштерн масового ураження. Як російський реп став зброєю проти здорового глузду. ВIДЕО

Сьогодні Богдан Буткевич досліджує, хто такий Моргенштерн, він же – Алішер Тагірович Валєєв. Це справжня зброя масового ураження для незрілих мізків, які розуміють російську мову.

Російські медіа не втомлюються писати про "феномен Моргенштерна", йому приділяють увагу топові російські медіаперсонажі. Тим часом, запоребриковий репер, який назвав Путіна "красунчиком", зібрався в тур по Україні – три його виступи анонсовані на червень 2021 року.

Хто такий цей Моргенштерн? Про що він, так би мовити, співає та в чому секрет його популярності? Чому він - ідеальна зброя в інформаційній війні Росії проти України? Які зв’язки поєднують Моргенштерна з Кремлем? Та що ховається за начебто зразковою історією успіху?

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