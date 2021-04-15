Голова ОАСК Вовк допомагав Коломойському у справі "Приватбанку" на 9,2 млрд грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк допомагав оточенню олігарха Ігоря Коломойського у вирішенні однієї з так званих справ "Приватбанку".

Це випливає із записів розмов з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, які фіксували правоохоронці і потім журналісти отримали від своїх джерел, йдеться у новому матеріалі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться на плівках, у травні 2019 року до Вовка завітав його колега — заступник голови Господарського суду Києва Вадим Босий. На той час суддя Босий розглядав справу за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України і націоналізованого "Приватбанку". Справа стосувалася кредитних договорів та договорів поруки, які Коломойський намагався визнати недійсними через суд.

За інформацією Нацбанку, у 2016 році Коломойський, який на той момент ще був співвласником"Привату", уклав з Нацбанком кілька договорів поруки. Мова йшла про 9,2 мільярди гривень. Хоч потім банк націоналізували, але Коломойський, за цими договорами, все одно залишався боржником перед НБУ.

Як випливає з "плівок ОАСК", суддя Босий прийшов до свого колеги Павла Вовка, аби запитати, чи "цікава комусь ця справа". Відтак, голова Окружного адмінсуду вирішив "посприяти" і подзвонив своєму знайомому з оточення Ігоря Коломойського.

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"Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично, вот такой же, помнишь, болезненный вопрос, очень-очень болезненный? "Бороды" (ймовірно, йдеться про Ігоря Коломойського — ред.) вопрос самый главный", — сказав Вовк своєму співрозмовнику.

Згідно з судовим реєстром, позивачем у цій справі є особисто Ігор Коломойський. Судячи з розмови в кабінеті голови ОАСК, суддя Босий вирішив порадитися, яке рішення йому прийняти у цій справі. Тому Павло Вовк переказував її суть своєму співрозмовнику: "Ну, фамилия там "Бени", ты понял, а исполнитель Босый, Босый Вадик. Это ж он приехал только что, говорит: "А що мені робити? Всі ходять [як] якісь шлепера, непонятно, что, без конкретики, кому воно цікаво чи не цікаво взагалі?"

У червні 2020-го суддя Босий повністю задовольнив позов Ігоря Коломойського і визнав договори на 9,2 мільярди гривень недійсними. У Нацбанку заявили, що суддя Босий був упередженим при розгляді цієї справи. Відтак, зараз вони намагаються скасувати рішення Босого у судах вищих інстанцій.

Репортери подзвонили Вадиму Босому, однак, після озвучених запитань, суддя сказав, що виникли "проблеми зі зв’язком" і кинув слухавку. На подальші дзвінки він не відповів. На запитання журналістів у месенджері WhatsApp суддя не відповів, хоч і прочитав їх.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.