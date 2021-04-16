Київський безпековий форум: Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні під час онлайн-дискусії в межах Київського безпекового форуму обговорять загострення ситуації навколо України, новий спалах агресії Росії та колективні дії Заходу щодо підтримки нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Так, учасники обговорять такі питання:

- які сценарії розвитку подій слід очікувати?

- яку конкретну ціну заплатить Кремль, якщо атакує Україну?

- як оцінити реакцію Сполучених Штатів та колективного Заходу на провокації Путіна?

- чи немає загрози нав’язування Україні ворожих намірів Кремля?

- яким має бути стратегічне рішення для захисту безпеки України, відновлення нашої територіальної цілісності та встановлення справжнього довгострокового миру в нашій частині Європи?

Зазначається, що ця розмова об'єднає представників України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади.

Серед учасників:

- Сандра Калнієте, європейський і латвійський політик, член Європейського парламенту, віцеголова фракції Європейської Народної партії;

- Даян Френсіс, канадська журналістка, закордонна старша співробітниця Атлантичної Ради (США);

- Девід Крамер, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів в адміністрації президента Дж.Буша-мол., американський дипломат і міжнародний експерт;

- Джеймс Шерр, британський та міжнародний експерт з питань безпеки та зовнішньої політики, старший співробітник Естонського Інституту зовнішньої політики при Міжнародному центрі оборони і безпеки;

- Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму;

- Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму – модератор дискусії.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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