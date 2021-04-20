"36% українців хотіли б бачити Вас своїм президентом", - "слуга народу" Шевченко на зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком. ВІДЕО
Нардеп "Слуги народу" в ході зустрічі з "президентом" Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, заявив, що більше третини українців хотіли б бачити білоруського диктатора своїм президентом.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео із зустрічі Шевченка і Лукашенка опублікував наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул першого".
"Мене багато хто може звинуватити, ніби я говорю за весь український народ, але я знаю, і соціологія це показує, що українці люблять білоруський народ. Я просто висловлюю думку цих людей, не кажу, що це більшість або меншість, але їх дуже багато. Соціологія показує, що на сьогодні 36% українців хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, своїм президентом ", - сказав нардеп "Слуги народу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція вимагатиме від Шевченка пояснень.
Водночас нардеп Дубінський, якого виключили зі "Слуги народу", заявив, що візит Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка.
У ході зустрічі Лукашенко заявив, що особисто розпорядився організувати поставки електроенергії в Україну на прохання Володимира Зеленського.
Хотя бы потому, что Зеленский не закатывает украинцев в асфальт, и не называет подобное нормой жизни.
ты галимый пи*добол и лукашист, а не литвин.
После того, как 73% захотело Президентом - Блазня-нарика...
Возможно он и не очень ошибся с процентами.
1. Не хочет ли ... господин Шевченко выйти из фракции и сдать мандат? Ведь в Верховной Раде он оказался исключительно благодаря Зеленскому В.А и бренду «СН».
2. На кого работает этот любитель минского упыря, как оплачивается его труд и отражены ли данные доходы в его декларациях?
3. Не хочет ли Зеленский или его представители задать этому господину неудобные вопросы и сделать необходимые оргвыводы?
4. Если всего вышесказанного не произойдет, что мешает спроецировать сделанное господином Шевченко на всю украинскую власть?
5. Почему без маски?
(Вадим Довнар).
Сборище эталонных мудаков под чутким руководством ЗЕ.