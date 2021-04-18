ЗЕ-нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підводять сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів.

Друзі, вітаємо на сьомому випуску політико-сатиричного "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Що робити, коли одночасно хочеться й ображати, й домінувати, й ржати, й ридати, й вчити боротися з фейками та критичному мисленню? Правильно – підсвинкувати! 🔥

🔴 Свинка для Зеленського

Найбільшому політику – найбільше свиненя. Найбільший політик у нас, пробачте за оксюморон, - президент Володимир Зеленський. Чому? Не тільки через велич. А й за кількістю новин і метушні навколо нього, яке він генерує щодня. І не дає нам придумувати жарти про нього. Але ми все одно придумуємо!

🟡 ЗубоЖеня Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" вказала в своїй декларації, що 29 березня позичила доньці Євгенії Тимошенко 112 мільйонів гривень "на придбання рухомого майна". Боже збав, звісно рахувати чиїсь гроші, тим паче що походження цих своїх мільйонів Юлія Тимошенко офіційно вказала: це судова компенсація за її ув’язнення від американських партнерів режиму Януковича.

🟢 Президент Арестович (прости, Господи)

Отже, наступний підсвинок дістається раднику Єрмака та речнику ТКГ Олексію Арестовичу. Скандальна канхвєтка з питань комунікацій цього тижня довела, що їй від близькості до влади не просто дах знесло, а ще й фундамент підтопило.

🟡 Дума про дєвочку-канхветку від Юрка Космини

🟠 ФЕЙЛИ ТИЖНЯ

Хіт-парад лютих фейлів і факапів тижня, в якому одразу три підсвинки вирушають до свої законних підсвинкохолдерів: міністра юстції Дениса Малюськи, колись прем'єра, а нині російського політичного пенсіонера Миколи Азарова та – увага, гран-прі – для Василя Вірастюка!

🔴 "Лох" Арахамія і фейл століття

Як можна посіяти 700 мільйонів (!) гривень? Спитайте в голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який примудрився посіяти сімсот мільйонів гривень! А таких людей точно можна пускати до парламенту?

🟢 "КАНАЛізація": КАНАЛ "ДОМ" І РАДИКАЛИ

А рубрика "Каналізація" сьогодні цілковито присвячується каналу для окупованих територій "Дом-дурдом". Який уже можна називати "Раша Тудей коштом українського бюджету".

Там випустили цілий сюжет про розгул неонацизму в Україні, щоби нібито "здолати російську пропаганду". І ні, це не поганий жарт.

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.