"Трохи перебільшив. Вік уже не стрілецький. Але захищати Україну повинен кожен", - Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах. ВIДЕО

Перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував своє резонансну обіцянку стріляти в російських окупантів в разі нападу РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Не шкодую (про свої слова - ред.). Не один я таке сказав, так думають, можливо, мільйони. Я переконаний, що кожен українець в такий важкий для України час, є одночасно захисником, патріотом, громадянином. Візьміть ту саму Швейцарію. У кожній родині є зброя. І вона може бути використана для захисту своєї землі, народу", - заявив він.

Водночас, Кравчук визнав, що "трохи перебільшив", тому що у нього "вік уже не стрілецький".

"Але останнім часом я брав участь у різних змаганнях, принаймні, не було такого випадку, щоб я не влучив у ціль. Я цим самим хочу сказати - не тому, що в мене є великі сили, і я можу захистити Україну - я ще раз підтвердив, що кожен українець повинен захищати свою землю, а вороги України повинні бути вилучені за межі України, щоб їхнім духом тут не пахло", - зазначив Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук

Нагадаємо, 6 квітня в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук заявив, що він завжди тримає зброю напоготові.

На питання, чи готовий він використовувати цю зброю, "якщо хтось буде стрибати з парашутом біля вашого будинку з російськими прапорами", перший президент відповів ствердно.