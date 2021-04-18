Терористи обстріляли із заборонених мінометів житловий сектор Зайцевого, - 10-та ОГШБр. ВIДЕО

17 квітня російські окупанти обстріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів житловий сектор селища Зайцеве Донецької області.

Про це повідомила 10 гірсько-штурмова бригада в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У російських окупантів - все як завжди. Ні совісті, ні страху. Ні людяності, ні жалю до цивільних. Жованка, 17 квітня 2021 року. 120-м мінометом по житловому сектору. Росія - ворог", - випливає з повідомлення.

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