"Без цензури в прямому ефірі": Байден vs Путін - чиї горішки міцніші? Чи буде вдалим полювання Зеленського на Вовка? Чи потрібен нам Крим ?. ВIДЕО
Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладуть по поличках головні події останніх днів.
Дивіться о 20:45 у "Без цензури в прямому ефірі":
🧨 Байден vs Путін: чиї горішки міцніші?
У вівторок Білий дім повідомив, що президент Джозеф Байден подзвонив Володимиру Путіну. У телефонній розмові він закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили, і "підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Сполучених Штатів".
Байден також запропонував президенту Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити "весь спектр" відносин між США і Росією. Що означає ця розмова? І чого чекати від зустрічі Путіна і Байдена?
💣 Чи вдале полювання Зеленського на Вовка?
Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.
Так і хочеться пожартувати "ось що Байден животворящий робить!"
То що, невже "вовчим судам" недовго залишилося? І що може зробити суддівська мафія, щоб зберегти свою годівницю?
⚡️ Чи потрібен Україні Крим? І який Крим нам потрібен?
Мер Херсона пропонує продавати воду в Крим, а МОН видає підручники з картою України без окупованого півострова. Що відбувається? Як нам говорити про Крим? І який Крим потрібен Україні?
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МОН змусило видавництво переробити карту України без Криму в підручниках
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227229-mon-zmusilo-vidavnictvo-pererobiti-kartu-ukraini-bez-krimu-v-***********.html