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Новини Відео Скандали в Слузі народу
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"Слуги народу" Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини". ВIДЕО

"Слуги народу" Максим Бужанський і Мар'яна Безугла посперечалися в ефірі одного з каналів, а потім продовжили свою перепалку в соцмережах. У ході дискусії "слуги народу" погодилися, що виборці голосували не за їхні професійні якості, а за їхню "совість".

Про це заявила нардепка (СН) Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову". ВIДЕО

"Я довго мовчала щодо дій Максима Бужанського. На жаль, вважаю, вони є зневагою до колеги і до справи. Чому мовчала? Він мій колега та разом в одній фракції. Публічно висловлюватися про колег по фракції вважаю неприйнятним. Також, не раз захищаючи його в публічних баталіях з 2019 року, я робила це ще й тому, що він є особистістю сильною та має певні внутрішні принципи, параметри. Це імпонує. Та його реакція на останньому ефірі, а також наступна публікація — це межа, за якою підлягає сумніву взаємоповага", - заявила "слуга народу".

"Максиме, відповім Вам, перефразовуючи Ваше ж повідомлення:

По-перше, інформаційна гігієна потрібна кожному громадянину і є складовою здорового глузду, а не "набору молодого порохобота", і придумали інформаційну гігієну та безпеку для виживання. Інакше країни розхитуються зсередини і поглинаються іншими.Згодна, що за нас багато в чому віддавали голоси не як за досвідчених фахівців, а за нашу совість. За те, щоб стали надією виходу з тридцятирічної пастки, і це ніяк не передбачає підзвітність тим, хто її намагається закрити - ворогам України.

Я сподіваюся, що Ви переосмислити зроблене і сказане", - звернулася Безугла до Бужанського.

Читайте також: "Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст

Слуги народу Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: Це маячня - Нас знищують ізсередини 01
Слуги народу Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: Це маячня - Нас знищують ізсередини 02
Слуги народу Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: Це маячня - Нас знищують ізсередини 03

Автор: 

Слуга народу (2820) Бужанський Максим (104) Безугла Мар’яна (299)


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Топ коментарі
+35
Иван Лютый:
"Эй, вы, "уставшие от войны", как там доллар уже по восемь? Что? Нет? А почему ваша бубочка еще не сделала?
А коммуналка уже вдвое ниже, как обещал? Что? В трое выше?
Тогда наверное зарплаты уже по 4000 евро? Что? Нет? Как так может быть?
А Ахметов уже сидит? А Медведчук? А Коломойский? Что? Рифа посадил? Как же так?

