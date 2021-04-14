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Радниця Степанова Виноград підтримала продовження локдауну в Києві: "Абсолютно правильне і раціональне рішення". ВIДЕО

Радниця міністра з питань біологічної безпеки МОЗ України Наталія Виноград підтримала продовження локдауну в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Коли говоримо про різні варіанти реагування (на розповсюдження захворювання COVID-19 – ред.), тут є декілька сценаріїв. В даному варіанті я дуже підтримую мера Кличка. Прийняте абсолютно правильне раціональне рішення, людина відповідає за життя людей. Київ – це мегаполіс. Це висока щільність популяції, високі міграційні процеси внаслідок великих обсягів цілеспрямованого переміщення потоків населення. Всі ці ризики притаманні Києву", - зазначила радниця глави МОЗ.

"Ще в січні ми прогнозували, що Київ буде територією найвищого ризику і найбільших наслідків епідемічних ускладнень, у разі проникнення на територію України британського та інших штамів. Нові штами пробивають імунітет, і людина може бути повторно інфікована", - додала вона.

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Нагадаємо, сьогодні в Києві продовжили жорсткі карантинні обмеження до 30 квітня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19646) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Советница Степанова Виноград поддержала продление локдауна в Киеве: "Абсолютно правильное и рациональное решение" - Цензор.НЕТ 524
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14.04.2021 14:15 Відповісти
як зворушливо
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14.04.2021 14:17 Відповісти
А что она попрет против шефа? Тем более что он пообещал ей курточку поносить
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14.04.2021 14:16 Відповісти
Стесняюсь спросить: а какую государственную должность занимает эта советчица, чтобы мы ее слушали
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14.04.2021 15:18 Відповісти
Я кабы не понял, что такого крамольного я спросил, что бы кличковские холуи меня заспамили?
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14.04.2021 16:33 Відповісти
Имея время с мая прошлого года на подготовку койко-мест, закупки кислородного оборудования, вакцины, ЗЕ-команда смогла только ввести карантин, и называет это рациональным и правильным. Отлично. Так же и с войной. Вместо закупки вооружения и прочих множественных мероприятий по повышению обороноспособности - дырка от бублика. Что в этом случае будут говорить зелеботы?
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14.04.2021 19:33 Відповісти
 
 