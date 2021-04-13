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Поки Росія погрожує війною, Україна купує в неї електроенергію на сотні мільйонів гривень, - Гончаренко. ВIДЕО

Україна продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на імпорт російської і білоруської електроенергії, в той час як Росія стягує війська до кордону і погрожує війною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Подивіться що робиться з енергетикою. Поки Путін брязкає зброєю на наших кордонах ми продовжуємо відправляти сотні мільйонів гривень за російську і білоруську електроенергію. Скажіть мені, що ще має статися, щоб ви нарешті внесли рішення і зупинили купівлю російської електроенергії?", - заявив парламентар.

За його словами, імпорт руйнує енергосистему України, що зрештою призведе до повної втрати енергетичної незалежності.

"Якщо такими темпами знищувати власну енергетику, у нас взагалі нічого не залишиться. 60 років тому Україна стояла біля витоків, коли людина полетіла в космос, а сьогодні у нас завдання як забезпечити країну електроенергію. До чого довели "слуги". Ганьба!", - додав нардеп.

Читайте також: Україна має припинити спонсорувати антидемократичний режим Лукашенка імпортом струму з Білоруської АЕС, - Гончаренко

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

Автор: 

росія (65974) Гончаренко Олексій (488) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+17
Відносно електро ,то Україна спроможна виробляти власну в необхідній кількості !!!)))
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13.04.2021 17:56 Відповісти
+17
у нас своей электроэнергии 2 года назад был переизбыток.
куда он делся?
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13.04.2021 17:56 Відповісти
+14
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію!!!!))))
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13.04.2021 17:46 Відповісти
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Нужно снижать зелёный тариф, а только за него берутся, сразу вой начинается про 'не трогайте инвесторов'. А 'инвесторы' завезли китайские панели без пошлины , и теперь мы платим сумасшедшие деньги за электро енергию, плюс такие станции ахренительно решают проблему трудоустройства украинцев, аж целых три человека нужны, чтобы обслуживать поле необъятное, натыканное ахметовскими панелями,
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13.04.2021 18:21 Відповісти
Испания в своё время отказалась от 'зелёных тарифов', что повлекло за собой суды, которые идут по сей день. Но они посчитали, что даже выплаты по судебным искам им дешевле обойдутся, чем оплачивать сумасшедшую доходность зелёных сэс. Пусть наши зелёные инвесторы работают без всяких зелёных тарифов, на общих основаниях , с обычной конкуренцией . При этом ахметкины солнечные батареи нуждаются в балансировке. Из-за этого мы гробим свою атомную энергетику.

