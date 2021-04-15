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Співробітники авіазаводу в Харкові перекрили дорогу через борги по зарплаті. ВIДЕО

Біля будівлі Харківського авіаційного заводу проходить пікет.

Про це повідомляє Newsroom.

Першими про мітинг сьогодні повідомили очевидці, опублікувавши фото в соціальній мережі. 15 квітня близько 120 протестувальників перекрили проїжджу частину на Білгородському шосе і вулиці Дерев'янка. Люди рухаються пішохідним переходом, утворився затор.

Мітингувальники тримають у руках плакати з написами "ХАЗу - зарплату", "Вимагаємо виплати заборгованості по зарплаті", "ХАЗу - роботу". У пресслужбі патрульної поліції в Харківській області кореспонденту Newsroom повідомили, що в ці хвилини на місці чергує кілька нарядів правоохоронців.

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"Зараз патрульні проводять роз'яснювальну роботу з громадянами і водіями. Рух потроху відновлюється", - повідомив керівник пресслужби патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

Нагадаємо, в грудні минулого року голова ХОДА Айна Тимчук зустрілася з керівниками найбільших промислових підприємств регіону. Тоді чиновниця заявила, що одне з її "головних завдань - вирішити питання соціального захисту там, де є заборгованість по заробітній платі". А за півтора тижні до цього голова ХОДА обговорила "можливості відновлення діяльності підприємств авіаційної галузі Харківщини" з віцепрем'єром Олегом Уруським. На той момент борг ХАЗу перед працівниками становив 230 мільйонів гривень.

Автор: 

борг (2150) Харків (5698) зарплата (2260)


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Топ коментарі
+9
порошенко шо ты тваришь астанавись!
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15.04.2021 17:07 Відповісти
+9
Если Мустафу Найёма и все руководство оборонпрома перевести на минималку, то на вырученные средства от их мегазарплат можно не только выплатить все долги по заработной плате рядовых сотрудников, но и запустить в серийное производство какой-нибудь опытный образец. И самое интересное, что это вообще бы никак не повлияло на работу концерна, потому что эти клопы там находятся лишь для имитации бурной реформаторской деятельности.
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15.04.2021 17:12 Відповісти
+7
Вот так шимпанЗЕ готовится к военной агрессии рашистов - просто перестал платить зарплаты тем, кто работает на впк Украины
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15.04.2021 17:09 Відповісти
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ежемесячную премию дирехтора можно пустить на зарплату и всем хватит.
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15.04.2021 17:05 Відповісти
порошенко шо ты тваришь астанавись!
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15.04.2021 17:07 Відповісти
Да ничего он не делал. Просто передал очередному презу проблемы ХАЗа.
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15.04.2021 17:12 Відповісти
Вау, навіть зебот захищає Порошенка...
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15.04.2021 17:13 Відповісти
Ну точно мозги питекантропа.
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15.04.2021 17:16 Відповісти
Не обижайте абизянку.
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15.04.2021 17:40 Відповісти
Он ишо вайну развязал, и *********** передал
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15.04.2021 17:26 Відповісти
шо то заводчане совсем берега потеряли, пока они там жируют, половина офиса пианиста сидят без грошей даже в большую стройку и голодают в отличие от зажравшихся заводчан
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15.04.2021 17:08 Відповісти
Так бодро начал.А вот честно,ты реально думаешь,шо твои высеры читают?Может работа будет лучше(любая)?😂🌷×××
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15.04.2021 22:40 Відповісти
Вот так шимпанЗЕ готовится к военной агрессии рашистов - просто перестал платить зарплаты тем, кто работает на впк Украины
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15.04.2021 17:09 Відповісти
самольотів нема і грошей нема
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15.04.2021 17:11 Відповісти
Сотрудники авиазавода в Харькове перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 8983
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15.04.2021 17:11 Відповісти
Если Мустафу Найёма и все руководство оборонпрома перевести на минималку, то на вырученные средства от их мегазарплат можно не только выплатить все долги по заработной плате рядовых сотрудников, но и запустить в серийное производство какой-нибудь опытный образец. И самое интересное, что это вообще бы никак не повлияло на работу концерна, потому что эти клопы там находятся лишь для имитации бурной реформаторской деятельности.
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15.04.2021 17:12 Відповісти
Борец с коррупцией легко внедрился в их ряды. Хрен выгонишь.
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15.04.2021 17:14 Відповісти
Сотрудники авиазавода в Харькове перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 377
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15.04.2021 17:29 Відповісти
ну это уж ты много хочешь.
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15.04.2021 17:25 Відповісти
нужно "потрусить" судей и прокуроров и выплатить людям долги, хватит и на премии,и на новое вооружение, и на медикоменты военослужащим, и на пенсии останется еще...!!!
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15.04.2021 17:23 Відповісти
это нужно делать, нужно коррупционеров "монетизировать", не зря же они "копили бабло для нации"...
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15.04.2021 17:25 Відповісти
пришло время расплаты. или мы или они. а нас больше. и обворовывали они НАС.
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15.04.2021 17:26 Відповісти
Сотрудники авиазавода в Харькове перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 1624
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15.04.2021 17:32 Відповісти
Зеленский в действии)
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15.04.2021 17:37 Відповісти
кого харків'яни вибирали і я впевнений, що і будуть вибирати таких же до влади - якось не дивуюсь їхньому стану і чомусь не співчуваю - какая мне разница.
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15.04.2021 17:44 Відповісти
Ще й проспект Жукову повернули, халамидники
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15.04.2021 21:29 Відповісти
Не вигадуйте. З минулого року - проспект Петра Григоренка. Був і залишився.
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16.04.2021 08:06 Відповісти
перекрыли бы лучше взлетно-посадочную полосу..
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15.04.2021 17:45 Відповісти
помню как зелох заливал про национальную авиакомпанию...
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15.04.2021 18:01 Відповісти
Ось тобі і ввесь Укроборонпром в дії, просрали за 7 років усе.
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15.04.2021 21:25 Відповісти
Голосовали за хуже_нибудит? Хавайте!
Співробітники авіазаводу в Харкові перекрили дорогу через борги по зарплаті - Цензор.НЕТ 1877
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15.04.2021 21:45 Відповісти
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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16.04.2021 11:12 Відповісти
Співробітники авіазаводу в Харкові перекрили дорогу через борги по зарплаті - Цензор.НЕТ 1877
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16.04.2021 13:41 Відповісти
 
 