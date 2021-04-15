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"Трохи перебільшив. Вік уже не стрілецький. Але захищати Україну повинен кожен", - Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах. ВIДЕО

Перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував своє резонансну обіцянку стріляти в російських окупантів в разі нападу РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Не шкодую (про свої слова - ред.). Не один я таке сказав, так думають, можливо, мільйони. Я переконаний, що кожен українець в такий важкий для України час, є одночасно захисником, патріотом, громадянином. Візьміть ту саму Швейцарію. У кожній родині є зброя. І вона може бути використана для захисту своєї землі, народу", - заявив він.

Водночас, Кравчук визнав, що "трохи перебільшив", тому що у нього "вік уже не стрілецький".

"Але останнім часом я брав участь у різних змаганнях, принаймні, не було такого випадку, щоб я не влучив у ціль. Я цим самим хочу сказати - не тому, що в мене є великі сили, і я можу захистити Україну - я ще раз підтвердив, що кожен українець повинен захищати свою землю, а вороги України повинні бути вилучені за межі України, щоб їхнім духом тут не пахло", - зазначив Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Кремлю спаде на думку божевільна ідея напасти на Україну, то це буде останній цвях для Росії, - Кравчук

Нагадаємо, 6 квітня в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" перший президент України Леонід Кравчук заявив, що він завжди тримає зброю напоготові.

На питання, чи готовий він використовувати цю зброю, "якщо хтось буде стрибати з парашутом біля вашого будинку з російськими прапорами", перший президент відповів ствердно.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (66060)


