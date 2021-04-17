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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Увечері 16 квітня окупанти випустили по наших позиціях під Опитним не менше 30 снарядів калібру 122 мм, - Бутусов. ВIДЕО

Увечері 16 квітня російські терористи здійснили артилерійський обстріл наших позицій під Опитним.

Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Сьогодні (16 квітня)  в районі 19 годиин був на українських позиціях біля села Опитне, які обстрілювала російська артилерія, - всього не менше 30 снарядів 122-мм за пів години. З коригуванням, розмірено. Наші воїни також відкривали вогонь у відповідь по позиціях окупантів. Росія нарощує інтенсивність бойових дій".

Також читайте: За минулу добу 15 порушень режиму "тиші". Терористи стріляли з великокаліберних мінометів і кулеметів та дійснили дистанційне мінування у районі Майорська

обстріл (29234) Донбас (22357) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+42
Спросили мы у Сатаны
-Хотят ли русские войны?
И нам ответил Сатана
-Где русские - всегда война.
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17.04.2021 02:31 Відповісти
+31
А как тишина тихая? Не нарушилась ли?

Бо за Арестовича и ЗЕ очень беспокойно. Им никак нельзя, чтобы без тишины убивали украинцев.
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17.04.2021 01:59 Відповісти
+23
Где русские там разруха и безнадега. Эта страна- черная дыра
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17.04.2021 02:40 Відповісти
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А как тишина тихая? Не нарушилась ли?

Бо за Арестовича и ЗЕ очень беспокойно. Им никак нельзя, чтобы без тишины убивали украинцев.
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17.04.2021 01:59 Відповісти
може развести так по зеленому?

и байдену предьяву, бац - а почему собственно мы разводим, а они пуляют?
а не дорабатываете ли вы, джо?
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17.04.2021 02:20 Відповісти
Спросите вы у тишины
Хотят ли русские войны...
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17.04.2021 02:26 Відповісти
Спросили мы у Сатаны
-Хотят ли русские войны?
И нам ответил Сатана
-Где русские - всегда война.
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17.04.2021 02:31 Відповісти
Где русские там разруха и безнадега. Эта страна- черная дыра
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17.04.2021 02:40 Відповісти
Буквально пару годин тому написав у сусідній темі - знайшов добірку кацапського тліну та безвиході: місто Кімри. Що цікаво, це не мухосизранська глухопердь: начебто "золотоє кольцо расєюшкі" (Тверська область), дві години їхати до москви. Але...
https://www.ridus.ru/news/316102 Тлен и полная разруха в двух часах езды от МКАД: Кимры в деталях



Від автора: "Тверская область, в целом, хорошо известна тленом и депрессивностью. Даже удивительно, что столь близкая к столице, богатая природными красотами и ресурсами территория находится в состоянии, близком к катастрофическому. Я уже писал про туристический город Осташков, пребывающий в состоянии, будто война прошла вчера. Говорили мы и про Калязин. Особой пикантности региону придаёт то, что юго-восточные районы области находятся очень близко к Москве. Казалось бы, столичное благополучие должно как-то влиять хотя бы на эти районы. Но не тут-то было! Но при этом у Кимр есть одно важное преимущество над ними всеми: всего за 2 часа с небольшим можно из этого края тлена и тоски перенестись в мир богатства и шика. Модная электричка «Стандарт-плюс» перенесёт вас от грязных дорог и покосившихся изб в мир кича, небоскрёбов, хипстеров, возможностей, красивой плиточки и чистых от снега тротуаров. Пожалуй, это самое лучшее, что можно сделать, живя в Кимрах".
...
Хоча насправді ніт. Найкраще, що може зробити кацап на "родине-матери" - похмуро збухатися (варіант - важкі опіати), а потім повіситися на обгидженій тарганами кухні.І ці валянки ще лізуть когось "захищати", "рятувати" і "нести свет русского мира", **** blyat.

Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6143
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17.04.2021 04:05 Відповісти
Ничего удивительного! Золотой триллион откуда взялся? У нас ситуация тоже аналогичная! В бедности живут большое количество людей! Дороги в городах какие? Я бы этого Буряка, мэра Запорожья, за мужские бубенчики на главной площади повесил, можно на ёлку, можно на виселицу... задолбало! Между городами дороги делаются, а в городе как после войны((( твари конченые
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17.04.2021 08:49 Відповісти
Простите, а мэров вам как в козляндии - назначают?
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17.04.2021 09:05 Відповісти
выбрали. но учитывая манипуляции, можно ожидать чего угодно! хотя, в реальности, в ЗП проголосовали за Буряка! дорог нет нормальных, это пол беды! но Запорожье постоянно под шапкой выбросов с предприятий!!! они в черте города, в центре! вы себе представить не можете эту задницу!!! а ведь просто не включают фильтры... но народ как стадо баранов выбрали этого ублюдка!!! люди как бараны, их стригут и потом режут - а они молча идут на скотобойню
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17.04.2021 10:02 Відповісти
Мля, не рассказывайте мне за Запорожье, я там с 80х бываю, плюс в Мелитополе . Вата шо хотела - то и выбрала.
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17.04.2021 10:10 Відповісти
А сам откуда?
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17.04.2021 11:38 Відповісти
Киев.
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17.04.2021 11:50 Відповісти
СНАЧАЛА - ВЫБОРЫ, ПОТОМ - ГРАНИЦА.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.

Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
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17.04.2021 02:28 Відповісти
Эту ********* только пулями можно вылечить иначе никак.
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17.04.2021 02:29 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ КЛАСТЕРОВ:

· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты

Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
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17.04.2021 02:29 Відповісти
Если это будет то как раз и начнётся массовая резня этой падали.Вопрос где ты работал или работаешь в народной милиции ордло и сразу пулю или нож в грудак.Никто в стране с этой падалью возиться а уж темболее принимать не будет.Никто предателей также воспринимать не будет.Нет и не может быть никаких особых статусов Донбасса !
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17.04.2021 03:36 Відповісти
Какая резня? Очнись! Даже если это подпишут, то куйло всех кинет опять! Выборы пройдут, а границу не вернут, увидишь!
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17.04.2021 08:51 Відповісти
Ждем понедельника...Предчуствия нехорошие
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17.04.2021 02:42 Відповісти
больше оптимизма....
понедельник нехороший день по любому - две пятницы в начале недели и в конце ее
всех бы устроили...
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17.04.2021 02:49 Відповісти
Так откуда могут быть хорошие? Народ уже задрочили так, что я без мощнейшего шокера уже на улицу не хожу, так и ждешь какую-нибудь срань.
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17.04.2021 03:07 Відповісти
Все телодвижения "найвелычнишего" в это вписываются. Временное окно ссузилось до критической точки.Смотрите на все в комплексе: наращивание рашистских войск на границе, обнуленыш должен выступить с посланием ( содержание неизвестно), в это же время в прессу просочились 3 варианта сопливых писем от пушилина, на 22 собирается заседание комитета совета федарации по обороне и безопасности, а на 23 совет федерации тот самый, что в 2014 дал разрешение на ввод войск в Украину.После встречи с макроном уже 19.04 в понедельник встреча советников нормадской четверки и в зависимости от того до чего договорятся, будет видно из выступления пу.Судя по срочности такой встречи (19) ЗЕлень с чем-то согласилась ибо даже предложения, внесенные Украиной/ страной балалаеик и лаптей в эти кластеры ( клистиры старое название клизмы) тоже требуют определенного времени для проработки или кто-то думает, то Банковая в поте лица будет трудиться в выходные. Им бы успеть до 22 числа.
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17.04.2021 10:49 Відповісти
а причем тут понедельник?
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17.04.2021 13:31 Відповісти
Кластеры, наративы или нарративы... что там ещё??? А всё началось с "консенсуса" Мишки Горбатого. Одновременно Мишка вывалил: "В интересное время мы живем!"(с). Ну и понесся женский половой орган по кочкам... и несется всё ускоряясь. Вот, сижу... электричество вырублено, хорошо что батарея компа работает пока...
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17.04.2021 03:04 Відповісти
на самом деле горбатого я бы повесил после *****,
но с не меньшим удовлетворением за его ******** поддержку *****.
как отцу развала сырысыры? - екстра мыло. ..
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17.04.2021 03:11 Відповісти
Похоже что вешать его традиционным способом- затруднительно, только иранским методом- автокраном. Пожил уже весьма немало и неплохо. А что, он реально дядю фуйла поддерживает? Я и не знал, как-то мимо прошло.
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17.04.2021 03:16 Відповісти
подерживает...
аж труха с него партийная сыпется...
ссылки сам найдешь, если желание и время будет...
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17.04.2021 03:22 Відповісти
Ну, да... если будет. Сейчас- никакого. Батарея компа сядет и вааааще прикол полный настанет. Останется только на бешеном эл.самокатике погоняться по ночному Мариуполю, морской театр боевых действий осмотреть в оптику... Наверное, я так и сделаю.
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17.04.2021 03:29 Відповісти
Батарея компа сядет, а електромотороллера не? -не смеши....
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17.04.2021 04:13 Відповісти
Не понял. Батарея самокатика заряжена на полную, километров 60 проехать легко можно. Но... мне и тут не повезло, дождик моросит. А вот компа осталось минут на 30, не более.
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17.04.2021 04:17 Відповісти
не заморачивайся - не подзарядить телефон и подзрядить смокатик?
звучит странновато..
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17.04.2021 04:22 Відповісти
Снова не понял. Самокатик еще вчера, с утречка заряжен. А с тобой я переписываюсь не телефоном, чисто ноут задействован.
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17.04.2021 04:29 Відповісти
не заморачивайся даже, но не заряженый телефон и заряженый самокат звучит трохи странненько, - не находишь?
