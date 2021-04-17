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Увечері 16 квітня окупанти випустили по наших позиціях під Опитним не менше 30 снарядів калібру 122 мм, - Бутусов. ВIДЕО
Увечері 16 квітня російські терористи здійснили артилерійський обстріл наших позицій під Опитним.
Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Сьогодні (16 квітня) в районі 19 годиин був на українських позиціях біля села Опитне, які обстрілювала російська артилерія, - всього не менше 30 снарядів 122-мм за пів години. З коригуванням, розмірено. Наші воїни також відкривали вогонь у відповідь по позиціях окупантів. Росія нарощує інтенсивність бойових дій".
Топ коментарі
+42 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар17.04.2021 02:31 Відповісти Посилання
+31 Герхард
показати весь коментар17.04.2021 01:59 Відповісти Посилання
+23 Дід Трохим
показати весь коментар17.04.2021 02:40 Відповісти Посилання
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Бо за Арестовича и ЗЕ очень беспокойно. Им никак нельзя, чтобы без тишины убивали украинцев.
и байдену предьяву, бац - а почему собственно мы разводим, а они пуляют?
а не дорабатываете ли вы, джо?
Хотят ли русские войны...
-Хотят ли русские войны?
И нам ответил Сатана
-Где русские - всегда война.
https://www.ridus.ru/news/316102 Тлен и полная разруха в двух часах езды от МКАД: Кимры в деталях
Від автора: "Тверская область, в целом, хорошо известна тленом и депрессивностью. Даже удивительно, что столь близкая к столице, богатая природными красотами и ресурсами территория находится в состоянии, близком к катастрофическому. Я уже писал про туристический город Осташков, пребывающий в состоянии, будто война прошла вчера. Говорили мы и про Калязин. Особой пикантности региону придаёт то, что юго-восточные районы области находятся очень близко к Москве. Казалось бы, столичное благополучие должно как-то влиять хотя бы на эти районы. Но не тут-то было! Но при этом у Кимр есть одно важное преимущество над ними всеми: всего за 2 часа с небольшим можно из этого края тлена и тоски перенестись в мир богатства и шика. Модная электричка «Стандарт-плюс» перенесёт вас от грязных дорог и покосившихся изб в мир кича, небоскрёбов, хипстеров, возможностей, красивой плиточки и чистых от снега тротуаров. Пожалуй, это самое лучшее, что можно сделать, живя в Кимрах".
...
Хоча насправді ніт. Найкраще, що може зробити кацап на "родине-матери" - похмуро збухатися (варіант - важкі опіати), а потім повіситися на обгидженій тарганами кухні.І ці валянки ще лізуть когось "захищати", "рятувати" і "нести свет русского мира", **** blyat.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.
Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты
Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
понедельник нехороший день по любому - две пятницы в начале недели и в конце ее
всех бы устроили...
но с не меньшим удовлетворением за его ******** поддержку *****.
как отцу развала сырысыры? - екстра мыло. ..
аж труха с него партийная сыпется...
ссылки сам найдешь, если желание и время будет...
звучит странновато..
практиков нет... - ну разве тока Джо...
Если как я опасаюсь всего лишь из мелкого/стрелкового/разрешённого то это все равно что лук и стрелы против винтовок.
от токо земелька подсохнет, шоб колеса не увязли...
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Я за заміну нашого главкома.