15 593 60

"Змушують брати посвідку на проживання, а в поєднанні із зарплатою і бонусами це схоже на вербування", - РФ заборонила дипмісіям США і Чехії набирати співробітників серед громадян Росії. ВIДЕО

Росія заборонила дипмісіям США і Чехії набирати співробітників серед російських громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грани.ру, про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"І щодо Чехії, і щодо США було ухвалено рішення про те, що вони більше не зможуть набирати співробітників посольства серед громадян нашої країни ... Дуже велику кількість людей було найнято серед російських громадян. Що стосується США, то дуже цікава деталь, яку багато хто втрачає з поля зору. Справа в тому, що коли американці наймають співробітників серед громадян тієї країни, де у них відкрито посольство, вони відразу ставлять умову-пропозицію у вигляді видачі посвідки на тимчасове проживання, а потім і видачі громадянства. У поєднанні із зарплатою і виплатою бонусів - це можна кваліфікувати як елемент вербувальної роботи", - заявила Захарова.

громадянство (1099) посольство (961) США (24349) Чехія (1711) Захарова Марія (364)
+47
рабсіянци повинні жити у рідних ******, ніякої співпраці з цивілізованими державами!
19.04.2021 15:02
+34
а как обрадовались кацапы, работающие при посольствах... Наконец-то исполнится их мечта - жить на одно пособие по безработице после зарплат в сотню тысяч руб...))
19.04.2021 15:17
+33
За мытье полов в посольстве раздают гражданство США? Акуеть... Заверните два
19.04.2021 15:05
рабсіянци повинні жити у рідних ******, ніякої співпраці з цивілізованими державами!
19.04.2021 15:02
Русня по своей врожденной тупости не понимает
- что эту игру (с наемным персрналом) можно играть в обе стороны?
19.04.2021 15:10
т.е. предоставлять американцам вид на жительство в Мордовии?
показати весь коментар
19.04.2021 17:00
а как обрадовались кацапы, работающие при посольствах... Наконец-то исполнится их мечта - жить на одно пособие по безработице после зарплат в сотню тысяч руб...))
19.04.2021 15:17
Маня, что за цыганский прикид?
Безвкусица! Тьфу!
19.04.2021 15:03
Весна в орде . Снежную бабу жгли .
19.04.2021 15:04
"Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России - Цензор.НЕТ 1919
19.04.2021 15:06
Ну, и сравните аккуратные элементы у Бабкиной и наляпистые у Захаровой.
19.04.2021 15:11
это не Бабкина, это Гузеева))))
19.04.2021 15:34
какая разница?
19.04.2021 16:03
какая разница?



