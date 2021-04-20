"36% українців хотіли б бачити Вас своїм президентом", - "слуга народу" Шевченко на зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком. ВІДЕО

Нардеп "Слуги народу" в ході зустрічі з "президентом" Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, заявив, що більше третини українців хотіли б бачити білоруського диктатора своїм президентом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео із зустрічі Шевченка і Лукашенка опублікував наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул першого".

"Мене багато хто може звинуватити, ніби я говорю за весь український народ, але я знаю, і соціологія це показує, що українці люблять білоруський народ. Я просто висловлюю думку цих людей, не кажу, що це більшість або меншість, але їх дуже багато. Соціологія показує, що на сьогодні 36% українців хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, своїм президентом ", - сказав нардеп "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція вимагатиме від Шевченка пояснень.

Водночас нардеп Дубінський, якого виключили зі "Слуги народу", заявив, що візит Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка.

У ході зустрічі Лукашенко заявив, що особисто розпорядився організувати поставки електроенергії в Україну на прохання Володимира Зеленського.

