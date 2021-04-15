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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук. ВIДЕО

Вплинути на Росію можуть лише США, але не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Чекати, що якась європейська країна може стати посередником і допомогти Україні налагодити відносини з Росією, - це нереально. Є єдина країна, яку послухає Росія, не тому що вона така добренька, а тому, що злякається, - США", - сказав політик.

Водночас він зазначив, що Україні не варто чекати допомоги від американських солдатів у конфлікті з РФ.

"Я думаю, очікувати того, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, давайте ми не будемо казкарями. Такого не буде", - заявив Кравчук.

За його словами, США і Євросоюз підтримують Україну і допомагають їй за допомогою запроваджеення санкцій щодо Росії, а також надання Києву озброєння.

Також читайте: Питання повернення ядерного статусу України нині не стоїть на порядку денному, - Кравчук

Кравчук вчергове зазначив, що українцям потрібно бути готовими до всього, а Росія завжди була ворогом України.

"Ми з вами повинні бути до всього готові, перше - зміцнювати свої війська, друге - кожна людина в Україні має бути готова до захисту своєї землі, і коли ворог відчує, що ми єдині, народ встане стіною - переконаний, що перш, ніж думати про агресію, вони зупиняться, це не буде прогулянка по Невському проспекту. Росія була і залишається ворогом України, і не ми ввели туди війська, а вона в Україну, не ми, а вона анексувала Крим і відтяпала нашу землю", - сказав перший президент.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (66070) США (23410)


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Топ коментарі
+12
Якби ти курва комуняцька не просрав Ч.Ф і ядерну зброю то на нас ніхто б і нападати не збирався.
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15.04.2021 14:06 Відповісти
+7
старый осел, тут просто должны быть их базы, их компании, граждане, что бы мокша боялась их тронуть....
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15.04.2021 14:04 Відповісти
+6
Зачем нам американские солдаты, если у нас есть ты!?
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15.04.2021 14:02 Відповісти
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пусть придут и просто будут
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15.04.2021 14:02 Відповісти
мо яка баба собі щастя знайде
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15.04.2021 14:08 Відповісти
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7301
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15.04.2021 14:23 Відповісти
та хай хоть зброї побільше дадуть..навіть не саму нову..а ми вже самі з кацапами розберимося .
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15.04.2021 14:25 Відповісти
хто ж знає. кого 73% відсотки оберуть наступного разу головнокомандуючим...знов втіче в ростов з воєнними тайнами,
а москалям навіть не сама нова америкосовска тайна тєхнологія - за щастя
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15.04.2021 14:41 Відповісти
Зачем нам американские солдаты, если у нас есть ты!?
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15.04.2021 14:02 Відповісти
це з путіним та говори
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15.04.2021 14:03 Відповісти
підлога, як там у Англії?
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15.04.2021 14:24 Відповісти
very good
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15.04.2021 14:26 Відповісти
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4889
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15.04.2021 14:38 Відповісти
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15.04.2021 14:58 Відповісти
Ты, чмо, не только тупорылое, а ещё и безграмотное.
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15.04.2021 15:08 Відповісти
с чего ты так решЫло?
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15.04.2021 15:09 Відповісти
Казкар каже про казочки.
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15.04.2021 14:03 Відповісти
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6943
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15.04.2021 14:20 Відповісти
Поміняйте Кравчука на Пєцю. А підпис залиште
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15.04.2021 14:42 Відповісти
Проще, хворе, тебе таблеток дать. Лечись.

Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1597
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15.04.2021 14:48 Відповісти
Давайте не будем сказочниками. Не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, - Кравчук...

