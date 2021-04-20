На Львівщині вертольотом евакуювали до лікарні жінку з інфарктом, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
19 квітня в межах Єдиного аеромедичного простору вертоліт ЄС-145 Єврокоптер доставив 46-річну жінку з міста Турка на Львівщині до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"З огляду на діагноз - гострий інфаркт міокарду, жінці знадобилася негайна допомога. Наземним транспортом оперативно дістатися з віддаленого гірського містечка до обласного центру доволі проблематично, тож було ухвалено рішення залучити для транспортування вертоліт ДСНС із медичним модулем. З 1 квітня він перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстронної допомоги населенню шістьох західних областей", - йдеться в повідомленні.
Після приземлення на злітному майданчику Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги жінку було передано лікарям.
Нагадаємо, раніше, 9 квітня, вертоліт ЄС-145 Єврокоптер здійснив посадку у Львові, куди з міста Турка Львівської області транспортував 79-річну жінку з інсультом. Наступного дня, 10 квітня, вертоліт ДСНС доправив постраждалого у ДТП чоловіка із політравмою з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, а 12 квітня вертоліт доправив ще одну тяжкохвору пацієнтку у лікарню Львова.
А вдруг она узнает сколько стоит полёт на вертолёте ?
Где набрать столько инфарктов ?
"Единого аэромедицинской пространства"... Источник: https://censor.net/ru/v3260762
Во Львове умерла женщина, которая стала первой пациенткой, доставленной в больницу на вертолете из города Турка.
Об этом информирует "https://zahid.espreso.tv/u-lvivskiy-likarni-pomerla-patsientka-yaku-pershoyu-evakuyuvali-gelikopterom Эспрессо.Запад ", ссылаясь на собственные источники
Скорее всего, причиной смерти 78-летней пациентки Розалии Николаевны стала тромбоэмболия. К сожалению, попытка ее спасти, доставив во львовскую больницу воздушным транспортом, не удалась. На то, чтобы довезти женщину вертолетом, ушел час. Наземным транспортом дорога бы заняла три часа.
"Так ее по три раза заносили и выносили чтобы красивый кадр сделать! Интервью еще брали... человек в тяжелом состоянии а ждали пока все соберутся, выстроятся, сфотографируются... дурдом! как всегда, в принципе...", - возмущаются в комментариях люди.
«Тоже видела в новостях о ней, и была удивлена, как все медленно делали, человека с острым инсультом расспрашивали, брали интервью у ее невестки, а надо было быстро оказывать помощь», «Показуха не удалась», «Шоу делали из всего», - гневаются комментаторы.
«Пока делали маски-шоу на камеры - потеряли ценные минуты для человека... Соболезнования родным!",
https://lviv.znaj.ua/ru/378255-u-lvovi-pomerla-zhinka-yaku-pershoyu-dostavili-v-likarnyu-na-vertoloti-pokazuha-ne-vdalasya