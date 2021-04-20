УКР
Україні потрібно побороти поголовну корупцію. Це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати країну зсередини, - Нуланд. ВIДЕО

Номінантка на посаду заступника державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що російська влада використовує корупцію, щоб підірвати Україну зсередини і підкуповувати чиновників.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що потрібно Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державною, це подолати поголовну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль заради цього. Але корупція – це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців. Тому це в наших спільних інтересах працювати над цими проблемами. Підтримка України Конгресом важлива, але вони самі повинні зробити певні кроки, щоб пройти цей шлях", - заявила Нуланд під час слухань у Сенаті щодо її затвердження на посаді.

За її словами, США і Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях зі стримування Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту

"Я думаю, ми зробили дуже важливий крок, ухваливши потужний пакет санкцій та заходів, які включають закриття для Росії доступу до наших фінансових ринків... США можуть протидіяти Росії наодинці, але це нерозумна політика. Ми сильніші, коли ми це робимо разом. Я була дуже задоволена, коли канцлерка Меркель видала паралельне, дуже потужне попередження Путіну стосовно його агресії щодо України та накопичення сил. Ми повинні продовжувати розробляти санкційні пакети разом", - сказала Нуланд.

Нуланд наголосила, що США і партнери мають зробити все можливе, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Це не тільки поганий проєкт для Німеччини та Європи. Він порушує їхню власну політику щодо довкілля, енергетичну політику, направлену на розвиток зелених технологій. Він поглиблює їх залежність від Росії у той час, коли Москва переозброюється навколо та всередині України, дозволяє Навальному згасати у тюрмі. Я думаю, ми повинні використати всі інструменти у нашому розпорядженні, щоб зупинити будівництво цього трубопроводу перед його завершенням. Ми повинні тиснути на уряд Німеччини зробити те саме. Я була задоволена побачити потужне попередження з боку Меркель до Путіна щодо його озброєнь в Україні. Ніщо не надішле більш потужного сигналу Путіну, ніж зупинка цього проекту. Я думаю, ми повинні надіслати цей сигнал. У разі мого затвердження на посаді, це буде моїм ключовим та нагальним пріоритетом", - заявила вона.

Також дивіться: "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ. ВIДЕО

Зазначимо, що Нулад курирувала питаннями України в Держдепартаменті при адміністрації Барака Обами під час Революції Гідності і після неї. У разі затвердження в Сенаті Нуланд відповідатиме в Держдепі за політичні питання.

Топ коментарі
Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3879
20.04.2021 12:11 Відповісти
Она шо 1+1 не смотрит? А то б знала шо зеленский всю корруцию поборол.
20.04.2021 12:11 Відповісти
Нуланд - порохоботка якась.
20.04.2021 12:12 Відповісти
Зеля , это уже не смешно .
20.04.2021 12:09 Відповісти
коррупцию кремль использует по всей Европе:

чего стоят Шредер и новоявленная министр иностранных дел Австрии Шноркель
20.04.2021 14:22 Відповісти
100% !!!
20.04.2021 12:09 Відповісти
та здрасьте Вам!
преЗЕ еще в прошлом году поборол коррупцию...ну шож Вы так? (с козырей заходите))))
20.04.2021 12:11 Відповісти
Это скрытый намек - пошли на*!
20.04.2021 12:11 Відповісти
Воши смеются над попытками их вычесать !
20.04.2021 12:18 Відповісти
Прямо сейчас висит на УКРНЕТе:
11:57
https://www.rbc.ua/rus/news/germaniya-prinyala-reshenie-polzu-severnogo-1618909019.html Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2", - Меркель (РБК-Україна)
А о коррупции... если бы только кремль... угу, как жы ж, шагу не ступить без неё.
20.04.2021 12:11 Відповісти
Если зеленые победят на грядущих выборах, то сп-2 будет закрыт. Не нужно разгонять зраду.
20.04.2021 12:14 Відповісти
Мандєльша двома твітами ,розжене корупцію к небеням !!!)))
20.04.2021 12:16 Відповісти
Кто разгоняет??? Я дал ссыляк, на РБК-Украина. Есть претензии? Это к Данилову, пусть РБК-Украина закрывает.
20.04.2021 12:17 Відповісти
Как зебилы могут побороть корупцию, если они пришли к власти, только для того чтобы наживаться на коррупционных схемах, а потом "свалить из этой страны".
20.04.2021 12:12 Відповісти
Тиць ,зеленою пикою в зелене лайно !!! ))))
20.04.2021 12:12 Відповісти
ув. Виктория, пожалуйста, пришлите нам честного прокурора и пару честных судей - наши ни на что не годятся.
20.04.2021 12:13 Відповісти
Лучше заберите наших нечестных куда-нибудь.
Пусть Илон Маск отправит их подымать коррупцию на Марс.
20.04.2021 12:18 Відповісти
А так типа это норм, если бы не рашка. Почитайте новости на этом сайте, в Украине воруют буквально все. От бомжа до президента.
20.04.2021 12:13 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією ,нагадує циркову вмставу-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
20.04.2021 12:15 Відповісти
Это не "коррупция", а кучмовская оккупация страны.
Банда Кучмы напоказ обворовывает и гнобит всю страну.
20.04.2021 12:17 Відповісти
"Я была довольна увидеть мощное предупреждение со стороны Меркель Путину относительно его вооружений в Украине" - а еще меркель поддержала сп-2... Как-то так.
20.04.2021 12:31 Відповісти
не сможем побороть коррупцию бо ежели поотрубываем эти головы то не останется ниодного управленца и жизнь в стране остановиться...
20.04.2021 12:32 Відповісти
жаль но это так,и это на всех уровнях,как со стороны властей так и со стороны людей,неуплата налогов,разные схеми по минимизации налогов,неуплата разных платежей государству,коррупция на всех уровнях,взятки дают и берут, ну и потом люди хотят жить как в Европе... а государству откуда брать деньги на медицину,инфраструктуру,образование и так далее если власти воруют а народ не платит налоги,а налоги в любом государстве это самый важный источник доходов,вот и живем в нищей стране из за того что всем плевать на все,на законы,порядки и так далее
20.04.2021 12:40 Відповісти
Украина не сможет побороть коррупцию. Украина и есть коррупция.
20.04.2021 12:44 Відповісти
пришлите своих борцов...
20.04.2021 12:45 Відповісти
Коррупция поборола Зеленского? Яка несподіванка! Хай йому грець, під@ру.
20.04.2021 12:51 Відповісти
От недаром над Нуланд посмеиваются. Она совершенно не в курсе, что главный украинский коррупционер уже два года в отставке и коррупции не только в высших эшелоназ власти, но даже на таможне нет. И эта, с позволения сказать, кандидат на должность замгоссекретаря США будет учить жить нашего величайшего лидера современности?
20.04.2021 13:25 Відповісти
Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд.
==========
Как же её побороть, если 73% дебилов вернули коррупцию?
20.04.2021 13:35 Відповісти
бгг и тут ОН виноват, сидит в виде маленького сатаны на плече и шепчет - бери взятку...ну возьми взятку...деньги же халявные ! возьми взятку !
20.04.2021 13:39 Відповісти
Нічого не міняється 11років - один за одним російські агенти міняють один одного.При цьому поповнюючі свої офшори за рахунок "розумногоукраїнськоговиборця".Порти віддали в концесію нехай заробляють корпораціі.На черзі укроборонпром і укрзалізниця, потім земля і от тоді вже заживем...
***