Получается клоун просто ****** вас в рот?"
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19.04.2021 09:41 Відповісти
+32
какие же гниды
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19.04.2021 09:33 Відповісти
+32
Слуга народа и совесть?
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19.04.2021 09:33 Відповісти
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какие же гниды
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19.04.2021 09:33 Відповісти
совестные гниды
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19.04.2021 09:44 Відповісти
совісті там теж не має
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19.04.2021 12:35 Відповісти
Это про них ...
Совесть, что такое совесть?..
Это - выдумка святош !
Дурень, если как , под поезд
Ты под совесть попадёшь...(с)
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19.04.2021 13:07 Відповісти
Членограй в 🤢🤡🤥памперсах и булавой , посмеялись 😆, недоразвитые ? Смеётся тот ,кто смеётся последним !
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19.04.2021 09:53 Відповісти
Классический пример для высказывания Симона Петлюры. Точно - оба гниды.
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19.04.2021 10:06 Відповісти
Як назвати в борців, які голосують за таких гнид? Чи є такі визначення?
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19.04.2021 10:08 Відповісти
Слуга народа и совесть?
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19.04.2021 09:33 Відповісти
даже слугам уже стыдно за таких тупоголовых марьян!
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19.04.2021 11:02 Відповісти
У ЗЕлебобиков? Совесть?
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19.04.2021 09:35 Відповісти
Там, где у людей совесть, у зебанутыд вырос член. ЗЕленый.
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19.04.2021 09:48 Відповісти
Знаємо вашу совість, чорнорота тріщотка.
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19.04.2021 09:37 Відповісти
Молодець, Марьяна!! Не всі зрозуміють, але на це не варто зважати.
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19.04.2021 09:38 Відповісти
Это только ты умный, а Мы так - погулять вышли.
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19.04.2021 09:40 Відповісти
Виходить, так!
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19.04.2021 11:46 Відповісти
Так не виходить, виходить навпаки)))
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19.04.2021 23:55 Відповісти
Коли ця дурепа-істеричка зявляється на екрані - переключаю канал Бо те,що вона несе слухати не можливо Про руснявого бужанського, взагалі, не хочу говорити (йому вже давно пора за поребрік)!
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19.04.2021 09:50 Відповісти
Я навіть не знаю, як переживе твоє "переключання" ця дурепа. Мабуть заістерить?
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19.04.2021 11:50 Відповісти
геноцид пенсионеров это ваша совесть ? пенсии еле хватает на скромное питание ,не говоря уже про лекарства
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19.04.2021 09:39 Відповісти
Так, это прямые последствия "работы" своры Порошенко... И быстро наладить не получится. Быстро только зарплаты и премии себе начисляют...
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19.04.2021 09:44 Відповісти
ЗЕбанько, твой окурок бубочка, которому ты лижешь, при власти уже 2 года. Не канают такие отмазки. Признай, зебанько, что твой окурок бубочка обосрался по всем направлениям.
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19.04.2021 09:47 Відповісти
Прямые последствия работы Порошенко? При Порошенко экономика росла 16 кварталов подряд, все госпредприятия были с прибылью,золотовалютные резервы выросли в 5 раз, минималка в три слишним раза,более 200 новых предприятий открылось армия создавалась, новые вооружения --и если бы "мудрый нарид" не сделал себя разом, то все это продолжалось, а еще и тесты были бы и вакцины.
А что мы имеем при зеленом моносброде?"Налаживание"?
Экономика и производство падают с сентября 19 года, в армии ни разу не подняли зарплату (зато ввели штрафы за ответный огонь), кормят гнильем опять,оборонзаказ два года не выполняется, ни одного нового вида вооружения, позиции сдали, постоянные договорняки, непрофессионализм, кумовство,госдолгдолг вырос на 27%, все госпредприятия убыточны, коррупция выросла в разы, внешняя политика ниже плинтуса, ни тестов , ни вакцин---это все следствие чего? Зеленого скотства это следствие!
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20.04.2021 00:08 Відповісти
Надо было всем в судьи идти а не в строители или плотники - у них она до 80 тыс и не может быть уменьшена иначе это уже зависимость
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19.04.2021 10:22 Відповісти
будут дальше голосовать по приколу - пенсий совсем не будет
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19.04.2021 12:36 Відповісти
Петя и Совесть !
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19.04.2021 09:40 Відповісти
ну конфеты у него совестные 🍬
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19.04.2021 09:42 Відповісти
Да.
В сравнении со сраным клованом и его кучей мошенников - Порох это Ум, Честь и Совесть.
Если обидно, то пойди поплачь.
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19.04.2021 09:43 Відповісти
Ха..."Совесть и Бужанский" - это оксюморон.
К сожалению это касается подавляющего большинства народных избранников.
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19.04.2021 09:40 Відповісти
Иван Лютый:
"Эй, вы, "уставшие от войны", как там доллар уже по восемь? Что? Нет? А почему ваша бубочка еще не сделала?
А коммуналка уже вдвое ниже, как обещал? Что? В трое выше?
Тогда наверное зарплаты уже по 4000 евро? Что? Нет? Как так может быть?
А Ахметов уже сидит? А Медведчук? А Коломойский? Что? Рифа посадил? Как же так?