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Топ коментарі
+14
Переобувается дед. Завтра попросит прощения и достанет израильский паспорт....
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15.04.2021 10:19 Відповісти
+12
Так раздайте людям оружие и они защитят и страну и себя от чиновников разворовывающих эту страну!!! Или люди нужны только когда оллигархи видят что придут из россии и отберут бизнес а чиновники что отберут насиженные лакомые места??
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15.04.2021 10:18 Відповісти
+8
Счастливый возраст когда можно п.говорить что взбредет и все воспринимают это только с юмором.
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15.04.2021 10:18 Відповісти
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Счастливый возраст когда можно п.говорить что взбредет и все воспринимают это только с юмором.
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15.04.2021 10:18 Відповісти
А що він сказав? Ви чули? Він говорив про захист свого дому, на випадок, якщо до нього прийдуть загарбники. Це абсолютно адекватна реакція по відношенню до всіх злочинців, які вриваються до твого дому. Він не говорив, що буде сидіти в окопі. В чому його "бред"?
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15.04.2021 10:48 Відповісти
Бред, потому что в окопе сидеть он не будет и лично свой дом защищать не будет. В окопах будут наши дети и его дом защищать будут тоже они.
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15.04.2021 11:04 Відповісти
Якщо до вас в дім прийдуть бандити, що ви будете робити? Чекати, що вас хтось захистить?
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15.04.2021 11:13 Відповісти
Никто не может знать что будет и как лично поступит когда возникнет кризисная ситуация. Яркий пример вторая мировая, когда старики, подростки и женщины партизанили. И их боялась как огня регулярная немецкая армия.
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15.04.2021 11:37 Відповісти
Питання лишень де його дім?Він понабудовував "хатинок" по цілому світі...
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15.04.2021 11:06 Відповісти
Якщо він набудував законно(а схоже на те, що претензій до нього не має ось вже 25 років), то захищати потрібно все. Але в цьому випадку, мабуть він говорив про конкретне місце свого перебування на момент, коли до нього прийдуть вороги.
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15.04.2021 11:11 Відповісти
так найди и отними - он сам сказал - кто найдет - выложу документы.
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15.04.2021 16:10 Відповісти
в стилі старика він сказав. всі так хорохоряться.
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15.04.2021 16:55 Відповісти
Так раздайте людям оружие и они защитят и страну и себя от чиновников разворовывающих эту страну!!! Или люди нужны только когда оллигархи видят что придут из россии и отберут бизнес а чиновники что отберут насиженные лакомые места??
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15.04.2021 10:18 Відповісти
оружие для мусоров, людишкам дешёвая комуналка, не путайте
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15.04.2021 10:19 Відповісти
Витя, коммунизм закончился. Шары не будет.
раздайте ему..
Идешь в Ибис и покупаешь.
В чем проблема?
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15.04.2021 10:23 Відповісти
Почему же, есть место где ему дадут оружие, только вот не факт что Витя туда поедет, не до такой степени он олигархов ненавидит...
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15.04.2021 10:39 Відповісти
проблема в том, что кроме "оружия в Ибисе" покупать нужно и мусоров и чиновников-разрешателей, и содержать их и их семьи уже постоянно, хотя, в случае чего, ЭТИ крысы сдрыснут с защиты Украины в первых рядах - доказано крымскими и донецкими мусорами..(
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15.04.2021 10:44 Відповісти
9 лет владею оружием - ни разу ни малейших взяток кому бы то ни было.
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15.04.2021 10:48 Відповісти
"ни разу ни малейших взяток кому бы то ни было" - в сказки про Деда Мороза и отсутствие коррупции в Украине не верю с сурового донецкого детства, а в нужные связи, оберегающие наивных родственников от реальной жизни, - вполне..
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15.04.2021 11:01 Відповісти
И с какого бодуна мне врать?
Платят за ускорение процесса.
А так - у них всегда то бланков зеленок нет, то разрешений.
Сидишь месяц - ждешь. А куда торопиться?
Госпошлина - не помню, но копейки. 100 грн, кажется.
Остальные справки - тоже без проблем и через их бухгалтерии (нарколог с психиатром - пергидролевые злые тетки с извечным вопросом "а каво вы сабрались убивать?" )))) )
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15.04.2021 11:03 Відповісти
неделю назад разрешение продлевал....госпошлина 9грн. ....медицина в 300 грн обошлась ....и все
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15.04.2021 19:08 Відповісти
забыл .....еще страховка 51 грн
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15.04.2021 19:24 Відповісти
Если Вам необходимо оружие для защиты страны, не переживайте, когда сдрыснут крысы, его будет предостаточно. Главное что бы у Вас желание не пропало.
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15.04.2021 10:57 Відповісти
А при коммнунізмі можна було піти і отримати?
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15.04.2021 10:47 Відповісти
При cовку (тобто, соціалізмі) - нє, ну був же зброярський магазин в Нестерівському провулку (за Львівською площею).
Якісь там мисливські вертикалки з горизонталками продавалися.
Але дійсно було геморойно - мисливський квиток обов'язково, дільничий фактично жив в тебе вдома..
Не любила радянська влада озброєне населення.
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15.04.2021 11:01 Відповісти
Половина таких вот борцов с олигархами с розданным оружием побежит бомбить магазины и возвращать себе награбленное и про внешнюю угрозу забудут. В 1917 году уже проходили такую борьбу с олигархами...
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15.04.2021 10:35 Відповісти
О, как! Что я могу сказать: тут я его поддерживаю. Не каждый решится дезавуировать свою собственную очень громкую заяву. Но... он смог!
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15.04.2021 10:18 Відповісти
Треба було захищати державу на початках.
А Кравчук заклав під суверенітет кацапську бімбу.
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15.04.2021 10:18 Відповісти
Переобувается дед. Завтра попросит прощения и достанет израильский паспорт....
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15.04.2021 10:19 Відповісти
от же ж топ-новина!
тим паче, що він таке вже казав у 14-му
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15.04.2021 10:19 Відповісти
кравчук это тип, который заявил, что Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора,
увы ...
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15.04.2021 10:20 Відповісти
мальбрук в поход собрался...
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15.04.2021 10:20 Відповісти
Льоня-Зіркобол
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15.04.2021 10:21 Відповісти
"Немного преувеличил. Возраст уже не стрелковый. Но защищать Украину должен каждый", - Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам - Цензор.НЕТ 4006
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15.04.2021 10:23 Відповісти
Тю... а тут в сетях началась уже запись в батальон где будет в одном строю стоять с Кравчуком. ( а тут "обратка".. Но Макарыч он такой.. завтра будет говорить про " глаза пукина" и заливаться соловьем по чище Соловьева. ( хорошая игра слов получилась..) и не тени сомнения " в честных глазах" не будет. Партийная школа однако.
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15.04.2021 10:24 Відповісти
