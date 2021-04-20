На Львівщині вертольотом евакуювали до лікарні жінку з інфарктом, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 квітня в межах Єдиного аеромедичного простору вертоліт ЄС-145 Єврокоптер доставив 46-річну жінку з міста Турка на Львівщині до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

"З огляду на діагноз - гострий інфаркт міокарду, жінці знадобилася негайна допомога. Наземним транспортом оперативно дістатися з віддаленого гірського містечка до обласного центру доволі проблематично, тож було ухвалено рішення залучити для транспортування вертоліт ДСНС із медичним модулем. З 1 квітня він перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстронної допомоги населенню шістьох західних областей", - йдеться в повідомленні.

Після приземлення на злітному майданчику Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги жінку було передано лікарям.

Нагадаємо, раніше, 9 квітня, вертоліт ЄС-145 Єврокоптер здійснив посадку у Львові, куди з міста Турка Львівської області транспортував 79-річну жінку з інсультом. Наступного дня, 10 квітня, вертоліт ДСНС доправив постраждалого у ДТП чоловіка із політравмою з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, а 12 квітня вертоліт доправив ще одну тяжкохвору пацієнтку у лікарню Львова.

