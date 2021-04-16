Проєкт "Без цензури": Чи врятує нас Байден? Як росіяни на 1+1 лякають новим Іловайськом. ВIДЕО

"Байден нас зливає!" - саме цю фразу заливає в голови українцям російська пропаганда, а ще – її яскраві посіпаки всередині України.

Тож Марина Данилюк-Ярмолаєва розвінчує пропагандистські маніпуляції, перекладає із дипломатичної на людську й пояснює, кому не варто вірити. І чому не треба панікувати.

Президент США Джо Байден виступив 15 квітня із заявою щодо Росії після того, як підписав указ про новий пакет санкцій проти Російської Федерації – за втручання в американські вибори, а також за кібератаки на США.

"Якщо Росія продовжить створювати перешкоди нашій демократії, я готовий приймати подальші заходи у відповідь. Це мій обов'язок, як президента Сполучених Штатів", - заявив Байден, виступаючи в Білому домі.

США запропонували Росії розпочати на новому двосторонньому саміті діалог щодо стратегічної стабільності, а ще очільник Білого дому заявив, що запропонував Путіну зустрітися влітку в Європі. Крім того, США все ще розглядають варіант введення санкцій проти "Північного потоку - 2". Нічого страшного, правда ж?

То де ж зрада? Де її знайшли російські пропагандисти і чому частина співвітчизників теж нарікає, що Байден зливає Україну? Як начебто "незалежні" російські експерти в прайм-таймі топового каналу 1+1, в ефірі "Права на владу", проводять інформаційні спецоперації проти України?

Ну що ж, не знайшлося дверей - довелося тягнути Павла Фельгенгауера. А як ви гадаєте, чи варто надавати місце в ефірі росіянам? Та хто повинен рятувати Україну?

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