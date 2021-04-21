УКР
Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ: Зараз терорист дає свідчення про російську агресію. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України в районі операції Об'єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що в незаконних збройних формуваннях житель Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічуріне.

Співробітники спецслужби встановили особу терориста під час спроби в'їзду в Україну з території РФ. Зараз учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі вказівки на конкретні обставини російської збройної агресії і військового забезпечення РФ терористів "ДНР".

Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачання танків та іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти "ДНР" і РФ.

Зараз слідчі СБУ повідомили найманцю про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали готуються до передачі в суд.

контррозвідка (470) СБУ (13387) найманці рф (2079)
Топ коментарі
+30
Попался гад ! На пожизненное тварюку !!!
показати весь коментар
21.04.2021 16:18 Відповісти
+17
и родственников надо допросить
показати весь коментар
21.04.2021 16:18 Відповісти
+13
Ну никак хорькам без Украины не живется!
показати весь коментар
21.04.2021 16:30 Відповісти
Попался гад ! На пожизненное тварюку !!!
показати весь коментар
21.04.2021 16:18 Відповісти
Ну що Ви таке пишите. Традиційно буде все за принципом "понять и простить".
показати весь коментар
21.04.2021 16:56 Відповісти
як шо пику замалювали..то так воно і буде
показати весь коментар
21.04.2021 17:13 Відповісти
Піде на обмін !
показати весь коментар
22.04.2021 01:19 Відповісти
ну вот и перешли красную линию - СБУ арестовало гаденышей
показати весь коментар
22.04.2021 00:42 Відповісти
Лучше снять на видео, как Александрова с Егоровым, рассказавших, что они кацапские спецназовцы. Потом отдать в РФ - как и те двое, проживет очень не долго, или в подъезде своего дома зарежут или в Сирии в спину выстрелят.
показати весь коментар
22.04.2021 15:57 Відповісти
и родственников надо допросить
показати весь коментар
21.04.2021 16:18 Відповісти
И нардепов от ЗаЖОП, за которых родственники голосовали...
показати весь коментар
21.04.2021 23:07 Відповісти
Кушать человеку хотелось...
показати весь коментар
21.04.2021 16:21 Відповісти
буба обменяет на волшебный шампунь для рабиновича...
показати весь коментар
21.04.2021 16:22 Відповісти
що ви курете , що таке вигадуєте ?
показати весь коментар
21.04.2021 16:25 Відповісти
завидовать некрасиво...
показати весь коментар
21.04.2021 16:30 Відповісти
ну а який шампунь? ))) рабіновичу доможе тільки пересадка волосся з його жопи
показати весь коментар
21.04.2021 16:35 Відповісти
краще йому кулю пересадити: з калаша прямо у голову
показати весь коментар
22.04.2021 15:00 Відповісти
Мразь...
показати весь коментар
21.04.2021 16:28 Відповісти
Ну никак хорькам без Украины не живется!
показати весь коментар
21.04.2021 16:30 Відповісти
а слепоглухонемая Бандаренка в упор росийских войск не видит!
показати весь коментар
22.04.2021 00:37 Відповісти
И что же он там может такого секретного рассказать) смешно, блин. У нас война не сегодня - завтра, а они за геройство задержание какого то чела из тех обеспечения ставят в геройство... печалька
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
Мабуть по якість соляри і хто з наших олігархів її продає.
показати весь коментар
21.04.2021 17:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/209328,ты видать не такой мудрый, как хочешь показаться, если не знаешь, что у нас война с москальной ордой уже 7 лет идет!
показати весь коментар
21.04.2021 20:27 Відповісти
Война 7 лет. Спору нет. Но та, которая может начаться переплюнет ту, что идет 7 лет в 70 раз! Или ты не знаешь, какие силы кацапы стянули? И если они применят корабельные ракеты и авиацию, то что будет на передке и в нашем тылу? Пошел ты на х е р , знаток хренов
показати весь коментар
21.04.2021 21:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/209328 а ты не писай кипятком, а то ноги ошпаришь!
показати весь коментар
22.04.2021 00:29 Відповісти
а пули и снаряды не разбирают, где русские, украинцы или евреи, где ватники или патриоты.- всем достанется, как в Чечне
показати весь коментар
22.04.2021 00:40 Відповісти
А ты о какой чеченской войне, первой или второй?) вообще сравнивать нас с Чечней глупо как то... Чечня очень маленькое государство! Воевать с Украиной это совсем другое. Пусть мы не такие жестокие, головы им не отрезаем... пока) но если доведут, то все будет! Будут им и звезды красные вырезаны на жопе, и яйки в горле! Так что мы долго раскачиваемся, но потом уже все, они крепко пожалеют
показати весь коментар
22.04.2021 09:55 Відповісти
Заметьте - тут ни одного комента от русо-падали под фальшивыми Украинскими флажками кто шлет тысячи коментов обс.рая все руководство страны, вижжа при этом «Не пойду воевать за клоуна, и вы никто не ходите!!« Будьте прокляты руские крысы! Пусть сначала вы похороните своих выплятков а потом издохните все сами, проклятое сатанинское отродье!
показати весь коментар
21.04.2021 16:44 Відповісти
За клоЗЕта ніхто воювати і не збирається. Воювати будемо за Україну та рідну землю. Не треба пересмикувати або плутати.
показати весь коментар
21.04.2021 16:58 Відповісти
Именно так! Парни в 2014 и воевали не за потроха и олигархов, а за свои дома, свою землю, свою Батькивщину!
показати весь коментар
21.04.2021 21:23 Відповісти
в смысле "ни одного"? Ты же есть для этого тут под фальшивым британским флагом. Любитель шпилей?
показати весь коментар
21.04.2021 17:21 Відповісти
А ремешком, ремешком не пробовали?
показати весь коментар
21.04.2021 17:02 Відповісти
А че морда скрыта, страна должна знать хероеф в лицо
показати весь коментар
21.04.2021 17:27 Відповісти
Такі в нас толерасти на восьмий рік війни...
показати весь коментар
21.04.2021 22:48 Відповісти
Видно на рахе вже зовсім погано що звірята почали масово мігрувати до рідного середовища ("среду обитания").
показати весь коментар
21.04.2021 18:33 Відповісти
Если у нас АТО - однозначно террорист, а если война - изменник, предатель.
показати весь коментар
21.04.2021 20:16 Відповісти
А могли б завербувати, і відпустити назад з умовою щоденних донесень - якщо дані будуть правдиві, то дати умовний термін.
Все ж таки він у обслузі був, фактично - в інтендантські службі, а не з автоматом в руках служив.
показати весь коментар
21.04.2021 20:38 Відповісти
Що там про них доносити.

Не забываем оценку российского военного эксперта, полковник рассказал чистую правду набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
показати весь коментар
21.04.2021 21:10 Відповісти
Беда чёрная на России!!!
В Украине минимальная зарплата 210 долларов, а в России только 166 долларов, при этом россияне лишены пенсий, так как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 65 лет. а пенсии также с 65 лет - это ГЕНОЦИД!
В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (35 750 рублей), а в РФ в большинстве регионов меньше чем в Украине!!!
И это при том, что Украина покупает газ, нефть и прочие природные ресурсы, а РФ их продаёт, это невиданный грабёж россиян!
показати весь коментар
21.04.2021 21:13 Відповісти
в Китае вообще нет пенсий, Рашка идет по пути Китая
показати весь коментар
22.04.2021 00:36 Відповісти
 
 