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"Ви взяли благословення у батюшки? Другий поверх. Кабінет 217", - процедура вакцинації "Спутником V" у лікарні російського Кемерова. ВIДЕО

Перед вакцинацією російською вакциною "Спутник V" у лікарні російського Кемерова необхідно отримати благословення від священника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей обов'язковий пункт підготовки до вакцинації розповіли в соцмережах і опублікували відеозапис.

"У Кемеровській поліклініці №5 пацієнтам, які прийшли на щеплення проти коронавірусу, розповідають про необхідність отримання церковного благословення. Вартість таїнства не уточнюється", - йдеться в коментарі до відео.

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карантин (18172) росія (66070) РПЦ (515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+35
Очередь на вакцинацию, прямо в мозг...
"Ви взяли благословення у батюшки? Другий поверх. Кабінет 217", - процедура вакцинації "Спутником V" у лікарні російського Кемерова - Цензор.НЕТ 430
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15.04.2021 16:06 Відповісти
+25
Скрепещите рабы!!!
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15.04.2021 15:48 Відповісти
+19
Как в анекдоте:
Стоїть дід навколішках перед образами та молиться. Заходить баба та питає:
-Що ти діду у Бога просиш?
-Та просю щоб укріпив і направив!
-Да ти проси щоб укріпив,а направлю я сама!
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15.04.2021 15:49 Відповісти
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Свэрхдержавищааа...
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15.04.2021 20:03 Відповісти
сповідатись обовязково- новічок це штучка така...
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15.04.2021 20:03 Відповісти
Вакцина "Спутник-5"
[«Попытка № 5»]

Я мало кого любила
Второй надоел, третьего позабыла
Четвёртый исчез во вторник
О первом почти ничего не помню

Но пятый мой совсем не такой
В его руках я таю, как снег
Меня уносит тёплой рекой в поднебесье...
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15.04.2021 22:14 Відповісти
Сотона там правит бал ! Аццкий !
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16.04.2021 00:21 Відповісти
Это капец ))))
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16.04.2021 09:34 Відповісти
Там бажано ще перед щепленням і посповідатись, про всяк випадок...
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16.04.2021 10:25 Відповісти
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