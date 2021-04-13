Прикордонники зі стріляниною затримали джип із контрабандистами біля кордону з Румунією, - ДПСУ. ВIДЕО

У Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною зупинили автомобіль, що перевозив контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Сьогодні вночі, під час реалізації оперативної інформації прикордонники Чернівецького загону затримали позашляховик "Mitsubishi" британської реєстрації. Автомобіль прикордонники зупинили за 2,5 км від кордону з Румунією. У салоні авто перебували троє буковинців. Багажник транспортного засобу підвищеної прохідності був забитий тютюновими виробами.

При затриманні контрабандисти намагалися втекти. Тому прикордонникам довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору і в бік транспортного засобу. На місце події були викликані співробітники Національної поліції.

Позашляховик і затриманих осіб доставили до відділу "Красноїльськ", де на чоловіків було складено протоколи за злісну непокору співробітникам Держприкордонслужби та за незаконне перевезення підакцизних товарів.

5200 пачок тютюнових виробів будуть передані співробітникам Буковинської митниці. Попередньо їх вартість становить близько 200 000 гривен.

Читайте також: Контейнер із контрабандними цигарками з ОАЕ затримали в порту Чорноморська, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж