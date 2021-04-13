Проєкт "Без цензури": Моргенштерн масового ураження. Як російський реп став зброєю проти здорового глузду. ВIДЕО
Сьогодні Богдан Буткевич досліджує, хто такий Моргенштерн, він же – Алішер Тагірович Валєєв. Це справжня зброя масового ураження для незрілих мізків, які розуміють російську мову.
Російські медіа не втомлюються писати про "феномен Моргенштерна", йому приділяють увагу топові російські медіаперсонажі. Тим часом, запоребриковий репер, який назвав Путіна "красунчиком", зібрався в тур по Україні – три його виступи анонсовані на червень 2021 року.
Хто такий цей Моргенштерн? Про що він, так би мовити, співає та в чому секрет його популярності? Чому він - ідеальна зброя в інформаційній війні Росії проти України? Які зв’язки поєднують Моргенштерна з Кремлем? Та що ховається за начебто зразковою історією успіху?
Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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тагирович в клипах долбоеп а долбоепами легче управлять.
на наших глазах происходит умирание "русскавага мира".. я начал об этом говорить еще в 2012 году.. и Это гуд!
ЗЫ: Этот ***** один раз уже в Одессе выступал и отметился там так, как полагает настоящему кацапу. И снова прет в Украину свои копыта.
оно рюзьге? правда? больше похож на ордынца...
впрочем, ка-ка...какая разница...кацап и ордынец почти одно и то же...
Це кловани.
Шкода, що неосвічені люди, які не вивчали англійської, змушені тепер споглядати цих жалких торчків, і думати, що то найкраще
Кстати, сегодня всемирный день рок-н-ролла.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
Кто бы мог подумать, что смелость диск-жокея Алана Фрида станет началом целой музыкальной эпохи. Он стал тем человеком, который не побоялся представить публике нечто новое, что кардинально отличалось от музыкальных вкусов того времени с сентиментальными настроениями. В 1954 Биллом Хейли был записан первый сингл в этом жанре - «Rock Around The Clock». Некоторые источники утверждают, что это знаменательное событие происходило в ночь с 12 на 13 число, поэтому для празднования была выбрана именно вторая дата.
все інше реально ординське збіговисько...рюзьге...кацапо-орда...
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Добрый смышлёный пацанёнок Алишер любил помогать маме. Он часами просиживал в цветочном магазине и составлял букеты. Он мечтал. Его мечты были чисты и непорочны. В них была самая красивая девочка школы, а сюжет - по-детски наивен и банален. Алишер мечтал подарить своей принцессе восхитительные цветы. А дальше?.. Всё расплывалось в розовом мареве, от умиления наворачивались слюни, и так хотелось вечной любви, что выпадал чупа-чупс.
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Потом Алишер посмотрел своё первое порно и начал смутно догадываться, что он на самом деле Моргенштерн. А мальчик, непорочно дарящий девочке васильки? Мудёж и провокация. В стиле Моргенштерна. Хотя нет: гораздо хуже. Каким же надо быть уродом, чтобы мочиться в душу - глумиться над детскими мечтами. Самому их придумать, освятить журчанием, измазать коричневым и приписать такому бессердечному душке как Моргенштерн. Хотите дальше, хотите про девушек, отзывчивых и даже местами голых? Тогда откройте свои сердца для божьей росы!
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Скажи мне, ху ис твой френд - расскажи о себе. С кем дружит любезный друг Морги, так, чтобы по-настоящему: последний спайс на двоих? Ау, Алишерушка! Есть у тебя настоящий друг? Ну такой, как в бабушкиных винтажных фильмах: гибрид лошары и супермена, у которого по венам вместо крови и героина течёт неразбавленная дружба? Есть у тебя кто-то, кому ты плачешься в жилетку, с кем водишь хороводы для своей мутной души или хотя бы для мармеладного хайпа? Молчит, провоцирует. Хочет секса. Моргенштерн(а), однако!
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Кругом, куда не ткни, одни рэперы... Эй, братан, смотри сюда. Я - шахтёр, а ты - слюда. Так давай добудем уголь и поищем пятый угол. Обновишься - будешь снова. Я - читаю своё Слово... Аки пророк лучезарный с горы библейской. Н-да... Рэперство - это заразно, позабористее короновируса будет. Моргенштерн знает, и дружбаны его, рэперы, тоже познали всю сладость главной рэперской заповеди «Возьми свой бит и следуй за мной». Аллилуйя, братья и сёстры!
ЙОМУ НЕ МІСЦЕ В УКРАЇНІ
БИДЛЯЧА МУЗИКА ЯК І ІДЕЯ РУЦКОГО МІРА, СБУ ПОВИННА ВТРУТИТИСЬ -
ЦЕ ВЖЕ СПРАВА ІДЕОЛОГІЧНА
От тут я не погоджуюсь. Ці ще дадуть фори всім слухачам марченки та соловйоба.
А його словесний пронос - репом.
Правильно автор зорієнтувався і дав визначення цьому явищу - черговий путінський кавелок лайна.
Впрочем это риторические вопросы, желаю вам придуркам поумнеть, ну а цензор - в блэклист, к прочим помойкам. Любая узколобая пропаганда = гавно, и цензор мало чем отличается от Ленты.вру или РТ
Такі якраз відкачають... нехай менше моргенштейна того слухають.
Усе простіше. Просто громадянам країни-ворога не в"їзд повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
А виїзд громадян України до країни-ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
Все. І ніяких проблем з моргенштернами та іншою московитською пошестю