З цих слів виходить, що американських солдат наме велики Путя або ті, по власній ініціативі будуть загарбувати Україну...
дійсно старий маразматик, коли він вже подохне...ааааааа, він скаже, що його слова невірно протлумачили...
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15.04.2021 15:09 Відповісти
З такуим підписом на кого завгодньо з колишніх можна міняти. навіть на борців з тарифним "гіноцидом"
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15.04.2021 14:52 Відповісти
Палку не в нього треба кинути , а йому! За те що весь ядерний арсенал просрав.
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15.04.2021 15:38 Відповісти
Вау, оце одкровення для зелохторату...
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15.04.2021 14:03 Відповісти
Одкровення від представника чуваків, котрі обіцяли "кінець епохи бідності і жадібності" та інші казкові блага 2 роки тому.
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15.04.2021 14:09 Відповісти
Так кравчук же всех перестрелять обещает. Американские солдаты не у дел.
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15.04.2021 14:04 Відповісти
старый осел, тут просто должны быть их базы, их компании, граждане, что бы мокша боялась их тронуть....
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15.04.2021 14:04 Відповісти
поки не можливо, молодий козьол. для баз треба повноцінні договори. а на це потрібен час.
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15.04.2021 14:09 Відповісти
сидел бы ты себе в джемени и не тупил тут....
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15.04.2021 14:13 Відповісти
без кацапосоплей разберусь, что мне делать.
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15.04.2021 15:01 Відповісти
узкий, а где тьі "тупить" увидело? тебя русские училки русскому мировозрению научили. тупак тут именно тьі.
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15.04.2021 15:02 Відповісти
Якби ти курва комуняцька не просрав Ч.Ф і ядерну зброю то на нас ніхто б і нападати не збирався.
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15.04.2021 14:06 Відповісти
Кучма.
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15.04.2021 14:50 Відповісти
Два чобота на одну ногу. Хрін за редьку не солодший.
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15.04.2021 15:16 Відповісти
кучма лишь козюльку на бумажке чирканул, закрепил потуги этого старого пердуна
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15.04.2021 16:37 Відповісти
Дед уже бросил ружье так и не выстрелив!
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15.04.2021 14:06 Відповісти
дід хорохориться як і положено дідам.
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15.04.2021 14:10 Відповісти
заспамленньіе коментьі не у даляются, их только нужно дополнительно открьівать. спамер, пальчик не поламай, а то 21м заменить придется.
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15.04.2021 15:04 Відповісти
Він буде стріляти з "кормової гармати".
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15.04.2021 14:54 Відповісти
Ти , стара комуністична свиня , віддала москві все свого часу . Навіщо тебе захищати ? А в Україну нехай приходять , давно пора .
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15.04.2021 14:07 Відповісти
Мы и сами сможем воевать с лаптями!
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15.04.2021 14:07 Відповісти
Сім років самі воюємо , а він нам казки розповідає.
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15.04.2021 14:28 Відповісти
У американцев стратегический интерес создать геморрой под брюхом противника. Но умирать за нее они точно не собираются.
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15.04.2021 14:08 Відповісти
Дайте зброю падлюки і час потренуватися. Без відриву від роботи, на вихідних на полігоні. І без загрози переслідування як учасника НЗФ.
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15.04.2021 14:09 Відповісти
Выродок .
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15.04.2021 14:09 Відповісти
зато он патриет... с пристреленым обрезом.....
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15.04.2021 14:15 Відповісти
*уйово бачить, каже, і ще склєроз, батєнька, неосудний по ходу
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15.04.2021 15:12 Відповісти
Он готовил Будапештский меморандум, и передачу ЯО лаптеногим. Но не успел, его великое дело закончил Кучмо.
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15.04.2021 14:16 Відповісти
американские нет а вот кацапские придут и будут защищать рускоговорящих мальчиков ,в одних трусиках ...Это сказало дно которое прое....ло ЯО ...
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15.04.2021 14:10 Відповісти
"Давайте не будем сказочниками. Не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать"....

