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У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Резиденція президента РФ Володимира Путіна на Валдаї в Нижньогородській області складається з 80 розкішних будівель. Державі належить тільки половина землі, на якій побудована резиденція. Решту землі і всі будівлі Управління справами президента РФ орендує у друга Путіна - одного з найбагатших людей Росії Юрія Ковальчука.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому соратниками російського опозиціонера Олексія Навального, інформує Цензор.НЕТ.

Резиденція на Валдаї - одна з 4 резиденцій Путіна. Це його особиста і найулюбленіша дача. Тут він відпочиває і розважається. Офіційні заходи там не проходять.

Резиденція розташована на 250 га землі. Половина цієї площі належить державі, половина - другу Путіна, одному з найбагатших людей Росії Юрію Ковальчуку. Щороку за оренду землі та будівель РФ виплачує йому близько 300 млн рублів.

У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 01У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 02У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 03

Головний будинок на території резиденції - особняк площею 3500 квадратних метрів. Поруч розташовані "китайський павільйон", хатинки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремо пивного ресторану, дитячий майданчик і храм.

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У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 04У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 05У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 06У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 07У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 08У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 09У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 10У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 11

Найбільша будівля на території комплексу - особистий СПА-салон Путіна. Його площа становить майже 7000 квадратних метрів, 2 з 3 поверхів розташовані під землею. У цій будівлі є солярій, кріокамери, грязелікарня, масажні ванни і басейни з дуже солоною водою, кабінети косметолога і стоматолога. А також величезний масажний блок, двохсотметровий хол, спальня, сервірувальна кімната і гігантська 500-метрова вітальня з величезним акваріумом.

У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 12У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 13У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 14У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ 15

 "На території резиденції, крім китайських і російських хат, є ще лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, майданчик для мінігольфу, є віпресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною і навіть ... мініказино", - стверджують автори розслідування.

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На цю ж резиденцію Путіна привозять улюблених артистів для особистих віпконцертів.

"Усі ці приміщення були побудовані ще до 2009-го року. Можна припустити, що кількість віпсаун, віпресторанів і віпгольф-майданчиків за наступні роки тільки примножилася", - вважають автори розслідування.

Автор: 

путін володимир (24124) росія (66070)


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Топ коментарі
+28
Вот кому померать обидно будет. В ад это с собой не заберёшь.
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15.04.2021 17:13 Відповісти
+14
потому то Ваньки и дохнут с радостью, по всему миру, чем жить в своей беспросветной Кацапетовке, в вонючем обрыганом медвежьем углу, для них лучше "гастролировать" по миру, даже на войне за границей, их жизнь лучше чем дома.


Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"...
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15.04.2021 17:20 Відповісти
+6
Гельминт живет как царь, а смердам впаривает про прекрасный "совок".
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15.04.2021 17:24 Відповісти
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Вот кому померать обидно будет. В ад это с собой не заберёшь.
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15.04.2021 17:13 Відповісти
потому то Ваньки и дохнут с радостью, по всему миру, чем жить в своей беспросветной Кацапетовке, в вонючем обрыганом медвежьем углу, для них лучше "гастролировать" по миру, даже на войне за границей, их жизнь лучше чем дома.


Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"...
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15.04.2021 17:20 Відповісти
вы не правы постройте им в России дома сделайте дороги асфальт инфраструктуру как в Европе транспорт и все остальное и будут ходить с тупыми выражениями лица в поисках кому бы без повода набить на трезвую голову рыло а на пьяную кого бы еще к вечеру и убить и в тюрьму.. нет ребята это как говорят сегодня ментальность... и она не зависит от материальных предпосылок..... есть страны где люди счастливы даже живя не богато...
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15.04.2021 17:26 Відповісти
а я и не говорю что их, хоть что то исправит, это нет случай когда - «Бытие определяет сознание». то что кацапня, кровавая орда и ничего их не изменит, я уяснил, ещё в 1986 году, тогда был первый опыт и НИКОГДА я не менял своего мнения.
Я всегда говорю, Пуйло просто делает то, что хочет большинство расиянцев, не было бы путина, был бы херутин или проститутин, это просто оболочки.
вот и выше я написал в посте :

Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"... - просто они не хотят нормальных дорог и жизни в целом, они хотят вяличие, можем повторить и на Киев.
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15.04.2021 17:35 Відповісти
У путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ.

