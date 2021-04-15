"Ви взяли благословення у батюшки? Другий поверх. Кабінет 217", - процедура вакцинації "Спутником V" у лікарні російського Кемерова. ВIДЕО

Перед вакцинацією російською вакциною "Спутник V" у лікарні російського Кемерова необхідно отримати благословення від священника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей обов'язковий пункт підготовки до вакцинації розповіли в соцмережах і опублікували відеозапис.

"У Кемеровській поліклініці №5 пацієнтам, які прийшли на щеплення проти коронавірусу, розповідають про необхідність отримання церковного благословення. Вартість таїнства не уточнюється", - йдеться в коментарі до відео.

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