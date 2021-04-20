УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
8 051 22

Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка. ВІДЕО

Гостро-соціальний та повний обурення випуск "Без цензури" про Миколу Тищенка і новий "Велюр". Тобто про вечірку Тищенка в розпал локдауну і карантину.

Багато закладів по всій країні не приймають гостей. У Києві в громадський транспорт пускають тільки за спецперепустками. Але, як писав Оруелл, деякі звірі рівніші за інших. І в той час, коли від карантинних обмежень страждають найбільш незахищені, "слуги народу" показують, хто в домі господар і хто в нашій країні ну дуууже "рівніші за інших".

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

день народження (119) карантин (18172) Слуга народу (2857) Тищенко Микола (353) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Если этого быка и сейчас не накажут серьезно, то можна всем открывать рестораны, кафе, кинотеатры. Если можна Коле-жопе, можно и всем.
показати весь коментар
20.04.2021 16:13 Відповісти
+5
"Мастер и Маргарита" перечитайте у нас бал сатаны разгул нечести......
показати весь коментар
20.04.2021 16:14 Відповісти
+5
У Коли Котлеты есть очень сильный компромат на Зе и его шоблу. Да и вообще они подельники по разворовыванию Украины.
показати весь коментар
20.04.2021 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если этого быка и сейчас не накажут серьезно, то можна всем открывать рестораны, кафе, кинотеатры. Если можна Коле-жопе, можно и всем.
показати весь коментар
20.04.2021 16:13 Відповісти
Ниможна, ибо Тищенко - хазяин жизни, а среднестатестический зебил - тупо никто
показати весь коментар
21.04.2021 09:48 Відповісти
И только когда зебилы вместе и когда их 73 % только тогда они сила и способны сделать себя вместе
показати весь коментар
21.04.2021 09:49 Відповісти
"Мастер и Маргарита" перечитайте у нас бал сатаны разгул нечести......
показати весь коментар
20.04.2021 16:14 Відповісти
Точно. особенно эпизод в театре. Когда шмотки и деньги "на шару" раздавали Потом лохи голыми и босыми оказались
Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 6168
показати весь коментар
20.04.2021 16:30 Відповісти
Наказать это второе. И при чем Зеленский? Что закон на колю не распространяется? И почему на это не было реакции своевременной, ведь даже салюты были, где была полиция тогда??? А во первых, депутатам нарушаюшим закон нечего делать в Раде от слова совсем, тоже касается и депутатского мандата. Вещи не совместимые. Хотя у нас зек был президентом даже , о чем это я....
показати весь коментар
20.04.2021 16:20 Відповісти
У Коли Котлеты есть очень сильный компромат на Зе и его шоблу. Да и вообще они подельники по разворовыванию Украины.
показати весь коментар
20.04.2021 16:22 Відповісти
КОЛЯ-ДОЛБОДЯТЕЛ
показати весь коментар
20.04.2021 16:28 Відповісти
... Центру "СОЦИС" (SOCIS) на тему "Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?".

У результаті 57,1% респондентів назвали її непрофесійною і дилетантською.
Ще 16,3% опитаних вважають її популістською.
Компетентною владу президента Зеленського назвали лише 12,1% опитаних.
А 14,6% не змогли відповісти на це запитання.
Також з'ясувалося, що в ставленні українців до влади домінують негативні емоції. Зокрема розчарування відчувають 44,8% респондентів, тривогу і страх - 22,1%, ненависть - 5,8%.
Надію зберігають 25,7% опитаних, симпатію - лише 4,1%. І тільки півтора відсотки відчувають гордість.
Загалом негативні емоції щодо нинішньої влади відчувають 72,6% опитаних, а позитивні - 31,3%.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/najmolodsha-onuka-princa-filipa-uspadkuvala-znamenitu-karetu-i-poni-gercoga/ Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 4645 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/najmolodsha-onuka-princa-filipa-uspadkuvala-znamenitu-karetu-i-poni-gercoga/&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 4645 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/najmolodsha-onuka-princa-filipa-uspadkuvala-znamenitu-karetu-i-poni-gercoga/&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%B0 Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 4645 https://bykvu.com/ru/bukvy/najmolodsha-onuka-princa-filipa-uspadkuvala-znamenitu-karetu-i-poni-gercoga/ Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 4645
показати весь коментар
20.04.2021 16:44 Відповісти
"Слуга" Тищенко провів бенкет у Києві, плюючи на карантин. Інічого йому не буде, бо...
https://www.youtube.com/watch?v=tcjWBPp_JUU
показати весь коментар
20.04.2021 19:10 Відповісти
Вот поэтому, и не только, не видать УКРАИНЕ членства в Евросоюзе и еще очень долго.Пока во власть будет избираться вот такое БЫДЛО,которое и сумело только наворовать чтобы влезть за счет этого во власть и только там оставаться безнаказанным.По всем цивилизованным правилам эта СКОТИНА тИЩЕНКО должен тут же САМ уйти в отставку.По ЦИВИЛИЗОВАННЫМ, не по УКРАИНСКИМ !!!!!!!!! И что значит: ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН НАКАЗАТЬ ????? К нему применяемы только КАРАНТИННЫЕ ПРАВИЛА и только. Штраф,который он с УЛЫБКОЙ уплатит и продолжит БЫДЛЯЧИТЬ. А вы и дальше выбирайте этих ЧМОШНИКОВ.
показати весь коментар
20.04.2021 19:38 Відповісти
ложили они на нас и тем более на наши, Ваши замечания. Зе сказал, что вокруг него друзья а кто с чем то не согласен, аферист, мошенник и вообще чмо.вот и вся суть нашего руководства
показати весь коментар
20.04.2021 20:11 Відповісти
Ви зробили це разом! Тупе, бідне бидло вибрало нахабне бидло при грошах. Огидно!
показати весь коментар
20.04.2021 21:49 Відповісти
Дебільна назва відео. То що тепер нічого не святкувати, доки люди безсмертними не стануть?
показати весь коментар
21.04.2021 01:34 Відповісти
Если он бультерьер, то должен есть собачий корм. Из лотка.
показати весь коментар
21.04.2021 04:42 Відповісти
старый козел коля с молодой губошлепкой
показати весь коментар
21.04.2021 09:35 Відповісти
Деревенское быдло
показати весь коментар
21.04.2021 10:23 Відповісти
Одним словом - СКОТОБАЗА.
показати весь коментар
21.04.2021 10:30 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 579
показати весь коментар
21.04.2021 13:02 Відповісти
..ну хоть все увидели эту его надувную ляльку, как он утверждает с инструкцией к ней, которую он готов надувать со всех сторон
показати весь коментар
21.04.2021 14:32 Відповісти
 
 