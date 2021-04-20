УКР
Концентрація Росією військ на наших кордонах - це "запрошення до танцю" США, - Резніков. ВIДЕО

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков вважає, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є малоймовірним.

Про це чиновник заявив в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Резніков вважає, що накопичення військ - це інструмент для вирішення внутрішнього порядку денного в РФ, з огляду на труднощі всередині країни і майбутні вибори в Державну думу. Друга мета - це "запрошення до танцю" США, щоб з Росією почали рахуватися і почали діалог.

"Я не вважаю, що ця гра м'язами призведе до справжнього військового вторгнення в Україну", - зазначив міністр. Минула 19 квітня зустріч політичних радників лідерів нормандської четвірки, за його словами, також підтверджує це припущення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радники Нормандської четвірки обговорили кластери з реалізації Мінських угод і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, - Резніков

"Сам факт, що сьогодні відбулася ця консультація - це вже позитив, тому що переговори тривають попри удаване загострення біля кордонів України. Я здивований, наскільки робочою була атмосфера переговорів радників нормандської четвірки. Наголошую: всі чотири сторони говорили про те, що треба шукати можливості припинення режиму вогню", - сказав Резніков.

+14
офис бредит всем составом...вместо гострыть сокыры..
показати весь коментар
20.04.2021 00:45 Відповісти
+11
"Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украине маловероятно."

Резников работает в российском генштабе? Откуда такая информация?

Как раз наоборот, россияне готовят массированное наступление в открытую чтобы:

a) Его и так было не скрыть.
b) Напугать и принудить украинское руководство к Капитуляции Украины с последующим развалом Украины и Геноцидом ( как уже было в 1918-1933 ). Схема похоже работает смотрите встреча с Макроном и "реализация Кластеров" Украиной.
c) если не сработает пункт b) конвенциональное наступление его никто не отменял.
показати весь коментар
20.04.2021 01:06 Відповісти
+9
Т.е. по сути Резников повторил тезис кацапской пропаганды.
показати весь коментар
20.04.2021 01:48 Відповісти
офис бредит всем составом...вместо гострыть сокыры..
показати весь коментар
20.04.2021 00:45 Відповісти
ха.. а ОП совместно с ГШ, ВР, и т.д. для танца мешают яйца !? .. тогда для вас есть веселая игра - Садитесь дружно в круг, берем топор.. Игра простая - как в бутылку.. но называется - ТОПОР !!
показати весь коментар
20.04.2021 00:51 Відповісти
"Игра простая - как в бутылку..." - Танєц засраші в присядку на бутилкє
показати весь коментар
20.04.2021 07:57 Відповісти
Новиков в ПЕРСОНАЛЬНО ВАШна Эхе Москвы не по-адвокатски рассказал рашистам как Украине поступать с оккупантами. РЕЗНИКОВ - на теб надежда , ты все же знаешь как мутит Ермак
показати весь коментар
20.04.2021 00:54 Відповісти
правильно и хорошо сказал Резников:
Вован растопыривает пальцы в сторону дядюшки Сэма
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
Прекратим эту бесполезную дискуссию.
показати весь коментар
20.04.2021 00:49 Відповісти
оттого, что полномасштабное вторжение маловероятно, не легче...
продолжение захватов отдельных территорий этот эксперт не исключает
показати весь коментар
20.04.2021 08:49 Відповісти
КЛАСТЕРЫ это очередные рашистские нае...стеры-для Ермака выручалка подольше за ними прятаться
показати весь коментар
20.04.2021 00:51 Відповісти
просто клистир с кластером попутали...
показати весь коментар
20.04.2021 01:04 Відповісти
резников - д*бил
показати весь коментар
20.04.2021 00:54 Відповісти
Да.д#бил.причем тут сша?они танцевать не будут ,а вам яйца мешают ,которых нет.потомучто танцевать надо вам,а вы смотрите ,кто бы за вас сплясал.лживые,вороватые трусы !
показати весь коментар
20.04.2021 03:07 Відповісти
"Резников считает, что накопление войск - это инструмент для решения внутренней повестки дня в РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу."

