"Вас били?" - "слуга народу" Гетманцев, який сперечався напередодні про правопис слова "мінет", вийшов з ОП з медпов’язкою на носі. ВIДЕО
"Слуга народу" Данило Гетманцев потрапив в курйозну ситуацію в той момент, коли вийшов з Офісу президента з невеликою медичною пов'язкою на носі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гетманцев випадково потрапив в кадр камери, на яку говорив його колега - виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський.
Він привітався з Дубінським, і той, помітивши пов'язку, запитав: "Вас били?". На що Гетманцев, сміючись, відповів ствердно і пішов.
Нагадаємо, що напередодні у відповідь на критику шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної Гетманцев відреагував зауваженням щодо правопису слова "мінет".
Топ коментарі
+45 Шрек Баблокат
показати весь коментар21.04.2021 16:41 Відповісти Посилання
+17 Zelya Vsyo
показати весь коментар21.04.2021 16:42 Відповісти Посилання
+14 Король Літр
показати весь коментар21.04.2021 16:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отодрали в зад,
А затем наоборот
Депутат был рад
бу-бу !
вам не кажется, что т.н. выборы ЗЕбени был ЛОХОТРОН ?
тошно..
-анал!)
Гетманцев делает минет не тем и не туда
Теперь табло побито, но все ж ответа нет:
Что сделал он неправильно "минет" или "миньет"???