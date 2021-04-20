УКР
2 332 5

Вакцина CoviShield може бути замінена корейським або іншим аналогом, - Ляшко. ВIДЕО

Хоча Індія призупинила поставки препарату Covishield, у тому числі і в Україну, однак українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вакцина AstraZeneca, виготовлена ​​на індійському, на корейському або на європейському майданчиках - це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу або вакцинувати однією і тією ж. Невзаємозамінні вакцини - це, наприклад, Pfizer із Covishield, Sinovac з AstraZeneca", - пояснив санлікар.

За його словами, друга партія препарату "швидше за все буде". Україна законтрактувала 2 мільйони доз Covishield, але отримала лише 500 тис. МОЗ очікує, що протягом квітня-травня поставки будуть відновлені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні-завтра до процесу вакцинації препаратом Pfizer приєднаються всі регіони України, - Ляшко

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) AstraZeneca (140)
А "министр" Степанов чего сидит в Украине? Пусть берет кравчучку и валит к индусам. Или такой откат сбил, что второй раз ехать уже стыдно?
20.04.2021 10:08 Відповісти
Знайшли ще якийсь шмурдяк з відкатом.
20.04.2021 10:12 Відповісти
Сегодня утром в троллейбусе
-Шановна,де Ваша маска?
-Где,где-в песте...
И достала маску-фуфло...
20.04.2021 10:12 Відповісти
Киргизьким аналогом.
https://www.5.ua/dv/tresh/242407 У КИРГИЗСТАНІ "ЛІКУЮТЬ" ХВОРИХ НА COVID-19 ОТРУЙНОЮ РОСЛИНОЮ ЗА РЕЦЕПТОМ ПРЕЗИДЕНТА
20.04.2021 11:57 Відповісти
Главное - говорить, не останавливаясь. Желательно, разное в каждом выступлении.
20.04.2021 12:41 Відповісти
 
 