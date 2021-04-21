УКР
В Івано-Франківській області зіпсували 492 дози COVID-вакцини Covishield: медики не знали, як правильно набирати препарат із флакона, - ОДА. ВIДЕО

У ході кампанії з вакцинації в Україні в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це більше 80% втрачених доз у всій Україні.

Про це в ефірі обласного телеканалу "Галичина" заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що з початку вакцинації на Прикарпатті втратили 492 дози або 84% від всіх втрачених доз в Україні. Наприклад, Львівська область втратила всього 17 доз.

За словами Дзьомбака, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.

Також дивіться: У МОЗ просять повідомляти про випадки COVID-вакцинації позачергово: Цього не має бути.

"... мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. Нині додатково проведено навчання ... Це питання вже закрите", - підкреслив він.

Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.

"І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше переймалися, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - додав чиновник.

вакцина (4419) карантин (18172) Івано-Франківська область (989) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+16
Шприц має градуювання. Відомо який об'єм у флаконі... щось нас дурять.
21.04.2021 14:53 Відповісти
+15
Ага. Медсестри вперше в житті бачили вакцину.
21.04.2021 14:47 Відповісти
+14
Гребанна стидоба.... Боже, таке молоти язиком, медики вперше шприц побачили, як макаки не могли розібрати що там таке та що з ним робить та викидали вакцину... 500 доз.... Фейспалм... Невже знайдуться ті хто в це повірить? СПИ@ДИЛИ вакцину, а повісили на бідних медиків.... Хто всравсь?! - невістка...
21.04.2021 14:54 Відповісти
Ага. Медсестри вперше в житті бачили вакцину.
21.04.2021 14:47 Відповісти
Точно, вони ж проходили стажування на виробництві, їм пояснили, що в одній ампулі 2 дози, а вони он які тупі. А може то не вони, а ті ідіоти, які таким чином все то організовують?
21.04.2021 14:57 Відповісти
В ампулі 10 доз
21.04.2021 15:54 Відповісти
Не сходиться, бо 492 не кратне 10. Мало пропасти, скажімо 500 або 490 доз. Їх тупо вкрасти, а на медсестер списати.
21.04.2021 16:04 Відповісти
может 9 брали, а 10-ю выбрасывали?
21.04.2021 22:55 Відповісти
Разумеется!
Градуировки может и нет, но на флаконе написан точный объем. Да и всем было известно, что там именно 10 доз!. Сколько они набирали в шприц, думаю им было известно (шприцы для вакцин довольно точные).
Учитывая, что там 10 доз по 0,5 мл., то математика там не сложная.
И как то так интересно произощло что тупили именно в Ивано-Франковске - прям на всех медиков нашло затмение!!!!
21.04.2021 14:59 Відповісти
они не читают то, что на флаконах написано. Страшно представить, как они вообще работают.
21.04.2021 15:04 Відповісти
Все они читают! Просто нагло врут - продали 500 доз "на лево" (нужным людям), а когда прижали, придумали идиотское объяснение
21.04.2021 16:23 Відповісти
После того, как два года назад проголосовали за скомороха на посаду Гетьмана во время войны, я уже не сомневаюсь в мудрости нарида.
21.04.2021 14:50 Відповісти
эти за Пороха голосовали.
21.04.2021 15:05 Відповісти
Це у Львівській обл. за Петю голосували, а на Станіславщині таки Зе виграв... Загиблі бійці в УПА від такого либонь в могилах переверталися!
21.04.2021 15:10 Відповісти
год не прошел даром....
мы все не спим?
Европа чо
21.04.2021 14:52 Відповісти
В Ивано-Франковской области испортили 492 дозы COVID-вакцины Covishield: медики не знали, как правильно набирать препарат из флакона, - ОГА - Цензор.НЕТ 4561
21.04.2021 14:52 Відповісти
"ипорченные" дозы уже иммунитет нарабатывают родне этих типа тупых медсестер
21.04.2021 14:53 Відповісти
Не виключено. Бо треба було біля 500 флаконів перевести, щоб дійшло, що щось не так. Це їх так міністр навчив, чи він ні до чого? Чи самі дурника включили, але теж, до чого тут міністр...
21.04.2021 14:59 Відповісти
да не балуйтесь, ніяка медсестра б не ризикнула б вкрасти дозу для рідні без вказівки ГлавВрача... Їм сказали залишить стільки то доз для БЛАТНИХ - вони бідні не мають права й пікнути... а потом їх же й тупими обзивають... бідні медики...
