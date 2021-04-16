"Давайте зараз носити маски, щоб потім не носити квіти", - Стефанчук закликав нардепів дотримуватися карантинних заходів у ВР. ВIДЕО

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив зауваження народним депутатам, половина яких перебувають у сесійній залі без захисних масок.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Все починається з кожного з нас. Коли я дивлюся в зал і бачу, що 50% облич не в масках, то в 20-й раз хочу звернути увагу і звернутися до Міністерства внутрішніх справ. Шановні колеги, знайдімо можливість застосовувати відповідальність однаково до всіх", - зазначив Стефанчук.

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