_Какие выборы? Что ты несёшь, идиот! В рейхе давно уже нет никаких ни выборов, ни права на избрание власти.
показати весь коментар
20.04.2021 01:03 Відповісти
Их нужно всех арестовать,шоб потом не расстреливать
показати весь коментар
20.04.2021 01:06 Відповісти
"Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украине маловероятно."

Резников работает в российском генштабе? Откуда такая информация?

Как раз наоборот, россияне готовят массированное наступление в открытую чтобы:

a) Его и так было не скрыть.
b) Напугать и принудить украинское руководство к Капитуляции Украины с последующим развалом Украины и Геноцидом ( как уже было в 1918-1933 ). Схема похоже работает смотрите встреча с Макроном и "реализация Кластеров" Украиной.
c) если не сработает пункт b) конвенциональное наступление его никто не отменял.
показати весь коментар
20.04.2021 01:06 Відповісти
Сегодня из Лондона в Киев прибыл борт командно-воздушного сопровождения военных операций CSAT Королевской Эскадрильи ВВС Британии. Судя по всему, наверху принято решение замочить Крысу прямо в Бункере.
показати весь коментар
20.04.2021 01:14 Відповісти
Американські ракетні есмінці USS Donald Cook (DDG-75) та USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит у напрямку чорноморських проток.(с)
показати весь коментар
20.04.2021 01:18 Відповісти
Концентрация Россией войск на наших границах - это "приглашение к танцу" США, - Резников.

Боже, якби ти не сказав, то ми б і не знали, темні.

А чому ж вони це запрошення прийняли ?
Більше того, запропонували зал і музику.
А тепер сумирненько чекають, чи фюрер пристане на їхню пропозицію.
показати весь коментар
20.04.2021 01:20 Відповісти
тепер зрозуміло нашо той рєзніков - втягнути США... Це ж та стара пісня москалів, шо йде війна між США та РФ, а Україну москалі рятують від проклятих янкі...
показати весь коментар
20.04.2021 01:28 Відповісти
_Никаго референдума вообще не было. Была сфабрикованная захватчиком для собственного оправдания видимость всеобщей поддержки жителями оккупированной территории.
показати весь коментар
20.04.2021 01:50 Відповісти
на каком смiтнике зе-влада понабирала таких придурков? это ж не цирк, это клиника.
показати весь коментар
20.04.2021 01:34 Відповісти
Т.е. по сути Резников повторил тезис кацапской пропаганды.
показати весь коментар
20.04.2021 01:48 Відповісти
Клоун два роки гундосив про план "Б". Виглядає так, що він почав його реалізовувати. Капітуляція та приєднання України до ОРДЛО - це і є план "Б" криворізького Блазня.
показати весь коментар
20.04.2021 01:55 Відповісти
Ці чуваки живуть в кацапському медіа-просторі і просто не можуть не повторювати кацапські наративи.
показати весь коментар
20.04.2021 02:05 Відповісти
Дибілети діджиталізовані!
Московія воює з НАТО в Молдові, Грузії та Україні - там де НАТО немає. А от де воно є - Литва, Латвія, Естонія, Японія, Південна Корея - сцить хоча б перднути.
То ж питання агресії московії в Україні не в НАТО, а в сцикливості московії проти НАТО - якщо Україна туди вступить, то московія буде сратися щоденно і не в обмеженних кількостях, як одна особа в Україні при спробі вирішити питання зовнішньої політики та відновлення териториальної цілостності держави...
показати весь коментар
20.04.2021 02:12 Відповісти
Проблема в тому, що Україну не беруть в НАТО, навіть не кажуть список вимог. при цьому дві "головні скрипки" - США та Англія мали це зробити давно. А словами ділу не допомогти.
Всі ці роки Україна НІЯК не готувалась до війни. За 7 років можна було дуже багато зробити в плані війскової науки для ВСЬОГО населення. Проте ні свинорилий порошенко, ні головний зебіл не роблять нічого. А цей підсвинок, конкретно хотів воду в Крим поставляти. Чому цю наволоч не звільнили незрозуміло
показати весь коментар
20.04.2021 09:51 Відповісти
Таким "танцорам", как ху*ло для начала надо оборвать яйца, чтобы оно стало "бабушкой", а уж после задумываться про "танцы".
показати весь коментар
20.04.2021 02:17 Відповісти
"1941 року нацистські війська стояли біля кордонів СРСР
"В 1941 році нацистські війська скупчилися біля кордонів СРСР. "Буде війна! Треба зміцнювати оборону!", - казали розумні люди. "Ви панікери", - обізвали їх. "Війни не буде. Гітлер не ризикне напасти. Заспокойтеся і спіть спокійно". Всі заспокоїлися. А потім була кров. Голод. Зруйновані міста, спалені села, розстріляні мільйони людей", - написав письменник.