Получается клоун просто ****** вас в рот?"
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19.04.2021 09:41 Відповісти
И в анал. Ну а зьобнутому быдлу это только в радость. Что с убогих взять.
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19.04.2021 09:45 Відповісти
Анал табу
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19.04.2021 10:38 Відповісти
После того, как Гонтарева, под управлением Шоколадной Твари разворовала банковскую систему Украины, про доллар по 8 можете и не мечтать.
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19.04.2021 09:47 Відповісти
Родной, верни мне "шоколадных"!
Я хочу, чтоб меня "обворовывали" - чтоб коммуналка была в 1,5 раза меньше, чтоб олия была по 20, а не по 60-70, чтоб яйца были по 1,5, а не по 5.
Я хочу знать, что за мои налоги армия меня защищает, а не перестает стрелять.
Я хочу, чтоб все было, как при "барыгах": чтоб росла промышленность и зарплата.
Верни мне "шоколадных угнетателей".
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19.04.2021 09:57 Відповісти
Альо,модер - ми тут спілкуємося чи вже в рот ї..........мося?як москалі,чи вже москалі.....
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19.04.2021 10:35 Відповісти
так у зеленых ни того, ни другого (я подозреваю, что и вообще много чего нет). ЗАТО, овер до хрена жадности, тупости, хамства...(можно продолжать до бесконечности)
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19.04.2021 09:41 Відповісти
Я знаю одного очень совестного сапожника. Не пьет. не ворует, не обманывает. Специалист высшего класса. Предлагаю назначить его министром обороны. Или даже в ОПу помощником самого Кловуна.
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19.04.2021 09:41 Відповісти
Я зебилам предлагал у меня оперироваться, я совестливый инженер. Не хотять, почему-то
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19.04.2021 10:07 Відповісти
Бужанский - козломордый репоед, и кукарекает только то, что ему напишут ФСБешные куратора. А вот Безуглая, которую я лично не знаю, а только видел ее на Прямом канале - настолько тупая овца, что ее надо вернуть в палату №6 Глевахского дурдома.
И таких идиотов у зебанутой фракции "Слуга урода" - 90 % В этом уже не сомневаются даже те 13 млн. тупого быдла, выбравшего клоуна.
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19.04.2021 09:42 Відповісти
Классная подмена понятий. Именно классика в чистом виде. Зная, что не специалисты,не имея ни возможностей,ни образования они лезли в игру. Они играли "на совесть", не на реальные бабки- НА СОВЕСТЬ))) Шулер, наглый и циничный, оправдывается тем,что проигрался- теперь довольствуйтесь тем что было на кону. Вот вам, зебанутые, очередной пример. Когда вас спрашивали, чем слуги обеспечат ваши хотелки- "порохобот" был ваш ответ, уроды...
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19.04.2021 09:42 Відповісти
Треба якнайшвидше трансформувати совість в реальні необхідні простим людям дії -тоді і підтримка буде....
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19.04.2021 09:43 Відповісти
А якщо "трансформувать" нема з чого?...
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19.04.2021 09:57 Відповісти
Особисто я притримуюсь позиції -ворога треба не знищувати,а зробити так ,щоб він працював на твою перемогу - тим більш в баталіях слів....але тут такий розсрач інколи - в горлянку,насмерть ,ніби головні вороги на цензорі сидять...
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19.04.2021 10:42 Відповісти
А ти думаєш, на "Цензорі" "слуг", та іншої "шантрапи", мало? Люди вже давно пишуть, що "городской сумасшедший", "Ігор Л" - це сам "отаман Гриціян Таврічеський", а "Мар"яна" - і є Безугла... Думаю, і інші є... Вони повинні тут буть, за визначенням... Тому що "Цензор" - це "основна жива артерія" України... І вони не тільки хочуть знать, ЯК вона "пульсує", але і бажають якось впливать на її пульсацію...Тому вони будуть цілковитими дурнями, якщо цього не робитимуть... Як же вони зможуть прийнять рішення, коли саме "нада валить из этой страны", якщо не будуть знать думку активної частки суспільства?.
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19.04.2021 11:09 Відповісти
А совість то де ????
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19.04.2021 09:44 Відповісти
это сестра кличка? хотя, похоже что кличко на ее фоне еще и не такой тупой
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19.04.2021 09:45 Відповісти
Дрюля, подними свой тощий зад со своего обосцанного дивана и подойди к зеркалу. Ты увидишь в нем ЗЕбанутого идиота.
Напомню тебе, дрыщу обосранному, Кличко - всемирно известный боксер, его знают во всем мире. А кто твой кумир, зьобнутый бубочка? Его, как шута и идиота знают только в бывшем совке и все смеются с его неизлечимой тупости.
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19.04.2021 09:53 Відповісти
ты совсем печален, если не способен отличить спортивные достижения от умственных способностей. наличие хорошей физической формы, скорости реакции и умение бить точно в бубен не гарантируют высокого интеллекта. я бы даже сказал наоборот, регулярное получение в бубен способствует потере интеллекта. но способен ли ты это понять, если твой уровень интеллекта на уровне кличка?
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19.04.2021 10:04 Відповісти
Это признание отсутствия профессионализма - уже прогресс. Осталось разобраться с совестью. Вопрос на засыпку - в какой валюте ее измерять?
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19.04.2021 09:45 Відповісти
хреновая у продажных слуг урода совесть, хреновей некуда
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19.04.2021 09:46 Відповісти
И той не оказалось, вот же печалька.
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19.04.2021 09:48 Відповісти
У ЗЄгнид і досі на першому місці стоїть проблема "порохоботів", а не економіка, боротьба з рюскім міром те епідемією. Цей набрід гвалтівників, українофобів, ********, шахраїв, сєпарів, корупцвонерів і кретинів записують громадян в "порохоботи" і дискредитують кацапськими методами лише за їх активну громадянську позицію, а не прихильність до певної політичної сили. Навіть мертвечуківців ніколи не згадують.
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19.04.2021 09:49 Відповісти
Какая совесть? О чём они вообще? Утырок бужанский и совесть..бугага.
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19.04.2021 09:52 Відповісти
Так якраз совісті, в вас, безсоромних брехунів, ніколи й не було...
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19.04.2021 09:52 Відповісти
іншими словами, "ми тупі але чесні [не факт])"... любіте нас такими як є! п3дць
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19.04.2021 09:53 Відповісти
Прочитала заголовок і зразу почала читати коменти. Очікувано. Чистий цинізм говорити про совість цих слуг народу. Сваха написала заяву, щоб обрізали отеплення. Багатоповерховий будинок. Лисичанськ. Пенсіонерка. Нічім платити. Каже уже майже усі обрізалися. Як же ви будете взимку? Та як небудь. Оце здобуток. Кінець епохи бідності для слуг народу. Будуть пожежі.
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19.04.2021 09:58 Відповісти
Якщо людина ідіот, та ще й при владі, то мені похєр на її моральні якості (а фраза "Бужанський - людина із совістю" взагалі оксюморон)
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19.04.2021 09:59 Відповісти
Это ум, честь и совесть...


