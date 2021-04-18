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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Терористи обстріляли із заборонених мінометів житловий сектор Зайцевого, - 10-та ОГШБр. ВIДЕО

17 квітня російські окупанти обстріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів житловий сектор селища Зайцеве Донецької області.

Про це повідомила 10 гірсько-штурмова бригада в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У російських окупантів - все як завжди. Ні совісті, ні страху. Ні людяності, ні жалю до цивільних. Жованка, 17 квітня 2021 року. 120-м мінометом по житловому сектору. Росія - ворог", - випливає з повідомлення.

Також читайте: За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС

обстріл (29282) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+11
Ким заборонених мінометів? Українським командуванням для українських же військ? Як бачимо, для кацапів ці міномети не заборонені.
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18.04.2021 09:54 Відповісти
+3
А ти в курсі, що наш дивляться виключно особини з нетрадиційною орієнтаціює ?
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18.04.2021 10:10 Відповісти
+3
Брехня на канале НАШ - давняя традиция. Например - https://www.unian.ua/war/feyki-pro-donbas-kanal-nash-pokazav-feykove-video-pro-zsu-novini-donbasu-11235284.html "Пілот ЗСУ бомбив і сміявся": український телеканал оскандалився фейком у дусі "розп'ятого хлопчика"
Фото для размышлений. Можно даже под старый совковый шлягер "Милый мой, твоя улыбка манит, ранит, обжигает..."
Терористи обстріляли з заборонених мінометів житловий сектор Зайцевого, - 10-та ОГШБр - Цензор.НЕТ 3849
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18.04.2021 10:25 Відповісти
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Ким заборонених мінометів? Українським командуванням для українських же військ? Як бачимо, для кацапів ці міномети не заборонені.
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18.04.2021 09:54 Відповісти
Большая часть населения Зайцево поддерживает разведение: одни люди не скрывают, что, в идеале, хотели бы присоединиться к контролируемой Россией «ДНР», другие убеждены, что с уходом украинских военных здесь закончатся обстрелы, «а так-то плевать, чья будет территория - «серая», под Украиной или станет частью ОРДЛО».
КАКАЯ РАЗНИЦА
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18.04.2021 12:01 Відповісти
Дивно, як вони ще не переодяглись у форму жидобандерівців, як у 46-53 роках на західній Україні.... ?
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18.04.2021 09:55 Відповісти
Почему гражданское население до сих пор не эвакуировано из зоны боевых действий ?
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18.04.2021 10:01 Відповісти
А ти в курсі, що наш дивляться виключно особини з нетрадиційною орієнтаціює ?
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18.04.2021 10:10 Відповісти
Брехня на канале НАШ - давняя традиция. Например - https://www.unian.ua/war/feyki-pro-donbas-kanal-nash-pokazav-feykove-video-pro-zsu-novini-donbasu-11235284.html "Пілот ЗСУ бомбив і сміявся": український телеканал оскандалився фейком у дусі "розп'ятого хлопчика"
Фото для размышлений. Можно даже под старый совковый шлягер "Милый мой, твоя улыбка манит, ранит, обжигает..."
Терористи обстріляли з заборонених мінометів житловий сектор Зайцевого, - 10-та ОГШБр - Цензор.НЕТ 3849
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18.04.2021 10:25 Відповісти
Как єто коментировали ОБСЕ? Или они не в курсе?
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18.04.2021 10:43 Відповісти
ИхТамНет)
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18.04.2021 13:30 Відповісти
Дайте байрактару пару раз шлепнуть этих российских не людей
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18.04.2021 11:43 Відповісти
ты больное на голову! засунь себе СССР в жо пу! я в нем жил, 15 лет! мне хватило!!!
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18.04.2021 13:31 Відповісти
нас "розділили" російські війска коли у 2014 захопили та окупували Крим..та коли стали масово обстрілювати і вбивати на Донбасі та Луганщині наших військових. З цього моменту РФ наш головний ворог з яким будемо постійно воювати...аж докі не знищемо "в*язницю народів" і розпад РФ не за горами..лише тоді війна припиниться і корінні народи Росії отримують свої суверенні незалежні держави
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18.04.2021 14:11 Відповісти
Звичайно що нас обстрілюють ніякі не терористи а регулярні війська РФ, або навчені їх інструкторами колоборанти, але знову ж з російської зброї. Треба писати як є
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18.04.2021 14:07 Відповісти
Сектор Зайцевого - це ж не країну НАТО обстріляти ? Де ж іще свою "силу і велич" демонструвати ? Це все одно ,що здорованю побити дитину і бути собою задоволеним ... мерзота!
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18.04.2021 14:10 Відповісти
Вопрос к тупоголовому Цензору ;- а что ," не запрещенными " убийства поощряются?
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18.04.2021 17:47 Відповісти
 
 