Ткач про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський знову нічого не скаже, як це було з рестораном "Велюр"? ВIДЕО

Представники влади в скандалі з вечіркою "слуги народу" Миколи Тищенка зробили паузу і чекають, чи достатньо цього разу буде доказів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я стояв вчора на набережній і дивився як заступник керівника фракції Слуга народу в оточенні гостей стрибає на балконі п‘ятизіркового готелю, дивлячись на святковий салют до Дня народження своєї дружини, я почав пригадувати статистику яку більшість з вас теж бачить щодня. Так за три доби до дня народження дружини Тищенка було 42 745 випадків зараження та 1 128 смертей через ковід-19. Жоден з кількох десятків гостей які прийшли на свято до заступника керівника фракції Слуга народу не надягнув маску коли заходив в готель. Далі без масок вони поїдуть по магазинах, на заправки, будуть гуляти парками. А далі нова статистика. Чи гарантує пан заступник керівника фракції Слуга народу, що ніхто з них не захворів під час святкування? Чи гарантує, що ніхто з них не заразить чи як наслідок не вб‘є нікого з оточуючих? Ні. Заступник керівника фракції Слуга народу не може гарантувати. Він другий локдаун демонструє що його життя цінніше за життя оточуючих. Що його свята і розваги обов‘язковіші за свята і розваги інших людей. Він служить своїм інтересам і собі", - заявив Ткач.

"А я гадав що назва партії "Слуга народу" має інший зміст. Головний слуга народу (або як його ще називають підлеглі "перший") знову нічого не скаже як це було з рестораном "Велюр"? Знову вдасть, що подібна поведінка прийнятна для людей які представляють його партію, його фракцію і народ який обрав і його і їх? Знову дасть зрозуміти що куму керівника Офісу Президента Єрмака не лише можна потрапити у Верховну Раду, а й можна порушувати закони, користуючись тим що він у Верховній Раді? Не для кого не секрет, що багато з тих, кого Володимир Зеленський за рахунок народу наділив владою зараз часто використовують цю владу на свою користь. Вони впевнені що їм за це нічого не буде. Таким людям я пропоную подивитись на те що сталося з багатьма "особами наближеними до імператора" попередніх каденції. Де вони зараз живуть? І на що сподіваються? Я пропоную переглянути наш новий матеріал "Слуга порушення карантину". І погуглити значення слова "нувориш". Поки представники влади за старою звичкою зробили паузу і чекають, чи достатньо цього разу буде доказів, ми продовжуємо робити свою роботу. "Весна покаже хто де ... святкував". І, до речі, салюти в Києві теж заборонені. Поки війна", - резюмував Ткач.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".



