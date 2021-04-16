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Київський безпековий форум: Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні під час онлайн-дискусії в межах Київського безпекового форуму обговорять загострення ситуації навколо України, новий спалах агресії Росії та колективні дії Заходу щодо підтримки нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Так, учасники обговорять такі питання:

- які сценарії розвитку подій слід очікувати?
- яку конкретну ціну заплатить Кремль, якщо атакує Україну?
- як оцінити реакцію Сполучених Штатів та колективного Заходу на провокації Путіна?
- чи немає загрози нав’язування Україні ворожих намірів Кремля?
- яким має бути стратегічне рішення для захисту безпеки України, відновлення нашої територіальної цілісності та встановлення справжнього довгострокового миру в нашій частині Європи?

Зазначається, що ця розмова об'єднає представників України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади.

Серед учасників:

- Сандра Калнієте, європейський і латвійський політик, член Європейського парламенту, віцеголова фракції Європейської Народної партії;
- Даян Френсіс, канадська журналістка, закордонна старша співробітниця Атлантичної Ради (США);
- Девід Крамер, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів в адміністрації президента Дж.Буша-мол., американський дипломат і міжнародний експерт;
- Джеймс Шерр, британський та міжнародний експерт з питань безпеки та зовнішньої політики, старший співробітник Естонського Інституту зовнішньої політики при Міжнародному центрі оборони і безпеки;
- Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму;
- Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму – модератор дискусії.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також читайте: Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО за час президентських повноважень Байдена, - Яценюк

Автор: 

росія (66070) Київський безпековий форум (168)


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А деж твої однокровці, зелебобік! Вони також все життя бьються за виживання. Чому вони кинули тебе наодинці з ******? Де підтримка Ізраелю, де заклик про допомогу до українських євреїв, а вони такі є! Може ти не правильний єврей, тому і не звертаєшся?!
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16.04.2021 10:49 Відповісти
Яка безпека?
16.04.21
"АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве"
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16.04.2021 16:04 Відповісти
У США зацікавленні у досягненні миру між Україною і Росією -- тобто досягнення мети на будь-яких умовах. Питання війни між Україною і Росією в США розглядається досить цинічно і прагматично.Для них це невеликий конфлікт, який добре було припинити та перейти до нового етапу відносин з Росією.
Для європейських країн це питання більш актуальне, адже Росія несе загрозу для кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити Україну і Росію на будь-яких умовах. Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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16.04.2021 16:07 Відповісти
новый Ленд - Лиз - стингеры отгружайте ,да побольше ,если у нас приземлим,к вам точно не прилетят - логика
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16.04.2021 16:08 Відповісти
Яценюк должен давать показания следователю для чего и по заказу кого он развалил санитарную службу Украины, потому, что иначе как преступлением перед украинским народом это не назвать, а не рассказывать за войну с недоимперией по телевизору. Президент Зеленский, а ну-ка займитесь этим элементом.
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16.04.2021 16:24 Відповісти
 
 