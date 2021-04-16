Главі МОЗ Степанову подарували траурні гвоздики: "Поки ви тут виступаєте, на кладовищі в Києві ховають чоловіка, якому відмовили у вакцинації". ВIДЕО

Депутат з фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала міністру охорони здоров'я дві гвоздики від імені родичів чоловіка-діабетика, який помер від коронавірусу, а кілька тижнів тому йому відмовили у вакцинації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вона зробила під час години запитань до уряду.

Після цього Стефанишина подарувала міністру дві гвоздики зі словами: "Пане Степанов, це вам - похоронні квіти від родичів чоловіка, який помер у 67 років. Вони просили вам передати, щоб ви знали, що за кожною цифрою стоїть конкретна людина і трагедія".

Степанов на це попросив не спекулювати на смертях.

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"Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей, то згадайте, що ви особисто зробили для того, щоб цих смертей не було. Не треба маніпулювати смертями. Ковід - це важка хвороба".