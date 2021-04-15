Співробітники авіазаводу в Харкові перекрили дорогу через борги по зарплаті. ВIДЕО

Біля будівлі Харківського авіаційного заводу проходить пікет.

Про це повідомляє Newsroom.

Першими про мітинг сьогодні повідомили очевидці, опублікувавши фото в соціальній мережі. 15 квітня близько 120 протестувальників перекрили проїжджу частину на Білгородському шосе і вулиці Дерев'янка. Люди рухаються пішохідним переходом, утворився затор.

Мітингувальники тримають у руках плакати з написами "ХАЗу - зарплату", "Вимагаємо виплати заборгованості по зарплаті", "ХАЗу - роботу". У пресслужбі патрульної поліції в Харківській області кореспонденту Newsroom повідомили, що в ці хвилини на місці чергує кілька нарядів правоохоронців.

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"Зараз патрульні проводять роз'яснювальну роботу з громадянами і водіями. Рух потроху відновлюється", - повідомив керівник пресслужби патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

Нагадаємо, в грудні минулого року голова ХОДА Айна Тимчук зустрілася з керівниками найбільших промислових підприємств регіону. Тоді чиновниця заявила, що одне з її "головних завдань - вирішити питання соціального захисту там, де є заборгованість по заробітній платі". А за півтора тижні до цього голова ХОДА обговорила "можливості відновлення діяльності підприємств авіаційної галузі Харківщини" з віцепрем'єром Олегом Уруським. На той момент борг ХАЗу перед працівниками становив 230 мільйонів гривень.