На Львівщині вертольотом евакуювали до лікарні жінку з інфарктом, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 квітня в межах Єдиного аеромедичного простору вертоліт ЄС-145 Єврокоптер доставив 46-річну жінку з міста Турка на Львівщині до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"З огляду на діагноз - гострий інфаркт міокарду, жінці знадобилася негайна допомога. Наземним транспортом оперативно дістатися з віддаленого гірського містечка до обласного центру доволі проблематично, тож було ухвалено рішення залучити для транспортування вертоліт ДСНС із медичним модулем. З 1 квітня він перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстронної допомоги населенню шістьох західних областей", - йдеться в повідомленні.

На Львівщині вертольотом евакуювали до лікарні жінку з інфарктом, - ДСНС 01

Після приземлення на злітному майданчику Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги жінку було передано лікарям.

На Львівщині вертольотом евакуювали до лікарні жінку з інфарктом, - ДСНС 02

Також дивіться: Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Львівщині вертольотом евакуювали до лікарні жінку з інфарктом, - ДСНС 03

Нагадаємо, раніше, 9 квітня, вертоліт ЄС-145 Єврокоптер здійснив посадку у Львові, куди з міста Турка Львівської області транспортував 79-річну жінку з інсультом. Наступного дня, 10 квітня, вертоліт ДСНС доправив постраждалого у ДТП чоловіка із політравмою з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, а 12 квітня вертоліт доправив ще одну тяжкохвору пацієнтку у лікарню Львова.

Також дивіться: Санітарна бригада авіаційної системи МВС за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб, - Артем Шевченко. ВIДЕО

евакуація (2423) ДСНС (5287) вертоліт (893) Львівська область (2555)
Топ коментарі
+2
А имя женщины можно? Неужели Мама Римма заболела?!
показати весь коментар
20.04.2021 06:39 Відповісти
+2
Турка - це Львівська область, Бойківщина, Карпати. Тут мами Рімми бути не може апріорі. До Львова автомобілем - 2,5 години, хоча відстань - 140 км. По то дорога важка, хоча і відремонтована у 2017-18 роках. Важка у плані гірських серпантині і закритих поворотів. Не розженешся.
показати весь коментар
20.04.2021 08:14 Відповісти
+1
А вдруг женщина боится летать ?
А вдруг она узнает сколько стоит полёт на вертолёте ?
Где набрать столько инфарктов ?
показати весь коментар
20.04.2021 07:07 Відповісти
Женщине конечно выздоровления.но будут ли эти вертолеты для всех бесплатно или только для избранных?
показати весь коментар
20.04.2021 07:19 Відповісти
пока тема покупки списанных и очень ненадёжных никому ненужных вертушек не уляжется
показати весь коментар
20.04.2021 07:23 Відповісти
по сути авакян купил то что должно было стать утилизированным ломом.....
показати весь коментар
20.04.2021 07:24 Відповісти
Страшно даже представить во сколько ей обойдется бесплатное лечение в Украине.
показати весь коментар
20.04.2021 08:39 Відповісти
Хлопці, в вас редактори мабуть таджики з туркменами?!
"Единого аэромедицинской пространства"... Источник: https://censor.net/ru/v3260762
показати весь коментар
20.04.2021 09:21 Відповісти
Це українська російська
показати весь коментар
20.04.2021 10:37 Відповісти
Аваковский-слобожанский?)
показати весь коментар
20.04.2021 11:51 Відповісти
///
Во Львове умерла женщина, которая стала первой пациенткой, доставленной в больницу на вертолете из города Турка.
Об этом информирует "https://zahid.espreso.tv/u-lvivskiy-likarni-pomerla-patsientka-yaku-pershoyu-evakuyuvali-gelikopterom Эспрессо.Запад ", ссылаясь на собственные источники

Скорее всего, причиной смерти 78-летней пациентки Розалии Николаевны стала тромбоэмболия. К сожалению, попытка ее спасти, доставив во львовскую больницу воздушным транспортом, не удалась. На то, чтобы довезти женщину вертолетом, ушел час. Наземным транспортом дорога бы заняла три часа.
"Так ее по три раза заносили и выносили чтобы красивый кадр сделать! Интервью еще брали... человек в тяжелом состоянии а ждали пока все соберутся, выстроятся, сфотографируются... дурдом! как всегда, в принципе...", - возмущаются в комментариях люди.
«Тоже видела в новостях о ней, и была удивлена, как все медленно делали, человека с острым инсультом расспрашивали, брали интервью у ее невестки, а надо было быстро оказывать помощь», «Показуха не удалась», «Шоу делали из всего», - гневаются комментаторы.
«Пока делали маски-шоу на камеры - потеряли ценные минуты для человека... Соболезнования родным!",


https://lviv.znaj.ua/ru/378255-u-lvovi-pomerla-zhinka-yaku-pershoyu-dostavili-v-likarnyu-na-vertoloti-pokazuha-ne-vdalasya
показати весь коментар
20.04.2021 10:46 Відповісти
Смешно что такие обыденные для нормальных стран вещи в Украине подают как какое-то достижение.
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
В такому стані Україна була під протекторатом рф. Росія не вміє нормально вести відносини чи тим більше помагати у розвитку союзникам, а вона може тільки їх грабувати. Та й що хотіти від неї коли самі росіяни живуть в жахливих умовах.
показати весь коментар
20.04.2021 15:11 Відповісти
Мама слуги народа? Обычные люди мрут пачками,никто вертолеты не присылает.
показати весь коментар
20.04.2021 15:18 Відповісти
инфарт случился непосредственно от перелёта?
показати весь коментар
20.04.2021 15:33 Відповісти
 
 