Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
17 287 23

Проєкт "Без цензури": А якщо війна? 5 причин, чому РФ обламає зуби об Україну. ВIДЕО

А якщо війна? Що Росія хоче і що зможе захопити в Україні? Як українська армія і цивільні відіб'ють напад росіян? Оптимістично-бойовий випуск "Без цензури" від Богдана Буткевича для підняття настрою і бойового духу

Росія зосередила на кордоні України військову міць: авіація, артилерія, танки, "Іскандери". Проте наші артилеристи готові відповісти на атаку армії РФ. І ми переконані - не варто вестися на кисельовські нагнітання. Тому готові детально пояснити, чому Росія вже ніколи не зможе захопити й підкорити Україну.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макрона жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

путін володимир (24825) росія (67841) Донбас (22366)
+13
19.04.2021 16:02 Відповісти
+7
Твои пламенные речи хорошо с бодуна слушать, если бы не твое """" НА УКРАИНЕ"""". Может тебя на такой ратный подвиг поп онуфрий благословил. Лучше иметь умного врага ,чем глупого друга.Перед нами стоит страшный враг, похлеще гитлеровцев и нам нужно использовать каждую минуту для подготовки а не шапками кидаться.
19.04.2021 19:10 Відповісти
+5
путину уже давно надо признаться, в первую очередь самому себе - он полный импотент. Если ты хотел вторгнуться на Украину, вперед! В чем проблема? В трусости? В том, что тот сброд который ты называемшь армией РФ, половина наркоманы, вторая половина - алкоголики? И у всех поголовно IQ не просто низкий, он отрицательный! Если ты такой всемогущий, то давай, действуй! Что, не можешь? Боязно? А как дышал, как рассказывал, как убеждал, что да я, да одной левой. Это уже даже не смешно, это брезгливо и презрительно. Угомонись дедуля, пока пи#ды не получил, уже не по-христиански не по детски.
Открою тебе тайну дедуля, многие на Украине ждут, когда ты нападешь. Вот тогда и произойдет ночь длинных ножей любителей руцкого мира и крови будет столько, что кремль в ней утонет. Как тебе: "Чемпионат Украины по ликвидации ихтамнетов", "Спартакиада снайперов" и другие увлекательные спортивные соревнования.
19.04.2021 18:29 Відповісти
19.04.2021 16:02 Відповісти
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03T10sVuPoLKeaAlnjq4glrSU0dPg:1618837659429&q=%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiriI6dsIrwAhVDl4sKHWjsDK0QkeECKAB6BAgBEDU Отобьемся "видосиками"
19.04.2021 16:08 Відповісти
оптимист однако, лайк
19.04.2021 16:17 Відповісти
только хорошая пи#дюлина
19.04.2021 16:19 Відповісти
Це війна ворів за рабів.
19.04.2021 16:24 Відповісти
путину уже давно надо признаться, в первую очередь самому себе - он полный импотент. Если ты хотел вторгнуться на Украину, вперед! В чем проблема? В трусости? В том, что тот сброд который ты называемшь армией РФ, половина наркоманы, вторая половина - алкоголики? И у всех поголовно IQ не просто низкий, он отрицательный! Если ты такой всемогущий, то давай, действуй! Что, не можешь? Боязно? А как дышал, как рассказывал, как убеждал, что да я, да одной левой. Это уже даже не смешно, это брезгливо и презрительно. Угомонись дедуля, пока пи#ды не получил, уже не по-христиански не по детски.
Открою тебе тайну дедуля, многие на Украине ждут, когда ты нападешь. Вот тогда и произойдет ночь длинных ножей любителей руцкого мира и крови будет столько, что кремль в ней утонет. Как тебе: "Чемпионат Украины по ликвидации ихтамнетов", "Спартакиада снайперов" и другие увлекательные спортивные соревнования.
19.04.2021 18:29 Відповісти
Твои пламенные речи хорошо с бодуна слушать, если бы не твое """" НА УКРАИНЕ"""". Может тебя на такой ратный подвиг поп онуфрий благословил. Лучше иметь умного врага ,чем глупого друга.Перед нами стоит страшный враг, похлеще гитлеровцев и нам нужно использовать каждую минуту для подготовки а не шапками кидаться.
19.04.2021 19:10 Відповісти
а ты совок. у совков вселенское зло гитлеровцы, фнизапнанапале, хатели землянки и бараки атжать у дидофф. а то шо Сралин миллионами гноил совков без войны и тому же Гитлеру поставлял все шоб тот напал на Хранцию(благородный Вошть планировал в спину ударить, совки об этом не знают и не хотят знать), т.е. шоб развил Вермахт. упппсс , дидыгитлерупомогале.
20.04.2021 14:14 Відповісти
сала пережрал.что ли?
19.04.2021 21:03 Відповісти
наивный! может ввп и импотент, но дубья и шапок у него дохренища. не он же будет на линии огня стоять - а мяса ему не жалко. его на подвиги кровавые тянет. и силы, что ни говори, не равны. помощь запада? черта с два! в лучшем случае - вооружением.
19.04.2021 23:06 Відповісти
в лучшем случае - вооружением.\\\\\\\

не читал скока наши морячки будут учиться плавать и не тонуть на "Айлендах"?
вот-вот
пришлют тебе 100500 ф-35 и Апачей, да хоть тикондерог - и что дальше?
20.04.2021 14:17 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3534152.html
19.04.2021 18:30 Відповісти
Богдан!!!
жгі ісчо!!!
19.04.2021 18:48 Відповісти
Проєкт "Без цензури": А якщо війна? 5 причин, чому РФ обламає зуби об Україну - Цензор.НЕТ 4354
19.04.2021 21:26 Відповісти
Мосоквія це країна МІФ, міф про перемогу, міф про силу і могутність, міф про богатство і заможність громадян, міф про справедливість і порядок.
МОСКОВІЯ ЦЕ КРИМІНАЛ НА ВСІХ РІВНЯХ - так було, є і буде доки є Московія
19.04.2021 22:01 Відповісти
маленька куля легко зупинить хйла.
19.04.2021 22:14 Відповісти
мрійник...
19.04.2021 23:07 Відповісти
Нема ніякого пуйла. Є росіяни, які не можуть "кушать", якщо в Україні все гаразд
19.04.2021 23:10 Відповісти
Будкевич - оптіміст. Але дітей і молодих жінок проукраїнських громадян я б тихенько готував до раптової евакуації на Західну
19.04.2021 23:08 Відповісти
На Ютубе представитель страны-врага лайкнул аналитику Буткевичу. Когда на это ему указали, быстро удалили сообщение. )))
Что ж, "аналитики" от Бога )))
Удаленный пост. Гордись, Буткевич, тебя лайкнул представитель страны - врага. И "Цензор" сегодня в ударе ))) - сердечком ответил. "Лучшие аналитики Ютуба", вот здесь на 9м55с видно кто вас лайкнул и кому вы сердечком ответили https://www.youtube.com/watch?v=d6VKSY5fwQ8&list=PLQRt_-XSpuJrk6dcEDPCM84WIudFFG7HB
Это ЗАШКВАР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.04.2021 13:19 Відповісти
 
 