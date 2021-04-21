У МОЗ просять повідомляти про випадки COVID-вакцинації позачергово: Цього не має бути. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я просить українців повідомляти про випадки щеплення проти коронавірусу позачергово. Їм необхідно звернутися до контакт-центру міністерства.
Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він нагадав, що МОЗ змінило підходи до процесу вакцинації, а саме щодо щеплень публічних осіб.
"У нас у контактному центрі ви можете залишити звернення. Якщо ви бачили, що в тому чи іншому регіоні якимось чином, на ваш погляд, є інформація, що вакцинація йде не за планом, або щеплення починають робити всім підряд - будь ласка, повідомте на контактний центр", - заявив заступник міністра.
Кучер підкреслив, що так не має бути.
"Ми розберемось із цим питанням, оскільки цього не має бути. Є чіткий план, затверджений міністерством, і за ним має все рухатися", - сказав він.
