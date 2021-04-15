Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук. ВIДЕО

Вплинути на Росію можуть лише США, але не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Чекати, що якась європейська країна може стати посередником і допомогти Україні налагодити відносини з Росією, - це нереально. Є єдина країна, яку послухає Росія, не тому що вона така добренька, а тому, що злякається, - США", - сказав політик.

Водночас він зазначив, що Україні не варто чекати допомоги від американських солдатів у конфлікті з РФ.

"Я думаю, очікувати того, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, давайте ми не будемо казкарями. Такого не буде", - заявив Кравчук.

За його словами, США і Євросоюз підтримують Україну і допомагають їй за допомогою запроваджеення санкцій щодо Росії, а також надання Києву озброєння.

Також читайте: Питання повернення ядерного статусу України нині не стоїть на порядку денному, - Кравчук

Кравчук вчергове зазначив, що українцям потрібно бути готовими до всього, а Росія завжди була ворогом України.

"Ми з вами повинні бути до всього готові, перше - зміцнювати свої війська, друге - кожна людина в Україні має бути готова до захисту своєї землі, і коли ворог відчує, що ми єдині, народ встане стіною - переконаний, що перш, ніж думати про агресію, вони зупиняться, це не буде прогулянка по Невському проспекту. Росія була і залишається ворогом України, і не ми ввели туди війська, а вона в Україну, не ми, а вона анексувала Крим і відтяпала нашу землю", - сказав перший президент.