Він порівняв Росію з сокирою, яка в руках у сусіда і назвав умови, за яких ця країна не нападе на Україну. "Коли у тебе під вікнами стоїть сусід з сокирою, не варто лягати спати в незамкненій кімнаті. Не варто повертатися спиною. Особливо, якщо в цю спину вже встромляли ніж. І якщо вам говорять: "Розслабтеся, панікери! Росія не нападе, ви їм нафіг не треба!" - запитайте себе, чи не дурень перед вами, ворожий агент, який хоче приспати вашу пильність. Росія не нападе тільки в тому випадку, коли ми будемо готові до нападу, готові дати відсіч і відправити нападників назад, на Росію, "вантажем 200", - додав Піддубний.
У 2014 році війська Росії також стояли біля кордонів України
Також він нагадав про події 2014 року в Україні, коли біля кордонів скупчилися російські війська і замість того, щоб відійти якомога далі від траси та тримати зброю напоготові, військові залишилися без охорони, збилися купками прямо на узбіччі та здали зброю.
"Ніхто не чекав, не готувався, не вірив. "Спокуха! Росія не нападе!" А потім була Степанівка, Іловайськ, Дебальцеве...Зараз 21 рік...", - зазначив письменник.
Українці висловилися про ймовірну війну
Його емоційний тест "підірвав" мережу і користувачі написали безліч коментарів, в тому числі про події на сході України у 2014 році.В Іловайську, якби не були готові, то були б ще більші жертви. Ситуацію не в нашу сторону вирішила велика кількість ворога і командування нашої армії.Так, ще після Волновахи стало все зрозуміло, а у деяких досі питання.Не забувайте, що наводчиками було місцеве "населення". Вони досі такі - знову будуть здавати місця розташування укріплень, які будуть висуватися в район бойових дій.Мудро, дії шакала не прогнозовані, тому до них потрібно бути готовими!Історія не вчить. Вона карає за невивчені уроки.Путін розгортає військові госпіталі на кордоні. Це класичний знак того, що ворог готується до цього вторгнення. Це нагадує мені 1941 рік, коли Сталіна попереджали про армію фашистської Німеччини на кордоні. Сталін не міг повірити в це і всіх, хто попереджав - називав провокаторами."
показати весь коментар
20.04.2021 04:26 Відповісти
У те, що з нами воює роSSія восьмий рік, не вірить мабуть ота стара паскуда з Донбасу, що приносила військовим мед з вибухівкою в банці, та такі ж тварюки, що вважають ***** напівбогом, а українців чортами, бІндЄровцАмІ і каратЄлЯмІ. Вони у 2014 році кидалися під техніку, не пускаючи наших воїнів до місць скупчення сепарів і рашистів, вони валили залізяччя на колії і не пускали ешелони. І якщо їх раптом не стане чи вони всі виздихають від COVIDу, мене це анітрохи не засмутить.
показати весь коментар
20.04.2021 07:34 Відповісти
ПДР ПРОРОССИЙСКИЙ ))) ЧТО ОН ЧЕРТ, ЧТО ПУТИН ЧЕРТ !)
показати весь коментар
20.04.2021 05:44 Відповісти
Я В ЧЕСТЬ УКРАИНЫ И США ПОСЛЕДНЕГО ПРОРОССИЙСКОГО УБЬЮ !)
