39 790 162

Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися". ВIДЕО

Літератор Лев Вершинін мріє про те, щоб Росія організувала на власній території криваву провокацію і використала її як привід атакувати Україну.

Про це Вершинін заявив в ефірі Youtube-каналу "Рой ТВ", спілкуючись з терористом Ігорем Гіркіним. Фрагмент ефіру опублікував представник окремих районів Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які заходи, які зараз зробить Російська Федерація, якщо її керівництво на це здатне, будуть оцінені на Заході вкрай погано. Будуть кричати про Гляйвіц, про Майніли, будуть кричати про провокацію. Але в разі, якщо раптом вдасться, вийде, щоб ця ситуація виглядала як жорстока невиправдана агресія України - ну, не знаю. Бомбардування Ростова, умовно кажучи, там. Ну, не знаю. Прорив десанту через цей самий, як його, через Сиваш. Тоді треба просто не зупинятися. Виходячи з того, що Європа не хоче горіти", - заявив Вершинін.

Читайте також: Напад на Україну в 2021 року не буде легкою прогулянкою, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков. ФОТО

Письменник-фантаст є уродженцем Одеси, в 1994 році балотувався до Верховної Ради, в 1994-1998 рр. був депутатом Одеської міськради.

З 2000 року жив в Ізраїлі, з 2007 року - в Іспанії.

Є прихильником "русского мира", активно підтримує військову агресію Росії проти України.

росія (67862) русский мир (483) Гіркін Ігор (189)
+48
Проживающий в Испании писатель-фантаст Вершинин сожалеет, что РФ не бомбит Ростов ради вторжения в Украину: "Надо просто не останавливаться" - Цензор.НЕТ 5637
показати весь коментар
19.04.2021 20:21 Відповісти
+41
Сегодняшняя россия это Германия 30-х. Россияне настоящие последователи национал-социализма (нацизма).
показати весь коментар
19.04.2021 20:12 Відповісти
+40
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
показати весь коментар
19.04.2021 20:09 Відповісти
Черговий "Хвантаст"-ідораст . Кацапи, що , вам seeрожи не вистачає? Ні ? Тоді .... прапор у руки і лома у дупу !!! Здохніть, чим швидше, тим краще.
19.04.2021 20:53 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 20:53 Відповісти
Полностью поддерживаю!
В РФ, в этой куче дерьма, нужно постоянно организовывать кровавые провокации!
Чем больше, тем лучше!
Даёшь - без кровавой провокации ни дня! Вперед товарищи!
показати весь коментар
19.04.2021 20:55 Відповісти
О я помню этого шизика в самом начале 90-х избирательные листовочки его по городу....Судя по всему то-ли Гурвиц, то Валентин Симоненко свел в один избирательный округ его с Вассерманом В результане не прошел ни один ни другой....
19.04.2021 20:56 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 20:56 Відповісти
В Википедии написано что он выиграл выборы в Раду.
показати весь коментар
19.04.2021 20:59 Відповісти
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 9161
показати весь коментар
19.04.2021 20:58 Відповісти
Писатель-фантаст является уроженцем Одессы, в 1994 году баллотировался в Верховную Раду, в 1994-1998 гг. был депутатом Одесского горсовета. Источник: https://censor.net/ru/v3260724

ЯКА КОНЧЕНА ТВАРИНА, ТРЕБА ЙОГО ПІД СУД І ДЕПОРТАЦІЮ З ІСПАНІЇ.
НА УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНІ БУДЕ ГАРНУ ФАНТАСТИКУ ПИСАТИ...
показати весь коментар
19.04.2021 20:58 Відповісти
Его место в дурдоме...вместе с его бывшим оппонентом вассерманом...
19.04.2021 21:03 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:03 Відповісти
ні треба влаштувати йому провокацію, переломати руки ноги і голову проломити, але щоб не здох, щоб мучився
20.04.2021 20:32 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 20:32 Відповісти
фантаст Лукьяненко мечтает о том же.
показати весь коментар
19.04.2021 21:00 Відповісти
Правильно говорят, некоторые люди когда молчат кажутся умнее.
19.04.2021 21:07 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:07 Відповісти
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 2082
показати весь коментар
19.04.2021 21:07 Відповісти
Ростов мелковат для нормальной провокации. Предлагаю россиянцам уничтожить Москву вместе со всеми её бункерами.
19.04.2021 21:13 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:13 Відповісти
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 8453
показати весь коментар
19.04.2021 22:31 Відповісти
В донецкой резервации обитает еще одно подобное животное - писака Федя Березин.Тоже хвантаст.

