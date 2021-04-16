"Давайте зараз носити маски, щоб потім не носити квіти", - Стефанчук закликав нардепів дотримуватися карантинних заходів у ВР. ВIДЕО
Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив зауваження народним депутатам, половина яких перебувають у сесійній залі без захисних масок.
Про це він сказав під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Все починається з кожного з нас. Коли я дивлюся в зал і бачу, що 50% облич не в масках, то в 20-й раз хочу звернути увагу і звернутися до Міністерства внутрішніх справ. Шановні колеги, знайдімо можливість застосовувати відповідальність однаково до всіх", - зазначив Стефанчук.
Топ коментарі
+4 jklpqrs
показати весь коментар16.04.2021 11:42 Відповісти Посилання
+3 18c49ed2
показати весь коментар16.04.2021 11:43 Відповісти Посилання
+3 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.04.2021 11:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давайте горевать и плакать откровенно
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью -
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью...
ЧА-ЧА-ЧА
у которых уже носы вылазят сквозь дыры в масках
Пфайзером?
ага, ждите
як ти думаєш, якщо скорочувати кількість лікарень, то їх заповнити складніше чи простіше?
так от з 1991 року кількість держ. лікарень в Україні скорочено ВТРИЧІ
як ти думаєш, якщо в лікарні звозити усіх з "підозрілими симптомами", то чи важко їх заповнити?
як ти думаєш, якщо звільняти лікарів, то тим, кого не звільнено, легше чи важче?
так от за 2020 рік в Україні звільнено 70000 медпрацівників
навіть при цьому всьому лікарні НЕ Є переповненими, що доведено багатьма журналістами і записано на відео
дебіле, віруси поширюються з дрібними аерозольними краплями, які проходять через маску, як комарі через відкрите вікно
"Якщо ти напишеш відмову від ліжка і контцентратора"
нещастя, я 15 років вже не хворів застудами, чого й тобі бажаю, але це наврядчи з твоїм способом життя