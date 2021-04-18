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ЗЕ-нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підводять сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів.

Друзі, вітаємо на сьомому випуску політико-сатиричного "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Що робити, коли одночасно хочеться й ображати, й домінувати, й ржати, й ридати, й вчити боротися з фейками та критичному мисленню? Правильно – підсвинкувати! 🔥

🔴 Свинка для Зеленського

Найбільшому політику – найбільше свиненя. Найбільший політик у нас, пробачте за оксюморон, - президент Володимир Зеленський. Чому? Не тільки через велич. А й за кількістю новин і метушні навколо нього, яке він генерує щодня. І не дає нам придумувати жарти про нього. Але ми все одно придумуємо!

🟡 ЗубоЖеня Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" вказала в своїй декларації, що 29 березня позичила доньці Євгенії Тимошенко 112 мільйонів гривень "на придбання рухомого майна". Боже збав, звісно рахувати чиїсь гроші, тим паче що походження цих своїх мільйонів Юлія Тимошенко офіційно вказала: це судова компенсація за її ув’язнення від американських партнерів режиму Януковича.

🟢 Президент Арестович (прости, Господи)

Отже, наступний підсвинок дістається раднику Єрмака та речнику ТКГ Олексію Арестовичу. Скандальна канхвєтка з питань комунікацій цього тижня довела, що їй від близькості до влади не просто дах знесло, а ще й фундамент підтопило.

🟡 Дума про дєвочку-канхветку від Юрка Космини

🟠 ФЕЙЛИ ТИЖНЯ

Хіт-парад лютих фейлів і факапів тижня, в якому одразу три підсвинки вирушають до свої законних підсвинкохолдерів: міністра юстції Дениса Малюськи, колись прем'єра, а нині російського політичного пенсіонера Миколи Азарова та – увага, гран-прі – для Василя Вірастюка!

🔴 "Лох" Арахамія і фейл століття

Як можна посіяти 700 мільйонів (!) гривень? Спитайте в голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який примудрився посіяти сімсот мільйонів гривень! А таких людей точно можна пускати до парламенту?

🟢 "КАНАЛізація": КАНАЛ "ДОМ" І РАДИКАЛИ

А рубрика "Каналізація" сьогодні цілковито присвячується каналу для окупованих територій "Дом-дурдом". Який уже можна називати "Раша Тудей коштом українського бюджету".

Там випустили цілий сюжет про розгул неонацизму в Україні, щоби нібито "здолати російську пропаганду". І ні, це не поганий жарт.

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Азаров Микола (1878) Тимошенко Юлія (4697) Тимошенко Євгенія (7) Арестович Олексій (383)


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Топ коментарі
+16
Україна Вибори 2014, 2019

В фіналі прям чутно "Хуже нє будєт!!"

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 3204
показати весь коментар
18.04.2021 14:33 Відповісти
+15
ЗЕ- нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 4797
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18.04.2021 15:52 Відповісти
+7
112 млн позичила Жені, а на решту зробила підтяжки.

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 4511
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18.04.2021 14:42 Відповісти
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Україна Вибори 2014, 2019

В фіналі прям чутно "Хуже нє будєт!!"

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 3204
показати весь коментар
18.04.2021 14:33 Відповісти
Опитування на каналі Дубинського, де тусуються в основному ЗЕлібоби:
28% - Зеленський найгірший президент, який обманув своїх виборців.
43% - Зеленський загроза нацбезпеці, слуга аферистів і шахраїв, його треба терміново усунути.
ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 5748
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3531506.html
показати весь коментар
18.04.2021 14:38 Відповісти
112 млн позичила Жені, а на решту зробила підтяжки.

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 4511
показати весь коментар
18.04.2021 14:42 Відповісти
ЗЕ- нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 7466
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18.04.2021 15:53 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN9Lf__YfwAhUwCRAIHUHdBlsQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fuk.rodovid.org%2Fwk%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%3A842976&usg=AOvVaw2Tpm5gb4tN8faB_Rveqo5n Петро Олексійович Порошенко нар. 1965 - Родовід
Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842979 Олексій Іванович Порошенко

Дід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:930864 Іван Євдокимович Порошенко

Прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005993 Євдоким Сергійович Порошенко
Пра прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005998 Сергій Порошенко
Мати Порошенка: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842977 Євгенія Сергіївна Григорчук

Дід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842978 Сергій Ілліч Григорчук

Баба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005996 Євдокія Олексіївна Лазаренко (Григорчук)

Прадід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036935 Илья Григорович Григорчук
Прабаба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036937 Христина [https://uk.rodovid.org/wk/%D0%A0%D1%96%D0%B4:%3F ? ]

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3Yis_4fwAhUri8MKHYhxCbMQFjACegQIDRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.rodovid.org%2Fwk%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%3A78375&usg=AOvVaw0pmSt396LDc35K2jIvMMiw Юлія Володимирівна Грігян (Телегіна, Тимошенко ... - Родовід
Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78385 Володимир Абрамович Грігян

Мати: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78383 Людмила Миколаївна Нелєпова (Телегіна)
Діди: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78384 Микола Нелєпов , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78386 Абрам Кельманович Капітельман
Баби: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78395 Марія ? (Нелєпова) , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:705282 Марія Йосипівна Грігян
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18.04.2021 17:46 Відповісти
ЗЕ- нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 4797
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18.04.2021 15:52 Відповісти
він родився евреем..
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18.04.2021 22:23 Відповісти
А аферистович похожее говорил,но теперь лижет бубочке сраку в турборежиме и в Порошенко какахами кидается--горд ,что его взяли в стаю зебуинов.
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19.04.2021 10:33 Відповісти
 
 