В Івано-Франківській області зіпсували 492 дози COVID-вакцини Covishield: медики не знали, як правильно набирати препарат із флакона, - ОДА. ВIДЕО

У ході кампанії з вакцинації в Україні в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це більше 80% втрачених доз у всій Україні.

Про це в ефірі обласного телеканалу "Галичина" заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що з початку вакцинації на Прикарпатті втратили 492 дози або 84% від всіх втрачених доз в Україні. Наприклад, Львівська область втратила всього 17 доз.

За словами Дзьомбака, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.

"... мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. Нині додатково проведено навчання ... Це питання вже закрите", - підкреслив він.

Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.

"І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше переймалися, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - додав чиновник.