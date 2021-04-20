Глава ПАРЄ Дамс пригрозив Гончаренку дисциплінарними санкціями за виступ з простреленим на Донбасі українським прапором. ВIДЕО
Президент ПАРЄ Хендрік Дамс зупинив виступ нардепа Гончаренка і пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що він показав прострелений прапор України, привезений із Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував сам Гончаренко в Telegram.
"Під час сьгоднішньої сесії ПАРЄ йшло обговорення стратегічних пріоритетів Асамблеї. Я вирішив нагадати про те, що в проєкті доповіді чомусь немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів у Європі. І це в той час, коли в Європі, на сході України, триває війна", - йдеться в повідомленні.
"Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Дамс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями!.. Пані Меркель під час свого виступу сьогодні нагадувала, що ПАРЄ - це "совість Європи". За скільки ж російських срібників продали цю совість?" - додав Гончаренко.
этот инцидент попадет в европейскую прессу, обязательно попадет, и заставит хоть кого-то задуматься.
Алексей, дави 3,14даров дальше !
В https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Procedure/CodeOfConduct-RU.pdf кодексе поведения членов ПАСЕ нет ни слова о том, что во время выступления запрещено демонстрировать флаги или другую национальную символику. Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом
В начале дебатов право выступления получил украинский депутат Алексей Гончаренко (фракция ВР "Европейская солидарность"), которого уполномочила выступать политическая группа консерваторов. Он обратил внимание на то, что в документе отсутствуют упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ.
Приоритеты.
Не понимаю, что там делать, как и в минске.... КПД за 7 лет - 0%
военно-экономическим,именно в такой последовательности,сначала военным..
які вбивають наших людей на Донбасі!
Деяким європейцям газпромівські , криваві гроші не пахнуть , на жаль !!
(Иоан.13:34) .... НУЖНО НАУЧИТЬСЯ У БОГА -- ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ ...И ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ....
проінституція втратила будь який сенс. Воно там щось тявкало про solving problems - можна глянути список проблем вирішених парє? Охоче гляну!
Если преуспеете, Запад сам вас попросит! А вы подумаете! Не унижайтесь,перестаньте быть просителем!
пока США не вмешались.
Браво Гончаренко, какой путь прошёл от ватника до патриота !
А вот у меркельши хозяин ***** с папочкой компромата по комсомольской работе и сексотству в штази....и это факт