Поки Росія погрожує війною, Україна купує в неї електроенергію на сотні мільйонів гривень, - Гончаренко. ВIДЕО
Україна продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на імпорт російської і білоруської електроенергії, в той час як Росія стягує війська до кордону і погрожує війною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Подивіться що робиться з енергетикою. Поки Путін брязкає зброєю на наших кордонах ми продовжуємо відправляти сотні мільйонів гривень за російську і білоруську електроенергію. Скажіть мені, що ще має статися, щоб ви нарешті внесли рішення і зупинили купівлю російської електроенергії?", - заявив парламентар.
За його словами, імпорт руйнує енергосистему України, що зрештою призведе до повної втрати енергетичної незалежності.
"Якщо такими темпами знищувати власну енергетику, у нас взагалі нічого не залишиться. 60 років тому Україна стояла біля витоків, коли людина полетіла в космос, а сьогодні у нас завдання як забезпечити країну електроенергію. До чого довели "слуги". Ганьба!", - додав нардеп.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.
Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот, кстати , нашла по поводу Испании-' Испания проиграла за 6 лет несколько судов инвесторам и выплатила им 800 млн евро, а сэкономила при этом около 14 млрд евро'. Неплохая математика, не правда ли? Особенно сейчас, когда нам очень нужны деньги на армию, на дороги, на анти ковид. Нет, если мы очень любим ахметова, это вопрос другой )
её в бочках не засолишь,
но дело в том, что задача кремлём поставлена:
развалить энергоотрасль Украины
потому что это кровь промышленности и благосостояния,
через олигархов, через тарифы, через саботаж и воровство,
во время войны за это - расстреливают без суда и следствия...
но мы же гуманисты, у нас только "конфликт", как в семье , на кухне , вечером...
им все мало и всё ж по-чесноку
и скажи мол спасибо что мы сдержали рост тарифов...
видимо в омане с путиноидами и за это договорились не только мол
надо "перестатьстрилять" но и потихоньку (чтоб не самортизировал) - додавить мудрий нарит