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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін. ВIДЕО

У той час, як українське суспільство думає-гадає: "Нападе Путін чи ні"! Справжні наші захисники вже сім років воюють з російськими окупантами.

Отже, рубрика "Окопна війна", в якій ми поговоримо з тими, хто захищав і захищатиме країну в будь-якому разі.

Ронін до війни був підприємцем, проте з початком російської агресії покинув усе і в середині 2014 року пішов добровольцем на фронт, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": Я не хочу, щоб війна прийшла в Кіровоградську область, тому зупиняю ворога в Донецькій, - воїн ЗСУ Сергій про своє перебування на фронті. ВIДЕО

Більшість колег і знайомих по бізнесу не зрозуміли чоловіка. Навіщо йти в Донецьку або Луганську області, даремно вмирати, коли в столиці все гаразд?

Однак Ронін мав свою думку з цього приводу. Його з дитинства вчили захищати тих, кого ображають. А тут твоя рідна країна!!!

Що трапилося з героєм нашого відео на початку бойових дій? Як закінчилася його зустріч із "хваленими" кадирівськими спецпризначенцями? Чому Ронін досі в окопах?

Про це і не тільки дивіться відео в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ із воїном Збройних сил України, колишнім добровольцем батальйону "Донбас" із позивним Ронін.

Автор: 

росія (65994) Донбас (22357) військовослужбовці (4805) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+15
В то время, как украинское общество думает-гадает: "Нападет Путин или нет"! Настоящие наши защитники уже семь лет воюют с российскими оккупантами.
Джерело: https://censor.net/ru/v3259562
Прикра правда і вирок недолугому населенню, яке прирікає себе на знищення ворогом.
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14.04.2021 09:20 Відповісти
+8
Спасибо мужики, спасибо, ВЫ настоящие герои, именно ВЫ!!! Только на вас вся надежда
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14.04.2021 09:29 Відповісти
+8
Війна так і не стала головною небезпекою для українців. Особливо при владі блазнів на мотузці. Пів країни воліє жити так, як наче немає ніякої війни, в гіршому випадку, є якесь "всеосяжне перемир'я". Ще одна частина "наріту" латентно бажає лягти під мордор і насолодитися багнюкою аля-совок. Небажання організму опиратися зовнішній загрозі призводе до поневолення організму. Своєю байдужістю українці плекають велику біду.
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14.04.2021 09:40 Відповісти
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да, но пора вешать судей, которые судят Кузьменко и Антоненко,
на эти суды на защиту откормленных ублюдков присылают,
явно не за бесплатно в Киеве "несущих службу"
.........
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14.04.2021 09:14 Відповісти
"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін - Цензор.НЕТ 693
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14.04.2021 09:22 Відповісти
"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін - Цензор.НЕТ 5586
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14.04.2021 09:26 Відповісти
"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін - Цензор.НЕТ 3192
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14.04.2021 09:30 Відповісти
мусорская падаль "на передовой"
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14.04.2021 09:32 Відповісти
В то время, как украинское общество думает-гадает: "Нападет Путин или нет"! Настоящие наши защитники уже семь лет воюют с российскими оккупантами.
Джерело: https://censor.net/ru/v3259562
Прикра правда і вирок недолугому населенню, яке прирікає себе на знищення ворогом.
показати весь коментар
14.04.2021 09:20 Відповісти
Спасибо мужики, спасибо, ВЫ настоящие герои, именно ВЫ!!! Только на вас вся надежда
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14.04.2021 09:29 Відповісти
Так, так. Мовчати тобі краще.
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14.04.2021 09:41 Відповісти
Війна так і не стала головною небезпекою для українців. Особливо при владі блазнів на мотузці. Пів країни воліє жити так, як наче немає ніякої війни, в гіршому випадку, є якесь "всеосяжне перемир'я". Ще одна частина "наріту" латентно бажає лягти під мордор і насолодитися багнюкою аля-совок. Небажання організму опиратися зовнішній загрозі призводе до поневолення організму. Своєю байдужістю українці плекають велику біду.
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14.04.2021 09:40 Відповісти
Головна небезпека дурость в твоей голове.
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15.04.2021 03:43 Відповісти
Невесёлый позывной... Ронин - самурай без хозяина, воин-одиночка...
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14.04.2021 10:38 Відповісти
Послушайте россияне, мы которые служили при совке, жили и живём в Украине, любим свою Родину и готовы её защищать.
https://www.facebook.com/100001832227583/posts/3511277605609946/
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14.04.2021 11:47 Відповісти
Єто Данильченко ака Ронин?
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14.04.2021 12:12 Відповісти
 
 