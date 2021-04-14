"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін. ВIДЕО

У той час, як українське суспільство думає-гадає: "Нападе Путін чи ні"! Справжні наші захисники вже сім років воюють з російськими окупантами.

Отже, рубрика "Окопна війна", в якій ми поговоримо з тими, хто захищав і захищатиме країну в будь-якому разі.

Ронін до війни був підприємцем, проте з початком російської агресії покинув усе і в середині 2014 року пішов добровольцем на фронт, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Більшість колег і знайомих по бізнесу не зрозуміли чоловіка. Навіщо йти в Донецьку або Луганську області, даремно вмирати, коли в столиці все гаразд?

Однак Ронін мав свою думку з цього приводу. Його з дитинства вчили захищати тих, кого ображають. А тут твоя рідна країна!!!

Що трапилося з героєм нашого відео на початку бойових дій? Як закінчилася його зустріч із "хваленими" кадирівськими спецпризначенцями? Чому Ронін досі в окопах?

Про це і не тільки дивіться відео в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ із воїном Збройних сил України, колишнім добровольцем батальйону "Донбас" із позивним Ронін.