"Трохи перебільшив. Вік уже не стрілецький. Але захищати Україну повинен кожен", - Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах. ВIДЕО
Перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував своє резонансну обіцянку стріляти в російських окупантів в разі нападу РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Не шкодую (про свої слова - ред.). Не один я таке сказав, так думають, можливо, мільйони. Я переконаний, що кожен українець в такий важкий для України час, є одночасно захисником, патріотом, громадянином. Візьміть ту саму Швейцарію. У кожній родині є зброя. І вона може бути використана для захисту своєї землі, народу", - заявив він.
Водночас, Кравчук визнав, що "трохи перебільшив", тому що у нього "вік уже не стрілецький".
"Але останнім часом я брав участь у різних змаганнях, принаймні, не було такого випадку, щоб я не влучив у ціль. Я цим самим хочу сказати - не тому, що в мене є великі сили, і я можу захистити Україну - я ще раз підтвердив, що кожен українець повинен захищати свою землю, а вороги України повинні бути вилучені за межі України, щоб їхнім духом тут не пахло", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, 6 квітня в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук заявив, що він завжди тримає зброю напоготові.
На питання, чи готовий він використовувати цю зброю, "якщо хтось буде стрибати з парашутом біля вашого будинку з російськими прапорами", перший президент відповів ствердно.
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раздайте ему..
Идешь в Ибис и покупаешь.
В чем проблема?
Платят за ускорение процесса.
А так - у них всегда то бланков зеленок нет, то разрешений.
Сидишь месяц - ждешь. А куда торопиться?
Госпошлина - не помню, но копейки. 100 грн, кажется.
Остальные справки - тоже без проблем и через их бухгалтерии (нарколог с психиатром - пергидролевые злые тетки с извечным вопросом "а каво вы сабрались убивать?" )))) )
Якісь там мисливські вертикалки з горизонталками продавалися.
Але дійсно було геморойно - мисливський квиток обов'язково, дільничий фактично жив в тебе вдома..
Не любила радянська влада озброєне населення.
А Кравчук заклав під суверенітет кацапську бімбу.
тим паче, що він таке вже казав у 14-му
увы ...
Байден назвал Путина убийцей, Корабли США идут в Черное море
Кравчук готов воевать до последнего патрона
Байден поговорил с Путиным, Проход кораблей США отменен
Кравчук "немного преувеличил боевые навыки"
Переобувание на лету
В остальном возраст не влияет ни грамма.
Оружие это как велосипед. Один раз научился - дальше все само )) (но тренироваться и холостить надо регулярно)
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теперь поздно, гниды выбрали его президентом, а не Чорновола, которого кучма убил ...
Пішов на перемовини з московськими генералами,-і вже онукам зірку Героя України на подушечці несуть ! З реабілітацією за злочини !
Та й правнуки підросли.
Тебе вместо автомата нужно дать скрученный в трубочку будапештский меморандум, пойдешь с ним в атаку на кацапов. Ты и те кто руководил после тебя разоружили страну, уничтожили флот, оставили страну с голой жопой, а теперь он призывает идти в атаку с охотничьими ружьями.
Когда Порох начал восстанавливать после вашего "эффективного" правления армию и сделал это своим основным приоритетом, вы обсмеяли его, обсмеяли его лозунг "Армия", подали по олигархическому телевидению людям, что это архаизм, что это совок, что нужно стремиться к миру, что Порошенко барыга и цели его лишь заработать на войне. И ты, козел, был в первых рядах, кто нес по ящику все эти кремлевские нарративы о мире и таки убедил 73 процентных галаснуть па приколу. И теперь, когда договориться с кацапами не удалось, о чем неоднократно предупреждал Порох, старый Рембо блеет что-то про ружья.
Воду вскипячу, и на газе сэкономлю!
Злой Вы!
Вам то чего волноваться в своих румуниях?
потом ребята получали своё через олигархов
потому и сидели спокойно
теперь увидели что всё может пропасть
Всрався трохи старік - комуніст, всрався що пов яжуть його діяльність з інтересами Кремля
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", мерзавец Кравчук удумал пропагандировать партизанскую войну. В современных-то реалиях? Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" падлюки Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.