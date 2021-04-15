У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Резиденція президента РФ Володимира Путіна на Валдаї в Нижньогородській області складається з 80 розкішних будівель. Державі належить тільки половина землі, на якій побудована резиденція. Решту землі і всі будівлі Управління справами президента РФ орендує у друга Путіна - одного з найбагатших людей Росії Юрія Ковальчука.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому соратниками російського опозиціонера Олексія Навального, інформує Цензор.НЕТ.

Резиденція на Валдаї - одна з 4 резиденцій Путіна. Це його особиста і найулюбленіша дача. Тут він відпочиває і розважається. Офіційні заходи там не проходять.

Резиденція розташована на 250 га землі. Половина цієї площі належить державі, половина - другу Путіна, одному з найбагатших людей Росії Юрію Ковальчуку. Щороку за оренду землі та будівель РФ виплачує йому близько 300 млн рублів.

Головний будинок на території резиденції - особняк площею 3500 квадратних метрів. Поруч розташовані "китайський павільйон", хатинки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремо пивного ресторану, дитячий майданчик і храм.

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Найбільша будівля на території комплексу - особистий СПА-салон Путіна. Його площа становить майже 7000 квадратних метрів, 2 з 3 поверхів розташовані під землею. У цій будівлі є солярій, кріокамери, грязелікарня, масажні ванни і басейни з дуже солоною водою, кабінети косметолога і стоматолога. А також величезний масажний блок, двохсотметровий хол, спальня, сервірувальна кімната і гігантська 500-метрова вітальня з величезним акваріумом.

"На території резиденції, крім китайських і російських хат, є ще лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, майданчик для мінігольфу, є віпресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною і навіть ... мініказино", - стверджують автори розслідування.

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На цю ж резиденцію Путіна привозять улюблених артистів для особистих віпконцертів.

"Усі ці приміщення були побудовані ще до 2009-го року. Можна припустити, що кількість віпсаун, віпресторанів і віпгольф-майданчиків за наступні роки тільки примножилася", - вважають автори розслідування.