"Х#й соси, тварь #банная! Я сейчас сцать на тебя буду, ёпта!" - російський військовий в окупованому Севастополі висловлює продавчині своє обурення через відсутність пива. ВIДЕО

Відвідувач магазину в окупованому Севастополі обматюкав продавчиню через відсутність в асортименті магазину пива. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "обурення" покупця зафіксували камери спостереження магазину.

Як видно із запису, інцидент стався в кондитерській, у якій до солодощів пропонують покупцям каву, чай та інші безалкогольні напої.

У соцмережах стверджують, що обурився відсутністю пива російський військовий. Принаймні на одному з чоловіків із компанії, яка зайшла, була кепка армійського зразка.

На запису видно, що він йде з магазину, вкравши пляшку з якимось напоєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перекинула 15-25 тис. військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України, - представниця місії США в ОБСЄ Австріан