Вот, кстати , нашла по поводу Испании-' Испания проиграла за 6 лет несколько судов инвесторам и выплатила им 800 млн евро, а сэкономила при этом около 14 млрд евро'. Неплохая математика, не правда ли? Особенно сейчас, когда нам очень нужны деньги на армию, на дороги, на анти ковид. Нет, если мы очень любим ахметова, это вопрос другой )
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13.04.2021 18:32 Відповісти
Танюша ,на жаль ,з кожним днем ти постишь тупішу та тупішу хрєнь !!! Не ганьби себе ,краще промовчи !!!)))
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13.04.2021 18:19 Відповісти
Уважаемый Дмитро, хрень в чем? В том, что гончаренко не слазит с ахматовских каналов? Вы же просто не знаете его способность мимикрировать. А я вот, например, хорошо помню, как он созывал сумасшедших одесских бабушек в порт, которые с криками 'нато не пройдёт!' бросались на американских красавцев - моряков, которые стояли у нас в рамках си бриз. Сейчас у него просто новая тема. Зрада зрадная. Но, как в том анекдоте про кривую эйфелеву башню - Изя, кто бы говорил )
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13.04.2021 18:40 Відповісти
Вище трохи ,я вже писав що Льошик це звичайний політикан-гельмінт,великий фахівець мімікрії і мігрування і жодні його слова не переконають мене в його щирості !!1 Так саме я ставлюсь і до жЮлькі ,Пастора,Тігіпка,гАнтоши та іншої комси недорізаної !!)))
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13.04.2021 18:57 Відповісти
Лайки себе сами ставите?
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13.04.2021 18:50 Відповісти
Я не послідовник Онана і самозадоволеням не займаюсь !!!)))
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13.04.2021 18:58 Відповісти
Коломойська консерва відізвалася. Як там Чаус? Заговорив? Він живий хоча би?
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13.04.2021 18:23 Відповісти
Мда-с, нелогично получается. А кто-то так долго возмущался какой-то липецкой фабрикой (кстати, неработающей). А еще мы из своего кармана компенсируем инвестиции в зеленую энергетику. А еще нам рассказывают, что атомная энергетика Украины морально устарела и она не нужна. В общем, продажные журнашлюхи и депутаны все время врут.
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13.04.2021 17:58 Відповісти
19 апреля 2016 года Липецкая фабрика «Рошен» заплатила 8 млн долларов США налогов в казну Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%C2%BB#cite_note-7 [7] .
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13.04.2021 18:22 Відповісти
А есть что-нибудь про Курскую фабрику "КОНТИ"? Она работает хоть? А то переживаю, аж не могу, как там дела? Налоги хоть исправно платят? Ну и нет ли долгов по заработной плате россиянам?
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13.04.2021 18:35 Відповісти
Що сказати хотів?
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13.04.2021 18:38 Відповісти
Это был вопрос тебе, знайка. А википедия не официальный документ, пишут его такие же заказные врунишки, как и ты.
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13.04.2021 18:39 Відповісти
Ти хотів, щоб я пред`явив тобі офіцйний документ з кацапської податкової? )))
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13.04.2021 19:25 Відповісти
Мне от тебя ничего не надо. Но если что-то утверждаешь, дай что-то основательное, а не написанную кацапскими троллями *ерню.
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13.04.2021 19:41 Відповісти
Схоже, це всі знають крім тебе.
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13.04.2021 19:50 Відповісти
ХАМелеонщик...
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13.04.2021 18:00 Відповісти
Сміливо ти про блазня...
Поки Росія погрожує війною, Україна купує в неї електроенергію на сотні мільйонів гривень, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6911
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13.04.2021 18:10 Відповісти
??
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13.04.2021 18:46 Відповісти
Наприватизировались. Покупаем у врагов, потому что ворье украинское цену задрало.
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13.04.2021 18:07 Відповісти
электроэнергии своей у нас хоть отбавляй, её выработку не остановишь
её в бочках не засолишь,
но дело в том, что задача кремлём поставлена:
развалить энергоотрасль Украины
потому что это кровь промышленности и благосостояния,
через олигархов, через тарифы, через саботаж и воровство,
во время войны за это - расстреливают без суда и следствия...
но мы же гуманисты, у нас только "конфликт", как в семье , на кухне , вечером...
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13.04.2021 18:17 Відповісти
За Родину, за Пинчука!.... - Это враг, как и другие олигархи по списку.
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13.04.2021 18:18 Відповісти
так шлюха поет то, что ему господин ахметов приказал))) и суть не в импорте электричества он мизерный 1 млрд. грн., по сравнению с 170 млрд. импорта бензина и дизеля, в год, а в том что это электричество не дает ахметову задрать цены на его тецах ДЕТЭК до небес.
