"Змушують брати посвідку на проживання, а в поєднанні із зарплатою і бонусами це схоже на вербування", - РФ заборонила дипмісіям США і Чехії набирати співробітників серед громадян Росії. ВIДЕО
Росія заборонила дипмісіям США і Чехії набирати співробітників серед російських громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грани.ру, про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.
"І щодо Чехії, і щодо США було ухвалено рішення про те, що вони більше не зможуть набирати співробітників посольства серед громадян нашої країни ... Дуже велику кількість людей було найнято серед російських громадян. Що стосується США, то дуже цікава деталь, яку багато хто втрачає з поля зору. Справа в тому, що коли американці наймають співробітників серед громадян тієї країни, де у них відкрито посольство, вони відразу ставлять умову-пропозицію у вигляді видачі посвідки на тимчасове проживання, а потім і видачі громадянства. У поєднанні із зарплатою і виплатою бонусів - це можна кваліфікувати як елемент вербувальної роботи", - заявила Захарова.
- что эту игру (с наемным персрналом) можно играть в обе стороны?
Безвкусица! Тьфу!
ніякої. все це кацапо-орда, кацапо-ординськi матрьохи.
в посольствах других стран, лишь бы получить гражданство Чехии / США и уе..ать с рашки?
А теперь им этот канал миграции перекрыли ? Ну пусть идут " работать " в посольства Сомали и Гандаруса.
Чехам они просто так запретили, за вот ету вот всю русофобию.
Рашка позволяет себе шастать по разным странам, травить и убивать там людей,
устраивать взрывы складов, а когда им говорят, что так делать нельзя и за это нужно отвечать - то начинается вой на болотах " невиноватые мы, настамнет и это всё русофобия " .
Нечего московитам получать зарплату у пиндосов. Пущай хер моржовый без соли пожуют.
Да что ты понимаешь?!! Страдивари жизнь положил, но так и не раскрыл этого секрета!
И тут такое получается, шо бездуховные пиндосы не просто рядовых граждан, а чекистов с холодныой головой и горячим сердцем к себе переманивают, и даже не за бабло, а за банальную возможность с@баться из рашки в нормальную страну.
Многие "расияне" плюнут и вытрут зад двуглавым мутантом и возьмут нормальное гражданство. Если хоть 3% откажуться - это уже палюбе победа
Жестокая американская пытка - платить достойную зп и предоставлять лучшие условия жизни, хуже не придумаешь