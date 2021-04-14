Радниця Степанова Виноград підтримала продовження локдауну в Києві: "Абсолютно правильне і раціональне рішення". ВIДЕО

Радниця міністра з питань біологічної безпеки МОЗ України Наталія Виноград підтримала продовження локдауну в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Коли говоримо про різні варіанти реагування (на розповсюдження захворювання COVID-19 – ред.), тут є декілька сценаріїв. В даному варіанті я дуже підтримую мера Кличка. Прийняте абсолютно правильне раціональне рішення, людина відповідає за життя людей. Київ – це мегаполіс. Це висока щільність популяції, високі міграційні процеси внаслідок великих обсягів цілеспрямованого переміщення потоків населення. Всі ці ризики притаманні Києву", - зазначила радниця глави МОЗ.

"Ще в січні ми прогнозували, що Київ буде територією найвищого ризику і найбільших наслідків епідемічних ускладнень, у разі проникнення на територію України британського та інших штамів. Нові штами пробивають імунітет, і людина може бути повторно інфікована", - додала вона.

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Нагадаємо, сьогодні в Києві продовжили жорсткі карантинні обмеження до 30 квітня.