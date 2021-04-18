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У восьми населених пунктах на півдні Херсонської області є тільки російське телебачення, - правозахисники. ВIДЕО

Кримська правозахисна група у квітні 2021 року провела моніторинг поширення телесигналу на півдні Херсонської області.

Моніторинг телебачення Т2 проводився у 21 населеному пункті півдня Херсонської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисників. Телебачення сканували за всіма напрямами антени.

В одному населеному пункті (Громівка) взагалі не вдалося відсканувати телебачення – сигнал був відсутній у всіх напрямках антени.

Читайте також: Із 28 загальнонаціональних каналів повністю україномовні лише 12, - Нацрада ТРМ

В інших населених пунктах за наявності українських телеканалів не зафіксовано сигналу російського телебачення.

Зокрема, в селах Щасливцеве , Генічеська Гірка, у місті Генічеськ 32 українські телеканали, в Чаплинці - 35, у Чонгарі - 9, Миколаївці, Новоолексіївці, Маячці - 8, Новотроїцькому - 16, Мирному, Каланчаку та Скадовську - 7.

У Новомиколаївці, Іванівці 10 російських телеканалів, у Строганівці, Григорівці, Павлівці, Олександрівці, Роздольному - 20, у Хорлах - 15. Українське телебачення не виявлено.

Устаткування, використане для моніторингу: портативний телевізор 12V, приставка Т2, антена зі стандартним посиленням сигналу (Хвиля-2).

Читайте також: 114 осіб позбавлені волі в окупованому Криму в межах політично мотивованого або релігійного переслідування, - правозахисники

Автор: 

правозахисники (377) телебачення (1175) Херсонська область (5901)


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Топ коментарі
+21
У нас тільки кацапське й дивляться.

Українські ж покодовані.
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18.04.2021 21:39 Відповісти
+14
В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено. Источник: https://censor.net/ru/v3260476

С*К* - ЯКА ГАРНА НОВИНА НА 30 РІК НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ВСРАТЬСЯ
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18.04.2021 21:45 Відповісти
+11
Як? Запросто: після переведення телесигналу на Т2, в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях населення дивиться кацапське, котре і до того там досить добре давало сигнал. На відміну від українського ТВ.
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18.04.2021 21:52 Відповісти
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У нас тільки кацапське й дивляться.

Українські ж покодовані.
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18.04.2021 21:39 Відповісти
и главное кем АХМЕТОВЫМ... КОЛОМОЙСКИМ И ЖЕНОЙ МЕЖВЕЖЧУКА.... ПИНЧУКОМ....
им тварям мало... закодировав спутник они не просто закодировали каналы дело в том- что практически после кодировки все оставшиеся якобы свободные каналы утратили свой сигнал также были сброшены настройки.. поднялась сразу плата спутника за ретрансляции и много свободные каналы Украины просто обанкротились а качество каналов стало просто ужасным.... и еще по Т" я никак не пойму почему в сетке до сих пор висит медведчуковские каналы которые ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПОЧЕМУ ЗЕНОБУД до сих пор не провел конкурс и не ввел в пакет Т-2 другие проукраинские каналы.. меня интересует почему в Одессе не работает порядка 11 телеканалов сигнал слабый или настроен на Москву??!! на ж-м Черемушки ловит 34 а может 47 ловить из 34 какие два канала Газета по украиски (на русском и украинском) это что вообще такое??? висит занято место закрытая заставка канал медведчука почему? а такие телеканалы как 7 канал, Здоровье, Думская, Град, А1 и иные просто практически не ловятся в Одессе до вышки максимум 5 км.. даже в противоположном направлении полно отзеркаливаний сигнала.. а нет дудуки... и повторю Одесса миллионный город а ЗЕНЕБУД галиматьей мается не может провести отладку ретрансляторов усилить сигнал и качество сигнала??! а выхотите праткически у Крыму украину смотреть по ТВ....
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18.04.2021 21:57 Відповісти
Шо ти верзеш? То олігархи покодували свої телеканали, але вони в вільному доступу є на Т2. На супутннику відкритих телеканалів скільки вгодно, але ж тобі мабуть Г+Г та Інтер подавай? А такі телеканали як ЧП інфо, Малятко, Телевсесвіт, Перш. ділов., UA:Культ, UA:Донб, Прямий, ОЦЕ, Новини 24, Еко TV, НАШ, Перший нац., UA Крим, Глас, Рада, Espresso, Надія, Сонце, Вінтаж, UKRLive, Київ ТБ та багато, багато інших які йдуть без всяких кодувань тобі не круто звичайно...
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18.04.2021 22:07 Відповісти
Ти ;5 канал; забув.

