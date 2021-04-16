Отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення, - Ляшко. ВIДЕО
Отримані Україною 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення. Половина вакцин буде використана для першої дози, решта - для другої.
Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
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"117 тисяч доз не будуть відразу використані для першого щеплення. Будуть використані 50% для першого щеплення. Після цього через 25 днів буде повторне проведення щеплення та отримання повного комплексу вакцини", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили першу партію вакцин від COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня по цьому механізму Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.
Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибули перші 117 тисяч доз COVID-вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.
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- туда чуть чуть... сюда половина чуть чуть... и при этом все вакцины из разных остатков разных стран
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