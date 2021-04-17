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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Серед захисників України досить людей, які професійно ставляться до можливого загострення, - Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який зараз перебуває в зоні ООС, в Авдіївці, оприлюднив інформацію про ситуацію на фронті 16 квітня і настрої серед українських воїнів.

Про це він заявив в ефірі Апостроф ТВ.

Журналіст зазначив: "Тут тривають обмежені бойові дії. Вони тривають всі сім років війни. Ситуація іноді згасає, іноді бої ведуться більш активно. Вони ведуться і сьогодні. Я особисто бачив, як російська артилерія завдає ударів під Водяним по українських позиціях".

Коментуючи ситуацію про стягування частин російської армії до українського кордону, Бутусов зазначив: "Дійсно, зараз Росія збільшує концентрацію військ на території Західного і Південного військового округу. Але ця концентрація поки що така, що російські війська не пересуваються ближче до кордону з Україною. Якщо ми дивимося на обстановку, то біля кордонів залишаються в бойовій готовності дві російські дивізії і перекинута ще одна мотострілецька бригада з центрального округу. Інші війська проводять маневри трохи далі від кордону з Україною, але Росія готує демонстрацію в будь-який момент почати розгортання ближче до наших кордонів і демонструвати загрозу для Донецької та Луганської областей та інших регіонів України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Увечері 16 квітня окупанти випустили по наших позиціях під Опитним не менше 30 снарядів калібру 122 мм, - Бутусов. ВIДЕО

Журналіст продовжив: "Війну (на Донбасі. - Ред) ведуть Україна та Російська федерація, але Росія створює потужну інформаційну картину, яка має на меті створити хибне уявлення у власних грамадян, у інших людей, які споживають російський інформаційний продукт, про те, що відбувається. Розігрується сценарій, малюється картина штучного протистояння Росії з Америкою, якого насправді немає".

Говорячи про настрої серед солдатів ЗСУ, Бутусов зазначив: "Серед захисників України є достатня кількість людей, які абсолютно спокійно і професійно ставляться до того, що завтра може початися чергове загострення. Що російські війська знову можуть зайти на Донбас, що Росія відкриє новий фронт. У нас за 7 років війни з'явилася така когорта людей, які можуть воювати, які професійно ставляться до захисту своєї Батьківщини ... Мирні люди хвилюються, задають питання, але на Донбасі ніхто не каже: "Коли почнеться війна?"

Це часто говорять в Києві, тому що в Києві люди багато дивляться телевізор і два роки дивилися, як українська влада говорила, що у нас мир. Президент обіцяв до кінця 2020 року взагалі припинити війну.  І шок є в Києві у людей - два роки їм говорили, що тут мир, а тут насправді війна. На Донбасі такого шоку немає. Тут люди знають, що бойові дії тривали всі ці два роки. Інтенсивність піднімалася, падала, але перестрілки тривали, постріли продовжувалися. Тут немає такого шоку. Люди просто думають,чи війна заважатиме тому ритму життя, який у них склався за останні роки".

Також читайте: За минулу добу 15 порушень режиму "тиші". Терористи стріляли з великокаліберних мінометів і кулеметів та дійснили дистанційне мінування у районі Майорська

обстріл (29234) Донбас (22357) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+19
внятно.
***** выжидает как карта ляжет.
предложение Байдена на поговорить только оттягивает кацапское вторжение,
которым зелень конечно же не воспользуется шо бы укрепить оборону,
подтянуть резервы и все прочее...
кацапы уже в низкой стойке и глупо и преступно етого не замечать...
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17.04.2021 00:59 Відповісти
+17
Хорошо и доходчиво написано.
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17.04.2021 00:52 Відповісти
+17
Все верно .. Если это произойдет то Украину опять спасут - Патриоты, добробаты, волонтеры -- но не власть.. власть как всегда будет не готова к войне...потому что они *****.
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17.04.2021 01:11 Відповісти
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Хорошо и доходчиво написано.
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17.04.2021 00:52 Відповісти
внятно.
***** выжидает как карта ляжет.
предложение Байдена на поговорить только оттягивает кацапское вторжение,
которым зелень конечно же не воспользуется шо бы укрепить оборону,
подтянуть резервы и все прочее...
кацапы уже в низкой стойке и глупо и преступно етого не замечать...
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17.04.2021 00:59 Відповісти
иногда перебдеть все таки лучше чем недобдеть...
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17.04.2021 01:01 Відповісти
В этом вопрое лучше пере чем недо
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17.04.2021 01:27 Відповісти
писано ....но не делается
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17.04.2021 01:01 Відповісти
В соц сетях сильно развёрнуто.
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17.04.2021 01:05 Відповісти
Бутусов був у Шустера скайпом. Тутешнім панікерам варто було б послухати.
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17.04.2021 01:06 Відповісти
Лучше бы Коршулинського послушал бы... Он все грамотно рассказал...
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17.04.2021 02:33 Відповісти
Нашему народу ближе Верастюк.
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17.04.2021 08:04 Відповісти
"Никто из российских так называемых военных аналитиков не учитывает фактора "сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать. Украинские военные будут "даже позлее чеченцев". Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один горб позора", - такое мнение в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube 11 апреля, выразил российский публицист Александр Невзоров.
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk&t=228s
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17.04.2021 01:10 Відповісти
А чого не вміють кацапи воювати, вони також обстріляні і в Сирії, на Донбассі з другої сторони,
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17.04.2021 01:30 Відповісти
"обстріляні",і їх небагато,пробують " калатнути бабло" у ЧВК..Боєздатних частин- відсотків 20-ть.
РЕШТА- "СОВЄТСЬКА АРМІЯ" часів Брежнєва
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17.04.2021 09:47 Відповісти
Трудно уследить, сколько раз этот Невзоров перекрашивался - то он вначале был ярым антисоветчиком, потом когда его подстрелили стал ярым коммунистом, потом ярым либералом - одним словом хамелеон и на кого этот сейчас пестрый работает один бог знает, наверно кто больше заплатит, может и на кремль, во всяком случае я бы ему не доверял.
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17.04.2021 06:22 Відповісти
і що він тут неправильно сказав?
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17.04.2021 09:48 Відповісти
менять свои взгляды на протяжении жизни - это нормально
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17.04.2021 11:46 Відповісти
Вот не люблю я этих ура-патриотических месседжей о том, какие мы крутые и какие враги лошары. Это полнейшая чушь! Враг злой, коварный и, чисто по ресурсам, сильнее. Глупо его недооценивать.
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17.04.2021 11:28 Відповісти
Вас послухати, то ми повинні тільки й те робити що плакатись, який "враг злой, коварный и, чисто по ресурсам, сильнее", а ми ж такі бідні та нещасні, ні на що не здатні.

