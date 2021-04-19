Резніков про допомогу Європи Україні: З автоматами захищати нас ніхто не прийде, але на фінансову допомогу можемо розраховувати. ВIДЕО

Україні не варто очікувати від Європи військової допомоги, але на допомогу технічного і фінансового характеру розраховувати можна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Мені здається, у них є варіанти прийняття жорстких рішень. Звісно, ніхто не прийде з автоматами нас захищати, це очевидно. Але, я думаю, отримувати певну серйозну допомогу технічного, фінансового характеру – на це ми точно можемо очікувати", — сказав він.

Резніков також наголосив на важливості посилення санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Час надати Україні ПДЧ в НАТО": Європейська народна партія вимагає дебатів у Європарламенті через нарощування російських військ

"Але ще головне, мені здається, вплив економічного характеру, більш жорсткий, може відбутися. Я згоден, що санкційний режим не тисне. Насправді він тисне, але вони вже отримали імунітет від тих санкцій, вони звикли жити в такому режимі. Тому сьогодні для нас дуже важливо – посилення тих санкцій, включаючи відмову від добудови "Північного потоку-2". Я переконаний, що відкрите військове вторгнення для росіян не вигідне. Вигідно їм сьогодні демонструвати загрозу", — сказав він.