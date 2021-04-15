У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Резиденція президента РФ Володимира Путіна на Валдаї в Нижньогородській області складається з 80 розкішних будівель. Державі належить тільки половина землі, на якій побудована резиденція. Решту землі і всі будівлі Управління справами президента РФ орендує у друга Путіна - одного з найбагатших людей Росії Юрія Ковальчука.
Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому соратниками російського опозиціонера Олексія Навального, інформує Цензор.НЕТ.
Резиденція на Валдаї - одна з 4 резиденцій Путіна. Це його особиста і найулюбленіша дача. Тут він відпочиває і розважається. Офіційні заходи там не проходять.
Резиденція розташована на 250 га землі. Половина цієї площі належить державі, половина - другу Путіна, одному з найбагатших людей Росії Юрію Ковальчуку. Щороку за оренду землі та будівель РФ виплачує йому близько 300 млн рублів.
Головний будинок на території резиденції - особняк площею 3500 квадратних метрів. Поруч розташовані "китайський павільйон", хатинки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремо пивного ресторану, дитячий майданчик і храм.
Найбільша будівля на території комплексу - особистий СПА-салон Путіна. Його площа становить майже 7000 квадратних метрів, 2 з 3 поверхів розташовані під землею. У цій будівлі є солярій, кріокамери, грязелікарня, масажні ванни і басейни з дуже солоною водою, кабінети косметолога і стоматолога. А також величезний масажний блок, двохсотметровий хол, спальня, сервірувальна кімната і гігантська 500-метрова вітальня з величезним акваріумом.
"На території резиденції, крім китайських і російських хат, є ще лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, майданчик для мінігольфу, є віпресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною і навіть ... мініказино", - стверджують автори розслідування.
На цю ж резиденцію Путіна привозять улюблених артистів для особистих віпконцертів.
"Усі ці приміщення були побудовані ще до 2009-го року. Можна припустити, що кількість віпсаун, віпресторанів і віпгольф-майданчиків за наступні роки тільки примножилася", - вважають автори розслідування.
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Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"...
Я всегда говорю, Пуйло просто делает то, что хочет большинство расиянцев, не было бы путина, был бы херутин или проститутин, это просто оболочки.
вот и выше я написал в посте :
Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"... - просто они не хотят нормальных дорог и жизни в целом, они хотят вяличие, можем повторить и на Киев.
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цю хрінь треба не українцям показувати ,а кацапам-нехай дивляться заради чого і кого вони живуть в лайні та на злиденні зарплати та пенсії.
Оно при жизни этим наслаждается, пока другие смотрят фотки и типа непонимающе причитают, мол "Зачем?! С собой на тот свет не заберешь"
ЛЮДИ САМЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗ ВСЕХ ЖИВОТНЫХ которые вообще не знают меру и достаточности и разумности... вопрос жить всем в меру достаточно ровно равно это нормальный постулат для человека и цивилизации вообще а нет как скаженные... пролагаю Цивилизация признает по ЭТИМ Законам МИРА что сверх богатство стяжательство жажда иметь в сотни тысячи миллионы раз больше чем человек способен теоретически использовать на себя 1000 лет а он столько не живет ---СЧИТАТЬ ПСИХИАТРИЕЙ со всеми вытекающими....
воювати сусідів, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі") - мрія совка забембаного по дворових ретирадах... https://twitter.com/KrimRt/status/1381889554450374658
В детстве маленький Вова, видать, испытывал постоянную нужду, недоедал, недосыпал, жил в землянке, был бит и гоним сверстниками.
Повзрослев и наворовав денег, он решил воплотить сразу все свои мечты про сытую жизнь.
Иначе ответить на вопрос "ну, нахрена тебе СПА в 7000 квадратов" нереально.
переплюнул всех тутанхамонов вместе взятых..
только лечить, и срочно, желательно пулей в лоб