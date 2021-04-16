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Усі житлові будинки в Києві відключені від опалення. Початок гідравлічних випробувань на тепломережах відкладено до 4 травня через карантин, - Кличко. ВIДЕО

Столична влада відклала початок гідравлічних випробувань на тепломережах, враховуючи карантинні обмеження, через які багато киян сьогодні працюють дистанційно з дому.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Цього року, як і минулого, ми на місяць відтерміновуємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай розпочинали випробування одразу після завершення опалювального сезону. Міська влада зважає на подовження суворих карантинних обмежень, дистанційний режим навчального процесу в школах. Та на те, що багато киян сьогодні працюють дистанційно – з дому. Тому гідравлічні випробування тепломереж місто розпочне після 4 травня", – сказав Віталій Кличко.

Він також повідомив, що місто завершило опалювальний сезон. І на сьогодні від подачі тепла відключили всі житлові будинки.

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"Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками закладів, враховуючи режим їх роботи в період локдауну. Цей опалювальний сезон був ускладнений різкими перепадами температур, що спричиняють пошкодження мереж. Однак, навіть за таких умов, нам вдалося знизити рівень аварійності на 15%. Це – результат системної модернізації тепломереж. За два останніх роки місто оновило 270 км трубопроводів", – підкреслив Віталій Кличко.

Автор: 

випробування (404) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) опалювальний сезон (1754)


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Гарний кицюн...🐱‍👓
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16.04.2021 16:33 Відповісти
Це щоб кияни могли втекти з " випробовуваних" будинків не порушуючи карантину 😉
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16.04.2021 16:55 Відповісти
Для ковіда лаффа. Чому дурні бо холодно, а чому холодно бо дурні.
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16.04.2021 21:13 Відповісти
Холод жодним чином не впливає на ковід. Йому байдуже спека чи холод.
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16.04.2021 21:34 Відповісти
 
 