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13.04.2021 18:22 Відповісти
зелЮ и его банду ждет тюряга!сразу после пандемии - будем выносить этого подонка мародерину!
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13.04.2021 18:23 Відповісти
З початку війни товарообіг з кацапстаном невпинно зростає. Газ, нафта, вугілля, в маркетах полки гнуться від расейських товарів. А Льошик тільки зараз проснувся
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13.04.2021 18:26 Відповісти
Не бреши, троль. Газ ми купували зріджений поза рашою, так само вугілля Ротердам + і електроенергію. Якщо купуємо з Білорусі, то це не означає, що з Росії. Нам не цікаво, звідки вона, хоч би вкрали.)
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14.04.2021 08:16 Відповісти
Ти як мовчиш, то здаєшся розумнішою.
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14.04.2021 09:40 Відповісти
Идиот на Банковой
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13.04.2021 18:27 Відповісти
Отлично...73% тупого-деревенского быдла должны жрать траву, а по праздникам макароны с майонезом.
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13.04.2021 18:29 Відповісти
Можно покупать у Ахметова в 10 раз дороже, поддержать отечественного производителя, пусть себе ещё замок купит.
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13.04.2021 20:37 Відповісти
Цікаво, і його шоколадний не те саме робив?
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13.04.2021 18:33 Відповісти
Альошу не взяли в долю.
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13.04.2021 18:35 Відповісти
Руснявий, кіздуй звідси. Так зрозуміло, Аьоша?
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13.04.2021 18:43 Відповісти
окуевшие зегниды содрали за коммуналку за март на 25 % выше, чем за февраль...
им все мало и всё ж по-чесноку
и скажи мол спасибо что мы сдержали рост тарифов...
видимо в омане с путиноидами и за это договорились не только мол
надо "перестатьстрилять" но и потихоньку (чтоб не самортизировал) - додавить мудрий нарит
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13.04.2021 18:39 Відповісти
Не путайте Украину с Зеленским! Не Украина покупает, а Зеленский! Это он президент и это его правительство! Следовательно, предатели те, кого избрали вместо Порошенко!
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13.04.2021 18:54 Відповісти
Та ми не плутаєм... А ти Україну і Порошенконе не плутаєш?
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14.04.2021 13:24 Відповісти
Да "какая разница" - "хуже точно не будет"
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13.04.2021 19:05 Відповісти
А словацький газ продається там де і білоруські креветки? )))
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13.04.2021 19:52 Відповісти
Косорилий Герус підписав все, аби ми купували то. Наша влада-влада змовників і зрадників.
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13.04.2021 20:04 Відповісти
"патриоты" типа гончаренко-ахметова закроют АЭС, запретят импорт и всех переведут летом на зелёную, но только днём и в 10 раз дороже, а зимой на тепловую, но в 100 раз дороже и с веерными отключениямии, электроэнергию. Правда уголь из лугандона, но все очень экологично и патриотично, дебилы поддержат.
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13.04.2021 20:45 Відповісти
Если б Ахметова поставить на место и обложить налогам, можно было б покупать и у него.Но он монополист на рынке и диктует условия.. А нужна диверсификация.
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13.04.2021 22:04 Відповісти
Дипломатичні відносини з Росією досі не розірвані. Російський банк в Україні працює, а напівлегально ввезти дизель для танків це зрада? І не називай найкращого президента "потрохом", гнида.
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14.04.2021 08:26 Відповісти
а "словацкий" газ из рф никого уже не смущает.
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13.04.2021 23:37 Відповісти
З Словаччини, Білорусі чи Литви... аби не з раші.
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14.04.2021 08:30 Відповісти
весь "словацкий газ идёт из рф".
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18.04.2021 07:38 Відповісти
Ой ****...Шакльонок а як щодо Вугля з росіїї при твойом Шерхані? А електроенергію ми що тоді не покупали? Чесно ну якась у вас тупа стратегія..в партії ЕС ну вжеб щось провірене і ...а то самі робили теж а вмну давай вішать тільки на інших... Чи ти шакльонок все про те лобірування за яке ти взявся - треба піднять тарифи на сонячну енергетику ????? Та в прольоті ти і твої бариги....
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14.04.2021 13:18 Відповісти
А то,что мы прокачиваем газ тебя не волнует?
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14.04.2021 13:27 Відповісти
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