13 315 61

Ткач про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський знову нічого не скаже, як це було з рестораном "Велюр"? ВIДЕО

Представники влади в скандалі з вечіркою "слуги народу" Миколи Тищенка зробили паузу і чекають, чи достатньо цього разу буде доказів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я стояв вчора на набережній і дивився як заступник керівника фракції Слуга народу в оточенні гостей стрибає на балконі п‘ятизіркового готелю, дивлячись на святковий салют до Дня народження своєї дружини, я почав пригадувати статистику яку більшість з вас теж бачить щодня. Так за три доби до дня народження дружини Тищенка було 42 745 випадків зараження та 1 128 смертей через ковід-19. Жоден з кількох десятків гостей які прийшли на свято до заступника керівника фракції Слуга народу не надягнув маску коли заходив в готель. Далі без масок вони поїдуть по магазинах, на заправки, будуть гуляти парками. А далі нова статистика. Чи гарантує пан заступник керівника фракції Слуга народу, що ніхто з них не захворів під час святкування? Чи гарантує, що ніхто з них не заразить чи як наслідок не вб‘є нікого з оточуючих? Ні. Заступник керівника фракції Слуга народу не може гарантувати. Він другий локдаун демонструє що його життя цінніше за життя оточуючих. Що його свята і розваги обов‘язковіші за свята і розваги інших людей. Він служить своїм інтересам і собі", - заявив Ткач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

"А я гадав що назва партії "Слуга народу" має інший зміст. Головний слуга народу (або як його ще називають підлеглі "перший") знову нічого не скаже як це було з рестораном "Велюр"? Знову вдасть, що подібна поведінка прийнятна для людей які представляють його партію, його фракцію і народ який обрав і його і їх? Знову дасть зрозуміти що куму керівника Офісу Президента Єрмака не лише можна потрапити у Верховну Раду, а й можна порушувати закони, користуючись тим що він у Верховній Раді? Не для кого не секрет, що багато з тих, кого Володимир Зеленський за рахунок народу наділив владою зараз часто використовують цю владу на свою користь. Вони впевнені що їм за це нічого не буде. Таким людям я пропоную подивитись на те що сталося з багатьма "особами наближеними до імператора" попередніх каденції. Де вони зараз живуть? І на що сподіваються? Я пропоную переглянути наш новий матеріал "Слуга порушення карантину". І погуглити значення слова "нувориш". Поки представники влади за старою звичкою зробили паузу і чекають, чи достатньо цього разу буде доказів, ми продовжуємо робити свою роботу. "Весна покаже хто де ... святкував". І, до речі, салюти в Києві теж заборонені. Поки війна", - резюмував Ткач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Ткач про вечірку слуги народу Тищенка: Зеленський знову нічого не скаже, як це було з рестораном Велюр? 01
Ткач про вечірку слуги народу Тищенка: Зеленський знову нічого не скаже, як це було з рестораном Велюр? 02

