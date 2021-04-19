"Слуги народу" Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини". ВIДЕО
"Слуги народу" Максим Бужанський і Мар'яна Безугла посперечалися в ефірі одного з каналів, а потім продовжили свою перепалку в соцмережах. У ході дискусії "слуги народу" погодилися, що виборці голосували не за їхні професійні якості, а за їхню "совість".
Про це заявила нардепка (СН) Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
"Я довго мовчала щодо дій Максима Бужанського. На жаль, вважаю, вони є зневагою до колеги і до справи. Чому мовчала? Він мій колега та разом в одній фракції. Публічно висловлюватися про колег по фракції вважаю неприйнятним. Також, не раз захищаючи його в публічних баталіях з 2019 року, я робила це ще й тому, що він є особистістю сильною та має певні внутрішні принципи, параметри. Це імпонує. Та його реакція на останньому ефірі, а також наступна публікація — це межа, за якою підлягає сумніву взаємоповага", - заявила "слуга народу".
"Максиме, відповім Вам, перефразовуючи Ваше ж повідомлення:
По-перше, інформаційна гігієна потрібна кожному громадянину і є складовою здорового глузду, а не "набору молодого порохобота", і придумали інформаційну гігієну та безпеку для виживання. Інакше країни розхитуються зсередини і поглинаються іншими.Згодна, що за нас багато в чому віддавали голоси не як за досвідчених фахівців, а за нашу совість. За те, щоб стали надією виходу з тридцятирічної пастки, і це ніяк не передбачає підзвітність тим, хто її намагається закрити - ворогам України.
Я сподіваюся, що Ви переосмислити зроблене і сказане", - звернулася Безугла до Бужанського.
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Совесть, что такое совесть?..
Это - выдумка святош !
Дурень, если как , под поезд
Ты под совесть попадёшь...(с)
А что мы имеем при зеленом моносброде?"Налаживание"?
Экономика и производство падают с сентября 19 года, в армии ни разу не подняли зарплату (зато ввели штрафы за ответный огонь), кормят гнильем опять,оборонзаказ два года не выполняется, ни одного нового вида вооружения, позиции сдали, постоянные договорняки, непрофессионализм, кумовство,госдолгдолг вырос на 27%, все госпредприятия убыточны, коррупция выросла в разы, внешняя политика ниже плинтуса, ни тестов , ни вакцин---это все следствие чего? Зеленого скотства это следствие!
В сравнении со сраным клованом и его кучей мошенников - Порох это Ум, Честь и Совесть.
Если обидно, то пойди поплачь.
К сожалению это касается подавляющего большинства народных избранников.
"Эй, вы, "уставшие от войны", как там доллар уже по восемь? Что? Нет? А почему ваша бубочка еще не сделала?
А коммуналка уже вдвое ниже, как обещал? Что? В трое выше?
Тогда наверное зарплаты уже по 4000 евро? Что? Нет? Как так может быть?
А Ахметов уже сидит? А Медведчук? А Коломойский? Что? Рифа посадил? Как же так?
Получается клоун просто ****** вас в рот?"
Я хочу, чтоб меня "обворовывали" - чтоб коммуналка была в 1,5 раза меньше, чтоб олия была по 20, а не по 60-70, чтоб яйца были по 1,5, а не по 5.
Я хочу знать, что за мои налоги армия меня защищает, а не перестает стрелять.
Я хочу, чтоб все было, как при "барыгах": чтоб росла промышленность и зарплата.
Верни мне "шоколадных угнетателей".
И таких идиотов у зебанутой фракции "Слуга урода" - 90 % В этом уже не сомневаются даже те 13 млн. тупого быдла, выбравшего клоуна.
Напомню тебе, дрыщу обосранному, Кличко - всемирно известный боксер, его знают во всем мире. А кто твой кумир, зьобнутый бубочка? Его, как шута и идиота знают только в бывшем совке и все смеются с его неизлечимой тупости.
Остальное ожидаемо для СН - войну начал Порошенко, Роися не враг, Медвечук друг и соратник.
Эта идиотка руководит комитетом по безопасности!