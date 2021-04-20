Україні потрібно побороти поголовну корупцію. Це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати країну зсередини, - Нуланд. ВIДЕО

Номінантка на посаду заступника державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що російська влада використовує корупцію, щоб підірвати Україну зсередини і підкуповувати чиновників.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що потрібно Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державною, це подолати поголовну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль заради цього. Але корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців. Тому це в наших спільних інтересах працювати над цими проблемами. Підтримка України Конгресом важлива, але вони самі повинні зробити певні кроки, щоб пройти цей шлях", - заявила Нуланд під час слухань у Сенаті щодо її затвердження на посаді.

За її словами, США і Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях зі стримування Росії.

"Я думаю, ми зробили дуже важливий крок, ухваливши потужний пакет санкцій та заходів, які включають закриття для Росії доступу до наших фінансових ринків... США можуть протидіяти Росії наодинці, але це нерозумна політика. Ми сильніші, коли ми це робимо разом. Я була дуже задоволена, коли канцлерка Меркель видала паралельне, дуже потужне попередження Путіну стосовно його агресії щодо України та накопичення сил. Ми повинні продовжувати розробляти санкційні пакети разом", - сказала Нуланд.

Нуланд наголосила, що США і партнери мають зробити все можливе, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Це не тільки поганий проєкт для Німеччини та Європи. Він порушує їхню власну політику щодо довкілля, енергетичну політику, направлену на розвиток зелених технологій. Він поглиблює їх залежність від Росії у той час, коли Москва переозброюється навколо та всередині України, дозволяє Навальному згасати у тюрмі. Я думаю, ми повинні використати всі інструменти у нашому розпорядженні, щоб зупинити будівництво цього трубопроводу перед його завершенням. Ми повинні тиснути на уряд Німеччини зробити те саме. Я була задоволена побачити потужне попередження з боку Меркель до Путіна щодо його озброєнь в Україні. Ніщо не надішле більш потужного сигналу Путіну, ніж зупинка цього проекту. Я думаю, ми повинні надіслати цей сигнал. У разі мого затвердження на посаді, це буде моїм ключовим та нагальним пріоритетом", - заявила вона.

Зазначимо, що Нулад курирувала питаннями України в Держдепартаменті при адміністрації Барака Обами під час Революції Гідності і після неї. У разі затвердження в Сенаті Нуланд відповідатиме в Держдепі за політичні питання.