ніякої. все це кацапо-орда, кацапо-ординськi матрьохи.
19.04.2021 17:24
Так, викрили мене. Але мені чомусь не соромно. Не моя тема.
19.04.2021 17:49
Вибачаюся, в темі "російські тьоткі" я не обізнаний.
19.04.2021 17:46
19.04.2021 18:25
гэта Кадышыва
19.04.2021 20:10
Чучело гороховое в любом прикиде!
19.04.2021 17:17
За мытье полов в посольстве раздают гражданство США? Акуеть... Заверните два
19.04.2021 15:05
Что-то я не понял... это правда про гражданство, не прикол? А что никто не сказал америкосам что лояльность русского можно купить за ящик бояры? А гражданство США они скорее всего воспринимают как издевательство! Его же нельзя выпить
19.04.2021 16:01
Вы верите в эти бредни Захаровой?
19.04.2021 17:09
не понял...- вы, походу, не в теме..= там шо хотят, того и никуда не пустят..
20.04.2021 03:24
...правильно, нехай расеянское быдло сидит в своих мухосрансках, усть-********** и задрыщинсках и не портит воздух в нормальных странах
"Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России - Цензор.НЕТ 6735
19.04.2021 15:07
так реально, бо вони і після 10 років за кордоном все ще совки їбучі і дітям то передають.
19.04.2021 15:32
пока человеку нет с чем сравнивать, он целиком и полностью во власти, предписашего ему запрет на сравнение и лишившего возможности сравнивать уже на уровне "одно из двух". на этом держится мототеизм и его светский аналог - монопартийность, моногамия,.... выбор из одного это не выбор. "другого не дано" - одна из основ диктатур пролетариата и их производной - тоталитарных государств.
19.04.2021 15:09
насчет моногамии можно развить тему
19.04.2021 15:18
Ну, тебе уж точно моногамия в ближайшем будущем не грозит
19.04.2021 16:05
она напрямую говорит, что граждане рассеи соглашались мыть туалеты
в посольствах других стран, лишь бы получить гражданство Чехии / США и уе..ать с рашки?
А теперь им этот канал миграции перекрыли ? Ну пусть идут " работать " в посольства Сомали и Гандаруса.
19.04.2021 15:16
Чехии - ніт, ето токо США гражданство даёт.
Чехам они просто так запретили, за вот ету вот всю русофобию.
19.04.2021 15:28
какую такую " русофобию " ?
Рашка позволяет себе шастать по разным странам, травить и убивать там людей,
устраивать взрывы складов, а когда им говорят, что так делать нельзя и за это нужно отвечать - то начинается вой на болотах " невиноватые мы, настамнет и это всё русофобия " .
19.04.2021 15:35
"Те, кто затhttp://asiarussia.ru/news/7229/ . .. затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают всё вот это, это я им этим людим это адресовываю: "доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы, которую вы затеваете".
19.04.2021 15:43
Так и есть - если они где-то кого-то травят или взрывают или захватывают - это все "в интересах расеюшки", а если их за эти преступления кто-то наказывает - то это русофобия и вообще фашизм
19.04.2021 15:52
у німців тепер буде перебор бажаючих. там таке саме.
19.04.2021 15:34
Скрепы vs бонусы. Скрепы проигрывают.
19.04.2021 15:18
А какого чЛенина эти разведчики с собой везут всю свою свору?
19.04.2021 15:20
Полностью поддерживаю в этом вопросе Машка ЗаХЕРову.
Нечего московитам получать зарплату у пиндосов. Пущай хер моржовый без соли пожуют.
19.04.2021 15:20
ахахах это уже не МИД рф , а кгбэшная логика просто ...какие секреты у русских можно украсть ? секрет водки ? или наверно секрет лака ,которым красят балалайки ? или нет из какого дерева делаются матрешки ?
19.04.2021 15:24
неть!!! рецепт боярки с стекломоя для внутреннего потребления! ))))
19.04.2021 15:31
"секрет лака ,которым красят балалайки"
Да что ты понимаешь?!! Страдивари жизнь положил, но так и не раскрыл этого секрета!
19.04.2021 20:04
Не ново,в СССР это уже проходили
19.04.2021 15:28
В Сев. Корее до сих пор проходят, а в рф скоро начнут опять
19.04.2021 16:03
маня, вы же великие и могучие! Предложи своим согражданам зарплату и бонусы побольше, условия получше, тогда не они не будут вербоваться.
19.04.2021 15:32
Нормальные разведки не вербуют сотрудников своего посольства, тем более в Парашке, где с вероятностью 100% этот сотрудник будет кэгэбешным стукачком.
19.04.2021 15:46
Персонал посольств орды надо дружно множить на 0.Чтобы они стали КНДР.
19.04.2021 15:32
Капец она страшная. С таким внешним видом только объявлять конец света.
19.04.2021 15:41
Морда перекошенная - значит из РФ! Это правило еще ни разу не подводило
19.04.2021 16:04
Оце казламорді працівники цих посольств обрадуюцця! нарешті вони зможуть зарабити багато-багато фублей у кадламордому калхозі!
19.04.2021 15:45
МОЗГИ УТЕКАЮТ.
19.04.2021 16:02
Мне нравятся русские ответы. Если тебе кажется, что США мало санкций выдали, русские всегда добавят сами
19.04.2021 16:03
Шо это за вЯЯликая держава, если ее подданных можно завербовать одной грин картой, выдача которой США не стоит и ломаного цента?
19.04.2021 16:07
Ммало того, все без исключения граждане РФ - сотрудники посольста США являются стукачами КГБ.
И тут такое получается, шо бездуховные пиндосы не просто рядовых граждан, а чекистов с холодныой головой и горячим сердцем к себе переманивают, и даже не за бабло, а за банальную возможность с@баться из рашки в нормальную страну.
19.04.2021 16:28
И то правда пускай вместо таджиков идут мести улицы...
19.04.2021 16:26
"Обережно, двері зачиняються". Пропала ще одна можливість звалити з чебураші.
19.04.2021 16:40
Идиотизм высшей степени! США выдают россиянам сразу грин-карту и впоследствии паспорт! Маня пи*данулась об асфальт головкой! Во даёт! И что самое интересное рАссияне в свято верят в эту глупость! Это только паРаша свои паспорта раздает направо и налево. У Америки такая фигня не работает.
19.04.2021 16:46
лучшей рекламы работы в американском посольстве трудно и придумать
19.04.2021 16:51
Может обидно Маняше стало? В роспосольстве в США они американских работников савецким паспортом заманить то не могут. И даже рублем.
19.04.2021 17:26
как яйки прижали, так сразу за детей и семью вспоминают... убожества...
19.04.2021 18:00
А они такие - "Мы мЫчтаим умереть в расеи" Ведь как же приятно, исконно руцким-духовито-скрепным, набожным раССиянам вернуться из загнивающего США в процветающий Саратов и прочие города. Родная говень - тут и запах особый, ну и люди также. Ага.
Многие "расияне" плюнут и вытрут зад двуглавым мутантом и возьмут нормальное гражданство. Если хоть 3% откажуться - это уже палюбе победа
19.04.2021 18:23
Та да, вот это я поверю что работающие в иностранных посольствах россияне не агенты ФСБ.
19.04.2021 18:48
представляю, как проклинают машку алконяшку кацапы которые рассчитывали таким образом свалить с мордора)
Жестокая американская пытка - платить достойную зп и предоставлять лучшие условия жизни, хуже не придумаешь
19.04.2021 18:51
То есть машка полстакана признала, что любой русский за грин карту продаст родину с потрохами и ****** на сдачу.
19.04.2021 22:36
Глупая баба
20.04.2021 08:24
 
 