І я не про себе. Я телевізор взагалі не дивлюся, домашнім на рік проплатив. Я про інших людей.
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18.04.2021 22:15 Відповісти
я взагалі відмовився від супутника, маючи нормальний інтернет він просто не потрібен. А так, поставив замість нього Т2 - ляпота. Батькам вистачає з головою. У кума з супутником проблеми, батькам його голову супутник забив ватою. Після відключеня кацапоканалів мертведчука їх трохи попустило, почали потроху адекватно оцінювати новини, ну й кум через корону частіше буває, тож зайнявся перевихованням ))
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18.04.2021 22:46 Відповісти
5 канал там де та багато інших, читай уважніше...
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19.04.2021 19:03 Відповісти
Неправда!у нас спутник.с начала закодировали асе каналы,потом поняли что платить никто не хочет и раскодировали несколько.но уже всесмотрят русский контент
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19.04.2021 05:59 Відповісти
Вася, а де це ваш спутник? У вас спутник є? Ооооо... Вася, спутників дуже багато, сотні. Українські телеканали йдуть в основному на 4W та 4,8E, якщо це тобі про щось говорить...
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19.04.2021 19:07 Відповісти
Правильно,покодировали каналы наши барыги,платите!теперь все смотрят российское та.бесплатно!слава украине!
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19.04.2021 05:56 Відповісти
Що той Зеленський творить?! Зрада.
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18.04.2021 21:39 Відповісти
Ага, взял, гад, и все наши закодировал))
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18.04.2021 21:51 Відповісти
Ще, скотиняка, це в 2017 році придумав.
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18.04.2021 22:14 Відповісти
"З 20 січня 2020 року сигнали 23-ох українських супутникових телеканалів буде закодовано."
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18.04.2021 22:06 Відповісти
как такое вообще возможно
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18.04.2021 21:43 Відповісти
Як? Запросто: після переведення телесигналу на Т2, в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях населення дивиться кацапське, котре і до того там досить добре давало сигнал. На відміну від українського ТВ.
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18.04.2021 21:52 Відповісти
Так, це кодування - реально антиукраїнська акція наших занадто жадібних телевізійників.
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18.04.2021 22:09 Відповісти
та хрен его знает ..обычный ящик не пашет год не заплочено за кабель со стены))))
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19.04.2021 01:39 Відповісти
идиоты уже интернет телевидиние лет 10 существует какой злыдень смотрит Т2 ?
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18.04.2021 21:44 Відповісти
у сели и т2 не везде берет , а инет токи на телефоне , либо усилки с антенами , но последние очень у немногих
так че не надо людей обзывать
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18.04.2021 21:52 Відповісти
В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено. Источник: https://censor.net/ru/v3260476

