До викрадення Чауса причетні чинні співробітники державних органів України, - адвокат Вишневий. ВIДЕО

Адвокат зниклого колишнього київського судді Миколи Чауса висловив стурбованість мовчанням правоохоронних органів України.

Про це Олександр Вишневий заявив в інтерв'ю для П'ятого каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ru.publika.md.

Про міру залученості в те, що сталося, молдавських структур, за його словами, судити рано.

"Можу припустити або зробити попередні висновки, що до цього причетні, зокрема, і громадяни України. Як мені стало відомо зі слів дружини, до цієї спецоперації, яка готувалася, або до цього правопорушення, можна ствердно говорити, причетні не просто громадяни, а чинні співробітники офіційних державних органів", - заявив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки не розглядав питання викрадення Чауса, - "слуга народу" Безугла

Видання зазначає, що Україна впевнена в тому, що інцидент намагаються використати для погіршення відносин між Києвом і Кишиневом. Молдавські правоохоронні органи поки затримали одну людину. МВС вважає, що злочин скоїли іноземні громадяни, що втекли з країни через кордон з Україною. Розслідуванням того, що сталося, займається і спеціально сформована парламентська комісія.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Гребанный стыд. Так измарать страну в фекалии, как сделали эти зеленые недоумки, нужно еще суметь. Не хватало еще угробить отношения с нормальным соседом.
показати весь коментар
20.04.2021 14:50 Відповісти
+6
Испанский стыд...
показати весь коментар
20.04.2021 14:48 Відповісти
+6
Этим показаниям сейчас уже грош цена в базарный день. Как они вообще собираются легализовать самого Чауса теперь на территории Украины?
показати весь коментар
20.04.2021 15:01 Відповісти
Стид був коли потрох вивозив хабарників щоб сховати від відповідальності .
показати весь коментар
20.04.2021 14:58 Відповісти
Лично брал и вывозил в чемоданах? По частям или целиком?
показати весь коментар
20.04.2021 15:02 Відповісти
выпустили клоуна адукат строит конспирологические версии может он пусть расскажет как он лично перетирал с Плохотнюком в Молдове терки..и базар... и как именно ниоткуда в Кишиневе выплыл Чаус избежав арест тут в Украине???!!
показати весь коментар
20.04.2021 15:06 Відповісти
Теперь уже абсолютно фиолетово что будет говорить или не говорить Чаус. От слова совсем.
показати весь коментар
20.04.2021 15:13 Відповісти
Ти смердючка кацапська можеш сміятись хоч всерись ,але навіщо такий гарант який не знає як в нього зникають злочинці? Такий тільки твій ***** бо у вас завжди іхтамнєт.
показати весь коментар
20.04.2021 15:07 Відповісти
Штырит? Проспись. У нас любые преступники сбегают, сбегали и будут сбегать через Молдову и Приднестровье. Там проходной двор.
показати весь коментар
20.04.2021 15:15 Відповісти
Хто був президентом і за чиєю вказівкою його вивезли? Проспись ти бо коли його повернули там прохідний двір нікуди не зник,лише злочинець отримає своє.
показати весь коментар
20.04.2021 15:31 Відповісти
Т.е. и организатор и давшие разрешение на этот недружественный Молдове шаг, все сядут в тюрьму? Я только ЗА.
показати весь коментар
20.04.2021 17:20 Відповісти
Так і яза тільки сісти повинні з початку ті при чиїй владі брались хабарі і вивозили чауса у молдову.
показати весь коментар
20.04.2021 17:25 Відповісти
У тебя тюрьмы хватит все почти население страны пересажать? По закону сидеть должны обе стороны. Себе сколько срока отпишешь? На десятку или поболее?
показати весь коментар
20.04.2021 17:41 Відповісти
Ми з тобою де пересікались коли чауса вивозили чи завозили? Я не міг з тобою бачитись бо мене там не було ,сядеш сам.
показати весь коментар
20.04.2021 17:54 Відповісти
Вряд-ли. Только после тебя, и то пойду свидетелем. Я за тобой внимательно присматриваю. И все документирую.
показати весь коментар
20.04.2021 18:08 Відповісти
а адвокашка часом не під чаусом......... . правду кажуть - який їхав таку здибав.
показати весь коментар
20.04.2021 14:52 Відповісти
Интересно, на кого сейчас Чаус даёт признательные показания?
показати весь коментар
20.04.2021 14:56 Відповісти
