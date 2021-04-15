Розглянули ситуацію на Донбасі, санкції проти контрабандистів і законопроєкт про статус олігарха, - Зеленський про засідання РНБО. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський розповів про питання, які на засіданні 15 квітня розглянула Рада національної безпеки та оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.
"На нинішньому засіданні РНБО обговорювалися питання Донбасу. Подробиць розголошувати не можу, проте запевняю - українська армія готова. Крім того, будуть застосовані санкції ще до 12 топконтрабандистів, серед яких - фізичні та юридичні особи. І це не фінал. Нарешті вніс пропозицію розробити базовий законопроєкт про статус олігарха - щоб виключити їхній вплив на економіку, закони і Верховну Раду", - цитує Зеленського пресслужба.
Топ коментарі
+42 Dack Cloud
показати весь коментар15.04.2021 20:11 Відповісти Посилання
+35 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар15.04.2021 20:03 Відповісти Посилання
+29 Mr Vice President
показати весь коментар15.04.2021 20:03 Відповісти Посилання
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Газ был инструментом, фактически, оружием для прессинга и шантажа.
И перестал им быть!
Стал просто газом, рядовым товаром.
Продавец газа теперь не угрожает покупателю "перекрыть кран".
Это понятно или нет?
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5575535305820053?__cft__[0]=AZVywn_B-B04RQAULnoIQ6gyO-86i9Fj9NTLZk0kfNKx4ZKWdmlspM7dJ7yEMYchNl2g4UGFZ8aI-gm9Ls5uy3eavVlEkhEe2OgW39uEFI47HkOrdynkExMF3Ez1hAC6krI&__tn__=%2CO%2CP-R 49 хв ·
Законопроект "О ликвидации олигархов в Украине"
Статья 1. Перестать разговаривать с олигархами.
Статья 2. Перестать праздновать день рождения на квартире олигархов.
Статья 3. Перестать ходить на телеканалы олигархов и договариваться с ними о пиаре.
Статья 4. Перестать брать деньги олигархов для черных зарплат Слугам народа.
Статья 5. Запретить Шефиру приезжать по вечерам к олигархам.
Статья 6. Запретить Ермаку решать вопросы олигархов.
Статья 7. Запретить Татарову закрывать уголовные дела олигархов.
Статья 8. Запретить Баканову "крышевать" олигархов.
Статья 9. Запретить вести корпоративы у олигархов.
Статья 10. Включение и исключение из списка олигархов регулируется решениями СНБО, по пятницам.
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Iaroslav Drobotun
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Не визнання мафії мафією - це ***...во, пане
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
! Може ще в Конституції прописати статус олігархів? Хоча якщо росія не ворог, то й олігарх не злочинець. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85?src=hashtag_click #АхметовПетух лише завдяки своїм видатним розумовим здібностям приватизував половину економіки цілої країни. Законно.
Они перестали заниматься контрабандой или ржут с Вас?
Причини контрабанди потрібно усувати, це по перше, а по друге, невідворотність покарання. Ну і врешті решт, покарання має бути таким, щоби раз і назавжди відбити бажання цим займатись. А так... усе, що робить Зеленський, виглядає як примушування до лояльності і і співпраці контрабандистів, суддів і т.п....
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про
«війна не закінчується, бо на ній наживаються»