За нас віддавали голоси не як за "бувалих у бувальцях" фахівців, а за нашу совість, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 579
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19.04.2021 10:01 Відповісти
наивный - кто же просто так от денег откажется их же не в шахте надо добывать а на трибуне просто читая текст, верно?
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19.04.2021 10:26 Відповісти
Ну. - это пРиключения Незнайки..мечта ленина сбылась : пироги печёт сапожник... Ни читавший ни Маркса..ни Смита... вообще не имеющий понятия о причинах войн сапожник... Это размышления бабулек у подъезда в Кривом Роге, ставшие политикой государства.... и будет ему - с таким вИдением мира полный гоплык... Правильно Тука сказал "раньше правили жулики, но образованные профессионалы, а сейчас просто жулики"
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19.04.2021 12:27 Відповісти
ни того, ни другого....
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19.04.2021 10:02 Відповісти
Хто із цих "совістлівих" виступив на захист Антоненко, Кузьменко...? Хто назвав зраду зрадою, брехню брехнею? На брехні в'їхали у владу, з нею і вилетять під три чорти
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19.04.2021 10:05 Відповісти
Зебіли і совість - скарбезий анекдот
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19.04.2021 10:07 Відповісти
значит выходит зебилы это бессовестные рукожопы
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19.04.2021 10:13 Відповісти
диалог двух дегенератов --- один открытый ********** рашист . а другая просто тупая кизда на подлизывании вовика квартального . но втихаря сосут конфетки РОШЕН .а перед камерами гавкают на ПОРОХА --- один рвет пердак перед ****** про гражданский конфликт на востоке . а другая перед квартальным пианистом ..крупная специалистка .. в комитете по обороне --- какой главком такая же и специалистка --- выбирали лучших из худших и маемо тэ що маемо -- перед вами две гниды --- совесть зеленой шушеры
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19.04.2021 10:13 Відповісти
А що порохоботам не сподобалося в Безуглой?
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19.04.2021 10:15 Відповісти
Цицьки . Ще питання будуть .? .
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19.04.2021 10:26 Відповісти
No.
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19.04.2021 10:28 Відповісти
Я извиняюсь, "совестливый" это какой КВЭД?
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19.04.2021 10:16 Відповісти
Навіяло. 12 стільців Ільфа і Петрова, такий собі голубий злодюжка, завгосп будинку перестарілих. Такий собі сором`язливий злодюжка, ну чисто, як наші слуги... Крадуть, брешуть, але ж соромляться, бо совість, блін...
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19.04.2021 10:18 Відповісти
Бери шире - все президенты ,депутатский корпус,чиновники от районного -в большинстве рудиментарную совесть имееют...и все пользуются запорожцами ,30 лет..и т.д.
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19.04.2021 10:55 Відповісти
Простой вопрос, у кого ближайшее окружение бужанский, дубинский, ермак, шефир, татаров и пр., на кого работает през с такой командой, врагов Украины, правильно на наших "братьев", кремлевских комуно-фашистов.
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19.04.2021 10:19 Відповісти
Як так може бути,щоб "кращими" представниками українського народу вибирали моральних уродів,цинічних злодюг,хронічних клептоманів,тупих невігласів,відкритих ворогів і колаборантів,пустобріхів і популістів,лоббістів своїх і чужих інтересів...? Невже у нас нарід справді такий,що зі свічкою не знайдеш достойників? Ми ж так не виберемось з помийної ями ніколи!Невже так важко зламати в собі найгірші риси українського менталітету і стати нарешті частиною цивілізованого світу!
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19.04.2021 10:20 Відповісти
Прогресс делают яйцеголовые, а не безголовые.
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19.04.2021 10:32 Відповісти
Тепер я знаю хто Зедебілу тексти пише, почерк впізнати не тяжко - про все відразу і ні про що в цілому.
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19.04.2021 10:34 Відповісти
срачь с зика перешел на анал ахметова и бужанский с влащенко продолжают срать, приглашая сепоров в программу, а халявщики попиариться за дарма как наливайченко и др. легализовуют этот шабаш *********.
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19.04.2021 10:48 Відповісти
срачь с зика перешел на анал ахметова и бужанский с влащенко продолжают срать, приглашая сепоров в программу, а халявщики попиариться за дарма как наливайченко, рудик и др. легализовуют этот шабаш *********.
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19.04.2021 10:49 Відповісти
Это позор какой то!!!
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19.04.2021 10:51 Відповісти
Точно. А мыть руки перед едой - это радикализм.
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19.04.2021 10:55 Відповісти
Радует только то, что ЗЕляди открыто признали, что они тупые рукожопы.