ЦІКАВО, А КОЛИ ВІН ВІДДАВАВ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ВІН ТЕЖ ТАК ДУМАВ???
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15.04.2021 14:14 Відповісти
а ведь Черновол реально мог стать президентом Украины. тогда, вполне вероятно, остальным ************ никогда не удалось бы поучаствовать в распродаже Украины.
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15.04.2021 14:14 Відповісти
от ющера чего-то ждали только наивные или совсем недалекие. и сравнивать ющера с Черноволом, все равно, что ЗЕбеню с Рейганом.
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15.04.2021 14:21 Відповісти
а я так и говорил, и сейчас говорю. со мной большая часть людей на работе тогда полгода наверное не разговаривала, по причине того, что я им доказывал, что они идиоты или лохи, раз ведутся на мерзкую тварюку ющера, которая в разы хуже даже чучмы. из-за моего высказывания, мол если "ці руки нічого не крали" станет ************, то это будет конец Украины, дело дошло до драки с вызовом мусоров. а после, спустя не такой уж большой отрезок времени, еще извинялись некоторые передо мной.
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15.04.2021 14:41 Відповісти
І Україна зараз була б як країни Балтії в НАТО .
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15.04.2021 14:30 Відповісти
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9500
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15.04.2021 14:21 Відповісти
Чушь. Только американцы спасли Грузию в 2008м от полного захвата и разграбления. Здесь нужны базы нато прогсто чтоб они были, чтоб руской фашне было сыкатно обижать граждан где есть ЯО.
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15.04.2021 14:24 Відповісти
Путин испытывает тактику Гитлера - Сталина, рассчитывая на известную трусливость Запада и США. Когда-то читал мемуары Маннергейма, теперь спустя десятилетия нашел аудиокнигу и стал слушать на сон грядущий https://akniga.org/mannergeym-karl-gustav-memuary Удивительная личность, если упустить масштаб такой страны как Финляндия, то крупнее Черчилля. Служил в армии царской России, разведывал по поручению генштаба России Великий шелковый путь через... и далее Тибет, Китай... В первую мировую воевал на Западной Украине, Бессарабии, ... и в Одессе бывал по делам службы... жил в гостинице Лондонская перед тем как через Киев, Петроград отправиться в Финляндию. Только один показательный штрих: после октябрьского переворота принял предложение Сената Финляндии стать главнокомандующим при одном условии: ни в коем случае не надеяться/не приглашать для борьбы с Россией западных союзников, - они все равно не придут на помощь, - а только брать у них вооружение и всякую необходимую материальную помощь... Так же поступили союзники с Финляндией и накануне второй мировой, когда Сталин, подобно нынешнему Путину... Очень поучительная история... для Украины...
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15.04.2021 14:25 Відповісти
Фіни, доречі, в 1940му вивезли всіх своїх дітей у Швецію. А потім бились на смерть з СРСР. Люди спали по Чотири години на добу, працювали на перемогу. Загинула ТРЕТИНА всього особового складу оборонців Фінляндії, а це великий відсоток. Втратили ТРЕТИНУ теріторії. Але зберегли незалежність і зараз живуть краще, ніж цапи, у десятки разів.
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15.04.2021 14:38 Відповісти
И там ни во время Зимней, ни во время Продолжительной не было "уставшихатвайны", и "какаяразница на какомязыке говорят в Хельсинки, главноешобасфальт"
Сравнение абсолютно не корректное
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15.04.2021 14:44 Відповісти
Такий настрій з'явивсь після перших бомбардувань Хельсінки
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15.04.2021 14:55 Відповісти
А до того у фінів були проросійські настрої.
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15.04.2021 14:56 Відповісти
Промордовских настроений у финнов не стало после того, как замочили их краснопузое восстание.

Учите матчасть
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15.04.2021 15:15 Відповісти
"восстаніє"
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15.04.2021 15:36 Відповісти
да закрийте хто небуть йому рот і хватить цього дурника постить раз поз раз!
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15.04.2021 14:25 Відповісти
Хочаб американці зачинили небо над Україною. А на землі ми і самі впораємось
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15.04.2021 14:30 Відповісти
Буде те саме,що і за Обами.
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15.04.2021 14:31 Відповісти
Хорошо было бы, если ты это помнил о том, сто Россия всегда была врагом, когда целовал Ельцина в десны и сдавал третий в мире ядерный арсенал. Насчет американских солдат - это здравая мысль.
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15.04.2021 14:52 Відповісти
Ну то есть москалям можно,а США нельзя.Ведь ситуация простая.Агрессор плюя на всех и вся,может заходить на чужую территорию,аннексировать и оккупировать,а другие должны только высказывать глубокие озабоченности.Вам не кажется это абсурдным?Не считаете,що в вашей консерватории перебор с флажками?В то время как Пуйло вже давно за флажками.Я понимаю,що американцы не будут умирать за Украину,бо у них есть США.Но тогда зачем вам НАТО?Такая мощная сила из профи военных учившихся воевать пол жизни?Наверно для озабоченностей и выражений сожалений?Так можно и без НАТО их выражать озабоченности.Ведь вопрос не стоит сегодня кто в НАТО,а кто не в НАТО.Вопрос в том,що какой то северный олень из 16 века,бегая за флажками как бешенный пёс,творит беспредел под ваши озабоченности
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15.04.2021 15:03 Відповісти
Да, не стоит. Но не стоит забывать и уроки Карибского кризиса. Где десяток ракет поменяли всю историю. Они были как раз под боком у США. Это был все тот же Савецкий Союз.

