"Змушують брати посвідку на проживання, а в поєднанні із зарплатою і бонусами це схоже на вербування", - РФ заборонила дипмісіям США і Чехії набирати співробітників серед громадян Росії. ВIДЕО

Росія заборонила дипмісіям США і Чехії набирати співробітників серед російських громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грани.ру, про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"І щодо Чехії, і щодо США було ухвалено рішення про те, що вони більше не зможуть набирати співробітників посольства серед громадян нашої країни ... Дуже велику кількість людей було найнято серед російських громадян. Що стосується США, то дуже цікава деталь, яку багато хто втрачає з поля зору. Справа в тому, що коли американці наймають співробітників серед громадян тієї країни, де у них відкрито посольство, вони відразу ставлять умову-пропозицію у вигляді видачі посвідки на тимчасове проживання, а потім і видачі громадянства. У поєднанні із зарплатою і виплатою бонусів - це можна кваліфікувати як елемент вербувальної роботи", - заявила Захарова.

