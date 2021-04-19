Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися". ВIДЕО

Літератор Лев Вершинін мріє про те, щоб Росія організувала на власній території криваву провокацію і використала її як привід атакувати Україну.

Про це Вершинін заявив в ефірі Youtube-каналу "Рой ТВ", спілкуючись з терористом Ігорем Гіркіним. Фрагмент ефіру опублікував представник окремих районів Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які заходи, які зараз зробить Російська Федерація, якщо її керівництво на це здатне, будуть оцінені на Заході вкрай погано. Будуть кричати про Гляйвіц, про Майніли, будуть кричати про провокацію. Але в разі, якщо раптом вдасться, вийде, щоб ця ситуація виглядала як жорстока невиправдана агресія України - ну, не знаю. Бомбардування Ростова, умовно кажучи, там. Ну, не знаю. Прорив десанту через цей самий, як його, через Сиваш. Тоді треба просто не зупинятися. Виходячи з того, що Європа не хоче горіти", - заявив Вершинін.

Письменник-фантаст є уродженцем Одеси, в 1994 році балотувався до Верховної Ради, в 1994-1998 рр. був депутатом Одеської міськради.

З 2000 року жив в Ізраїлі, з 2007 року - в Іспанії.

Є прихильником "русского мира", активно підтримує військову агресію Росії проти України.