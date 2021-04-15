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Розглянули ситуацію на Донбасі, санкції проти контрабандистів і законопроєкт про статус олігарха, - Зеленський про засідання РНБО. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про питання, які на засіданні 15 квітня розглянула Рада національної безпеки та оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"На нинішньому засіданні РНБО обговорювалися питання Донбасу. Подробиць розголошувати не можу, проте запевняю - українська армія готова. Крім того, будуть застосовані санкції ще до 12 топконтрабандистів, серед яких - фізичні та юридичні особи. І це не фінал. Нарешті вніс пропозицію розробити базовий законопроєкт про статус олігарха - щоб виключити їхній вплив на економіку, закони і Верховну Раду", - цитує Зеленського пресслужба.

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Зеленський Володимир (24358) санкції (12113) РНБО (2294)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5574878632552387?__cft__[0]=AZWVtP8BUkjrDHziJrvnE_D2qeaCBOv6-iwPD29i1RT_Ark41PIo603nOTEpdt0OaWCqOFRCsQQzMnrt04YbKi6KQTfrCTqJrZlao4sjoY64B1Cbo5kDvtihV5Z3YvvbGqQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Байден ведет себя так, будто Россия угрожает вторжением в США, оккупировала пару штатов и убивает американских солдат. В Украине президент гораздо спокойней - никакого чрезвычайного положения, никакого военного положения, нет даже учений гражданской обороны, даже Гособоронзаказ никто не спешит принимать, а СНБО Украины проводит заседание... по борьбе с контрабандой. А если точно, СНБО решает как устранить конкурентов по контрабанде для партийных кассиров. Ну подумаешь, снайперы стреляют, и 110 тысячную армию собирают вблизи границ, у нас более важные задачи.

Рассмотрели ситуацию на Донбассе, санкции против контрабандистов и законопроект о статусе олигарха, - Зеленский о заседании СНБО - Цензор.НЕТ 9391
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15.04.2021 20:11 Відповісти
+35
законопроект о статусе олигарха
бобики жгут)
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15.04.2021 20:03 Відповісти
+29
На ВС РФ на границе плевать?
На блокирование азовского моря ВМС РФ тоже?

Где наши учения? Где проверка наших резервов? ОР1 никто даже не обзванивал(разве что военком где-то акдеватный оказался)
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15.04.2021 20:03 Відповісти
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По порядку.

Газ был инструментом, фактически, оружием для прессинга и шантажа.

И перестал им быть!
Стал просто газом, рядовым товаром.

Продавец газа теперь не угрожает покупателю "перекрыть кран".

Это понятно или нет?
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17.04.2021 07:13 Відповісти
Законопроєкт про статус олігарха, краще розробити закон про дебілів при владі, щоб у майбутньому не допустити таких як Зеленський до влади. Людей типу Коломойського й Авакова які привели такого дебіла садити довічно з конфіскацією, а ідіотів які голосують за таких лишати права голосу.
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15.04.2021 22:00 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVywn_B-B04RQAULnoIQ6gyO-86i9Fj9NTLZk0kfNKx4ZKWdmlspM7dJ7yEMYchNl2g4UGFZ8aI-gm9Ls5uy3eavVlEkhEe2OgW39uEFI47HkOrdynkExMF3Ez1hAC6krI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5575535305820053?__cft__[0]=AZVywn_B-B04RQAULnoIQ6gyO-86i9Fj9NTLZk0kfNKx4ZKWdmlspM7dJ7yEMYchNl2g4UGFZ8aI-gm9Ls5uy3eavVlEkhEe2OgW39uEFI47HkOrdynkExMF3Ez1hAC6krI&__tn__=%2CO%2CP-R 49 хв ·

Законопроект "О ликвидации олигархов в Украине"

Статья 1. Перестать разговаривать с олигархами.