21.04.2021 15:29 Відповісти
Я ж написал " типа тупые".500 испорченных доз,это 500 флаконов, 5000 вакцинаций.ясен пень,что такое количество не одна бригада колола,приказ свыше " испортить",медсестер тоже замазали возможностью уколоть родню,чтобы помалкивали
21.04.2021 20:33 Відповісти
а помш. как в Иванофранковске я подари тебе Сваровски
21.04.2021 14:53 Відповісти
Шприц має градуювання. Відомо який об'єм у флаконі... щось нас дурять.
21.04.2021 14:53 Відповісти
Гребанна стидоба.... Боже, таке молоти язиком, медики вперше шприц побачили, як макаки не могли розібрати що там таке та що з ним робить та викидали вакцину... 500 доз.... Фейспалм... Невже знайдуться ті хто в це повірить? СПИ@ДИЛИ вакцину, а повісили на бідних медиків.... Хто всравсь?! - невістка...
21.04.2021 14:54 Відповісти
А це ближче до реальності.
21.04.2021 14:58 Відповісти
Никогда вакцинацию,не проведем.То конь упал,то куй,не встал...
21.04.2021 14:54 Відповісти
может и так.
21.04.2021 15:06 Відповісти
В Ивано-Франковской области испортили 492 дозы COVID-вакцины Covishield: медики не знали, как правильно набирать препарат из флакона, - ОГА - Цензор.НЕТ 8287
21.04.2021 14:55 Відповісти
Боже какой ужас) Желающих привиться от недугов лишили чудо-бадяги
21.04.2021 15:00 Відповісти
Что за страна?))
21.04.2021 15:02 Відповісти
А така країна, яка перекладе ваше фамільйо - Гімнопівденне.
21.04.2021 15:04 Відповісти
Вот это "организация процесса". Т.е никакого инструктажа с медперсоналом-НЕБЫЛО! Может там и температурный режим хранения не соблюдается, и не только там?
21.04.2021 15:05 Відповісти
Я думаю Степашка вообще это ширево бракованным привез
21.04.2021 15:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78 Остров невезения
21.04.2021 15:10 Відповісти
Та да! Злобниц Порошенко не провів інструктаж. До чого тут Зєлєнскій із своїм вішаком для дорогого пальта Степановим?
21.04.2021 15:12 Відповісти
Степашка забыл инструкцию к вакцине из Индии привезти. Или она была на языке хинди...
21.04.2021 15:19 Відповісти
Пишут, вакцинацией во всем мире занимаются бригады всяких парамедиков и волонтеров. Иначе двадцать лет будут вакцинироваться усилиями одних докторов. Тут же три с половиной медкалеки не могут кубиковым шприцом управлять. Но про американскую зарплату знают больше самих американских медиков.
21.04.2021 15:27 Відповісти
На "черном рынке" в тех же больницах инъекция против КОВИД стоит 100$! Вот и считайте 492 дозы по 100$ - 49200 убитых енотов! Ну неплохо... А все списали на математику....
21.04.2021 15:29 Відповісти
Потом удивляется народ откуда на западенщине дома по несколько сот тысяч долларов по селам.
21.04.2021 15:31 Відповісти
В Івано-Франківській області зіпсували 492 дози COVID-вакцини Covishield: медики не знали, як правильно набирати препарат із флакона, - ОДА - Цензор.НЕТ 7597 Інструкцію треба
21.04.2021 15:31 Відповісти
наверное родствеников вкололи, а вы думаете сейчас пфайзером в домах престарелых колят? Проблема совсем не в этом
21.04.2021 15:48 Відповісти
..они и голосовали так же
21.04.2021 16:10 Відповісти
Нихрена не понял . какая доза . для 200- кг Вирастюка и тощего 50-кг задохлика и доза одна ...что он плетет . скажи что холодильником не пользовались и вакцина протухла ..а не пара капель туды-сюды и вдруг испортили .Собрались дилетанты апагаварить .
21.04.2021 16:36 Відповісти
Шо за невтрисрак понабирали сколько людей можно было спасти якой министр такие и медики шо так не везет нашей стране дебилов и сам себе ответил.
21.04.2021 18:18 Відповісти
Чего удивляться, они в Трускавцах не обучались, имею ввиду медперсонал.
21.04.2021 19:27 Відповісти
Они из 73%. Не удивительно, если они выбрали в президенты такое чучело, а Ивано-ФрАнкивск поголовно голосовал за вовочку, то откуда там мозги, чтобы разрулить с вакциной.
21.04.2021 20:47 Відповісти
"медики не знали, как правильно набирать препарат" ну,що тут можна прокоментувати....це ж Україна.
21.04.2021 21:41 Відповісти
Ну так новые лица. 73% этому только рады. Ведь хуженибудит...
21.04.2021 22:16 Відповісти
 
 