Концентрація Росією військ на наших кордонах - це "запрошення до танцю" США, - Резніков. ВIДЕО

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков вважає, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є малоймовірним.

Про це чиновник заявив в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Резніков вважає, що накопичення військ - це інструмент для вирішення внутрішнього порядку денного в РФ, з огляду на труднощі всередині країни і майбутні вибори в Державну думу. Друга мета - це "запрошення до танцю" США, щоб з Росією почали рахуватися і почали діалог.

"Я не вважаю, що ця гра м'язами призведе до справжнього військового вторгнення в Україну", - зазначив міністр. Минула 19 квітня зустріч політичних радників лідерів нормандської четвірки, за його словами, також підтверджує це припущення.

"Сам факт, що сьогодні відбулася ця консультація - це вже позитив, тому що переговори тривають попри удаване загострення біля кордонів України. Я здивований, наскільки робочою була атмосфера переговорів радників нормандської четвірки. Наголошую: всі чотири сторони говорили про те, що треба шукати можливості припинення режиму вогню", - сказав Резніков.