Итого
Байден назвал Путина убийцей, Корабли США идут в Черное море
Кравчук готов воевать до последнего патрона
Байден поговорил с Путиным, Проход кораблей США отменен
Кравчук "немного преувеличил боевые навыки"
Переобувание на лету
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15.04.2021 10:25 Відповісти
Байден по ходу тоже " немного преувеличил"
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15.04.2021 10:30 Відповісти
Есть и хорошее. Мы будем знать границы поддержки США, а Китай границы возможностей США. Возвращается "право сильного". Скоро в мире могут наплевать еще на какой-то договор.
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15.04.2021 10:39 Відповісти
Хотя вообще то хорошого мало
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15.04.2021 10:39 Відповісти
вот именно,нам все равно на тот Тайвань,своих проблем полно
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15.04.2021 11:31 Відповісти
ахаха, а посм. шо пр-водят вна Тайване - все равно - да?
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15.04.2021 18:16 Відповісти
хли ты ржешь?все равно что там на Тайване и не все равно что в Украине.у тебя наоборот?
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15.04.2021 19:15 Відповісти
Возраст влияет только на скорость. Скорость смены позиции, скорость дозаряжания.
В остальном возраст не влияет ни грамма.
Оружие это как велосипед. Один раз научился - дальше все само )) (но тренироваться и холостить надо регулярно)
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15.04.2021 10:26 Відповісти
Неужели в том возрасте, в 1994 году Кравчук был настолько туп, что обменял ядерное оружие на какую-то эфемерную бумажку-меморандум? Он что, историю не учил, что кацапы всю жизнь пытались нас в ярме держать. И в мире никому нельзя верить, даже союзникам, а надеяться только на себя и свою армию
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15.04.2021 10:28 Відповісти
Не мели чушь!!!! Украина и так ядерная без ядер!!!! Против РФ не помогло бы нам!! В Крыму сколько предателей! Тут не в сброе дело!!!!
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15.04.2021 10:35 Відповісти
Это ты не мели чушь. Ядерное оружие - это самый действенный способ сдерживания.
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15.04.2021 10:41 Відповісти
Меморандум підписав кучма-він і здав тоді Україну....кремлівська мафія взяла мародера за сраку.
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15.04.2021 20:14 Відповісти
Розумно кажете.
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15.04.2021 20:07 Відповісти
Відповідь Андрію а приклеїлась до Обужеванний.
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15.04.2021 20:12 Відповісти
Формаліновий вьісерок, як шматочок лимона до ранкової кави з молоком, бл...
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15.04.2021 10:28 Відповісти
Ойц, розсмішив старий маразматик. Саме у Швейцарії всі зі зброєю захищають свої оселі, бо це ж сама небезпечна країна у світі.
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15.04.2021 10:30 Відповісти
Льоня, надо было умничать, когда будапештской меморандум подписывали. Сколько тебе нашу заплатили за развал украинской армии?
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15.04.2021 10:30 Відповісти
Будапештский меморандум подписал Кучма. Учите историю, грамотеи.
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15.04.2021 14:35 Відповісти
Внимательно читайте. Где я утверждаю, что БМ подписал Кравчук?
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15.04.2021 18:52 Відповісти
Скільки казати-меморандум підписував кучма і здав Україну кремлівській мафії (і не тому що зять пінчук) він,бо мародер,злодій і алкаш.
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15.04.2021 20:10 Відповісти
Хорошо сказал!!!
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15.04.2021 10:33 Відповісти
Может самогонку с клофелином на блок посты носить.
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15.04.2021 10:34 Відповісти
"немного преувеличил" в чем? В дальности стрельбы или в том что будет отстреливаться из дома?
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15.04.2021 10:34 Відповісти
Херой! Без единого выстрела переобулся! Між крапельками!
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Макарович , я дам вам парабеллум .
"Трохи перебільшив. Вік уже не стрілецький. Але захищати Україну повинен кожен", - Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах - Цензор.НЕТ 8263.
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15.04.2021 10:42 Відповісти
Скотина стара! Один з найбільших зрадників України разом з кучмою за всю історію існування українського народу. Ви гниди, коли здавали ядерний щит через свою дурість, продажність та недалекоглядність ви виродки прекрасно розуміли, що фактично закладаєш бомбу під фундамент молодої держави. В усих підручниках історії у віках ви маєте будети записані, як найбільші зрадники та злочинці проти державності
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15.04.2021 10:43 Відповісти
он заложил бомбу, когда заявил, чт Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора,
теперь поздно, гниды выбрали его президентом, а не Чорновола, которого кучма убил ...
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15.04.2021 10:49 Відповісти
макаарыч, а вы случайно клоуном в цирке не подрабатуете?
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15.04.2021 10:46 Відповісти
Усрался дед.
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15.04.2021 10:49 Відповісти
75% предателей сделали своё дело на выборах. Теперь их защищать?
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15.04.2021 10:54 Відповісти
Дед попробуй гранаты.Целиться не треба
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15.04.2021 11:03 Відповісти
Е-е-е... Не у всякого діда сил вистачить чеку висмикнути,а от кнопочку натиснути-льогко !
Пішов на перемовини з московськими генералами,-і вже онукам зірку Героя України на подушечці несуть ! З реабілітацією за злочини !
"Трохи перебільшив. Вік уже не стрілецький. Але захищати Україну повинен кожен", - Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах - Цензор.НЕТ 1073
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15.04.2021 11:12 Відповісти
Та можно за пульт Байрактара посадить.Нехай тисне кнопочки
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15.04.2021 11:17 Відповісти
Не страшно.Онуку-Андрію Олександровичу Кравчуку-сорокєт,відслужить за діда.
Та й правнуки підросли.
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15.04.2021 11:14 Відповісти
старый маразматик "дал заднюю"... надо бы извиниться....
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15.04.2021 11:17 Відповісти
зеленый цирк на дроти
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15.04.2021 11:44 Відповісти
Козел старый.
Тебе вместо автомата нужно дать скрученный в трубочку будапештский меморандум, пойдешь с ним в атаку на кацапов. Ты и те кто руководил после тебя разоружили страну, уничтожили флот, оставили страну с голой жопой, а теперь он призывает идти в атаку с охотничьими ружьями.
Когда Порох начал восстанавливать после вашего "эффективного" правления армию и сделал это своим основным приоритетом, вы обсмеяли его, обсмеяли его лозунг "Армия", подали по олигархическому телевидению людям, что это архаизм, что это совок, что нужно стремиться к миру, что Порошенко барыга и цели его лишь заработать на войне. И ты, козел, был в первых рядах, кто нес по ящику все эти кремлевские нарративы о мире и таки убедил 73 процентных галаснуть па приколу. И теперь, когда договориться с кацапами не удалось, о чем неоднократно предупреждал Порох, старый Рембо блеет что-то про ружья.
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15.04.2021 11:33 Відповісти
Дыхните мне на чайник!!!
Воду вскипячу, и на газе сэкономлю!
Злой Вы!

