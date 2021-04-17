Увечері 16 квітня окупанти випустили по наших позиціях під Опитним не менше 30 снарядів калібру 122 мм, - Бутусов. ВIДЕО

Увечері 16 квітня російські терористи здійснили артилерійський обстріл наших позицій під Опитним.

Про це в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Сьогодні (16 квітня) в районі 19 годиин був на українських позиціях біля села Опитне, які обстрілювала російська артилерія, - всього не менше 30 снарядів 122-мм за пів години. З коригуванням, розмірено. Наші воїни також відкривали вогонь у відповідь по позиціях окупантів. Росія нарощує інтенсивність бойових дій".

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