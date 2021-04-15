Кулеба про зустріч Зеленського з Макроном: "Президент України не поступиться жодною принциповою позицією і не перетне жодної червоної лінії". ВIДЕО

На запланованих на 16 квітня переговорах між Зеленським, Макроном і Меркель буде обговорюватися загроза російської агресії.

Про це в ефірі 1+1 повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Між президентами України і Франції завтра буде відверта розмова. І запевняю вас, що президент України не поступиться жодною принциповою позицією України і не перетне жодної червоної лінії нашої країни, захищаючи наші інтереси", - сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що такий діалог із французькою стороною потрібен, оскільки країна є "і важливим міжнародним гравцем, і учасником "Нормандського формату".

До розмови Зеленського і Макрона приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка вже виступила з чіткою заявою на підтримку України.

"Настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву. Але я можу підтвердити, що пані Меркель дуже чітко закликала президента Путіна припинити нарощування збройних сил на кордоні з Україною", - уточнив Кулеба.