Этим показаниям сейчас уже грош цена в базарный день. Как они вообще собираются легализовать самого Чауса теперь на территории Украины?
показати весь коментар
20.04.2021 15:01 Відповісти
А он не гражданин Украины? Или у него молдовская виза не закрыта?
показати весь коментар
20.04.2021 15:03 Відповісти
Любой адвокат после всплывшей информации от молдавских правоохоронных органов в международном суде докажет факт насильственного похищения и удерживания Чауса. После этого его показания можно засунуть в одно место.
показати весь коментар
20.04.2021 15:07 Відповісти
Любой обвинитель рассмеется ему в лицо и покажет билет на поезд Кишинев-Киев, купленный лично Чаусом, и продемонстрирует чек из чебуречной возле метро Вокзальная, найденный при обыске у честнейшего из реформированных судей. А показания каких-то молдавских участковых суд откинет как никчемные и не относящиеся к сути справы
показати весь коментар
20.04.2021 15:17 Відповісти
Ага. Расскажешь это в суде Пусть похохочут.
показати весь коментар
20.04.2021 15:19 Відповісти
Да, при условии ДОКАЗАТЕЛЬСТВА что его похитили именно правоохранительные органы Украины и ИМЕННО НА територии Молдавии. А вот ЕСЛИ его похитили "неустановленые лица" и по доброте душевной "вдруг" привезли в Украину, где связав, и оставив в определеном месте позвонили и предупредили уже В украине, то юридически задержание этого борова будет НА територии Украины.
А твой адвокат в международном суде "обгадится". И отношение к таким особям как чаус там отдельное. Этому борову нужно пожизненное дать. Как минимум
показати весь коментар
21.04.2021 08:54 Відповісти
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА уже представили правоохранительные органы Молдовы. Поэтому обгадились пока что четко установленные лица, прямо имеющие отношение к государству Украина. А также их защитнички
показати весь коментар
21.04.2021 10:55 Відповісти
Чауса невозможно легализовать для следственных действий. Где содержится Чаус? В СИЗО? А кто его туда поместил и на основании каких документов? Или Чаус на конспиративной квартире у ВОВКА? Т.Е он незаконно удерживается там разведчиками? Все это - каскады уголовных де против сотрудников разведки и ГРУ. И эти уголовные дела возникнут сразу после смены власти. По этому поводу у Украины колоссальный опыт.
показати весь коментар
20.04.2021 15:22 Відповісти
А может его только завтра задержат на Позняках при попытке зайти в трамвай без спецпропуска, опознают, и за хобот отведут к деду Лукьяну. И все юридически безупречно
показати весь коментар
20.04.2021 15:29 Відповісти
бакановские чертоловы не спроста выловили этого чапкиса и уже две недели держат инкогнито. Судя по его разбитому хлебалу, клоунская гэбня готовит какую-то информационную бомбу, чтобы перебить резонанс от расследования bellingcat. Не удивлюсь если этот чапкис заявит, что порошенко лично его скрывал в своей резиденции, а адвокат чапкиса, который дружбан дерьмака тут непричем.
показати весь коментар
20.04.2021 14:56 Відповісти
Правопорушення було тоді коли цього мерзотника тишком вивозили з України щоб уникнути відповідальності і коли Молдова його не видавала ,а не тепер коли він буде відповідати засвої злочини.
показати весь коментар
20.04.2021 14:57 Відповісти
Молдова его как-раз выдавала. Оствалось около месяца, все шло по международной процедуре. Но тут вмешались дебилы.
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
Молдова його видавала (как раз),до тих пір поки не вкрали і не вивезли.Вона його видавала при попрошенку а при зеленському неохоче видала,а тепер сумує.
показати весь коментар
20.04.2021 15:14 Відповісти
Врешь. Оставалось закончить процедуру передачи после решения Верховного Суда Молдовы. И все. А теперь, из-за дебилов, имидж государства в дерьме и отношения с Молдовой ниже плинтуса. Величайший даже телефон не берет -- нечего сказать.
показати весь коментар
20.04.2021 15:18 Відповісти
Я не знаю що таке врьош, а знаю те що бажання завезти щоб сховати свідка була у того хто його вивозив щоб він не дав покази,тобто вкрав той хто й вивозив а заодно і державу підставив.
показати весь коментар
20.04.2021 20:15 Відповісти
