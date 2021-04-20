Вакцина CoviShield може бути замінена корейським або іншим аналогом, - Ляшко. ВIДЕО
Хоча Індія призупинила поставки препарату Covishield, у тому числі і в Україну, однак українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському, на корейському або на європейському майданчиках - це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу або вакцинувати однією і тією ж. Невзаємозамінні вакцини - це, наприклад, Pfizer із Covishield, Sinovac з AstraZeneca", - пояснив санлікар.
За його словами, друга партія препарату "швидше за все буде". Україна законтрактувала 2 мільйони доз Covishield, але отримала лише 500 тис. МОЗ очікує, що протягом квітня-травня поставки будуть відновлені.
-Шановна,де Ваша маска?
-Где,где-в песте...
И достала маску-фуфло...
