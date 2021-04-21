УКР
1 305 8

У МОЗ просять повідомляти про випадки COVID-вакцинації позачергово: Цього не має бути. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я просить українців повідомляти про випадки щеплення проти коронавірусу позачергово. Їм необхідно звернутися до контакт-центру міністерства.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що МОЗ змінило підходи до процесу вакцинації, а саме щодо щеплень публічних осіб.

"У нас у контактному центрі ви можете залишити звернення. Якщо ви бачили, що в тому чи іншому регіоні якимось чином, на ваш погляд, є інформація, що вакцинація йде не за планом, або щеплення починають робити всім підряд - будь ласка, повідомте на контактний центр", - заявив заступник міністра.

Кучер підкреслив, що так не має бути.

"Ми розберемось із цим питанням, оскільки цього не має бути. Є чіткий план, затверджений міністерством, і за ним має все рухатися", - сказав він.

Лучше так вакцЫнировать чем вообще не вакцЫнировать!!! И вообще: я не в не очереди, мне только спросить
21.04.2021 10:43 Відповісти
не должно)) а всё равно будет...тут ничего не поделать))
21.04.2021 10:44 Відповісти
Минздрав лучше бы попросил сообщать как проходит " бесплатное" лечение при заражении ковидом в мед. учреждениях. и сколько это стоит заболевшим. ( с приложением чеков)
21.04.2021 10:49 Відповісти
Каждая бригада вакцинирует одного человека в час.....вы скоты искусственно создаете очереди??
21.04.2021 10:50 Відповісти
а тут наоборот. мну уже второе мыло приходит, шоб я перерегистрировался из общей очереди во внеочередную ))
21.04.2021 11:03 Відповісти
Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину .15 января 2021
21.04.2021 11:21 Відповісти
Усе має йти згідно плану !
У МОЗ просять повідомляти про випадки COVID-вакцинації позачергово: Цього не має бути - Цензор.НЕТ 3951
21.04.2021 11:28 Відповісти
Так если масса отказников из первых этапов, то почему бы не вакцинировать понемногу тех, кто не входит в группу риска? Вакцина то все равно в мусорку пойдет.
21.04.2021 15:15 Відповісти
 
 