А может по этому его и похитили, но только те же что и вывезли?
показати весь коментар
20.04.2021 20:08 Відповісти
А его шо, Корбан с Коломойским вывели, когда Чаус за честные глаза льготировал Корбана по приговору? Спрятали концы вводу?
показати весь коментар
20.04.2021 15:24 Відповісти
А якби викрали Януковича наші компетентні органи, галас був би такий?
Чаус - скоїв злочин! Його місце в суді, а не в Молдові!
показати весь коментар
20.04.2021 15:01 Відповісти
Пліснявий план по інтеграції в ЄС та НАТО на сьогодні.
Переср.атися з усіма цивілізованими сусідами.
Годувати українських воєнних гниляччям.
Зустрітися з лукашенком.
Дати воду в окупований крим.
показати весь коментар
20.04.2021 15:01 Відповісти
"...Как мне стало известно со слов жены, к этой спецоперации, которая готовилась,...", тобто дружина (невідомо чия) знала, що така спецоперація готувалася. і мовчала, доки спецоперація не реалізувалася... Прямо цирк на дроті!
показати весь коментар
20.04.2021 15:05 Відповісти
Это журналисты так написали. Молодых поставли на "статью" как обычно, они и понаписывали эту ерунду.
показати весь коментар
20.04.2021 15:26 Відповісти
Таким молодим журналістам потрібно відривати я..ця за розповсюдження фейків і неправдивої інформації "по недомислію", або гнати з редакцій.
показати весь коментар
20.04.2021 21:00 Відповісти
Ещё раз убеждаюсь - судью посадить невозможно. Делайте выводы...
показати весь коментар
20.04.2021 16:01 Відповісти
"по словам жени"...а теща що говорить?...задовбали ці ....."Могу предположить"
показати весь коментар
20.04.2021 16:13 Відповісти
Оно жаль когда хороший человек пропал.....
показати весь коментар
20.04.2021 16:24 Відповісти
викрила і вбили ...ДАРАСА суддівського - МОЛОДЦІ, одним ...андоном на цій землі стало менше!
показати весь коментар
20.04.2021 16:25 Відповісти
Теперь молдавскому СИБу надо выкрасть Зелю...вот будет хохма....
показати весь коментар
20.04.2021 16:25 Відповісти
ну а что делать если братья молдоване не выдавали его? сбу хуже моссада или что? так нужно доставать всех, со всего мира и точка
показати весь коментар
20.04.2021 16:30 Відповісти
То есть, он еще год забирал в Молдове с банкомата свою зарплату)))))))))
показати весь коментар
20.04.2021 21:22 Відповісти
Ну красавчики!
показати весь коментар
20.04.2021 22:01 Відповісти
а чого він у молдавію попер, колись показували його сімю, то його дружина чисто молдаванка, то може на батьківщину. зелена масть говорила, що його вивезли на президентсьому літаку, колись порушували кримінал проти прикордонника який його випустив, але щось слідів цієї справи немає. Чаус був призначений на викрадення бо другого нікого не було під рукою. А чи знали гнусавий поц і павлін про майбутнє викрадення. Безумовно. Смирнов із ОПи адвокат Чауса в минулому, сам із кубла порткова. раніше СБУ повідомляло, що затримало бувших ГУР, які в інтересах рейха хотіли викрасти генерала, який не подав руки поцу на представленні. А Чаус зявиться акурат за три дні до фільму Грозева. Вони як херові шахматисти рахують тільки до трьох.
показати весь коментар
20.04.2021 23:36 Відповісти
зебил со своей ОПой и прочим моносбродом ---будут сидеть в тюрьме !

Столько, сколько они нагадили Украине---можно сравнивать только с овощем и то не факт, что они его не перелюнули!
показати весь коментар
20.04.2021 23:53 Відповісти
Ізраїльський " Моссад" викрав всіх фашистських злочинців з Аргентини та інших південно - американських країн і що їм за це було? Гордяться цим до сих пір.
показати весь коментар
21.04.2021 08:18 Відповісти
Манипуляции
В заглавии написано "К похищению Чауса причастны действующие сотрудники государственных органов Украины"
А вот адвокат ПРЕДПОЛАГАЕТ, со слов жены.
Анулировать бы лицензию у таких вот артемонов. НЕ имеешь ФАКТОВ, хоть 1 доказательства - не раскрывай хлебало.

А еще лучше было бы "Я слышал как на базаре 2 бабки говорили" - далее по тексту.
Это что за бред? Это зачем постить?

А вот то что эта МРАЗЬ, пользуясь "законом" сбежала - абсолютные факты. И баблишко нашли, которые никак не мог заработать этот мудила.
показати весь коментар
21.04.2021 08:48 Відповісти
 
 