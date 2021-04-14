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"Без цензури в прямому ефірі": Байден vs Путін - чиї горішки міцніші? Чи буде вдалим полювання Зеленського на Вовка? Чи потрібен нам Крим ?. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладуть по поличках головні події останніх днів.

Дивіться о 20:45 у "Без цензури в прямому ефірі":

🧨 Байден vs Путін: чиї горішки міцніші?

У вівторок Білий дім повідомив, що президент Джозеф Байден подзвонив Володимиру Путіну. У телефонній розмові він закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили, і "підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Сполучених Штатів".

Байден також запропонував президенту Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити "весь спектр" відносин між США і Росією. Що означає ця розмова? І чого чекати від зустрічі Путіна і Байдена?

💣 Чи вдале полювання Зеленського на Вовка?

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Так і хочеться пожартувати "ось що Байден животворящий робить!"

То що, невже "вовчим судам" недовго залишилося? І що може зробити суддівська мафія, щоб зберегти свою годівницю?

⚡️ Чи потрібен Україні Крим? І який Крим нам потрібен?

Мер Херсона пропонує продавати воду в Крим, а МОН видає підручники з картою України без окупованого півострова. Що відбувається? Як нам говорити про Крим? І який Крим потрібен Україні?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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"Русский мир", а он такой, хреновинький, совсем не такой как в телевизоре.
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14.04.2021 21:08 Відповісти
ВР має визначити Крим як Кримськотатарську Автономну Республіку в складі України, з правом кримськотатарського народу на самовизначення!Татари, як наші союзники, мають на це право!!"
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15.04.2021 04:11 Відповісти
Шова масть ту Вов...
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14.04.2021 21:16 Відповісти
"МОН издает учебники с картой Украины без оккупированного полуострова"

МОН змусило видавництво переробити карту України без Криму в підручниках

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227229-mon-zmusilo-vidavnictvo-pererobiti-kartu-ukraini-bez-krimu-v-***********.html
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14.04.2021 21:33 Відповісти
ВР має визначити Крим як Кримськотатарську Автономну Республіку в складі України, з правом кримськотатарського народу на самовизначення!
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15.04.2021 04:08 Відповісти
Их не надо противопоставлять. С вторгающейся армией россии воюет Украина, а не США
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15.04.2021 09:27 Відповісти
Путін окупував Крим, зараз хоче воду, шантажує війною. А от що він захоче після води?
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15.04.2021 09:58 Відповісти
 
 