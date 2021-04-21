УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9575 відвідувачів онлайн
Новини Відео
20 165 47

"Вас били?" - "слуга народу" Гетманцев, який сперечався напередодні про правопис слова "мінет", вийшов з ОП з медпов’язкою на носі. ВIДЕО

"Слуга народу" Данило Гетманцев потрапив в курйозну ситуацію в той момент, коли вийшов з Офісу президента з невеликою медичною пов'язкою на носі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гетманцев випадково потрапив в кадр камери, на яку говорив його колега - виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський.

Він привітався з Дубінським, і той, помітивши пов'язку, запитав: "Вас били?". На що Гетманцев, сміючись, відповів ствердно і пішов.

Нагадаємо, що напередодні у відповідь на критику шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної Гетманцев відреагував зауваженням щодо правопису слова "мінет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про вечірку Тищенка та коментарі Гетманцева: Мені соромно за дії своїх колег

Автор: 

Гетманцев Данило (957) Офіс Президента (2060) Дубінський Олександр (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
неудачная попытка минета?
показати весь коментар
21.04.2021 16:41 Відповісти
+17
Не туда сунули.
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
+14
Кучка мелких гопников захватила власть в стране. Это, по-моему, самая позорная комедия в истории. Причем не только в нашей стране, но и вообще. Ничего подобного нигде не припомню.
показати весь коментар
21.04.2021 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неудачная попытка минета?
показати весь коментар
21.04.2021 16:41 Відповісти
а может и не минета , на рабочем месте натёр бедолага
"Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу - Цензор.НЕТ 2464
показати весь коментар
21.04.2021 16:47 Відповісти
А може навпаки - надто вдала? Затиснуло.
показати весь коментар
21.04.2021 16:48 Відповісти
видимо кто-то слепой на Банковой Гетманцеву в нос сунул))
показати весь коментар
21.04.2021 16:49 Відповісти
Або нанюзаний після пробіжки по білих доріжках.
показати весь коментар
21.04.2021 16:53 Відповісти
Дали Гетманцеву в рот,
Отодрали в зад,
А затем наоборот
Депутат был рад
показати весь коментар
21.04.2021 19:40 Відповісти
Хорошо что в нос попали,а могли бы и в рот
показати весь коментар
21.04.2021 20:00 Відповісти
- Кому и кобыла невеста, - ответил дворник Тихон, охотно ввязываясь в разговор.(с)
показати весь коментар
21.04.2021 16:54 Відповісти
поскользнулся во время исполнения минуэта
показати весь коментар
21.04.2021 17:37 Відповісти
Яйцами настучали
показати весь коментар
21.04.2021 19:58 Відповісти
Не туда сунули.
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
Поки що ні. Але, здається, що вже дуже скоро...
показати весь коментар
21.04.2021 16:42 Відповісти
Ходив робити мінєт. правильно.
показати весь коментар
21.04.2021 16:43 Відповісти
Бывает. Особенно когда суешь свой нос туда куда не лезет.
показати весь коментар
21.04.2021 16:44 Відповісти
орал? анал...
показати весь коментар
21.04.2021 16:44 Відповісти
"какая разніца?"
показати весь коментар
21.04.2021 17:00 Відповісти
табу!
бу-бу !
показати весь коментар
21.04.2021 17:38 Відповісти
как же все хотят бить их... и не то что ногами, а увереннно!
показати весь коментар
21.04.2021 16:45 Відповісти
киев странный город...румыны передвигаются без охраны...
показати весь коментар
21.04.2021 16:47 Відповісти
Это у него маска на лице.
показати весь коментар
21.04.2021 16:50 Відповісти
Кучка мелких гопников захватила власть в стране. Это, по-моему, самая позорная комедия в истории. Причем не только в нашей стране, но и вообще. Ничего подобного нигде не припомню.
показати весь коментар
21.04.2021 16:51 Відповісти
Почему захватила? Их выбрали согласно законодательству Украины.
показати весь коментар
21.04.2021 16:53 Відповісти
если так, то почему ты жалуешься в полицию на мошеников, которые тебя обманули?

вам не кажется, что т.н. выборы ЗЕбени был ЛОХОТРОН ?
показати весь коментар
21.04.2021 19:07 Відповісти
Есть факты? Давай.
показати весь коментар
21.04.2021 19:34 Відповісти
Видно врезался носом в лобок.
показати весь коментар
21.04.2021 16:52 Відповісти
В клитерок)))
показати весь коментар
21.04.2021 21:50 Відповісти
****.. яка важлива новина для воюючої країни, що задихається від COVIDу..
тошно..
показати весь коментар
21.04.2021 16:52 Відповісти
Єрмак у всі щілини показав що таке міньєт.😁
показати весь коментар
21.04.2021 16:59 Відповісти
Клоуни видають кожного дня по новій серії для серіалу "Слуга народу" наживо.
показати весь коментар
21.04.2021 17:10 Відповісти
В кадре два нардепа и оба - редкие гниды !!!
показати весь коментар
21.04.2021 17:24 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
21.04.2021 17:24 Відповісти
Мужик - да! Корабєльний сосунок!
показати весь коментар
21.04.2021 17:25 Відповісти
В заголовке Гетманцев без "ь'. Это потому,что минет не миньет?
показати весь коментар
21.04.2021 17:30 Відповісти
В заголовке Гетманцев без "ь'. Это потому,что минет не миньет?
показати весь коментар
21.04.2021 17:32 Відповісти
Ну и шобла))) Пи@оры, клоуны, минетчики... Слуги-народы-Лакеи-уроды
показати весь коментар
21.04.2021 17:35 Відповісти
он же заступился за тищенко, пытается тему перетянуть. Всё это х... на постном масле. Подонки объясните почему у нас законы для тех кто нарушил правил привоза авто, а не для законопослушных граждан. Которые платят налоги. А не хитро сделанные как евробляхеры
показати весь коментар
21.04.2021 17:39 Відповісти
- орал?
-анал!)
показати весь коментар
21.04.2021 18:03 Відповісти
Нет, ему пытались пояснить, как правильно. Нюанс в том, что, кто пытался это сделать и сам не до конца понимает, как правильно. В результате всегда страдает нос.
показати весь коментар
21.04.2021 18:20 Відповісти
внеговлюбиласьвсяОдэсса......... да прыщ у него на носу блть ну и новости.... дэбилы.....бббл
показати весь коментар
21.04.2021 18:38 Відповісти
Делал минет президенту. Но что то пошло не так.....или не туда.
показати весь коментар
21.04.2021 19:45 Відповісти
Меж "сосен корабельных", "табу" и "баба да"
Гетманцев делает минет не тем и не туда
Теперь табло побито, но все ж ответа нет:
Что сделал он неправильно "минет" или "миньет"???
показати весь коментар
21.04.2021 21:06 Відповісти
Дубіна тв
показати весь коментар
21.04.2021 21:14 Відповісти
Як же ж опу нагадує януковоча, той теж любив бити відвідувачів свого кабінету. Кирпі перед його вбивством яйця відбив і багато інших його слуг жалілися на рукоприкладство. Цікаво хто там такий "боксер" - Єрмак, Подоляк чи може сам Зленський?
показати весь коментар
21.04.2021 21:46 Відповісти
Дай такому делать минет - он и нос расшибёт.
показати весь коментар
22.04.2021 10:23 Відповісти
Делал минет носом?
показати весь коментар
22.04.2021 12:43 Відповісти
Після закінчення зе вакханалії треба їх не розпускати , а зібрати в один зоопарк . Відбою від туристів з всього світу не буде .
показати весь коментар
22.04.2021 13:14 Відповісти
 
 