И не стоит вааще забывать современную историю, где российские войска применили Искандеры против гражданского населения азербайджанского города Шуша причем пальнув просто из своей базы в Гюмри ...внимание!! сразу ...двумя ракетами из одной установки. Т.е им просто лень было взять этот Искандер у армян. А как вы понимаете это была нейтральная сторона, которая активно себя позиционирует миротворцем.
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15.04.2021 15:04 Відповісти
Не стоит забывать
https://pikabu.ru/story/islandiya_protiv_vsekh_istoriya_treskovyikh_voyn_3869033 Исландия против всех, история тресковых войн
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15.04.2021 15:43 Відповісти
Поки не буде дійсно проукраїнська, патріотична влада і її підтримка народом доти і буде Україна об*єктом, а не суб*єктом міжнародної політики. Хіба може, приміром США, відноситися з повною довірою до країни, президент якої "трішечки обіжений на Трампа" і вимагає відповіді від Байдена "чому Україна до цих пір не в НАТО".
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15.04.2021 15:05 Відповісти
Кого Ви бачите на чолі України? Тільки не треба бла-бла, конкретно - кого?
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15.04.2021 15:22 Відповісти
Того, кого обере "мудрий нарід" А того, кого я особисто би бажав, немає вже в живих.
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15.04.2021 15:35 Відповісти
Пан Анатолій прийшов сюди бла-бла за бабло Мародера. Зрозуміло. Дати гривню? Дам. Бо Мародер такий жадібний....
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15.04.2021 15:38 Відповісти
Спасибі. Не потребую, достатньо і Юліних 1000 грн, буду ще на твою гривню зазіхати, віддай волонтерам на потреби Армії чи Степанову на закупівлю вакцини.
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15.04.2021 17:26 Відповісти
Кравчук в очередной раз отметил, что украинцам нужно быть готовыми ко всему, а Россия всегда была врагом Украины.Источник: https://censor.net/ru/v3259905

Коли він був президентом Україна мала ядерну зброю,як тактичну,так і стратегічну.Якщо він весь час про це знав чому сприяв тому ,що країна втратила свій ядерний потенціал?
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15.04.2021 15:26 Відповісти
что там на ю-з?
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15.04.2021 15:32 Відповісти
Шестёрка медведчука, 20 лет лизал задницу кацапам, до этого 40 лет лизал комунякам. Сейчас строит из себя Гетмана
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15.04.2021 15:38 Відповісти
Здесь много вопросов до Кравчука и Кучмы, почему они отдали ядерное вооружение и взамен не поставили на вооружение эквивалентное не ядерное вооружение, почему взамен не разместили на территории Украины американские военные базы, ракеты, войска. Получается, что перед лицом российской опасности он разоружили Украину и сдали национальные интересы. На лицо государственная измена, необходимо открывать уголовные дела.
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15.04.2021 15:39 Відповісти
Старый все верно глаголит. Войска мокшан стоят уже и много. Если начнутся поползновения, ну просто никто не успеет, ни дойти не долететь. Потом уже плевать будет, и на свифт и на все остальное.
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15.04.2021 16:01 Відповісти
Ті самі тези, коли Кравчук підспівував ПР, що НАТО нам не потрібно. Зе, і він це робить навмисно, звинувачує Запад в слабкої допомоги. Ермак, знаючи, що США не буде розміщувати Patriot в Україні, вимагає їх поставити. Все для того, щоб показати суспільству, нібито, байдужість країн НАТО до України, мов нам туди не потрібно. Але жодна країна не стане на захист іншої, якщо не побачить бажання самої країни до свого захисту. За Україну, крім нас самих, дійсно, ніхто не збирається воювати. Зе прийшов на все готове, - боєздатна армія, іноземні інструктори, навчання, дозвіл на отримання летальної зброї, нові розробки вітчизняного озброєння. Продовжуй тільки, але зелений совок за два роки все просрав, заглядаючи в очи х#йла та ще намагається присоромити Запад.
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15.04.2021 16:57 Відповісти
всё верно сказал.
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16.04.2021 06:05 Відповісти
 
 