До викрадення Чауса причетні чинні співробітники державних органів України, - адвокат Вишневий. ВIДЕО

Адвокат зниклого колишнього київського судді Миколи Чауса висловив стурбованість мовчанням правоохоронних органів України.

Про це Олександр Вишневий заявив в інтерв'ю для П'ятого каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ru.publika.md.

Про міру залученості в те, що сталося, молдавських структур, за його словами, судити рано.

"Можу припустити або зробити попередні висновки, що до цього причетні, зокрема, і громадяни України. Як мені стало відомо зі слів дружини, до цієї спецоперації, яка готувалася, або до цього правопорушення, можна ствердно говорити, причетні не просто громадяни, а чинні співробітники офіційних державних органів", - заявив адвокат.

Видання зазначає, що Україна впевнена в тому, що інцидент намагаються використати для погіршення відносин між Києвом і Кишиневом. Молдавські правоохоронні органи поки затримали одну людину. МВС вважає, що злочин скоїли іноземні громадяни, що втекли з країни через кордон з Україною. Розслідуванням того, що сталося, займається і спеціально сформована парламентська комісія.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".