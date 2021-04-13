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Прикордонники зі стріляниною затримали джип із контрабандистами біля кордону з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО

У Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною зупинили автомобіль, що перевозив контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Сьогодні вночі, під час реалізації оперативної інформації прикордонники Чернівецького загону затримали позашляховик "Mitsubishi" британської реєстрації. Автомобіль прикордонники зупинили за 2,5 км від кордону з Румунією. У салоні авто перебували троє буковинців. Багажник транспортного засобу підвищеної прохідності був забитий тютюновими виробами.

При затриманні контрабандисти намагалися втекти. Тому прикордонникам довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору і в бік транспортного засобу. На місце події були викликані співробітники Національної поліції.

Прикордонники зі стріляниною затримали джип із контрабандистами біля кордону з Румунією, - ДПСУ 01

Позашляховик і затриманих осіб доставили до відділу "Красноїльськ", де на чоловіків було складено протоколи за злісну непокору співробітникам Держприкордонслужби та за незаконне перевезення підакцизних товарів.

5200 пачок тютюнових виробів будуть передані співробітникам Буковинської митниці. Попередньо їх вартість становить близько 200 000 гривен.

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Автор: 

Буковина (854) Держприкордонслужба ДПСУ (6128) контрабанда (1825) Правоохоронні органи (2708) цигарки (980) силовики (2515)


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Так было и в 2013 и 2014 и вообще гумконвои из россии велкам, а за контраьанду даже нет уголовной ответственности, сфига стрелять то.
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13.04.2021 23:45 Відповісти
Из далека пригнали джип покурить румынам возить! Руль видно справа. Для темноты самое то!
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14.04.2021 00:44 Відповісти
Это не Джип, а японский драндулет.
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14.04.2021 08:47 Відповісти
Мы бандито гангстерито, мы кастето пистолето, о-йес!
Мы стрелянто, украданто, убиванто, то и это, о-йес!
Банко - Престо, президенто. Ограблянто ун моменто, о-йес!
И за это, режисенто на сниманто в киноленто.
Мы бандито знаменито, мы кастето пистолето, о-йес!
Мы фиато, разъежанто целый день в кабриолето, о-йес!
Постоянно пьём чинзано, постоянно сыто-пьяно, о-йес!
Держим банко, милионно и плеванто на законо.
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14.04.2021 09:26 Відповісти
 
 