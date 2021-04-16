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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення, - Ляшко. ВIДЕО

Отримані Україною 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення. Половина вакцин буде використана для першої дози, решта - для другої.

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відео ICTV

"117 тисяч доз не будуть відразу використані для першого щеплення. Будуть використані 50% для першого щеплення. Після цього через 25 днів буде повторне проведення щеплення та отримання повного комплексу вакцини", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили першу партію вакцин від COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня по цьому механізму Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.

Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибули перші 117 тисяч доз COVID-вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Зарезервировали слугам на всех уровнях и их семьям.
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16.04.2021 11:26 Відповісти
+2
Я очень уважаю дедушек и бабушек в домах престарелых. Но во время угрозы открытой войны надо вакцинировать прежде всего армию. Дедушки и бабушки, здоровые и привитые, не пойдут в бой. А воевать солдату с пораженными ковидом легкими врядли получится.
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16.04.2021 11:37 Відповісти
+2
Простим людям її не бачити. Зверніть увагу, шмурдяк Індійсько-Китайський, вони не ділять на дві хвилі щеплення.Буде чим вдруге колоти чи ні, як вийде. А цю, дуже так розумно поділили. Щоби обов'язково вистачило. Точно про народ думають. Завтра покажуть пару відосиків, де щеплять якихсь рядових лікарів та пенсіонерів, а далі займуться ВІПами. Звісно що не за дарма... Офіційно ні, а от реально... цікаво за скільки за неї будуть хотіти на лапу у Києві?
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16.04.2021 13:02 Відповісти
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Зарезервировали слугам на всех уровнях и их семьям.
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16.04.2021 11:26 Відповісти
А оскільки це лайно збирали з усієї країни - відзвітуються, що охопили усі області...
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16.04.2021 11:31 Відповісти
цікаво, що пфайзер намагються колоти старим. а чи не тому, що їм більше не продукувати собі подібних?
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16.04.2021 11:38 Відповісти
Хмм , чому лише слугам та їхнім сім'ям ? Ось Геращенко від Петраляксійовича на усіх політичних шоу вимагав від чиновників Мінздраву точну дату поставки ( саме пхайзеру!) в Україну . Зрозуміло , що ЕС інші вакцини не цікавлять , мабуть з остатку - що залишиться після слугонародовців , провокциниють і патріотів Порошенка . Решті населення - або китайське з 50% ефективності або конвішид
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16.04.2021 11:49 Відповісти
Може статися. Обрали ж керувати країною представника/нащадка з народу, який 40 років вештався пустелею...
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16.04.2021 11:33 Відповісти
и как он всё помнит -

- туда чуть чуть... сюда половина чуть чуть... и при этом все вакцины из разных остатков разных стран

эй! принимай файзер 64 штуки и шмайзер 18 шт
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16.04.2021 11:33 Відповісти
і більше АстраЗенеку не брать: вона дуже довгограюча - 12 тижнів між уколами. може тому від партії і відмовилися, бо коли швидкість другого уколу грає велику роль, саму тягучу вумні люди не беруть. ото Ізраїль і дав маху, бо усього 25 днів між уколами.
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16.04.2021 11:37 Відповісти
Я очень уважаю дедушек и бабушек в домах престарелых. Но во время угрозы открытой войны надо вакцинировать прежде всего армию. Дедушки и бабушки, здоровые и привитые, не пойдут в бой. А воевать солдату с пораженными ковидом легкими врядли получится.
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16.04.2021 11:37 Відповісти
вони копіюють Європу, німців. а у німців старі пердуни - постійні голосувальники за керуючі партії. окрім того мРНК вакцина, чи не краще уколоти нею тих, хто вже не народить дітей?
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16.04.2021 11:40 Відповісти
Только сегодня утром прочитал откровение гендиректора Пфайзера о том, что нужно три этапа вакцинации этой вакциной. Ну и потом- ежегодная.
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16.04.2021 11:38 Відповісти
ну бабло затягує.
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16.04.2021 11:41 Відповісти
Я об этом же.
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16.04.2021 11:42 Відповісти
вакцина это не прививка, которая делается раз в жизни. От гриппа каждый год вакцинируются.
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16.04.2021 12:18 Відповісти
Простим людям її не бачити. Зверніть увагу, шмурдяк Індійсько-Китайський, вони не ділять на дві хвилі щеплення.Буде чим вдруге колоти чи ні, як вийде. А цю, дуже так розумно поділили. Щоби обов'язково вистачило. Точно про народ думають. Завтра покажуть пару відосиків, де щеплять якихсь рядових лікарів та пенсіонерів, а далі займуться ВІПами. Звісно що не за дарма... Офіційно ні, а от реально... цікаво за скільки за неї будуть хотіти на лапу у Києві?
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16.04.2021 13:02 Відповісти
Лікарів і воїнів ООС !
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16.04.2021 13:06 Відповісти
Гады,они издеваются-117тыс доз на 58,5 тыс человек!!
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16.04.2021 18:26 Відповісти
Таким образом будут привиты 58 500 выходцев из криворожья и их прихлебаев. Остальным - китайский и индийский шмурдяк.
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16.04.2021 20:52 Відповісти
 
 