С*К* - ЯКА ГАРНА НОВИНА НА 30 РІК НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ВСРАТЬСЯ
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18.04.2021 21:45 Відповісти
Классический вопрос "Кто виноват?"
Ответ вся предыдущая власть и действующая власть. От Кучмы до Зеленского. Минус Бандюкович, разумеется. Тот вообще путлеровская шестерка
В восьми населенных пунктах на юге Херсонской области есть только российское телевидение, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1282
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18.04.2021 21:48 Відповісти
вы им хоть 100 укр каналов дайте и 2 рашистских они будут смотреть только 2 - где сердце их там и пульт.
Так же у нас , после того как ТВ канал 112 стал Медведчуковский я забыла о его существовании а раньше смотрела его больше всех.
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18.04.2021 21:50 Відповісти
На Одещині вздовж кордону з самозваним пріднєстровьєм навіть українського радіо не чути, не те що ТБ. А дрючка кинь, неодмінно в якогось любителя "рускага міра" попадеш.
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18.04.2021 21:54 Відповісти
Підтверджую. Їду - бац! Московське радіо. Московська реклама.
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18.04.2021 22:03 Відповісти
Пугачёва еще поёт или уже всё?
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18.04.2021 22:13 Відповісти
Уже не ,старая стала
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19.04.2021 06:01 Відповісти
Державний (!) телеканал України і Зеленського "ДОМ" 100% на мові ворога.
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18.04.2021 21:55 Відповісти
Там нет 95 говноквартала? Куда смотрит министр культуры?
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18.04.2021 21:58 Відповісти
"Какая разница" - так ведь, твари зелёные? В уже купили билеты если вдруг заворушка? Или сразу побежити встречать хлебом-солью?
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18.04.2021 22:02 Відповісти
Ладно, зелені такі погані. А чому ж гарний Петро не зміг налаштувати телебачення?
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18.04.2021 22:20 Відповісти
Смог бы, но только вы все херили и ждали, когда настанет ваш час.
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18.04.2021 22:24 Відповісти
есть куча дремучих ватников с отличным физматовским образованием...
кстати,в израиловке тоже....
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18.04.2021 22:14 Відповісти
по спутникам все смотрели после кодировки не на что смотреть я дедушке в село ставил т2 стабильно ловит 10-12 румынские каналы (Черновицкая обл) сигнал слабый вот и ловит что попало.
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18.04.2021 22:06 Відповісти
Так это спецально подготовленный плацдарм для высадки москалей, все эти вопросы под контролем СБУ.
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18.04.2021 22:07 Відповісти
такая ситуация практически во всех приграничных н.п.,не только в херсонской области.
плюс рельеф местности.плюс спутниковое тв рахи.
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18.04.2021 22:09 Відповісти
Оно само так получилось.
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18.04.2021 22:10 Відповісти
Мост Керченский если подорвать, то и российское ТВ исчезнет
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18.04.2021 22:20 Відповісти
Это точно . А радио на дорогах работает только прокацапское - Пятница, шансон и т д
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18.04.2021 22:41 Відповісти
РЕКОМЕНДУЮ
Прекрасный материал про сговор украинских ТЕЛЕМАГНАТОВ , бо все каналы ихние
🔥 Чо бідні - бо дурні. Е-деклараціям присвячується: Прямим текстом❗

https://youtu.be/Fz94_FmTLco
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18.04.2021 22:45 Відповісти
чего ждём, СБУ?
ах, да -
окацапливания ?...
чтоб потом "бороться" с окацапившимися,т.е. с ещё одной "тойстороной", через трупы, Мински и ТКГ...
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18.04.2021 22:48 Відповісти
сваты крутят?
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18.04.2021 22:49 Відповісти
"скотов" крутять шоп одноклеточные снова мыслили кого себе дальше выбирать валюху или митяя...
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18.04.2021 23:14 Відповісти
А хто там у нас пахан РНБО?
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18.04.2021 22:58 Відповісти
Подивіться на тренди українського YouTube...то біда
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18.04.2021 23:00 Відповісти
Боротьба блаЗЕня з рагапропоганда.
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18.04.2021 23:00 Відповісти
а заміни їх на зелений дом, різниці не буде.
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18.04.2021 23:43 Відповісти
Та шо вы такое говорите!? У нас есть телеканал ДОМ с Мендельшей сватам до неё ой как далеко...Все только ее и ждут послушать!
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18.04.2021 23:53 Відповісти
а шо скажет товарищ Кравчук по этому поводу ? интеГесно
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19.04.2021 00:02 Відповісти
В Черниговской обл., эта лажа, течет с Т2 коричневым потоком. 4 года здесь живу, последний год добавили "Прямый", а так там было полное говно с экрана капало. Эта жвачка, когда-то хоть футболом для мужиков разбавлялась, а сейчас - очевидно после путин - ***-ло, лалала, от греха подальше, убрали ногомяч.
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19.04.2021 03:17 Відповісти
А газету ру , ленту ру и т.д. так и не заблокировали.
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19.04.2021 09:29 Відповісти
Майже весь Центр України, не говорячи уже про Південь і Схід!
"Українські" канали доступні тільки за гроші. Фашистско-кацапські - у вільному доступі.
Невже хтось такий дурнувато-наївний, вважає що пенсіонери і роботяги будуть платити гроші, яких і так не вистачає, за не надто цікавий обивателю контент?
Але ж це люди, які мають право голосувати на виборах, надивившись російсько-фашистської пропаганди!
Це звичайна диверсія проти держави Україна! Де там РНБО, СБУ, Президент і прочі?
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19.04.2021 10:00 Відповісти
Гарно будуємо країну. А потім дивуємося чому схід і південь зкачапщений
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19.04.2021 11:41 Відповісти
 
 