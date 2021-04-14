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"Х#й соси, тварь #банная! Я сейчас сцать на тебя буду, ёпта!" - російський військовий в окупованому Севастополі висловлює продавчині своє обурення через відсутність пива. ВIДЕО
Відвідувач магазину в окупованому Севастополі обматюкав продавчиню через відсутність в асортименті магазину пива. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "обурення" покупця зафіксували камери спостереження магазину.
Як видно із запису, інцидент стався в кондитерській, у якій до солодощів пропонують покупцям каву, чай та інші безалкогольні напої.
У соцмережах стверджують, що обурився відсутністю пива російський військовий. Принаймні на одному з чоловіків із компанії, яка зайшла, була кепка армійського зразка.
На запису видно, що він йде з магазину, вкравши пляшку з якимось напоєм.
Топ коментарі
+112 Oleksandr Boiko
показати весь коментар14.04.2021 16:43 Відповісти Посилання
+82 константен
показати весь коментар14.04.2021 16:38 Відповісти Посилання
+69 faust7808
показати весь коментар14.04.2021 16:38 Відповісти Посилання
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пусть крымское дерьмо полностью вкусит "руське мир"