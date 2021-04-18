У восьми населених пунктах на півдні Херсонської області є тільки російське телебачення, - правозахисники. ВIДЕО
Кримська правозахисна група у квітні 2021 року провела моніторинг поширення телесигналу на півдні Херсонської області.
Моніторинг телебачення Т2 проводився у 21 населеному пункті півдня Херсонської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисників. Телебачення сканували за всіма напрямами антени.
В одному населеному пункті (Громівка) взагалі не вдалося відсканувати телебачення – сигнал був відсутній у всіх напрямках антени.
В інших населених пунктах за наявності українських телеканалів не зафіксовано сигналу російського телебачення.
Зокрема, в селах Щасливцеве , Генічеська Гірка, у місті Генічеськ 32 українські телеканали, в Чаплинці - 35, у Чонгарі - 9, Миколаївці, Новоолексіївці, Маячці - 8, Новотроїцькому - 16, Мирному, Каланчаку та Скадовську - 7.
У Новомиколаївці, Іванівці 10 російських телеканалів, у Строганівці, Григорівці, Павлівці, Олександрівці, Роздольному - 20, у Хорлах - 15. Українське телебачення не виявлено.
Устаткування, використане для моніторингу: портативний телевізор 12V, приставка Т2, антена зі стандартним посиленням сигналу (Хвиля-2).
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Українські ж покодовані.
им тварям мало... закодировав спутник они не просто закодировали каналы дело в том- что практически после кодировки все оставшиеся якобы свободные каналы утратили свой сигнал также были сброшены настройки.. поднялась сразу плата спутника за ретрансляции и много свободные каналы Украины просто обанкротились а качество каналов стало просто ужасным.... и еще по Т" я никак не пойму почему в сетке до сих пор висит медведчуковские каналы которые ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПОЧЕМУ ЗЕНОБУД до сих пор не провел конкурс и не ввел в пакет Т-2 другие проукраинские каналы.. меня интересует почему в Одессе не работает порядка 11 телеканалов сигнал слабый или настроен на Москву??!! на ж-м Черемушки ловит 34 а может 47 ловить из 34 какие два канала Газета по украиски (на русском и украинском) это что вообще такое??? висит занято место закрытая заставка канал медведчука почему? а такие телеканалы как 7 канал, Здоровье, Думская, Град, А1 и иные просто практически не ловятся в Одессе до вышки максимум 5 км.. даже в противоположном направлении полно отзеркаливаний сигнала.. а нет дудуки... и повторю Одесса миллионный город а ЗЕНЕБУД галиматьей мается не может провести отладку ретрансляторов усилить сигнал и качество сигнала??! а выхотите праткически у Крыму украину смотреть по ТВ....
І я не про себе. Я телевізор взагалі не дивлюся, домашнім на рік проплатив. Я про інших людей.
так че не надо людей обзывать
С*К* - ЯКА ГАРНА НОВИНА НА 30 РІК НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ВСРАТЬСЯ
Ответ вся предыдущая власть и действующая власть. От Кучмы до Зеленского. Минус Бандюкович, разумеется. Тот вообще путлеровская шестерка
Так же у нас , после того как ТВ канал 112 стал Медведчуковский я забыла о его существовании а раньше смотрела его больше всех.
кстати,в израиловке тоже....
плюс рельеф местности.плюс спутниковое тв рахи.
Прекрасный материал про сговор украинских ТЕЛЕМАГНАТОВ , бо все каналы ихние
🔥 Чо бідні - бо дурні. Е-деклараціям присвячується: Прямим текстом❗
https://youtu.be/Fz94_FmTLco
ах, да -
окацапливания ?...
чтоб потом "бороться" с окацапившимися,т.е. с ещё одной "тойстороной", через трупы, Мински и ТКГ...
"Українські" канали доступні тільки за гроші. Фашистско-кацапські - у вільному доступі.
Невже хтось такий дурнувато-наївний, вважає що пенсіонери і роботяги будуть платити гроші, яких і так не вистачає, за не надто цікавий обивателю контент?
Але ж це люди, які мають право голосувати на виборах, надивившись російсько-фашистської пропаганди!
Це звичайна диверсія проти держави Україна! Де там РНБО, СБУ, Президент і прочі?