Статья 2. Перестать праздновать день рождения на квартире олигархов.
Статья 3. Перестать ходить на телеканалы олигархов и договариваться с ними о пиаре.
Статья 4. Перестать брать деньги олигархов для черных зарплат Слугам народа.
Статья 5. Запретить Шефиру приезжать по вечерам к олигархам.
Статья 6. Запретить Ермаку решать вопросы олигархов.
Статья 7. Запретить Татарову закрывать уголовные дела олигархов.
Статья 8. Запретить Баканову "крышевать" олигархов.
Статья 9. Запретить вести корпоративы у олигархов.
Статья 10. Включение и исключение из списка олигархов регулируется решениями СНБО, по пятницам.
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15.04.2021 22:05 Відповісти
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun


https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun

·https://twitter.com/yadrobotun/status/1382746136881074176 2 ч

Не визнання мафії мафією - це ***...во, пане
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
! Може ще в Конституції прописати статус олігархів? Хоча якщо росія не ворог, то й олігарх не злочинець. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85?src=hashtag_click #АхметовПетух лише завдяки своїм видатним розумовим здібностям приватизував половину економіки цілої країни. Законно.
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15.04.2021 22:35 Відповісти
Розглянули ситуацію на Донбасі, санкції проти контрабандистів і законопроєкт про статус олігарха, - Зеленський про засідання РНБО - Цензор.НЕТ 7665
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15.04.2021 22:52 Відповісти
"На сегодняшнем заседании СНБО обсуждались вопросы Донбасса. Подробностей разглашать не могу, однако уверяю - украинская армия готова"- когда оно говорит, что мы к чему-то готовы---я начинаю волноваться!
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15.04.2021 23:14 Відповісти
Лошара конченная, ***** обложило Украину орками на танках, а это недоразумение до сих пор пипиской на рояле играет.
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15.04.2021 23:32 Відповісти
Законопроект о статусе олигарха: Олигархи в законе. Коронованы самим СНБО!
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16.04.2021 00:53 Відповісти
це фішка року, чи прикол року. закон про статус олігарха. Це для 5 осіб приймати цілий закон. Ну просто цікаво, що там напишуть стефанчук з веніславським. Чи введуть туди норму про родичів олігарха їх соціальний захист? " Совет труда и оборони" так вирішив. Ну посто к урям насміх. Термін олігарх придумав борис березовський і зняв рекламний фільм про себе з Машковим у головній ролі. Ну він втерся до єльцина через дочку Тетяну а потім вже путін його вишвирнув з росії. А в нас олігархи - це надбання в національному масштабі, це вони закон для себе придумали, щоб бути в законі.
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16.04.2021 02:25 Відповісти
А що робти з цим? https://df.news/2021/04/14/bolharskyj-sud-vyznav-shcho-patriarkha-rpts-mozhna-nazyvaty-ahentom-khb-mikhajlovym/?fbclid=IwAR2R0iarGyC0_Q3jl_d6aAx_p8kp4CBhkznOKAv-NuCPQwJZghN6-gO-eR4 "Болгарський суд визнав, що патріарха РПЦ можна називати агентом КГБ «Міхайловим»"
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16.04.2021 07:46 Відповісти
Ну, приняли санкции против контрабандистов. И что?
Они перестали заниматься контрабандой или ржут с Вас?
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16.04.2021 07:55 Відповісти
Признают олигархов украинской палатой лордов с правом одобрения или неодобрения законов принятых ВР (сборищем смердов). Надоело украинским "лордам" возиться с депутатами. Уж осень много желающих пробиться к этой кормушке.
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16.04.2021 08:16 Відповісти
Треба визначити що є пограбування народу (і хто цим не займався ).
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16.04.2021 08:25 Відповісти
Задовбали, вы лучше примите законопроект о статусе "сепара", какие действия и высказывания подпадают под это определение и верните программу Приват Банка - 10 000 $ за живого или мертвого сепара, тогда небось людям-Украине поможете экономика перезапуститься...
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16.04.2021 08:35 Відповісти
У олигархов может быть только один статус - статус заключенного....или как альтернатива висеть на ближайшем дереве.
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16.04.2021 09:38 Відповісти
усі ці санкції проти контрабанди, це як видаляти гланди через дупу.
Причини контрабанди потрібно усувати, це по перше, а по друге, невідворотність покарання. Ну і врешті решт, покарання має бути таким, щоби раз і назавжди відбити бажання цим займатись. А так... усе, що робить Зеленський, виглядає як примушування до лояльності і і співпраці контрабандистів, суддів і т.п....
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16.04.2021 10:08 Відповісти
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про
«війна не закінчується, бо на ній наживаються»
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16.04.2021 10:33 Відповісти
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