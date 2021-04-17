Серед захисників України досить людей, які професійно ставляться до можливого загострення, - Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який зараз перебуває в зоні ООС, в Авдіївці, оприлюднив інформацію про ситуацію на фронті 16 квітня і настрої серед українських воїнів.

Про це він заявив в ефірі Апостроф ТВ.

Журналіст зазначив: "Тут тривають обмежені бойові дії. Вони тривають всі сім років війни. Ситуація іноді згасає, іноді бої ведуться більш активно. Вони ведуться і сьогодні. Я особисто бачив, як російська артилерія завдає ударів під Водяним по українських позиціях".

Коментуючи ситуацію про стягування частин російської армії до українського кордону, Бутусов зазначив: "Дійсно, зараз Росія збільшує концентрацію військ на території Західного і Південного військового округу. Але ця концентрація поки що така, що російські війська не пересуваються ближче до кордону з Україною. Якщо ми дивимося на обстановку, то біля кордонів залишаються в бойовій готовності дві російські дивізії і перекинута ще одна мотострілецька бригада з центрального округу. Інші війська проводять маневри трохи далі від кордону з Україною, але Росія готує демонстрацію в будь-який момент почати розгортання ближче до наших кордонів і демонструвати загрозу для Донецької та Луганської областей та інших регіонів України".

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Журналіст продовжив: "Війну (на Донбасі. - Ред) ведуть Україна та Російська федерація, але Росія створює потужну інформаційну картину, яка має на меті створити хибне уявлення у власних грамадян, у інших людей, які споживають російський інформаційний продукт, про те, що відбувається. Розігрується сценарій, малюється картина штучного протистояння Росії з Америкою, якого насправді немає".

Говорячи про настрої серед солдатів ЗСУ, Бутусов зазначив: "Серед захисників України є достатня кількість людей, які абсолютно спокійно і професійно ставляться до того, що завтра може початися чергове загострення. Що російські війська знову можуть зайти на Донбас, що Росія відкриє новий фронт. У нас за 7 років війни з'явилася така когорта людей, які можуть воювати, які професійно ставляться до захисту своєї Батьківщини ... Мирні люди хвилюються, задають питання, але на Донбасі ніхто не каже: "Коли почнеться війна?"

Це часто говорять в Києві, тому що в Києві люди багато дивляться телевізор і два роки дивилися, як українська влада говорила, що у нас мир. Президент обіцяв до кінця 2020 року взагалі припинити війну. І шок є в Києві у людей - два роки їм говорили, що тут мир, а тут насправді війна. На Донбасі такого шоку немає. Тут люди знають, що бойові дії тривали всі ці два роки. Інтенсивність піднімалася, падала, але перестрілки тривали, постріли продовжувалися. Тут немає такого шоку. Люди просто думають,чи війна заважатиме тому ритму життя, який у них склався за останні роки".

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