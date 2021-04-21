"Вас били?" - "слуга народу" Гетманцев, який сперечався напередодні про правопис слова "мінет", вийшов з ОП з медпов’язкою на носі. ВIДЕО

"Слуга народу" Данило Гетманцев потрапив в курйозну ситуацію в той момент, коли вийшов з Офісу президента з невеликою медичною пов'язкою на носі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гетманцев випадково потрапив в кадр камери, на яку говорив його колега - виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський.

Він привітався з Дубінським, і той, помітивши пов'язку, запитав: "Вас били?". На що Гетманцев, сміючись, відповів ствердно і пішов.

Нагадаємо, що напередодні у відповідь на критику шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної Гетманцев відреагував зауваженням щодо правопису слова "мінет".

