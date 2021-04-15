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"Ви взяли благословення у батюшки? Другий поверх. Кабінет 217", - процедура вакцинації "Спутником V" у лікарні російського Кемерова. ВIДЕО
Перед вакцинацією російською вакциною "Спутник V" у лікарні російського Кемерова необхідно отримати благословення від священника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей обов'язковий пункт підготовки до вакцинації розповіли в соцмережах і опублікували відеозапис.
"У Кемеровській поліклініці №5 пацієнтам, які прийшли на щеплення проти коронавірусу, розповідають про необхідність отримання церковного благословення. Вартість таїнства не уточнюється", - йдеться в коментарі до відео.
Топ коментарі
+35 Sergii Ustim
показати весь коментар15.04.2021 16:06 Відповісти Посилання
+25 Виктор Петрович #345053
показати весь коментар15.04.2021 15:48 Відповісти Посилання
+19 Тупин Вова
показати весь коментар15.04.2021 15:49 Відповісти Посилання
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