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) свято (684) феєрверк (35) Ткач Михайло (143) Слуга народу (2857) Єрмак Андрій (1427) Тищенко Микола (353) локдаун (339)
Топ коментарі
+27
ну у вас же Порошенко завжди і в усьому повинен був реагувати
показати весь коментар
20.04.2021 11:10 Відповісти
+26
Плюсую. Реагировать президенту надо только на собачку из Уханя и марсоход НАСА.
показати весь коментар
20.04.2021 11:11 Відповісти
+23
ПНХ, ЗЕбіл. Тебе забув спитати
показати весь коментар
20.04.2021 11:14 Відповісти
Безусловно, президент должен лично реагировать на все случаи нарушения карантина, да Ткач? Абы в муку пукнуть, сенсация нужна...
показати весь коментар
20.04.2021 11:08 Відповісти
ну у вас же Порошенко завжди і в усьому повинен був реагувати
показати весь коментар
20.04.2021 11:10 Відповісти
Работай не отвлекайся...
показати весь коментар
20.04.2021 11:11 Відповісти
ПНХ, ЗЕбіл. Тебе забув спитати
показати весь коментар
20.04.2021 11:14 Відповісти
агрессивный какой ботяра
показати весь коментар
20.04.2021 11:16 Відповісти
самокритично ты про себя
показати весь коментар
20.04.2021 11:19 Відповісти
Плюсую. Реагировать президенту надо только на собачку из Уханя и марсоход НАСА.
показати весь коментар
20.04.2021 11:11 Відповісти
Зачем на все. Все не надо. Но какую-нибудь забавную сценку в добавление к салюту мог бы и сыграть.
показати весь коментар
20.04.2021 11:11 Відповісти
ну, почему...почему ты такой идиот?! я тебя расспамлю что б твой идиотизм всем был виден!
показати весь коментар
20.04.2021 11:16 Відповісти
Ага, просто лицемерные мрази... это если бы фитнес-клуб Порошенко вот это другое дело. А беспредел животных из "слуг урода" это конечно не его дело, он тут не причем.
показати весь коментар
20.04.2021 11:54 Відповісти
А чому ні? Це його партійний член...
показати весь коментар
20.04.2021 12:00 Відповісти
На цих сенсаціях ми зараз маємо некомпетентного президента - зедебіла! 73% вже перднули, тепер половина жаліє, а інша ще вірить у порожність зеленої думки.
показати весь коментар
20.04.2021 12:11 Відповісти
А кто такой Ткач? Подзабылся. Политический деЯтель?
показати весь коментар
20.04.2021 11:13 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
20.04.2021 11:17 Відповісти
Вєчєріночка так вєчєріночка.
показати весь коментар
20.04.2021 11:13 Відповісти
Их избрал "мудрый"нарид. Имеют право! Они бы "голову положили защищая Крым", но были очень заняты, предводитель в Москве с шапито колесил, Котлета резиновых женщин сортировал для зебилов. Но! Вместе делали доброе и нужное лело!
показати весь коментар
20.04.2021 11:13 Відповісти
Як на мене,то цю грьобану "слугу народу" вже давно потрібно перейменувати на "ворог народу".
показати весь коментар
20.04.2021 11:14 Відповісти
Бояре гуляют, холопы радуются. Да, зеленые?
показати весь коментар
20.04.2021 11:15 Відповісти
Боты, поймите, не важно в этой ситуации Порошенко, Зеленский, *********.. Президент должен реагировать на случаи нарушения карантина? вы понимаете масштаб? Может президенту на ДТП выезжать, что бы лифт отремонтировали... И так этот совок уже подпаивал, то дет сад открывают, то Бтр вручают... Журнчалюжка сенсацию нашел....
показати весь коментар
20.04.2021 11:25 Відповісти
Мудак ты, Саша. Платный МУ-ДАК.
показати весь коментар
20.04.2021 11:34 Відповісти
Нет, президент не должен реагировать на нарушение карантина. Он должен оказать влияние на членов своей партии. Ну нельзя призывать к соблюдению карантина его нарушая. Нельзя призывать жить честно, обманывая других и т.д.
Нужно почистить свою партию. Шлак всегда всплывает на поверхность.
показати весь коментар
20.04.2021 11:36 Відповісти
Да, на вопиющее, демонстративное, рецидивное нарушение карантина, установленного кабмином, не просто дядей, а ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ФРАКЦИИ преЗедента в парламенте, президент должен реагировать.
показати весь коментар
20.04.2021 11:37 Відповісти
Согласен... на все подряд реагировать он не должен... но остепенить того кого "приручил" он должен (если не он то кто?)! а он только молчит. В европе уже б давно депутат извинился и ушел бы в отставку, а Коле все (и на всех) пох...
показати весь коментар
20.04.2021 11:48 Відповісти
асфальта на салют явно не жалеют,катлету в президенты, зэбилы!
показати весь коментар
20.04.2021 11:28 Відповісти
Зато Кличко хочет чтоб по всей стране ввести локдаун. У себя в Киеве порядок навести может и хочет чтоб вся Украина сидела без работы
показати весь коментар
20.04.2021 11:29 Відповісти
Кличко должен следитьлично за соблюдением карантина или аваковцы, на которых выделяются миллиарды?
показати весь коментар
20.04.2021 11:39 Відповісти
Кличко может аннулировать разрешение на занятие предпринимательской деятельностью в місті Києві хотябы
показати весь коментар
20.04.2021 12:34 Відповісти
Кличко хоче землю дерибанити, щоб люди дома сиділи і не заважали...
показати весь коментар
20.04.2021 11:58 Відповісти
Я думаю, что все гости Тищенко уже от Ковида привиты.
показати весь коментар
20.04.2021 11:33 Відповісти
Якщо через 6-12 місяців відкинуть копита, то таки дійсно щеплені.
показати весь коментар
20.04.2021 21:02 Відповісти
тю, а чё, нариду нравиться усё
показати весь коментар
20.04.2021 11:39 Відповісти
Радио Свобода. Америке явно не нравится Зеленский. Пусть еще чего-нибудь потребует от Байдена.
показати весь коментар
20.04.2021 11:47 Відповісти
russian asshole, go home!
показати весь коментар
20.04.2021 12:37 Відповісти
Катлета ЗЕшкварит не по детски...
показати весь коментар
20.04.2021 11:47 Відповісти
Зеленский срочно созывает РНБО, одна из основных повесток дня "Борьба с вечеринками. Персональные санкции в отношении топ 10 организаторов вечеринок"
показати весь коментар
20.04.2021 11:51 Відповісти
Зашквар зелених ідіотів. Сподіваюся, їх скоро не стане...зовсім.
показати весь коментар
20.04.2021 11:56 Відповісти
І рейтинги не дуже падають, дивуюсь насєлєнію. Їм таке подобається?
показати весь коментар
20.04.2021 11:57 Відповісти
Они уже давно упали до минимума. Остался только ядерный электорат и центр разумкова).
показати весь коментар
20.04.2021 15:40 Відповісти
«Друзьям - всё, врагам - закон» ...
Ткач про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський знову нічого не скаже, як це було з рестораном "Велюр"? - Цензор.НЕТ 4310

