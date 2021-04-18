У восьми населених пунктах на півдні Херсонської області є тільки російське телебачення, - правозахисники. ВIДЕО

Кримська правозахисна група у квітні 2021 року провела моніторинг поширення телесигналу на півдні Херсонської області.

Моніторинг телебачення Т2 проводився у 21 населеному пункті півдня Херсонської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисників. Телебачення сканували за всіма напрямами антени.

В одному населеному пункті (Громівка) взагалі не вдалося відсканувати телебачення – сигнал був відсутній у всіх напрямках антени.

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В інших населених пунктах за наявності українських телеканалів не зафіксовано сигналу російського телебачення.

Зокрема, в селах Щасливцеве , Генічеська Гірка, у місті Генічеськ 32 українські телеканали, в Чаплинці - 35, у Чонгарі - 9, Миколаївці, Новоолексіївці, Маячці - 8, Новотроїцькому - 16, Мирному, Каланчаку та Скадовську - 7.

У Новомиколаївці, Іванівці 10 російських телеканалів, у Строганівці, Григорівці, Павлівці, Олександрівці, Роздольному - 20, у Хорлах - 15. Українське телебачення не виявлено.

Устаткування, використане для моніторингу: портативний телевізор 12V, приставка Т2, антена зі стандартним посиленням сигналу (Хвиля-2).

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