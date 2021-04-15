Кулеба про зустріч Зеленського з Макроном: "Президент України не поступиться жодною принциповою позицією і не перетне жодної червоної лінії". ВIДЕО
На запланованих на 16 квітня переговорах між Зеленським, Макроном і Меркель буде обговорюватися загроза російської агресії.
Про це в ефірі 1+1 повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Між президентами України і Франції завтра буде відверта розмова. І запевняю вас, що президент України не поступиться жодною принциповою позицією України і не перетне жодної червоної лінії нашої країни, захищаючи наші інтереси", - сказав Кулеба.
Міністр пояснив, що такий діалог із французькою стороною потрібен, оскільки країна є "і важливим міжнародним гравцем, і учасником "Нормандського формату".
До розмови Зеленського і Макрона приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка вже виступила з чіткою заявою на підтримку України.
"Настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву. Але я можу підтвердити, що пані Меркель дуже чітко закликала президента Путіна припинити нарощування збройних сил на кордоні з Україною", - уточнив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
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Только пусть вспомнит чем закончилась жизнь Гитлера и его команды
Там просто комплекс неполноценностиплюс ненависть к Западу.))
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1382658847479844865 9 ч
Меркель таки будет участвовать по видеосвязи в Париже.
Интересно, Меркель решила появиться, чтобы не дать Макрону выжать из Вовика все, что хочет путин, или чтобы чистыми руками закрепить факт всего, что Макрон грязными руками выдавит из Вовика?
Это мои мысли вслух...
А потом пошли странные встречи в Париже , в Омане, странные полеты Ермака в Берлин на переговоры с Козаком
И МОЖЕТ БЫ НЕ БЫЛО СЕЙЧАС ТАКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ С РАШЕЙ, если бы этот медведь не лазил в посудной лавке
Надо всегда помнить - КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ
И ЗЕ БУДЕТ УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ - ПОЛИТИКА ДИЛЕТАНТОВ НЕ БАЛУЕТ , и надо свиту подбирать серьезно
Міністр МЗС намагається переконати українців, що президент України, на міжнародній зустрічі, не буде зраджувати країну...
Такого, кажись, навіть при янику не було...
На якому, нажаль, мають бути присутні й нормальні люди.
Про "червоні лінії - ми в курсі. Вода крисянам буде остатньою краплею.
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Але ж наволоч остання! Зараз он якими слівцями заговорило. А пригадуєте, як воно себе вело в кінці 2019 року, окрилене сподіваннями на близьку мить нірванни, коли йому вдасться заглянути в свинячі зіньки путлєра? Тим, хто зараз купується на ці брехливі фрази, нагадаю перебіг подій.
Тоді готувався ювілейний саміт НАТО. Участь у самітах НАТО країн-партнерів не є обов'язковою, але заохочується. Тільки для цього треба докласти певних зусиль, наперед подбати про запрошення, зарезервувати право на виступ тощо. Усе це на попередньому саміті НАТО зробив ще Президдент Порошенко. Чи розраховував, що сам матиме нагоду брати в ньому участь, чи ставив свою на той час основну й єдину реальну конкурентку Тимошенко в умови, що чого б вона не наобіцяла Путіну, а таки мусила б їхати у випадку своєї перемоги на Саміт. Але заявка була подана, офіційно прийнята та підтримана ще за рік до того. І коли за місяць до Саміту з ОПи не звучало ні гу-гу, з Брюсселя самі звернулися з проханням підтвердити участь та узгодити всі організаційні деталі: супровід, виступ, окремі зустрічі тощо. А у відповідь прозвучало, що найвеличніший і зеленосяйний їхати до НАТО не буде. В Брюсселі це викликало шок. Вони ще раз через міністра Пристайка перепровірили, чи в Києві все вірно зрозуміли. Знову відмова.
Тоді попросили президента Грузії Саломе Зурабішвілі вплинути на мальчіка. Перед тим Зеленський офіційно запрошував пані президентку прибути з візитом до Києва. І його дати вже були погоджені. Але, знаючи, що пані Зурабішвілі буде його вламувати на поїздку на Саміт та до вступу в НАТО, Зеленський дозволив собі нечуване в міжнародних відносинах хамство. Канцелярію президента Грузії за пару днів до візиту повідомили, що Україна скасовує її візит і не готова прийняти лідерку братньої країни. На всі вимоги надати пояснення такого нечуваного демаршу прозвучало лише твердження, що в нас війна, загострення й зєпрідєнту не до розмов із візитерами. Нагадаю, що на той час воно відпочивало більше, ніж працювало, а якихось особливих загострень в ті дні також не було.
Президент Грузії вирушила на Саміт сама й отримала для Грузії запевнення в перспективах вступу її країни до НАТО. Тоді вперше було зламано давню й відому дипломатам формулу, що Грузія в сфері євро-атлантичної асоціації буде йти лише після України. Щодо нашої країни у відповідь на демарш Зеленського було сказано, що для України перспективи також зберігаються, але нехай країна спершу сама визначиться: хоче вона в НАТО, чи ні.
Отака була історія зовсім недавно - лише півтора роки тому. А зараз ця істота ще сміє відкривати рота та щось патякати! І на закуску: воно вже другий рік не призначає українського посла в НАТО, а через зрив військового замовлення та не виконання видатків на армію ми вперше з 2014 року де-факто випали з параметрів витрат на оборону згідно стандартів НАТО... Ну й з необхідними реформами відкат. І вперше МО України закупило військову техніку та ********** несумісні з калібрами, прийнятими в НАТо, але співрозмірні з російськими...
Или есть еще какой-то другой?