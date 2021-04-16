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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Главі МОЗ Степанову подарували траурні гвоздики: "Поки ви тут виступаєте, на кладовищі в Києві ховають чоловіка, якому відмовили у вакцинації". ВIДЕО

Депутат з фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала міністру охорони здоров'я дві гвоздики від імені родичів чоловіка-діабетика, який помер від коронавірусу, а кілька тижнів тому йому відмовили у вакцинації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вона зробила під час години запитань до уряду.

Після цього Стефанишина подарувала міністру дві гвоздики зі словами: "Пане Степанов, це вам - похоронні квіти від родичів чоловіка, який помер у 67 років. Вони просили вам передати, щоб ви знали, що за кожною цифрою стоїть конкретна людина і трагедія".

Степанов на це попросив не спекулювати на смертях.

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"Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей, то згадайте, що ви особисто зробили для того, щоб цих смертей не було. Не треба маніпулювати смертями. Ковід - це важка хвороба".

Автор: 

карантин (18172) парламент (2389) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+44
Вот кому действительно подходит прозвище "доктор смерть", так это Степанову.
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16.04.2021 11:26 Відповісти
+38
Все по заказу избирателей! Хотели доктора смерть ,получите!
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16.04.2021 11:29 Відповісти
+28
Ублюдок!
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16.04.2021 11:27 Відповісти
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вот жеж дура популистская, пиар на смертях устраивает.
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17.04.2021 02:00 Відповісти
67 лет пожил и умер. Хз что плохого
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17.04.2021 10:33 Відповісти
Типу за 3 тижні вакцина встигла б спрацювати. Ляшко на своєму прикладі довів, що це так не працює.
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17.04.2021 12:11 Відповісти
"Депутат з фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала міністру охорони здоров'я дві гвоздики від імені родичів чоловіка-діабетика, який помер від коронавірусу, а кілька тижнів тому йому відмовили у вакцинації."- хотів раніше смикнути , а вийшло з запізненням!?
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17.04.2021 15:49 Відповісти
Он должен ответить за срыв вакцинации и за 400-500 смертей в сутки.
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17.04.2021 19:56 Відповісти
******с с большой буквы
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18.04.2021 16:56 Відповісти
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