"Без цензури в прямому ефірі": Байден vs Путін - чиї горішки міцніші? Чи буде вдалим полювання Зеленського на Вовка? Чи потрібен нам Крим ?. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладуть по поличках головні події останніх днів.

Дивіться о 20:45 у "Без цензури в прямому ефірі":

🧨 Байден vs Путін: чиї горішки міцніші?

У вівторок Білий дім повідомив, що президент Джозеф Байден подзвонив Володимиру Путіну. У телефонній розмові він закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили, і "підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Сполучених Штатів".

Байден також запропонував президенту Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити "весь спектр" відносин між США і Росією. Що означає ця розмова? І чого чекати від зустрічі Путіна і Байдена?

💣 Чи вдале полювання Зеленського на Вовка?

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Так і хочеться пожартувати "ось що Байден животворящий робить!"

То що, невже "вовчим судам" недовго залишилося? І що може зробити суддівська мафія, щоб зберегти свою годівницю?

⚡️ Чи потрібен Україні Крим? І який Крим нам потрібен?

Мер Херсона пропонує продавати воду в Крим, а МОН видає підручники з картою України без окупованого півострова. Що відбувається? Як нам говорити про Крим? І який Крим потрібен Україні?

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