Вакцина CoviShield може бути замінена корейським або іншим аналогом, - Ляшко. ВIДЕО

Хоча Індія призупинила поставки препарату Covishield, у тому числі і в Україну, однак українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вакцина AstraZeneca, виготовлена ​​на індійському, на корейському або на європейському майданчиках - це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу або вакцинувати однією і тією ж. Невзаємозамінні вакцини - це, наприклад, Pfizer із Covishield, Sinovac з AstraZeneca", - пояснив санлікар.

За його словами, друга партія препарату "швидше за все буде". Україна законтрактувала 2 мільйони доз Covishield, але отримала лише 500 тис. МОЗ очікує, що протягом квітня-травня поставки будуть відновлені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні-завтра до процесу вакцинації препаратом Pfizer приєднаються всі регіони України, - Ляшко