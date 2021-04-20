Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка. ВІДЕО

Гостро-соціальний та повний обурення випуск "Без цензури" про Миколу Тищенка і новий "Велюр". Тобто про вечірку Тищенка в розпал локдауну і карантину.

Багато закладів по всій країні не приймають гостей. У Києві в громадський транспорт пускають тільки за спецперепустками. Але, як писав Оруелл, деякі звірі рівніші за інших. І в той час, коли від карантинних обмежень страждають найбільш незахищені, "слуги народу" показують, хто в домі господар і хто в нашій країні ну дуууже "рівніші за інших".

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".