Глава ПАРЄ Дамс пригрозив Гончаренку дисциплінарними санкціями за виступ з простреленим на Донбасі українським прапором. ВIДЕО

Президент ПАРЄ Хендрік Дамс зупинив виступ нардепа Гончаренка і пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що він показав прострелений прапор України, привезений із Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував сам Гончаренко в Telegram.

"Під час сьгоднішньої сесії ПАРЄ йшло обговорення стратегічних пріоритетів Асамблеї. Я вирішив нагадати про те, що в проєкті доповіді чомусь немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів у Європі. І це в той час, коли в Європі, на сході України, триває війна", - йдеться в повідомленні.

"Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Дамс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями!.. Пані Меркель під час свого виступу сьогодні нагадувала, що ПАРЄ - це "совість Європи". За скільки ж російських срібників продали цю совість?" - додав Гончаренко.