Війну виграють сильні духом і впевнені у своїй перемозі.
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17.04.2021 19:22 Відповісти
не перекручивай мои слова
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17.04.2021 20:04 Відповісти
Все верно .. Если это произойдет то Украину опять спасут - Патриоты, добробаты, волонтеры -- но не власть.. власть как всегда будет не готова к войне...потому что они *****.
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17.04.2021 01:11 Відповісти
100% Как они уже , власть , надоели, терпеть их немогу всех
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17.04.2021 01:34 Відповісти
И бомонд естрадный
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17.04.2021 01:35 Відповісти
Та не, они вне политики, мы музыка, сцена..бла,бла....пока им не заплатят)))
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17.04.2021 07:38 Відповісти
Жаль нет у Нас своего Д. Дудаева......
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17.04.2021 01:14 Відповісти
Мудрий нарід обрав ахх какова чувака на лісапеті.
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17.04.2021 01:18 Відповісти
Я просто нерозумію, чому не піде він у відставку, доки не пізно... Затягло вже!?
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17.04.2021 01:38 Відповісти
Тому що він троянській кінь ( агент кремля )
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17.04.2021 07:17 Відповісти
Тму, що а) йому подобається, б) він не розуміє, куди потрапив і що повинен робити, в) його оточення йому не дозволить., г) у суспільстві немає запиту на його відставку, він все ще лідер рейтингу.
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17.04.2021 09:34 Відповісти
не повірило 73 відсотків виборців ,що Барига-олігарх і Брехун Петро "український Дудаєв",

І НЕМА НА ТО РАДИ
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17.04.2021 09:50 Відповісти
Вспомнилась фраза Наполеона про стадо львов возглавляемых бараном...
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17.04.2021 01:16 Відповісти
А барана обрали такі ж барани.
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17.04.2021 01:19 Відповісти
Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном - это правда !
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17.04.2021 01:19 Відповісти
Садо у них, у нас должна бить нация
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17.04.2021 01:32 Відповісти
Нажаль ,націїї у нас тільки 25 % , а інші з совками в головах , подібного до себе і вибрали ((
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17.04.2021 07:20 Відповісти
1. НЕ ЧЕТВЕРТІ ВИБОРЦІВ ВИЗНАЧАТИ,ЩО Є НАЦІЯ.

2. 25 ВІДСОТКІВ ПЕТРА НА ВИБОРАХ У ДРУГОМУ ТУРІ-ЦЕ ДЕМАГОГІЧНА ЦИФРА ,КОТРОЮ ПОСТІЙНО КОЗИРЯЮТЬ УПОРОТІ ПРИХИЛЬНИКИ ПЕТРА.
РЕАЛЬНА -ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРШОГО ТУРУ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 30.24%

Порошенко1 5.95%

Тимошенко13.40%

Бойко 11.67%
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17.04.2021 10:00 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html
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17.04.2021 10:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/31269 на портрет ***** молишся ? Знаемо, що ти не українець
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17.04.2021 10:43 Відповісти
та на ***** оно молится.
а если бы еще в зеленое обоих карликов покрасить - то здравствуй кива в турборежиме.,
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18.04.2021 04:00 Відповісти
Хух, то есть по вашим данным конкретно за зеленого молодого преЗедента идейно голосовало меньше трети избирателей? Это вселяет оптимизм! Спасибо.
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17.04.2021 10:57 Відповісти
Саботажники реформ оказывали жесткое сопротивление и при Порошенко были особенно...,все эти Ведмедчуки и прочие Бойко никуда не удирали вместе с Индюковичами и прочими Азировыми Мураевыми на Мацковию,кто то же должен был остаться в Украине типа соратники рюсскага мира.......
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17.04.2021 05:56 Відповісти
тут главное, что бы не было команды не стрелять и не оказывать сопротивления и не поддаваться на провокации. как в Крыму. а потом одна команда - выводить войска. за что и.о. президента получил почет и славу кровавого пластыря
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17.04.2021 08:13 Відповісти
Петрушка теж обіцяв АТО за лічені тижні
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17.04.2021 10:35 Відповісти
З ордло пишеш .
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17.04.2021 10:44 Відповісти
Не пий бабусині ліки від глаукоми.
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17.04.2021 10:48 Відповісти
Гоните его оттуда,ещё совсем недавно этот умник писал про Шушу- "обстановка способствует обороне",а на следующий день армяшки,которым он симпатизировал,бежали из города сверкая пятками.
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17.04.2021 11:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hmKlGu3Im2c Орест Лютий РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ
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18.04.2021 03:25 Відповісти
 
 