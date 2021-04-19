Найманець РФ вистрілив з автомата в 15-річну дівчину на Донбасі, - ГУР. АУДIО

Терорист російсько-окупаційних військ вистрілив з автомата в 15-річну дівчину. Після цього він намагався сховатися на підконтрольній Україні території, але був впійманий найманцями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що 18 квітня військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину. Після скоєного злочинець здійснив спробу втекти на підконтрольну українським підрозділам територію, але був затриманий проросійськими найманцями поблизу населеного пункту Щастя. Доказом цього є перехоплена телефонна розмова терористів.

Також, за інформацією ГУР МО України, деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати і поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України.