Остальное ожидаемо для СН - войну начал Порошенко, Роися не враг, Медвечук друг и соратник.
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19.04.2021 10:56 Відповісти
Мар'яна - це сама упорота зебілка-тепешка, я коли бачу її десь в ефірі, одразу перемикаю. Ну, а бужанський - це взагалі ворог під куполом.
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19.04.2021 11:26 Відповісти
Тридцятирічної пастки... та з такими довбнями при владі Україна через ще 30 років стане бідніше Сомалі
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19.04.2021 11:36 Відповісти
Павло Анатолійович Судоплатов (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Павел Анатольевич Судоплатов; 12 липня (29 червня) https://uk.wikipedia.org/wiki/1907 1907 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Мелітополь - https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 24 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія ) - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянських закордонних диверсійних спецслужб. Брав безпосередню участь у розробці та виконанні гучних політичних убивств опонентів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD сталінського режиму та радянської влади.
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19.04.2021 12:20 Відповісти
Детский лепет. Про совесть вообще помолчим ( я не про эту девочку, а про парттию, в целом) ... А "гигиена" - это часть политической ситуации, а не заплатка для затыкания ртов. Введи военное положение, порви дипотношения и договор дружбы..А , так же торговлю, франшизы телекиношные, гастроли рашские, национализируй рашский капитал в Украине, отруби электричество в Крым и закрой там украинский бизнес... И тогда ты можешь сказать, мы воюем неподецки ..и пока война - цензура. И никак иначе...
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19.04.2021 12:21 Відповісти
Что-то последнее время этого кидора много на Цензоре стало. Люди, не забывайте помыть руки с мылом, после прослушивания этого резинового изделия.
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19.04.2021 12:35 Відповісти
Молодец, Марьяна. Девочка растет. Респект.
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19.04.2021 12:41 Відповісти
От того, что безмозглая девочка растет, нам не легче!
Эта идиотка руководит комитетом по безопасности!
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20.04.2021 00:12 Відповісти
Гітлер із Сталіним та Пол Потом теж були "сильними особистостями із внутрішніми принципами" але чи цього достатньо щоб це імпонувало?
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19.04.2021 14:29 Відповісти
Ватная курва Влащенко опять тянят на свои говношоую всякую сепарскую мразоту.Пора бы Ахметке задуматся и выгнать эту тварь из своего канала иначе полетят к медведчуковским каналам на помойку.
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19.04.2021 15:37 Відповісти
біда країни це максціки бужанцькі і скільки таких ще гнид......але погоди гонє не роблять а смердять толькі
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19.04.2021 21:49 Відповісти
 
 