========================
цю хрінь треба не українцям показувати ,а кацапам-нехай дивляться заради чого і кого вони живуть в лайні та на злиденні зарплати та пенсії.
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15.04.2021 18:26 Відповісти
А зачем забирать?!
Оно при жизни этим наслаждается, пока другие смотрят фотки и типа непонимающе причитают, мол "Зачем?! С собой на тот свет не заберешь"
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15.04.2021 17:59 Відповісти
В бункере оно сидит а не наслаждается.
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15.04.2021 18:04 Відповісти
зачем ***** спасалон)))))))) Байден регулярно вводит по самые помидорки новые санкции
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15.04.2021 17:14 Відповісти
А наши бизнесмены что бомжи, где инфа?
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15.04.2021 17:14 Відповісти
Врача!Врача! Позовите врача! Боту плохо!
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15.04.2021 17:30 Відповісти
Путин ,Лукашенко , Кадыров !!!!Да парни !!!! ДА!!!!!!
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15.04.2021 17:15 Відповісти
Єто болезнь нафига оно надо для понтов как и все руководство раши все для понтов
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15.04.2021 17:23 Відповісти
и что ... ЗАЧЕМ?? для чего?? одному карлику столько???? когда все мы будем уходить ОТСЮДА на ТОТ свет или в никуда или растворимся в пространствах Вселенной и Космоса то какая разница что у тебя было... а чего не было это все не имеет никакого значения...
ЛЮДИ САМЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗ ВСЕХ ЖИВОТНЫХ которые вообще не знают меру и достаточности и разумности... вопрос жить всем в меру достаточно ровно равно это нормальный постулат для человека и цивилизации вообще а нет как скаженные... пролагаю Цивилизация признает по ЭТИМ Законам МИРА что сверх богатство стяжательство жажда иметь в сотни тысячи миллионы раз больше чем человек способен теоретически использовать на себя 1000 лет а он столько не живет ---СЧИТАТЬ ПСИХИАТРИЕЙ со всеми вытекающими....
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15.04.2021 17:23 Відповісти
Амбиции бога
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16.04.2021 02:43 Відповісти
Гельминт живет как царь, а смердам впаривает про прекрасный "совок".
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15.04.2021 17:24 Відповісти
який там цар...
воювати сусідів, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі") - мрія совка забембаного по дворових ретирадах... https://twitter.com/KrimRt/status/1381889554450374658
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15.04.2021 22:07 Відповісти
Ну,ради такой хрени можно и на Украину напасть ради отвлечения внимания поднадзорного быдла. А быдло ещё и похлопает,как при нападении на Чечню после взрывов фсбэшниками многоэтажек на расее 20 лет назад.
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15.04.2021 17:28 Відповісти
Может это он себе "захоронение" готовит.
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15.04.2021 17:29 Відповісти
расскажите про дачи , дома , особняки, виллы- януковича, порошенко- украинских президентов
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15.04.2021 17:37 Відповісти
если вы украинец, то все это должны были видеть и слышать уже не раз и не два.
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15.04.2021 17:55 Відповісти
Видимо, это "синдром блокадника" во всей красе.
В детстве маленький Вова, видать, испытывал постоянную нужду, недоедал, недосыпал, жил в землянке, был бит и гоним сверстниками.
Повзрослев и наворовав денег, он решил воплотить сразу все свои мечты про сытую жизнь.
Иначе ответить на вопрос "ну, нахрена тебе СПА в 7000 квадратов" нереально.
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15.04.2021 17:41 Відповісти
Думаю, дворцы наших Косюка и Ахметова, как и их комплексы, тоже родом из детства...
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15.04.2021 17:43 Відповісти
А когда пуйло успело блокадником побывать? Опущеным дворовыми соратниками вполне, но не дитё же вайны.
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15.04.2021 18:02 Відповісти
Страусы работали в Украине. В рашке, где каждый придурок строит из себя рокфеллера, это никого не колышет. Надо менять стратегию.
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15.04.2021 17:41 Відповісти
Дворцы по всей расее,такое Романовым и не снилось. Питерский плешивый заморыш показывает вершину безвкусицы и транжирит бюджетное бабло направо и налево.
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15.04.2021 17:53 Відповісти
стільки надбав, а все одно покладуть у ящик з шести досок без кишень.
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15.04.2021 18:09 Відповісти
его надо лечить, это очень больной человек..
переплюнул всех тутанхамонов вместе взятых..
только лечить, и срочно, желательно пулей в лоб
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15.04.2021 18:43 Відповісти
$6 млн в год - только на аренде земли зарабатывает дружок куйла. При этом земельку эту он даже и не купил, а просто стырил. ***, вот это схема.
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15.04.2021 18:49 Відповісти
Брудний, поц із сифілісною душою.
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15.04.2021 18:53 Відповісти
та по барабану в какой будке ***** круглосуточно лечится уранотерапией...
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15.04.2021 19:09 Відповісти
Область Новгородская,но не Нижегородская.Новость,не достойная нашего внимания.Мафиозо московского улуса.Байден открыл сезон охоты на этот отброс человечества.
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15.04.2021 19:41 Відповісти
***** надеется, что СПА-комплекс в 7000 м2 сможет смыть грязь с его подлой душонки? Зря.
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15.04.2021 20:03 Відповісти
и мальчики Никитки для утех ботоксной Сцарицы...)) цельный отряд...


У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2509







У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2116





У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5638
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15.04.2021 20:28 Відповісти
ху...ло с кужугетом кунжутовичем там ********* аддыхать. ани ласково называют это место: "наша горбатая гора" ....
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15.04.2021 20:57 Відповісти
Боже мой, какая безвкусица, ничего особенного, у наших воров политиков и побольше и шикарней есть.
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16.04.2021 02:45 Відповісти
У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7344
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22.04.2021 22:53 Відповісти
 
 