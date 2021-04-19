"Слуги народу" Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини". ВIДЕО

"Слуги народу" Максим Бужанський і Мар'яна Безугла посперечалися в ефірі одного з каналів, а потім продовжили свою перепалку в соцмережах. У ході дискусії "слуги народу" погодилися, що виборці голосували не за їхні професійні якості, а за їхню "совість".

Про це заявила нардепка (СН) Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

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"Я довго мовчала щодо дій Максима Бужанського. На жаль, вважаю, вони є зневагою до колеги і до справи. Чому мовчала? Він мій колега та разом в одній фракції. Публічно висловлюватися про колег по фракції вважаю неприйнятним. Також, не раз захищаючи його в публічних баталіях з 2019 року, я робила це ще й тому, що він є особистістю сильною та має певні внутрішні принципи, параметри. Це імпонує. Та його реакція на останньому ефірі, а також наступна публікація — це межа, за якою підлягає сумніву взаємоповага", - заявила "слуга народу".

"Максиме, відповім Вам, перефразовуючи Ваше ж повідомлення:

По-перше, інформаційна гігієна потрібна кожному громадянину і є складовою здорового глузду, а не "набору молодого порохобота", і придумали інформаційну гігієну та безпеку для виживання. Інакше країни розхитуються зсередини і поглинаються іншими.Згодна, що за нас багато в чому віддавали голоси не як за досвідчених фахівців, а за нашу совість. За те, щоб стали надією виходу з тридцятирічної пастки, і це ніяк не передбачає підзвітність тим, хто її намагається закрити - ворогам України.

Я сподіваюся, що Ви переосмислити зроблене і сказане", - звернулася Безугла до Бужанського.

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