показати весь коментар
20.04.2021 05:46 Відповісти
Нападуть-не нападуть, ясно лише одне хочеш миру готуйся до війни
показати весь коментар
20.04.2021 07:35 Відповісти
Якщо зєліна шобла щось каже - треба це сприймати навпаки.
_________________
Якщо Зєля здрисне, як Янек, кого поставимо натомість, українці? Знову Кривавого?
показати весь коментар
20.04.2021 07:45 Відповісти
Поставте мене,в мене в межах нашої держави, народу України можна буде ВСЕ...
показати весь коментар
20.04.2021 08:28 Відповісти
Готовиться к войне. Патриотам быть на чеку. Наблюдать за ватой, как только начнут печь коровай для встречи путинских танкистов бурятских трактористов, пора выступать.
показати весь коментар
20.04.2021 07:49 Відповісти
для нього козломорді все ще мишибратя
показати весь коментар
20.04.2021 09:20 Відповісти
Дело в том что с "девушкой Рашей" танцевать не кто особо не хочет., хотя и побаиваются. у нее же полный набор " сифилис, триппер, гонорея, СПИД, ковид, свиной грипп, чума, тиф, оспа, ,глисты понос, шизофрения......" при этом она всем своим видом показывает что " готова к контакту" выделывая всевозможные фортеля на "танцплощадке".
показати весь коментар
20.04.2021 09:22 Відповісти
"Я не считаю, что эта игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину", - отметил министр., только человек без мозгов может так считать ,имея часть оккупированой территории и войну со страной.которую он не считает за оккупанта и убийцу украинских защитников .
показати весь коментар
20.04.2021 10:12 Відповісти
А УКРАИНСКИЕ ВОРЫ И ГРАБИТЕЛИ УКРАИНСКОГО НАРОДА ТФУ Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ДЕПУТАТЫ ОЛИГАРХИ И ПРО ЧИЕ БИЗНЕС ЛЕДИ НАЖИВАЮЩИГСЯ НА УКРАИНЦАХ ГДЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ВЫШЕ ЧЕМ В ЕВРОПЕ ТАК И ХОТЕЛИ ,,,СПРЯТАТСЯ ЗА СПИНОЙ ЕРОПЫ НО В ЕВРОПЕ НЕ ДУРАКИ ТЕПЕРЬ ПРЯЧУТСЯ И ПРИЗЫВАЮТ АМЕРИКАНЦЕВ ПОМОГИТЕ МЫ ЛИШИМСЯ НАГРАБЛЕНЫХ КАПИТАЛОВ ВЕДЬ ЕСЛИ РОССИЯНЕ ПРИДУТ РОШЕН КОНФИСКУЮТ И ЭЛЭКТРОСЕТЬ АХМЕТОВА ,, НЕ СМОЖЕТ ОБИРАТЬ ЛЮДЕЙ А КРАВЧУКУ ПРИДЁТСЯ ЖИТЬ НА ПЕНСИЮ В 2 ,000 ГРИВЕН ЭТО ДЛЯ НИХ КОШМАР ИЛИ АД ,, ЗАМЕН БУДЕМ ЛИЗАТЬ АМЕРИКАНСКИЙ САПОГИ РАЗРЕШИМ БАЗУ С ЯДЕРНЫМИ БОНБАРДИРОВЩИКАМИ А ЛОБАРОТОРИИ ГДЕ СВИНЯЧИЙ ГРИП, ИЛИ???????? РАЗВОДЯТ ТОЖ АМЕРИКОСЫНА УКРАИНЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ
показати весь коментар
20.04.2021 13:36 Відповісти
ну так едь туда к вайтхаусу и танцуй там ламбаду раз тебя приглашают
показати весь коментар
20.04.2021 15:58 Відповісти
и к стати ещё одна "мелочь" - почему хутин пуй не обиделся на убийцу ??? да потому что
его давно нет в живых а дублёрам обижаться не велели.... не выгодно.........
показати весь коментар
20.04.2021 16:02 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
21.04.2021 00:33 Відповісти
 
 