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"Х#й соси, тварь #банная! Я сейчас сцать на тебя буду, ёпта!" - російський військовий в окупованому Севастополі висловлює продавчині своє обурення через відсутність пива. ВIДЕО

Відвідувач магазину в окупованому Севастополі обматюкав продавчиню через відсутність в асортименті магазину пива. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "обурення" покупця зафіксували камери спостереження магазину.

Як видно із запису, інцидент стався в кондитерській, у якій до солодощів пропонують покупцям каву, чай та інші безалкогольні напої.

У соцмережах стверджують, що обурився відсутністю пива російський військовий. Принаймні на одному з чоловіків із компанії, яка зайшла, була кепка армійського зразка.

Х#й соси, тварь #банная! Я сейчас сцать на тебя буду, ёпта! - російський військовий в окупованому Севастополі висловлює продавчині своє обурення через відсутність пива 01

На запису видно, що він йде з магазину, вкравши пляшку з якимось напоєм.

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Автор: 

армія рф (17816) окупація (6746) росія (66021) Севастополь (558)


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Топ коментарі
+112
все норм...не правосеки ж зайшли, і не натівці...
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14.04.2021 16:43 Відповісти
+82
А так бьі ее обоссал гей-натовец. Какая разница?
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14.04.2021 16:38 Відповісти
+69
Вот он. Настоящий рузьке мир. Камни(моча) с неба прям😁😁😁. Зато не биндеравцы😉😉😉
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14.04.2021 16:38 Відповісти
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да и не жаль ни чуть
пусть крымское дерьмо полностью вкусит "руське мир"
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16.04.2021 06:54 Відповісти
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