..
показати весь коментар
20.04.2021 12:00 Відповісти
лидер по лайкам "пнх зебил" Это пристанище ботов или характеристика нынешней публики цензора?
показати весь коментар
20.04.2021 12:04 Відповісти
Кукловод с кнопкой)))) за так модно .... Бут получил свои за «цеферму»
показати весь коментар
20.04.2021 15:56 Відповісти
а что может сказать малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат который на медне сам рекламировал туристические комплексы своего хозяина в Буковели и фоткался там с народом без маски???
показати весь коментар
20.04.2021 12:07 Відповісти
Наказывать их нужно не за салюты и вечеринки,а за те идиотские законы которые они принимают,за те схемы бюджетного воровства в которых они участвуют и за крышевание себе подобных воров типа бени,ахметки и пучука,пьянки и салюты - это чепуха.
показати весь коментар
20.04.2021 12:15 Відповісти
Просто когда простого человека начнут штрафовать за "карантин" нужно вспомнить КОНСТИТУЦИЮ
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Тоесть НЕ оштрафовали ВСЕХ кто был на шабаше, не имеете права штрафовать и меня. У нас нет "избирательного" правосудия.
По хорошему котлету выгнать. Не хватило мозгов по тихому все организовать?
показати весь коментар
20.04.2021 12:21 Відповісти
а що квартальний янілох що-сь може там сказати?
показати весь коментар
20.04.2021 13:31 Відповісти
Замнеться як і по "Велюру", недарма ж попа як у Кім.
показати весь коментар
20.04.2021 13:35 Відповісти
Просто моральний урод,яких в нас дуже й дуже багато.
показати весь коментар
20.04.2021 13:35 Відповісти
Iq= 💩
показати весь коментар
20.04.2021 15:58 Відповісти
Напевно і цього разу за цю вечірку оштрафують адміністратора готелю на 30 тис грн
показати весь коментар
20.04.2021 13:47 Відповісти
Цей штраф можна не платити. В суді легко оскаржується, бо де-юре в Україні немає карантину.
показати весь коментар
20.04.2021 21:01 Відповісти
Мудрый нарит ходит в намордниках и закрывает свой мелкий бизнес))
показати весь коментар
20.04.2021 15:38 Відповісти
Это Порошенко придумал провокацию - как и с судьёй чаусом - его, люди выкрали, что бы подставить членограя. А ведь многие верят, что именно так и было - быдло, билиать.
показати весь коментар
20.04.2021 18:23 Відповісти
Жріте хохлобидло...
показати весь коментар
20.04.2021 18:33 Відповісти
Маски - то одне. Котлета не знає,що у нас війна! І не совісно? Ублюдок і виродок.
показати весь коментар
20.04.2021 18:52 Відповісти
Вот поэтому, и не только, не видать УКРАИНЕ членства в Евросоюзе и еще очень долго.Пока во власть будет избираться вот такое БЫДЛО,которое и сумело только наворовать чтобы влезть за счет этого во власть и только там оставаться безнаказанным.По всем цивилизованным правилам эта СКОТИНА тИЩЕНКО должен тут же САМ уйти в отставку.По ЦИВИЛИЗОВАННЫМ, не по УКРАИНСКИМ !!!!!!!!! И что значит: ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН НАКАЗАТЬ ????? К нему применяемы только КАРАНТИННЫЕ ПРАВИЛА и только. Штраф,который он с УЛЫБКОЙ уплатит и продолжит БЫДЛЯЧИТЬ. А вы и дальше выбирайте этих ЧМОШНИКОВ.
показати весь коментар
20.04.2021 20:05 Відповісти
Очередное чмо решило повеселить свою шлюшку...а зеленое сцыкло язык в жопу засунуло
показати весь коментар
20.04.2021 20:46 Відповісти
А как должен реагировать зеленский, если он точно также праздновал свои "роковини" 25 января---такой же сходняк устроил, только не в ресторане , а на закрытой территории?
показати весь коментар
21.04.2021 00:59 Відповісти
https://****.com/view/2r90xr Тищенко - Велюр - Лютий пи***ць
показати весь коментар
21.04.2021 01:08 Відповісти
 
 