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17.04.2021 04:49 Відповісти
а что с электричеством в Марике?
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17.04.2021 10:05 Відповісти
главред - замечательный аналитик.
практиков нет... - ну разве тока Джо...
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17.04.2021 03:26 Відповісти
*** из какого оружия*** открывался ответный огонь?
Если как я опасаюсь всего лишь из мелкого/стрелкового/разрешённого то это все равно что лук и стрелы против винтовок.
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17.04.2021 03:49 Відповісти
А в ответ- тишина! Только ты не вернулся из боя...(Высоцкий)
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17.04.2021 08:10 Відповісти
а у відповідь з українських окопів лунало голосне матюччя з прокльонами зеленського
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17.04.2021 09:41 Відповісти
есть предчувствие, шо ***** таки шо-то запланировало
от токо земелька подсохнет, шоб колеса не увязли...
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17.04.2021 06:12 Відповісти
Мавзолейное дерьмо никогда не умело воевать,хоть 100 хоть 500 лет назад,а случайная территория доставшаяся Хмырям после падения Золотой Орды,говорит о том что в 18 веке немецкая династия Готорпп-Гольштейнов под видом "Вампирия Романовых" еще больше опозорила сама себя...,конец Вампирии в феврале 1917 года был жестоким кровавым,30 миллионов убитых и столько же покалеченных...,а в декабре 1922 года родилось новое дерьмо под именем Ссср дохляк...,который также сдох в августе 1991 года,правда меньшей кровью...
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17.04.2021 06:20 Відповісти
більшість перемог, які недорашка приписала собі, здобуті українцями.
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17.04.2021 09:42 Відповісти
..Скоро на просторах паРашкі ...
..........
..
.Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9264
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17.04.2021 06:54 Відповісти
Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3100
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17.04.2021 06:55 Відповісти
Хтось Зєлє довіряє? Я - ні.
Я за заміну нашого главкома.
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17.04.2021 07:39 Відповісти
А я тобі. Юля непрохідна.
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17.04.2021 07:52 Відповісти
Ото буде сміху коли Ванька через рік після обрання буде обсирати Юльку.
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17.04.2021 08:04 Відповісти
А все можливо.
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17.04.2021 08:20 Відповісти
Я б довірив керівництво Сенченку Андрію.
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17.04.2021 07:57 Відповісти
Ванятко, я не здивований твоєму вибору.
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17.04.2021 08:19 Відповісти
Завдяки вашим голосуванням, я знаю, що 25% це УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ, а 73% це дурнувате насілєніє. Ванятко, то хто ти?
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17.04.2021 08:32 Відповісти
Суддя тут судить в одні ворота. Якщо я напишу правду, то знову буду забанений. Тому я відмовляюсь від спілкування.
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17.04.2021 08:48 Відповісти
Правду я тобі написав, ти ж зєлєнського вибрав!
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17.04.2021 08:52 Відповісти
цей комент підтверджує твій рівень твого розвитку.
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17.04.2021 09:15 Відповісти
таки я не помилився.
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17.04.2021 09:32 Відповісти
Як приємно спостерігати івана суліму в спамі. Тільки зайшов, а його вже нема.
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17.04.2021 13:12 Відповісти
Привет Макрону от УБИЙЦЫ.
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17.04.2021 07:48 Відповісти
Знову вже тут росіянська свиноматка! пнх звібсіля підрило лаптєноге.
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17.04.2021 07:57 Відповісти
Смотри бутылку не раздави от натуги, воен) Такое не зашьют)
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17.04.2021 08:07 Відповісти
cрочно провести зелену акцію"загляни кацапу в очі" то біш в очко
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17.04.2021 08:03 Відповісти
Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6859
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17.04.2021 08:22 Відповісти
без провокаций путлер не полезет! а наши все рассказывают, что готовы, готовы, готовы....
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17.04.2021 10:08 Відповісти
а сколько мы накидали в ответ, самый главные вопрос, или мужество отвечали из стрелкового???
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17.04.2021 13:40 Відповісти
Ермаку доверять себя не уважать, короче Зе сливает Украину
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17.04.2021 13:52 Відповісти
Контрснайперні групи треба повертати на нуль разом з дронами, артилерію поки рано. Кацапи розуміють лише силу
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17.04.2021 20:55 Відповісти
 
 