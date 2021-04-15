Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук. ВIДЕО
Вплинути на Росію можуть лише США, але не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Чекати, що якась європейська країна може стати посередником і допомогти Україні налагодити відносини з Росією, - це нереально. Є єдина країна, яку послухає Росія, не тому що вона така добренька, а тому, що злякається, - США", - сказав політик.
Водночас він зазначив, що Україні не варто чекати допомоги від американських солдатів у конфлікті з РФ.
"Я думаю, очікувати того, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, давайте ми не будемо казкарями. Такого не буде", - заявив Кравчук.
За його словами, США і Євросоюз підтримують Україну і допомагають їй за допомогою запроваджеення санкцій щодо Росії, а також надання Києву озброєння.
Кравчук вчергове зазначив, що українцям потрібно бути готовими до всього, а Росія завжди була ворогом України.
"Ми з вами повинні бути до всього готові, перше - зміцнювати свої війська, друге - кожна людина в Україні має бути готова до захисту своєї землі, і коли ворог відчує, що ми єдині, народ встане стіною - переконаний, що перш, ніж думати про агресію, вони зупиняться, це не буде прогулянка по Невському проспекту. Росія була і залишається ворогом України, і не ми ввели туди війська, а вона в Україну, не ми, а вона анексувала Крим і відтяпала нашу землю", - сказав перший президент.
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а москалям навіть не сама нова америкосовска тайна тєхнологія - за щастя
З цих слів виходить, що американських солдат наме велики Путя або ті, по власній ініціативі будуть загарбувати Україну...
дійсно старий маразматик, коли він вже подохне...ааааааа, він скаже, що його слова невірно протлумачили...
ЦІКАВО, А КОЛИ ВІН ВІДДАВАВ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ВІН ТЕЖ ТАК ДУМАВ???
Сравнение абсолютно не корректное
Учите матчасть
И не стоит вааще забывать современную историю, где российские войска применили Искандеры против гражданского населения азербайджанского города Шуша причем пальнув просто из своей базы в Гюмри ...внимание!! сразу ...двумя ракетами из одной установки. Т.е им просто лень было взять этот Искандер у армян. А как вы понимаете это была нейтральная сторона, которая активно себя позиционирует миротворцем.
https://pikabu.ru/story/islandiya_protiv_vsekh_istoriya_treskovyikh_voyn_3869033 Исландия против всех, история тресковых войн
Коли він був президентом Україна мала ядерну зброю,як тактичну,так і стратегічну.Якщо він весь час про це знав чому сприяв тому ,що країна втратила свій ядерний потенціал?