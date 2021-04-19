УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7518 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Окуповані території
34 074 40

Найманець РФ вистрілив з автомата в 15-річну дівчину на Донбасі, - ГУР. АУДIО

Терорист російсько-окупаційних військ вистрілив з автомата в 15-річну дівчину. Після цього він намагався сховатися на підконтрольній Україні території, але був впійманий найманцями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що 18 квітня військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину. Після скоєного злочинець здійснив спробу втекти на підконтрольну українським підрозділам територію, але був затриманий проросійськими найманцями поблизу населеного пункту Щастя. Доказом цього є перехоплена телефонна розмова терористів.

Також, за інформацією ГУР МО України, деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати і поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України.

Також читайте: Місія ОБСЄ на Донбасі змушена діяти трьома підрозділами через постійні перешкоди з боку найманців РФ

Автор: 

розвідка (3925) стрілянина (1832) Донбас (22366) найманці рф (2076)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
русский мир во всей красе. Запретить вьезжать ордынцам в страны евросоюза и Украины до уничтожения путинско-*********** режима
показати весь коментар
19.04.2021 15:50 Відповісти
+27
ну не натовец и ладно
показати весь коментар
19.04.2021 15:48 Відповісти
+25
Кацапи скажуть, що він бойовик Правого сектору і навіть та встреляна дівчина повірить.
показати весь коментар
19.04.2021 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну не натовец и ладно
показати весь коментар
19.04.2021 15:48 Відповісти
русский мир во всей красе. Запретить вьезжать ордынцам в страны евросоюза и Украины до уничтожения путинско-*********** режима
показати весь коментар
19.04.2021 15:50 Відповісти
Нічого, Зе-режим його амністує.
показати весь коментар
19.04.2021 16:52 Відповісти
Опять "перевод стрелок". У кацапов вообще есть что-нибудь в жизни к чему не будут причастны Воруженные Силы Украины?
показати весь коментар
19.04.2021 15:51 Відповісти
А как весело начиналось
Наемник РФ выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 3663
показати весь коментар
19.04.2021 15:52 Відповісти
Деяким шалавам і зараз там весело https://twitter.com/i/status/1383107227175772161
показати весь коментар
19.04.2021 16:36 Відповісти
Удобрения
показати весь коментар
19.04.2021 16:50 Відповісти
А с девушкой -то что ? Или это не важно ?
показати весь коментар
19.04.2021 15:54 Відповісти
какая разница? главное ж что "на подконтрольную украинским подразделениям..." и т.д.
показати весь коментар
19.04.2021 16:00 Відповісти
Кацапи скажуть, що він бойовик Правого сектору і навіть та встреляна дівчина повірить.
показати весь коментар
19.04.2021 15:56 Відповісти
яка ж ти цинiчна потвора.
показати весь коментар
19.04.2021 15:59 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 16:01 Відповісти
https://censor.net/ua/user/446433,кацапсина,тебе разрешали слазить с бутылки и гавкать?

брысь под лавку в спам!
показати весь коментар
19.04.2021 16:38 Відповісти
Зараз йому заженуть пару сірників під нігті- він і сам це на камеру заявить.
показати весь коментар
19.04.2021 16:17 Відповісти
Руський мір ВБИВАЄ
показати весь коментар
19.04.2021 16:01 Відповісти
Обычное дело для фашистов ,в мальца они давеча тоже гранату метнули ...
показати весь коментар
19.04.2021 16:03 Відповісти
Интересно как Мендель расскажет об этом на канале ДОМ? Эта курица вещает там рашистскими подлизонами к местным ватанам. Канал типа для возврата донбасян к Украине кишит рашизмом и жрет денег из бюджета в разы больше украинского национального.
Смотрите об этом на Рандеву Янины с Кондратюком

https://www.youtube.com/watch?v=m0lWSL8yRPc
показати весь коментар
19.04.2021 16:08 Відповісти
Не дивуйтеся , влада у нас зараз прокремлівська , з головним куратором єрмаком-дерьмаком
показати весь коментар
19.04.2021 16:23 Відповісти
..кацапы такой повод для продолжения полномасштабной войны и спасения "рузгеязычников" просрали.. или пропагандоны ещё что-нибудь доснимут для "полной картинки"?
показати весь коментар
19.04.2021 16:12 Відповісти
Никто не задался вопросом что его догнали на нашем берегу? Если он переплыл Донец под Счастьем то значит сепары спокойно ходят по нашему берегу. Там всегда линией разграничения была река.
показати весь коментар
19.04.2021 16:14 Відповісти
откуда инфа что он переплыл р.Донец?
показати весь коментар
19.04.2021 16:39 Відповісти
"Выстрелил"... Ну а что с девушкой???
показати весь коментар
19.04.2021 16:14 Відповісти
как минимум она должна была услышать выстрел
показати весь коментар
19.04.2021 17:59 Відповісти
Початкова щвидкість кулі АКМ - 715 м/с, тобто в два рази вище за швидкість звуку. З якого переляку вона мала почути постріл?
показати весь коментар
19.04.2021 18:37 Відповісти
если пуля попала не в голову или еще другие критичные для жизни места или вообще пролетела мимо, то при сознании девушка должна была таки услышать выстрел
показати весь коментар
19.04.2021 22:33 Відповісти
Почула би якщо куля в неii не потрапила...
показати весь коментар
19.04.2021 23:00 Відповісти
Зараз скаже, що був українським диверсантом по знищенню дітей з ОРДЛО.****.
показати весь коментар
19.04.2021 16:26 Відповісти
Ото інфа для **************! Зливному бачку пофіг,хто пристрелив дитину,головне-факт пострілу, ну а стріляв,звичайно для її інфоблювотиння,бандеро-укроп.
показати весь коментар
01.06.2021 02:14 Відповісти
Кожен сєпар знає, що типу "українські" типу "суди" до сєпарів лояльні.
показати весь коментар
19.04.2021 16:50 Відповісти
ждите фейк о распятой девочке теперь
показати весь коментар
19.04.2021 17:55 Відповісти
кацапы пускают в расход путлерюгенд, октябрятам на заметку
показати весь коментар
19.04.2021 17:58 Відповісти
КАЦАПИ ЯКІ НЕ БРЕШУТЬ ТО НЕ КАЦАПИ
показати весь коментар
19.04.2021 20:56 Відповісти
Что-то вся мразь (сепары, наемники, воры в законе и т.д.) стремится убежать и скрыться на территорию свободной Украины Здесь что, медом намазано? Объяснить это можно только плохой, никуда негодной работой МВД, прокуратуры и всей правоохранительной системой Украины, там человечики работают только на себя, а не на государство, как и должно быть.
показати весь коментар
19.04.2021 21:52 Відповісти
ну, верить кацапам последнее дело, наверное "отпускник" решил пострелять, а то что кацапы спокойно лазят куда хотят это ***** главнокомандующего.
показати весь коментар
19.04.2021 22:31 Відповісти
Так убил или ранил? Самое главное на сказали.
показати весь коментар
20.04.2021 01:54 Відповісти
По барабану, эту территорию надо целиком зачистить
показати весь коментар
20.04.2021 04:00 Відповісти
Девка с ним сожительствовала,закатила скандал на почве ревности.Он его уладил как умел.Разборки колаборантов
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
Главноє, что нє бєндєровєц.
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
 
 