Вам то чего волноваться в своих румуниях?
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15.04.2021 12:13 Відповісти
здается мне шо кацапы ему с кучмой не хило отслюнявили за сдачу ЯО
потом ребята получали своё через олигархов
потому и сидели спокойно
теперь увидели что всё может пропасть
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15.04.2021 11:47 Відповісти
Старая скотина, которая отдала раше ядерное оружие, теперь корчит из себя патриота.
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15.04.2021 11:52 Відповісти
Я никому ничего не должен!
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15.04.2021 12:11 Відповісти
дед дал заднюю
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15.04.2021 12:15 Відповісти
Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал свое резонансное обещание стрелять в российских оккупантов в случае нападения РФ. Источник: https://censor.net/ru/v3259823

Всрався трохи старік - комуніст, всрався що пов яжуть його діяльність з інтересами Кремля
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15.04.2021 13:07 Відповісти
Та не переймайся, Макарович, ми знаємо що ти іще той пи#дун.
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15.04.2021 13:52 Відповісти
сподіваюсь, якщо що почнеться, у цієї влади вистачить кеби роздати населенню зброю! Щоб з кожного українського вікна, з кожної хати, з кожної двері в окупантів летіли металеві сливи!!
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15.04.2021 14:05 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", мерзавец Кравчук удумал пропагандировать партизанскую войну. В современных-то реалиях? Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" падлюки Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.
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15.04.2021 14:12 Відповісти
ну тебе есть шо терять -иди воюй , защищай свое бабло
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15.04.2021 15:10 Відповісти
Украинский Чаушеску что-то учуял. Чутье подоккупантского выживальщика его никогда не подводило.
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15.04.2021 16:09 Відповісти
По закону, каждый президент Украины обеспечивается государственной охраной пожизненно. Исключение есть, только в одном случае, если он был отстранен от должности через импичмент. ...- пояснили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины сайту "Сегодня". Ну как-то так.
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15.04.2021 16:40 Відповісти
даю деду лайфхак:если не стрелок,бери гранату и под танк)
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15.04.2021 18:20 Відповісти
 
 