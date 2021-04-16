Главі МОЗ Степанову подарували траурні гвоздики: "Поки ви тут виступаєте, на кладовищі в Києві ховають чоловіка, якому відмовили у вакцинації". ВIДЕО
Депутат з фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала міністру охорони здоров'я дві гвоздики від імені родичів чоловіка-діабетика, який помер від коронавірусу, а кілька тижнів тому йому відмовили у вакцинації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вона зробила під час години запитань до уряду.
Після цього Стефанишина подарувала міністру дві гвоздики зі словами: "Пане Степанов, це вам - похоронні квіти від родичів чоловіка, який помер у 67 років. Вони просили вам передати, щоб ви знали, що за кожною цифрою стоїть конкретна людина і трагедія".
Степанов на це попросив не спекулювати на смертях.
"Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей, то згадайте, що ви особисто зробили для того, щоб цих смертей не було. Не треба маніпулювати смертями. Ковід - це важка хвороба".
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