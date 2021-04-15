"Іди нах#й з намету, бл#дь! Це п#здець!" - пожежа в польовому таборі армії РФ поблизу кордону з Україною. ВIДЕО
У польовому таборі армії РФ в Богучарі Воронезької області виникла пожежа. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі опубліковано в соцмережах. Займання сталося вчора. Табір розташовується на відстані приблизно 45 кілометрів від кордону з Україною.
Топ коментарі
+93 Mganga Zambezi
показати весь коментар15.04.2021 12:45 Відповісти Посилання
+77 Nataliia Radchenko
показати весь коментар15.04.2021 12:55 Відповісти Посилання
+61 саша паламарчук
показати весь коментар15.04.2021 12:45 Відповісти Посилання
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―Может, бахнем?
―Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. (ДМБ).
А где посты с требованием посочувствовать российскому горю? Где обвинения в черствости и кровожадности украинцев?)))
Неужели свинособакам надоело придуриваться и корчить из себя клинических идиотов?)
И, да! Результатом удовлетворен)
Рязане "сахаром" ваши дома посыпал...