Когда он примкнул к сепаратистам я посмотрел его биографию и на фото увидел того кого ранее встречал на книжном рынке. Тогда он еще не был пейсателем. Увидев тогда его впервые, у меня он сразу вызвал отвращение клоунским поведением.
показати весь коментар
19.04.2021 21:15 Відповісти
Теперь я ещё больше понимаю бандеровцев, даже их преступления совершены отрядами НКВД.
19.04.2021 21:20 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:20 Відповісти
Як би о то запросити цього пЕсателя в Украіну...
показати весь коментар
19.04.2021 21:22 Відповісти
вАдессу))
показати весь коментар
19.04.2021 23:31 Відповісти
и угостить етого писаку шашлыком по-одесски (как на 2 мая)
20.04.2021 02:20 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 02:20 Відповісти
Там у вас хороший есть фантаст или предсказатель С. Шнуров.
https://m.youtube.com/watch?v=aY7jd4BEyss
показати весь коментар
19.04.2021 21:24 Відповісти
Хаха. Особенно доставляют кислые рожи случайно затесавшейся туда "элиты" рашки.
20.04.2021 18:25 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 18:25 Відповісти
Ростов - це половинчаті заходи. Треба москву бомбити. Саме кремль. І саме термоядрьоною бабахою. Щоб вже привід для вторгнення в Україну був залізобетонний. Щоб весь Світ визнав український злочин. Підривали ж будинки на Каширському шосе! Так то ж заради маленької Чечні! А заради України варто і побільше щось підірвати!!!
19.04.2021 21:25 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:25 Відповісти
Уйла на параші!!!
показати весь коментар
20.04.2021 00:39 Відповісти
а де вОна буде з х...лом зустрічатись і весело хіхікати, в Геленджику?
20.04.2021 20:34 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 20:34 Відповісти
Не, ну после такого количества угроз вторжения вместе с ядерными ударами, пора уже снарядить ядерным топливом ракеты для кремля. Бубачка говорил, будем бамбить, значит будем бомбить если вторгнутся. **********, как расеяне, желают помирать за убийства украинцев в Украине?
19.04.2021 21:36 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:36 Відповісти
Культура стоит на фундаменте гуманизма, любви к человеку, к ближнему своему. Убери этот фундамент и от культуры останется только вой зверя. Призывать к войне, к убийству десятков тысяч, если не сотен тысяч, людей могут только последние мрази!
19.04.2021 21:38 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:38 Відповісти
то рідкісна непотріб, що генетично ненавидить українців, і впринципі це майже взаємно, хоча є дурні, що обирають їх президентами
20.04.2021 20:37 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 20:37 Відповісти
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 5749
показати весь коментар
19.04.2021 21:39 Відповісти
Согласен только приодном условии, сначала ты падла испанское приезжаеш жить в ростов на дону, а потом свои же кацапы безпощадно бомбят этот город.
19.04.2021 21:41 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:41 Відповісти
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 6151
показати весь коментар
19.04.2021 21:41 Відповісти
Лев - походу очередной семит, к слову, никакого антисемитизма просто констатация факта, а потом все задаются вопросом, а, почему это их все так не любят?
Еще выдающиеся представители нации - Коломойша, Рабинович, Зе, Соловьев, Харьковский наперсточник и прочие, прочие, прочие яркие и добрые .....
Но я думаю, что это все же исключение, как говорят "...и в еврейской семье не без урод(а/ов)".
показати весь коментар
19.04.2021 21:44 Відповісти
А русские по твоему кто? Помесь мокши, финноугров, татар, семитов и бог знает кого еще. Это, батенька, вопрос самоопределения и когда он несет это, он самоопределяется именно русским.
20.04.2021 06:20 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 06:20 Відповісти
...так я против евреев ничего не имею - к примеру Портников или Фейгин да много их адэкватных, но есть представители...
20.04.2021 22:22 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 22:22 Відповісти
..Як там казала їх *вялікая лошадь * !? ..

..Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 3396
показати весь коментар
19.04.2021 21:45 Відповісти
Іспанці, доречі, люди дуже доброзичливі. Не уявляю, як йому там живеться. Його з його цими ідеями там ніхто не зрозуміє. Це він там живе, як відлюдник? Але достатньо провести біля його будинку небагатолюдну акцію-пікет і вся місцевість буде знати - хто воно таке
19.04.2021 21:47 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 21:47 Відповісти
"Іспанці, доречі, люди дуже доброзичливі. "
Це оці доброзичливі?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-50805672 "Зозуля - клятий нацист": в Іспанії футбольний матч перервали через образи українця Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 1532
показати весь коментар
20.04.2021 06:35 Відповісти
может просто у чувака хамон в прямой кишке застрял, вот и поперло
19.04.2021 22:03 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 22:03 Відповісти
Швидше за все гостра іспанська ковбаса чорізо, яку Льова глитав не прожовуючи.
19.04.2021 22:38 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 22:38 Відповісти
а ти лайно глитало, бо за капітельманшу топиш
показати весь коментар
20.04.2021 20:40 Відповісти
А після ці фєдєрасти питають - «А чєво ви нас так нє любітє???
19.04.2021 22:12 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 22:12 Відповісти
Виявляється що існують жидокацапи ! Цікаво "С 2000 года жил в Израиле, с 2007 года - в Испании.Источник: https://censor.net/ru/v3260724" - за 7 років так і не став євреєм, здриснув до іспанських русофілів.
19.04.2021 22:17 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 22:17 Відповісти
Вообще существует в принципе такое понятие, как самоопределение. Этот дядя самоопределился русским.
20.04.2021 06:22 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 06:22 Відповісти
Был когда то тоже писатель Бузина. Но уже съели его черви.
19.04.2021 22:25 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 22:25 Відповісти
кстати да, Вершинин может и докукарекаться, что приедут к нему мордорские любители шпили-вили и оставят на хладной тушке "визитку яроша"
19.04.2021 22:46 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 22:46 Відповісти
а где бл... наш посол, что кокса обнюхалс.. су..а, где реакция кого этот Кулябяка поназначал убл..док
19.04.2021 23:28 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 23:28 Відповісти
чисто из любопытства, можно узнать что думают жители ростова по поводу этой гениальной идеи?
19.04.2021 23:32 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 23:32 Відповісти
Як цікаво... Одеський гебрей Вершинін, як і кацапи, теж у рашисти подався. Досвід Адольфа і німців нічому його не навчив?
19.04.2021 23:53 Відповісти

Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 4437
показати весь коментар
19.04.2021 23:53 Відповісти
Одно слово - фантаст.
показати весь коментар
19.04.2021 23:55 Відповісти
відповідь неправильна, - 3,14дараст він
показати весь коментар
20.04.2021 20:42 Відповісти
Есть же стандартные подходы: бомбить Воронеж. Зачем это аматорство?
20.04.2021 00:19
показати весь коментар
20.04.2021 00:19 Відповісти
Відбірна мерзота.
показати весь коментар
20.04.2021 05:06 Відповісти
Всякая предательская шавка-подстрекатель заслуживает определённых "наград" и он их получит! Гнида-предатель, политическая проститутка!
показати весь коментар
20.04.2021 06:11 Відповісти
Прямо, как презентация этого чувака на украинском сайте. Вот сидел он там на своей новой родинке, скучал поди о бычках и Привозе, о дорогих ватниках, что не с кем ему поделиться своими жалобами на хохлов, зело обидевших его, не выбравших в ВР, или куда там еще, где бы он нагадил поди больше, чем может и хочет сейчас, высрав в эфир то, что в него внутри ватного. И, вот такая огромная удача: сразу же, о нем заговорили. Да еще и как: на него обиделись, и начали поносить. О чем, оно, еще совсем недавно могло только помечтать!
показати весь коментар
20.04.2021 07:20 Відповісти
Да ладно, это известный достаточно говнюк, многолетний блогер.
показати весь коментар
20.04.2021 07:27 Відповісти
Я не роюсь в этих говнах. Не знал.
показати весь коментар
20.04.2021 07:43 Відповісти
https://putnik1.livejournal.com/
показати весь коментар
20.04.2021 16:24 Відповісти
Мерси, должен сказать. Чем же он отличается от всяких бузин, и прочих украинофобов, коих на русскоязычном пространстве - пруд пруди?
показати весь коментар
20.04.2021 16:47 Відповісти
За що отримують державні гроші в українській амбасаді в Іспанії?

Що,так важко зробити заяву на цю сволоту та добитися кримінальної справи?
показати весь коментар
20.04.2021 07:25 Відповісти
Тут питання до Венедиктової. Де кримінальні справи по Жириновському, Соловйову, цьому мудаку, за підбурювання до розв'язування агресивної війни, масового вбивства та вчинення терористичних актів? Вони громадяни інших країн і РФ нам не видасть? Так, але деякі з них мають подвійне громадянство. Чому не передати справу у той же Ізраїль, Іспанію чи Італію? Нехай вони їх у міжнародний розшук оголошують, а потім подивимось як Жирік, буде пояснювати правоохоронним органом Ізраїлю, що він закликав знищити ядерним ударом мешканців Ісландії, серед яких обов'язково знайдуться євреї...
показати весь коментар
20.04.2021 12:01 Відповісти
Кацапов надо уничтожить.
Факт!
показати весь коментар
20.04.2021 14:30 Відповісти
а чого він втік із скрепної раісії і оселився в Іспанії?
показати весь коментар
20.04.2021 16:26 Відповісти
Как писатель, очень слаб. Как человек, большое гавно. Этим все сказано, что говорить не о чем. С никем не о чем и разговаривать. Плюнуть, растереть и забыть о нем. Таких как он полно и обращать внимания не стоит.
показати весь коментар
20.04.2021 20:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 