Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися". ВIДЕО
Літератор Лев Вершинін мріє про те, щоб Росія організувала на власній території криваву провокацію і використала її як привід атакувати Україну.
Про це Вершинін заявив в ефірі Youtube-каналу "Рой ТВ", спілкуючись з терористом Ігорем Гіркіним. Фрагмент ефіру опублікував представник окремих районів Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-які заходи, які зараз зробить Російська Федерація, якщо її керівництво на це здатне, будуть оцінені на Заході вкрай погано. Будуть кричати про Гляйвіц, про Майніли, будуть кричати про провокацію. Але в разі, якщо раптом вдасться, вийде, щоб ця ситуація виглядала як жорстока невиправдана агресія України - ну, не знаю. Бомбардування Ростова, умовно кажучи, там. Ну, не знаю. Прорив десанту через цей самий, як його, через Сиваш. Тоді треба просто не зупинятися. Виходячи з того, що Європа не хоче горіти", - заявив Вершинін.
Письменник-фантаст є уродженцем Одеси, в 1994 році балотувався до Верховної Ради, в 1994-1998 рр. був депутатом Одеської міськради.
З 2000 року жив в Ізраїлі, з 2007 року - в Іспанії.
Є прихильником "русского мира", активно підтримує військову агресію Росії проти України.
В РФ, в этой куче дерьма, нужно постоянно организовывать кровавые провокации!
Чем больше, тем лучше!
Даёшь - без кровавой провокации ни дня! Вперед товарищи!
ЯКА КОНЧЕНА ТВАРИНА, ТРЕБА ЙОГО ПІД СУД І ДЕПОРТАЦІЮ З ІСПАНІЇ.
НА УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНІ БУДЕ ГАРНУ ФАНТАСТИКУ ПИСАТИ...
Когда он примкнул к сепаратистам я посмотрел его биографию и на фото увидел того кого ранее встречал на книжном рынке. Тогда он еще не был пейсателем. Увидев тогда его впервые, у меня он сразу вызвал отвращение клоунским поведением.
https://m.youtube.com/watch?v=aY7jd4BEyss
Еще выдающиеся представители нации - Коломойша, Рабинович, Зе, Соловьев, Харьковский наперсточник и прочие, прочие, прочие яркие и добрые .....
Но я думаю, что это все же исключение, как говорят "...и в еврейской семье не без урод(а/ов)".
..
Це оці доброзичливі?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-50805672 "Зозуля - клятий нацист": в Іспанії футбольний матч перервали через образи українця
Що,так важко зробити заяву на цю сволоту та добитися кримінальної справи?
Факт!